Новости Реакторы для ХАЭС
5 023 17

Когда кто-то не голосовал за приобретение российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, — СМИ

Российские блоки для ХАЭС: "Слуга народа" рассказал о давлении со стороны ОП

Депутат от партии "Слуга народа" рассказал о давлении со стороны Администрации президента во время голосования в парламенте по вопросу закупки блоков для Хмельницкой АЭС в Болгарии.

Об этом говорится в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Когда голосовали за ядерные блоки, с нами такое творили! Какие-то списки даже подавали на стол президенту, кому-то какие-то "приветствия" передавали, типа: "Президент спрашивал, а почему ты не голосуешь?" - заявил на условиях анонимности один из "слуг народа".

BBC пишет, что Зеленский это не комментировал.

Журналист Юрий Николов отметил, что еще в феврале с Виталием Шабуниным говорил, что "Зеленский лично вписался в аферу с закупкой рашистских атомных реакторов".

"Мы говорили, что это возмутительно и так делать нельзя. И вот прошел год, когда украинское ВВС смогло получить анонимную цитату одного из "слуг народа", — добавил он.

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

  • В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
  • Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.
  • 11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.
  • Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 — на 25%.

на жаль, поки зелене гундосе чмо вважається президентом, воно непідсудне!
тож, військовий стан буде якомога довше....
і, звісно, юдоклан буде з потрійною силою продовжувати грабувати україну.
18.03.2026 09:03 Ответить
18.03.2026 08:58 Ответить
Як завжди потужно.
Зелена демократія країни мрій в дії
18.03.2026 09:01 Ответить
18.03.2026 08:58 Ответить
Як завжди потужно.
Зелена демократія країни мрій в дії
Вірьовка у три метра довжиною, значно покращує і мотивує роботу державних та судових органів в Україні!!
У Нюрнберзі та Сирії, це підтверджують!!
18.03.2026 09:19 Ответить
То ви з Австрії приїдете з "вірьовкою"?
18.03.2026 10:29 Ответить
Плохие оправдашки,всех,кто вписался в эту сферу по рекламированию путинского Чернобыля для Украины номер два и ставил свои подписи ждёт скамья подсудимых.
18.03.2026 09:02 Ответить
на жаль, поки зелене гундосе чмо вважається президентом, воно непідсудне!
тож, військовий стан буде якомога довше....
і, звісно, юдоклан буде з потрійною силою продовжувати грабувати україну.
18.03.2026 09:03 Ответить
Слуги ще не відправилися на фронт, а вже розповідають цікаві історії про янелоха. Потужно Зєля їх полякав.
18.03.2026 09:07 Ответить
Чомусь останнім часом слуги стали дуже занепокоєними
18.03.2026 09:12 Ответить
Тобто, ЗЄ примушував голосувати за корупційну схему, але стверджує, що нічого про неї не знав. Ага.
18.03.2026 09:14 Ответить
"А я тут не прічьом, а я прічьом"
18.03.2026 09:21 Ответить
18.03.2026 09:23 Ответить
та давно відомо, що Зе - очолює корупцію. Тільки він користується недоторканістю
18.03.2026 09:28 Ответить
Цікаво, в когось ще залишаються сумніви в тому, що дрібне мстиве смердюче чмо де-факто є паханом організованої ним же банди грабіжників і мародерів???
18.03.2026 09:40 Ответить
А хіба не очевидно хто головний корупціонер нашої країни?
18.03.2026 09:43 Ответить
Свідчення для зеботів, та і для решти 73-іх,що відосики одне,а реальність дій їх лідора,зовсім інша.
18.03.2026 09:47 Ответить
Из текста получается, что Президент "вписался" за бенефициаров этой сделки. А может он один из них?
18.03.2026 09:51 Ответить
дядя передает вам привет
18.03.2026 09:57 Ответить
 
 