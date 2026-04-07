СБУ чинить тиск на антикорупційні органи України, - Клименко

Керівник САП Олександр Клименко заявив про системний тиск з боку Служби безпеки України на антикорупційні органи та зриви операцій НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Клименко сказав в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle.

Він наголосив, що САП стикається із "супротивом системи", насамперед з боку правоохоронних органів, серед яких він виокремив СБУ. Як приклад він навів інцидент у Сумській області, де, за його словами, під час реалізації антикорупційного провадження було затримано детектива НАБУ, що призвело до зриву операції.

"Це зірвало нашу операцію, тому що планувалася більша кількість осіб до затримання, але все зірвалося, відбувся витік, фігуранти після передачі коштів були попереджені про те, що НАБУ працює", - зазначив очільник САП.

Клименко не розуміє, чому СБУ так ставиться до САП і НАБУ

Він також прокоментував інформацію про виявлення прослуховування у детективки НАБУ, зауваживши, що у САП таких випадків не фіксували, однак не виключають їх наявності. Клименко нагадав, що йдеться про підрозділи, які займаються розслідуванням злочинів у сфері оборони, зокрема і щодо СБУ.

Клименко заявив, що не розуміє причин такого ставлення СБУ до антикорупційних органів, адже, за його словами, боротьба з корупцією є елементом забезпечення національної безпеки. Він підкреслив, що САП і НАБУ мали б працювати разом з СБУ як партнери. "СБУ має бути зацікавлена, щоб ми викривали ці злочини. Але в реальності ми бачимо абсолютно протилежну систему", - зауважив він.

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Водночас керівник САП навів ще один випадок, який, за його словами, свідчить про системну протидію роботі НАБУ. За його твердженням, співробітники СБУ прослуховували телефон детектива бюро, який розслідував справу щодо митниці, і передавали інформацію про його дії та місцеперебування представникам митних органів.

"Зірвалася операція. І нами ці листування між працівниками СБУ і працівниками митниці задокументовані", - зазначив Клименко.

За його словами, проблема полягає в тому, що нереформовані правоохоронні органи чинять тиск на реформовані, що, на його думку, підриває ефективність боротьби з корупцією.

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