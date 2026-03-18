Когда кто-то не голосовал за приобретение российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, — СМИ
Депутат от партии "Слуга народа" рассказал о давлении со стороны Администрации президента во время голосования в парламенте по вопросу закупки блоков для Хмельницкой АЭС в Болгарии.
Об этом говорится в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Когда голосовали за ядерные блоки, с нами такое творили! Какие-то списки даже подавали на стол президенту, кому-то какие-то "приветствия" передавали, типа: "Президент спрашивал, а почему ты не голосуешь?" - заявил на условиях анонимности один из "слуг народа".
BBC пишет, что Зеленский это не комментировал.
Журналист Юрий Николов отметил, что еще в феврале с Виталием Шабуниным говорил, что "Зеленский лично вписался в аферу с закупкой рашистских атомных реакторов".
"Мы говорили, что это возмутительно и так делать нельзя. И вот прошел год, когда украинское ВВС смогло получить анонимную цитату одного из "слуг народа", — добавил он.
Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС
- В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
- Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.
- 11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.
- Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.
Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.
Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).
На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 — на 25%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зелена демократія країни мрій в дії
