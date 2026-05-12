На суд до Єрмака прийшов Дмитренко, який займається дискредитацією НАБУ, - ЦПК. ФОТО

На засіданні з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку присутній Дмитро Дмитренко — особа, безпосередньо залучена до інформаційних атак на антикорупційні органи (НАБУ та САП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Центр протидії корупції.

Що відомо про діяльність Дмитренка

Починаючи з квітня, на Telegram-каналі INSIDER (власники якого мають "броню" від СБУ) регулярно з’являються відеоматеріали, спрямовані на підрив репутації НАБУ. Головним героєм цих роликів є саме Дмитренко.

Там Дмитренко, який до того привіз дитячий велосипед під НАБУ, намагається провокувати працівників Бюро.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 3 квітня на анонімних Telegram-каналах оприлюднили відеопровокацію, яку знімали перед входом у будівлю НАБУ.

Зазначимо, що Дмитренко також ходив на засідання щодо справи ДБР проти голови управління ЦПК Віталія Шабуніна, а також засідання щодо ексдиректора "Укренерго" Володимира Кудрицького.









Крім того, ексрозвідник Роман Червінський прийшов до зали суду, де обирають запобіжний захід Єрмаку.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

