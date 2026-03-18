Коли хтось не голосував за придбання російських блоків для ХАЕС, нардепам передавали "привіти" від президента, - ЗМІ
Нардеп "Слуги народу" розповів про тиск від ОП під час голосування в парламенті за придбання блоків для Хмельницької АЕС у Болгарії.
Про це йдеться в матеріалі BBC, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Коли за ядерні блоки голосували, з нами таке творили! Якісь списки навіть подавали на стіл президенту, комусь якісь "привіти" передавали, типу: "Президент питав, а чого ти не голосуєш?" - заявив на умовах анонімності один із "слуг народу".
BBC пише, що Зеленський це не коментував.
Журналіст Юрій Ніколов зазначив, що ще у лютому із Віталієм Шабуніним говорив, що "Зеленський особисто вписався в аферу із закупівлею рашистських атомних реакторів".
"Ми казали, що це ґвалт і так робити не можна. І ось пройшов рік, коли українське ВВС змогло здобути анонімну цитату одного зі "слуг народу", - додав він.
Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС
- У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
- Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.
- 11 лютого 2025 року Рада підтримала придбання блоків для ХАЕС у Болгарії.
- Пізніше Болгарія передумала продавати російські реактори для Хмельницької АЕС.
Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.
Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).
На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.
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