Зе-блогера Золкина лишили бронирования в ГУР МО, а БЭБ начало два производства, - Железняк
Популярного блогера и интервьюера Владимира Золкина лишили бронирования от мобилизации.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В начале марта нардеп рассказал, что Золкин уклоняется от уплаты налогов. Эту информацию передали в БЭБ.
Там, по словам Железняка, заявили, что в отношении Золкина возбудили два уголовных дела:
- по 212 УК: уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах);
- по 209 УК: так как деньги, вероятно, поступали в том числе из офиса Миндича, и тот их потом спокойно легализовывал в машины).
Бронирование
Ранее нардеп рассказывал, что Золкин забронирован от мобилизации в ГУР МО.
"По моим данным, после этого резонанса ГУР исключает его из бронирования. Так что этого персонажа после этого снимают с учета, и он переходит на общий учет мобилизации", — отметил Железняк.
Эту информацию Золкин частично подтвердил, заявив, что последний месяц не сотрудничает с ГУР. Также он отметил, что не позднее мая собирается мобилизоваться.
