Коли хтось не голосував за придбання російських блоків для ХАЕС, нардепам передавали "привіти" від президента, - ЗМІ

Нардеп "Слуги народу" розповів про тиск від ОП під час голосування в парламенті за придбання блоків для Хмельницької АЕС у Болгарії.

Про це йдеться в матеріалі BBC, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Коли за ядерні блоки голосували, з нами таке творили! Якісь списки навіть подавали на стіл президенту, комусь якісь "привіти" передавали, типу: "Президент питав, а чого ти не голосуєш?" - заявив на умовах анонімності один із "слуг народу".

BBC пише, що Зеленський це не коментував.

Журналіст Юрій Ніколов зазначив, що ще у лютому із Віталієм Шабуніним говорив, що "Зеленський особисто вписався в аферу із закупівлею рашистських атомних реакторів".

"Ми казали, що це ґвалт і так робити не можна. І ось пройшов рік, коли українське ВВС змогло здобути анонімну цитату одного зі "слуг народу", - додав він.

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Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

11 лютого 2025 року Рада підтримала придбання блоків для ХАЕС у Болгарії.

Пізніше Болгарія передумала продавати російські реактори для Хмельницької АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

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