В "Енергоатомі" визнали, що вже три роки не можуть відремонтувати енергоблок ХАЕС

Другий енергоблок Хмельницької АЕС третій рік не може працювати на повну потужність через пошкоджене обладнання.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом", запевнивши, що втрата потужності не така значна, як повідомлялось у ЗМІ.

"Енергоблок №2 Хмельницької АЕС з 2022 року експлуатується з пошкодженою турбіною, у якої відсутні робочі лопаті 5-го ступеню циліндра високого тиску (ЦВТ). Їх руйнування сталося під час проведення пускових випробувань після планово-попереджувального ремонту", – йдеться у повідомленні.

Водночас в "Енергоатомі" запевнили, що завдяки вжитим заходам навіть з пошкодженою турбіною енергоблок може видавати до 900 МВт електроенергії, що на 100 МВт нижче від номінальної.

В компанії не пояснили, чому за три роки не вдалося придбати нове обладнання, щоб повністю відновити потужність енергоблоку.

"Енергоатом" уже реалізовує заходи щодо придбання нового модернізованого ротора ЦВТ. Це дозволить не лише відновити проєктну номінальну потужність, а й збільшити її на 40 МВт – до 1040 МВт", – заявили в компанії.

В "Енергоатомі" додали, що наразі потужність енергоблоку знижена на вимогу диспетчера НЕК "Укренерго", що пов'язано з наслідками масштабних атак РФ на енергосистему України.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що другий блок Хмельницької АЕС із березня 2022 року не працює на повну потужність, оскільки "Енергоатом" з того часу так і не зміг провести тендер на закупівлю обладнання замість пошкодженого.

За словами депутата, керівництво та тіньових кураторів компанії не влаштовувало те, що державна компанія "Енергомашини" пропонувала виконати роботи дешевше, тому тендер двічі скасовували.

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

Читайте також: Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

При цьому під час обшуків правоохоронці вилучили упаковки доларів, на яких видно позначки ATLANTA та KAN CITY - це банки Федерального резерву США.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Крім того, в оприлюднених НАБУ плівках згадується розмова Міндіча з Веселим і "Сенс банк", зазначав народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.

+19
Ну які там лопатки для турбін, не смішіть. ЗЕбанута наволоч займалася крадіжками, а тут якісь лопатки. Їх більше цікавили лопати, якими вони гребли бабло.
18.11.2025 10:33 Відповісти
+14
Підсунув нам пуйло в 2019 році свиняку у вигляді ЗЕ і 73% все це проковтнуло...
18.11.2025 10:54 Відповісти
+12
крали все, навіть лопатки з турбін і мегавати електроенергії....а різницю продавали...а ще хотіли підсунути свиню в мішку з болгарського металолому, щоби тут іржавів за втрачені мільярди...
і це все в умовах, коли точаться бої, іде захоплення ворогом територій, вони, оці тилові щурі, підгризають зсередини і ослаблюють країну, все на руку ворогу
18.11.2025 11:31 Відповісти
Де уж тут...
18.11.2025 10:29 Відповісти
Шмигаль з свириденко, за таку бездіяльність, що нанесла шкоду Українцям, мають понести покарання!!
18.11.2025 17:49 Відповісти
Бабкі є.
Коштів нема
18.11.2025 10:29 Відповісти
Бо підрядники мало відкату пропонували...
18.11.2025 10:30 Відповісти
На ЗАпАС, і після захоплення її *******, продовжували гроші списувати з Українців, на «закупівлю» чого тільки хотіли придумати!!!
18.11.2025 17:52 Відповісти
З 2019 вже ніхто з зелених гоблінів ніхера неможе зробити корисного , тільки ******* і *******.
18.11.2025 10:36 Відповісти
В "Енергоатомі" визнали, що вже три роки не можуть відремонтувати енергоблок ХАКС Джерело: https://censor.net/n3585592
ХАКС - це Хмельницька АЕС ? Дуже красномовна помилка...
18.11.2025 10:39 Відповісти
В компанії не пояснили, чому за три роки не вдалося придбати нове обладнання, щоб повністю відновити потужність енергоблоку. Джерело: https://censor.net/n3585592
Відповідь. Тому що не мали 5-6 потужних менеджерів
18.11.2025 10:41 Відповісти
Зате корм для риби на 210 лімонів купили на раз-два...
18.11.2025 10:42 Відповісти
Потрібно ще підняти тарифи на е/е...
18.11.2025 10:46 Відповісти
Бо саботувались кацапами в групі "Зельоного Озера". Як і установку газотурбінних електростанцій по регіонах. Тому й приведена Україна до Блекауту з партнерами з Лаптєстану.
18.11.2025 10:55 Відповісти
"В компанії не пояснили, чому за три роки не вдалося придбати нове обладнання, щоб повністю відновити потужність енергоблоку. Джерело: https://censor.net/n3585592
ВВибирайте з трьох варіпнтів: 1.Не на часі.
2. А то руцин нападе.
3. "Я б почекав. Шкода грошей. Марна трата". (з плівок Міндіча)
18.11.2025 11:22 Відповісти
Гундоса почвара зі своїм кодлом стільки шкоди принесла Україні. Повинен за все відповісти.
18.11.2025 11:27 Відповісти
Ага, відповісти, як баканов зара відповідає за призначення цілої купи агентів гебні на відповідальні посади.
18.11.2025 19:56 Відповісти
"....на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч ". Думаю,не стоит проговаривать о "бывшем ".Не надо делать такие подарки "потужному".Что,поменялись учред.докум . гнойноквартала и кто-то из этих двух достойных украинцев уже не партнер?? Нет,они партнеры,были и есть.Гнусавому не отмыться и никакие "бывшие партнеры и друзья" неуместны.
18.11.2025 11:29 Відповісти
Тільки чомусь працівники ХАЕС про це вперший раз чують.
18.11.2025 11:33 Відповісти
"руйнування сталося ... після ... ремонту"

"планово-попереджувальний ремонт" - ну це зовсім без мізків ттаке могло придумати...
18.11.2025 11:35 Відповісти
129 млн міндічу, остальние 3 рубли пропили и *******
18.11.2025 12:05 Відповісти
Та ну його, той блок.... Головне риби не голодні
18.11.2025 12:20 Відповісти
та не до того було...
18.11.2025 12:42 Відповісти
ждут пока развалится на 100%
18.11.2025 13:37 Відповісти
І так дивно, як 2-й блок працює при таких масштабних мородерах.
18.11.2025 14:26 Відповісти
Треба геращенка повертати, бо без нього--ніяк...
18.11.2025 19:51 Відповісти

