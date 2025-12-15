РУС
Коррупция в энергетике
"Ручная" НКРЭКУ жалуется европейцам на политическое давление, - Железняк. ДОКУМЕНТ

НКРЭКУ обратилась к европейцам с жалобами на политическое давление

В НКРЭКУ направили письмо директору Секретариата Энергетического сообщества, а также послу ЕС Катарине Матерновой, в котором жалуются на политическое давление.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Что такое наглость? Это когда полностью ручная НКРЭКУ, сформированная вопреки всем нормам и правилам Галущенко как департамент МинЭнерго, жалуется европейцам на политическое давление", - отметил он.

"И это те же люди, которые буквально пару месяцев назад тех же европейцев из Energy Community отправляли с их запросами урегулировать ситуацию относительно уставов госпредприятий.

P.S. Интересно, а почему не написали о политическом давлении, когда по 20 тыс. $ некоторые члены НКРЭКУ получали от Миронюка? (Это же мы из пленок Миндича узнали)", - добавил парламентарий.

В обращении отметили, что введение досрочной ротации членов Регулятора представляет риск для институциональной устойчивости НКРЭКУ, противоречит гарантиям независимости, а также подрывает доверие к конкурсным процедурам, нивелирует ключевые принципы добропорядочности, прозрачности и антикоррупционности.

Читайте: Россияне контролируют украинские облэнерго благодаря Зеленскому и Татарову, - Николов

НКРЭКУ (484) Железняк Ярослав (521)
Опісля таких новин виникає непереборне бажання придбати АК та побільше набоїв до нього. Ні, ше більше... бо буде замало!
15.12.2025 12:57 Ответить
Вертайте тариф до 2019 року, зелені суки-двушки московитські!
15.12.2025 12:53 Ответить
А інші ціни не повернути? І ще інфляцію скасувати? Типу наказати: "інфляція - повернись назад, раз-два"?
15.12.2025 13:01 Ответить
Вертайте тариф до 2019 року, зелені суки-двушки московитські!
15.12.2025 12:53 Ответить
А інші ціни не повернути? І ще інфляцію скасувати? Типу наказати: "інфляція - повернись назад, раз-два"?
15.12.2025 13:01 Ответить
Тариф на електроенергію для населення в Україні останній раз суттєво підвищили з 1 червня 2024 року, встановивши єдину фіксовану ціну 4,32 грн/кВт-год (замість попередніх 2,64 грн/кВт-год). Поцікавтесь собівартістю 1Квт з АЕС....
15.12.2025 13:43 Ответить
"Поцікавтесь собівартістю 1Квт з АЕС"
А чому тільки з АЕС? А собівартість 1 кВт з ТЕЦ вас не цікавить? А вартість ЕЕ, яку ми купуємо в ЕС теж ен цікавить? Ви правда думаєте, що ви використовуємо лише ЕЕ з АЕС?
15.12.2025 13:52 Ответить
поверни з бігів одну гниду на прізвище Вовк, що ховається від справедливого покарання за тарифи, які ти хочеш "повернути"!
15.12.2025 13:02 Ответить
Так той "справедливий" тариф потягнув і все інше з собою.
15.12.2025 13:34 Ответить
30 травня 2018 року указом Президента Порошенка Вовка звільнено з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послугhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)#cite_note-4 [4]. То який Вовк до зелено-хітрожопих тарифів?
15.12.2025 13:40 Ответить
Опісля таких новин виникає непереборне бажання придбати АК та побільше набоїв до нього. Ні, ше більше... бо буде замало!
15.12.2025 12:57 Ответить
Слуга народу,президент України Голобородько розстріляв з "калашу" Верховну Раду і завоював тим симпатію всього народу.Мені здається,що той,хто розстріляє весь склад НКРЕКП стане національним героєм.Це без іроніі,без приколу,спочатку можливо прийдеться відсидіти.але потім і пам"ятники,і назви вулиць забезпечені...
15.12.2025 13:12 Ответить
Переобулись на лету
15.12.2025 13:10 Ответить
Такое чувство как будто на гос службу у нас идут одни умственно отсталые. Одно лучше другого
15.12.2025 13:31 Ответить
Ви роздрукуйте їхні "зарплати" що вони стригуть з підприємців, то європейці охреніють. МВФ в них позики може брати...
15.12.2025 13:36 Ответить
 
 