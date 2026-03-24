Зе-блогера Золкіна позбавили бронювання в ГУР МО, а БЕБ розпочало два провадження, - Железняк

Популярного блогера та інтерв'юера Володимира Золкіна позбавили бронювання від мобілізації.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На початку березня нардеп розповів, що Золкін ухиляється від сплати податків. Цю інформацію передали у БЕБ.

Там, за словами Железняка, заявили, що щодо Золкіна розпочали два кримінальні провадження:

по 212 КК: ухилення від податків в особливо великих обсягах;

по 209 КК: так як гроші ймовірно йшли в тому числі від офісу Міндіча, і той їх спокійно потім у автівки легалізовував.

Бронювання

Раніше нардеп розповідав, що Золкін заброньований від мобілізації у ГУР МО.

"За моїми даними, після цього розголосу ГУР викидає його з бронювання. Тож персонажа після цього знімають і він переходить на загальний облік мобілізації", - зазначив Железняк.

Цю інформацію Золкін частково підтвердив, заявивши що останній місяць не співпрацює з ГУР. Також він зазначив, що не пізніше травня збирається мобілізуватися.

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