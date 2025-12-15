"Ручная" НКРЭКУ жалуется европейцам на политическое давление, - Железняк. ДОКУМЕНТ

В НКРЭКУ направили письмо директору Секретариата Энергетического сообщества, а также послу ЕС Катарине Матерновой, в котором жалуются на политическое давление.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Что такое наглость? Это когда полностью ручная НКРЭКУ, сформированная вопреки всем нормам и правилам Галущенко как департамент МинЭнерго, жалуется европейцам на политическое давление", - отметил он.

"И это те же люди, которые буквально пару месяцев назад тех же европейцев из Energy Community отправляли с их запросами урегулировать ситуацию относительно уставов госпредприятий.

P.S. Интересно, а почему не написали о политическом давлении, когда по 20 тыс. $ некоторые члены НКРЭКУ получали от Миронюка? (Это же мы из пленок Миндича узнали)", - добавил парламентарий.

В обращении отметили, что введение досрочной ротации членов Регулятора представляет риск для институциональной устойчивости НКРЭКУ, противоречит гарантиям независимости, а также подрывает доверие к конкурсным процедурам, нивелирует ключевые принципы добропорядочности, прозрачности и антикоррупционности.

