Когда кто-то не голосовал за приобретение российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, — СМИ

Депутат от партии "Слуга народа" рассказал о давлении со стороны Администрации президента во время голосования в парламенте по вопросу закупки блоков для Хмельницкой АЭС в Болгарии.

Об этом говорится в материале BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Когда голосовали за ядерные блоки, с нами такое творили! Какие-то списки даже подавали на стол президенту, кому-то какие-то "приветствия" передавали, типа: "Президент спрашивал, а почему ты не голосуешь?" - заявил на условиях анонимности один из "слуг народа".

BBC пишет, что Зеленский это не комментировал.

Журналист Юрий Николов отметил, что еще в феврале с Виталием Шабуниным говорил, что "Зеленский лично вписался в аферу с закупкой рашистских атомных реакторов".

"Мы говорили, что это возмутительно и так делать нельзя. И вот прошел год, когда украинское ВВС смогло получить анонимную цитату одного из "слуг народа", — добавил он.

Читайте также: "Энергоатом" заказал автобусы для Хмельницкой АЭС на 8% дороже прежней цены

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.

11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.

Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 — на 25%.

Читайте: В ОП не подтвердили информацию СМИ о трехсторонних переговорах 11 марта в Стамбуле