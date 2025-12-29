Закупку энергоблоков для ХАЭС в Болгарии удалось сорвать в последний момент, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, как удалось сорвать схему закупки энергоблоков для Хмельницкой АЭС в Болгарии.

Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Если бы была премия года "Самое идиотское голосование года", то в этом однозначно бы премию получило голосование за ... закупку атомного хлама у болгар.

Схема, которую тянул Миндич с Галущенко, чтобы потом прикурить свои 10-15% на строительстве в несколько сотен миллиардов .... И да, в конце лично Президент требовал срочно проголосовать этот закон.

И Рада проголосовала. Депутаты из СН бесплатно поели …негатива. Но никто блоки не смог купить. В этом видео впервые рассказываю, как в последний момент в тексте развели Галущенко, и почему им потом закон перестал быть интересным", - рассказал он.

Подробности схемы

"У нас есть Хмельницкая АЭС. Там когда-то в советские времена хотели строить новые атомные блоки, что-то подобное валяется на складах в Болгарии, и Болгария с удовольствием за около 1 млрд долларов готова этот российский хлам продать.

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Банда Миндича-Деркача-Галущенко подумала, что это отличный способ начать большое атомное строительство за деньги налогоплательщиков, закопать туда около 130-140 млрд грн, из них они брали откаты по 10-15%", - пояснил парламентарий.

Сначала, по словам Железняка, хотели украсть на закупках через прокладки, потом на оборудовании, а потом на самом строительстве.

"Им удалось проломить правительство и президента на это. Но у них это не получилось", - продолжил он.

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Почему не удалось?

"Идея появилась еще в 2024 году. В начале 2024 года правительство одобрило законопроект о строительстве двух новых энергоблоков. Когда-то именно Деркач прописал в атомном законодательстве, что любое новое атомное строительство требует отдельного закона", - отметил Железняк.

Такой был подан 3 апреля 2024 года. Весь 2024 год, по словам нардепа, в Раде его блокировали.

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"Мы начали выяснять, какую задачу поставил президент. Нам сказали, что президент хочет, чтобы Украина купила эти блоки, а строительство будет после войны.

У нас возникла определенная идея: если президент хочет купить и именно на это собирает голоса, то давайте кто-то будет в законе прописывать именно покупку в Болгарии, но без права строительства.

Тогда при содействии энергетического комитета возникла идея в совершенно другой законопроект внести поправку о праве Украины купить эти блоки", - сказал он.

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Так, была внесена поправка, что Украина по прямому контракту может купить именно этот блок, причем она даже привезти его в Украину не может, потому что на размещение и строительство нужен отдельный закон.

"Ни Галущенко, ни его люди не обратили на это внимания, текст писался ночью в срочном порядке и в последний момент был изменен. Эту поправку внесли, украинский парламент ее быстро одобрил. После одобрения Офис Президента начал смотреть текст и понял, что в этом тексте нет главного - возможности что-то украсть. ...

Законопроект долго не подписывали, потом аж в марте подписали, потом Болгария заявила, что они передумали продувать блоки, потому что им эта история тоже перестала быть интересной по формуле, которую предлагали", - добавил Железняк.

Железняк подчеркнул, что президент все это время публично поддерживал историю, поэтому должны быть определенные вопросы конкретно к нему, не изменил ли он свою позицию.

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