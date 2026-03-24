Зе-блогера Золкина лишили бронирования в ГУР МО, а БЭБ начало два производства, - Железняк

Популярного блогера и интервьюера Владимира Золкина лишили бронирования от мобилизации.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

В начале марта нардеп рассказал, что Золкин уклоняется от уплаты налогов. Эту информацию передали в БЭБ.

Там, по словам Железняка, заявили, что в отношении Золкина возбудили два уголовных дела:

по 212 УК: уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах);

по 209 УК: так как деньги, вероятно, поступали в том числе из офиса Миндича, и тот их потом спокойно легализовывал в машины).

Бронирование

Ранее нардеп рассказывал, что Золкин забронирован от мобилизации в ГУР МО.

"По моим данным, после этого резонанса ГУР исключает его из бронирования. Так что этого персонажа после этого снимают с учета, и он переходит на общий учет мобилизации", — отметил Железняк.

Эту информацию Золкин частично подтвердил, заявив, что последний месяц не сотрудничает с ГУР. Также он отметил, что не позднее мая собирается мобилизоваться.

