Зе-блогера Золкіна позбавили бронювання в ГУР МО, а БЕБ розпочало два провадження, - Железняк
Популярного блогера та інтерв'юера Володимира Золкіна позбавили бронювання від мобілізації.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На початку березня нардеп розповів, що Золкін ухиляється від сплати податків. Цю інформацію передали у БЕБ.
Там, за словами Железняка, заявили, що щодо Золкіна розпочали два кримінальні провадження:
- по 212 КК: ухилення від податків в особливо великих обсягах;
- по 209 КК: так як гроші ймовірно йшли в тому числі від офісу Міндіча, і той їх спокійно потім у автівки легалізовував.
Бронювання
Раніше нардеп розповідав, що Золкін заброньований від мобілізації у ГУР МО.
"За моїми даними, після цього розголосу ГУР викидає його з бронювання. Тож персонажа після цього знімають і він переходить на загальний облік мобілізації", - зазначив Железняк.
Цю інформацію Золкін частково підтвердив, заявивши що останній місяць не співпрацює з ГУР. Також він зазначив, що не пізніше травня збирається мобілізуватися.
Будь ласка, зачекайте...
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