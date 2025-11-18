В "Енергоатомі" визнали, що вже три роки не можуть відремонтувати енергоблок ХАЕС

Другий енергоблок Хмельницької АЕС третій рік не може працювати на повну потужність через пошкоджене обладнання.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом", запевнивши, що втрата потужності не така значна, як повідомлялось у ЗМІ.

"Енергоблок №2 Хмельницької АЕС з 2022 року експлуатується з пошкодженою турбіною, у якої відсутні робочі лопаті 5-го ступеню циліндра високого тиску (ЦВТ). Їх руйнування сталося під час проведення пускових випробувань після планово-попереджувального ремонту", – йдеться у повідомленні.

Водночас в "Енергоатомі" запевнили, що завдяки вжитим заходам навіть з пошкодженою турбіною енергоблок може видавати до 900 МВт електроенергії, що на 100 МВт нижче від номінальної.

В компанії не пояснили, чому за три роки не вдалося придбати нове обладнання, щоб повністю відновити потужність енергоблоку.

"Енергоатом" уже реалізовує заходи щодо придбання нового модернізованого ротора ЦВТ. Це дозволить не лише відновити проєктну номінальну потужність, а й збільшити її на 40 МВт – до 1040 МВт", – заявили в компанії.

В "Енергоатомі" додали, що наразі потужність енергоблоку знижена на вимогу диспетчера НЕК "Укренерго", що пов'язано з наслідками масштабних атак РФ на енергосистему України.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що другий блок Хмельницької АЕС із березня 2022 року не працює на повну потужність, оскільки "Енергоатом" з того часу так і не зміг провести тендер на закупівлю обладнання замість пошкодженого.

За словами депутата, керівництво та тіньових кураторів компанії не влаштовувало те, що державна компанія "Енергомашини" пропонувала виконати роботи дешевше, тому тендер двічі скасовували.

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

При цьому під час обшуків правоохоронці вилучили упаковки доларів, на яких видно позначки ATLANTA та KAN CITY - це банки Федерального резерву США.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Крім того, в оприлюднених НАБУ плівках згадується розмова Міндіча з Веселим і "Сенс банк", зазначав народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.