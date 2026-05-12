3 601 21

На суд до Єрмака прийшов Дмитренко, який займається дискредитацією НАБУ, - ЦПК. ФОТО

На засіданні з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку присутній Дмитро Дмитренко — особа, безпосередньо залучена до інформаційних атак на антикорупційні органи (НАБУ та САП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Центр протидії корупції.

Що відомо про діяльність Дмитренка

Починаючи з квітня, на Telegram-каналі INSIDER (власники якого мають "броню" від СБУ) регулярно з’являються відеоматеріали, спрямовані на підрив репутації НАБУ. Головним героєм цих роликів є саме Дмитренко.

Там Дмитренко, який до того привіз дитячий велосипед під НАБУ, намагається провокувати працівників Бюро.

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 3 квітня на анонімних Telegram-каналах оприлюднили відеопровокацію, яку знімали перед входом у будівлю НАБУ.
  • Зазначимо, що Дмитренко також ходив на засідання щодо справи ДБР проти голови управління ЦПК Віталія Шабуніна, а також засідання щодо ексдиректора "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Дмитро Дмитренко
Крім того, ексрозвідник Роман Червінський прийшов до зали суду, де обирають запобіжний захід Єрмаку.

Роман Червінський

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

НАБУ (5711) ЦПК Центр протидії корупції (336) Єрмак Андрій (1681)
Топ коментарі
Пану Червінському пошана!
12.05.2026 18:34 Відповісти
Ні він звичайний підр який сидів на зарплаті зевилупків. Зараз намагається допомогти злодіям.
12.05.2026 18:37 Відповісти
Дмитренко - неандерталець? Надбровні дуги свідчать про це...
12.05.2026 18:34 Відповісти
ми з тамаром ходим паром...
12.05.2026 18:31 Відповісти
Розворушилось гадюче кубло. Повилазила вся нечисть.
12.05.2026 18:35 Відповісти
«Як побачите Табачникова, то заплюйте йому всю його собачу морду»
Т.Шевченко
12.05.2026 20:09 Відповісти
Так хоч на предка людини схожий а ти свинособачий висер на кого схожий на псятину чи свинство
12.05.2026 19:30 Відповісти
Скільки платять ?
12.05.2026 20:15 Відповісти
Так ваше улюблене "набу" відмазало зєлю і сказало що він "нє прі дєлах".
12.05.2026 18:36 Відповісти
А Дмитренко інвалід? Чому не в армії? Каракай ви де? Чому його не називаєте ухилянтом? Чому постійно рабська психологія гнобити слабших за себе? Чому на такого як Дмитренко рота не відкриваєте борці з ухилом? Бо там можуть ще й " кабіну набити". А звичайний люд ви героїчно в окопи відправляєте.
12.05.2026 18:38 Відповісти
Що ж у нас за країна така, що дмитренки, єрмаки та зеленські безкарно залишаються живими та неушкодженими на волі попри все, що нагидили країні та людям...
12.05.2026 19:01 Відповісти
Хто ці самогубці?

12.05.2026 19:33 Відповісти
А ось те зліва - це старша сестра пухлого кіма?
12.05.2026 20:55 Відповісти
Дмитренко прийшов по завданню СБУ. А СБУ поставив задачу сам єрмак.
12.05.2026 20:03 Відповісти
ну як шо вже на дмитренко оглядатися, та натякати ,шо воно може надерти ср* ку НАБУ-ЦПК ...тоді ой .... ...
12.05.2026 20:07 Відповісти
рекомендую адекватним
Пан Луценко.
https://www.youtube.com/watch?v=Anjvgvtxz9k
12.05.2026 20:38 Відповісти
А де Серлєщ? Невже здрейфила кімнатна собачка?
12.05.2026 21:31 Відповісти
 
 