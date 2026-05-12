Кооператив "Династія": керівники НАБУ та САП провели брифінг. ВIДЕО
Керівники НАБУ та САП провели брифінг щодо викриття організованої групи на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Трансляція
Що передувало?
Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Пізніше у Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
+13 Олег Шестакович
12.05.2026 14:32
+9 Vasya #607130
12.05.2026 14:35
+9 vigo
12.05.2026 14:41
Петля навколо таємничого Вови невпинно затягується.
Цікаво, вистачить розуму піти самому? Чи дотягне до стискання горлянки?
Ой, щось я зайве мабуть написав... це ж лише припущення щодо "вови"
Давно такого не було з високих кабінетів.
в уругвай чи камбоджу?
Підозра оголошена НАБУ і САП Андрію Єрмаку - це стара схема "каскадного розслідування" - беруть за менше, але доведене; і розширюють інкриміновану сферу по мірі набуття доказів.
Реакція Банкової з посиленням охорони і перекриттям доступу до Зеленського, свідчить про серйозне занепокоєння Зеленського наслідками дій проти Єрмака. З свого боку Єрмак може бути різко незадоволений діями Зеленського, який врятував своїх єврейських подільників, але залишив його на здобич правоохоронним органам.
Реакція Зеленського - блокування урядового кварталу і підготовка до чергового "закордонного візиту".
Ми лише можемо повторити сакраментальне "згризіть одне одного"