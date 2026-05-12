На суд до Єрмака прийшов Дмитренко, який займається дискредитацією НАБУ, - ЦПК. ФОТО
На засіданні з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку присутній Дмитро Дмитренко — особа, безпосередньо залучена до інформаційних атак на антикорупційні органи (НАБУ та САП).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Центр протидії корупції.
Що відомо про діяльність Дмитренка
Починаючи з квітня, на Telegram-каналі INSIDER (власники якого мають "броню" від СБУ) регулярно з’являються відеоматеріали, спрямовані на підрив репутації НАБУ. Головним героєм цих роликів є саме Дмитренко.
Там Дмитренко, який до того привіз дитячий велосипед під НАБУ, намагається провокувати працівників Бюро.
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 3 квітня на анонімних Telegram-каналах оприлюднили відеопровокацію, яку знімали перед входом у будівлю НАБУ.
- Зазначимо, що Дмитренко також ходив на засідання щодо справи ДБР проти голови управління ЦПК Віталія Шабуніна, а також засідання щодо ексдиректора "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Крім того, ексрозвідник Роман Червінський прийшов до зали суду, де обирають запобіжний захід Єрмаку.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.Шевченко
Пан Луценко.
https://www.youtube.com/watch?v=Anjvgvtxz9k