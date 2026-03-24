Зе-блогера Золкина лишили бронирования в ГУР МО, а БЭБ начало два производства, - Железняк

Популярного блогера и интервьюера Владимира Золкина лишили бронирования от мобилизации.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

В начале марта нардеп рассказал, что Золкин уклоняется от уплаты налогов. Эту информацию передали в БЭБ.

Там, по словам Железняка, заявили, что в отношении Золкина возбудили два уголовных дела:

  • по 212 УК: уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах);
  • по 209 УК: так как деньги, вероятно, поступали в том числе из офиса Миндича, и тот их потом спокойно легализовывал в машины).

Ранее нардеп рассказывал, что Золкин забронирован от мобилизации в ГУР МО.

"По моим данным, после этого резонанса ГУР исключает его из бронирования. Так что этого персонажа после этого снимают с учета, и он переходит на общий учет мобилизации", — отметил Железняк.

Эту информацию Золкин частично подтвердил, заявив, что последний месяц не сотрудничает с ГУР. Также он отметил, что не позднее мая собирается мобилизоваться.

звичайний пристосуванець,і не радійте ви так,він служитиме.....десь в Києві,недалеко від дерьмака та інших
24.03.2026 11:12 Ответить
Так в нього зараз виявиться стільки хронічних захворювань, що життя взагалі під загрозою не то що у військо йти.
24.03.2026 11:03 Ответить
ця гидота є внутрішній ворог!
24.03.2026 11:05 Ответить
Золин,Золкин, где ты был? На Фонтанке пиво пил...
24.03.2026 11:02 Ответить
Можемо надати Золкіну відношення в нашу бригаду в відділ комунікацій.
24.03.2026 11:04 Ответить
решті зе блогерам приготуватись...
24.03.2026 11:03 Ответить
лачен усіх підставив.
24.03.2026 11:05 Ответить
клерками до єрмка хіба шо
24.03.2026 11:13 Ответить
Зелені почали своїх здавати. Скажуть, що то процес очищення.
24.03.2026 11:20 Ответить
Ловлять?
24.03.2026 11:03 Ответить
А як справи у Лаченкова?
24.03.2026 11:04 Ответить
Я не радію, я констатую з 22 року - це ворог!!!
24.03.2026 11:14 Ответить
А в чому він ворог? Він займається проукраїнською пропагандою. Якщо для вас проукраїнські пропагандисти там у Британії - вороги - то хто є ви?
24.03.2026 11:25 Ответить
мені не цікаво хто ти є, від слова зовсім.
24.03.2026 11:27 Ответить
Та ви шо? Невже піде служити, чи стане на "лижі"? "Патріоти" Зе тільки можуть брехати і ховатися від служби, беручи приклад зі свого Лідора, який відкосив чотирижди.
24.03.2026 11:13 Ответить
Знатний підрозділ починає формуватися під керівництвом Андрія Є., зола, лачен, незабаром й інші підтягнуться.
24.03.2026 11:13 Ответить
золкіну, прівєт "Ісландії", уроде !

24.03.2026 11:14 Ответить
Повезло, теперь будет брать ни только интервью у пленных кацапов, но и сам будет брать их в плен, навыки у него есть ещё с милицейской юности...
24.03.2026 11:16 Ответить
Стоп, так він ж за вбивство сидів. Хіба за особливо тяжкі злочини зеків не виключають з обліку? Тоді йому і бронюватися не треба, він і так уже мічений...
24.03.2026 11:17 Ответить
справа не в "обліку" й "броні", а в "справі набу" - тікати й ховатися зєку краснапьорому потрібно
24.03.2026 11:22 Ответить
Ну це інше питання, може втікти добровольцем на якусь тилову посаду по знайомству. Мене саме питання броні та обліку його цікавить. Він ж не за хабар сидів, а за вбивство.
24.03.2026 11:25 Ответить
І хто ж його туди прилаштував?
24.03.2026 11:20 Ответить
Той же, хто надавав йому можливість проводити інтерв'ю з полоненими кацапами. Якщо був заброньований ГУР - скорійше за все це й був проект ГУР.
24.03.2026 11:26 Ответить
бльо хєр втече від кримінальних справ у глибокий тил конторський чи гурський на "пасаду кладовщіка", як багато колєх всратих такого непотребу
24.03.2026 11:20 Ответить
Цікаво, а на війні тільки дурні не заробляють??
24.03.2026 11:31 Ответить
 
 