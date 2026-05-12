Ермак в ВАКС: Я самодостаточный человек и могу честно смотреть в глаза любому. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не владеет никакой недвижимостью, кроме квартиры.

Об этом он заявил во время перерыва в судебном заседании, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "честно служил стране".

"Я самодостаточный человек, есть много людей, которые уважают меня, уважают то, что я делал, то, что я делаю сейчас.

Я точно знаю, что я делал, чего я не делал для того, чтобы честно смотреть кому угодно в глаза, оставаться в стране", — сказал Ермак.

Бывший глава ОП отметил, что в его собственности есть "единственная квартира и единственный автомобиль".

"Больше ничем я не владею, не арендую", — добавил он.

Читайте: У Ермака четыре дипломатических паспорта. Есть риск укрытия от следствия за границей, - САП

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Читайте: Еврокомиссия о подозрении Ермаку: Антикоррупционные органы в Украине работают, мы следим

12.05.2026 18:57 Ответить
Він зазначив, що "чесно служив країні". - паРаші

як дєрьмак розміновував для нападу паРаши

12.05.2026 19:02 Ответить
чому не на фронті? ти ж всим обіцяв!
12.05.2026 18:55 Ответить
чому не на фронті? ти ж всим обіцяв!
12.05.2026 18:55 Ответить
він всіх обісцяв )
12.05.2026 19:11 Ответить
З ВОВОЮ навіть на брудершафт...
12.05.2026 21:27 Ответить
Ану тихо! Хочеш 8 років тюрми?
12.05.2026 19:43 Ответить
"-Чому Ермак не в ЗСУ?
-Так у ЗСУ не беруть офіцерів ФСБ..
-Ну так їх з задоволенням візьмуть у СІЗО.."
12.05.2026 21:33 Ответить
12.05.2026 18:57 Ответить
Упоротий парніша - про політичну корупцію не чув? - адвокат! - ******* по голові
12.05.2026 18:57 Ответить
це один коротенький епізод: корупція, відмивання коштів.
а що, з приводу державної зради, та шпигунство на користь ворога?
12.05.2026 19:02 Ответить
Таки цікаво, що ж там у справі злитої операції по вагнерівцям?
12.05.2026 20:14 Ответить
мар'яна безугла, проти котрої відкрито карну справо про державну зраду, на чистому глазу, сказала, що йдіть всі у сраку, і вірьте андрєю, що вова нє віноват!!!!
не було ніякого вагнера в мінську!
12.05.2026 20:17 Ответить
Мар'яні треба не справу відкривати, а двері палати No.7
12.05.2026 20:23 Ответить
і випробувати не ній ліки, що не калічити бідних мишей!
12.05.2026 20:27 Ответить
Поки мандат не відберуть,може і природнього долбо*бізму хватить?
12.05.2026 21:30 Ответить
самодостатній пдорас.
12.05.2026 19:02 Ответить
******.
12.05.2026 19:02 Ответить
Він зазначив, що "чесно служив країні". - паРаші

як дєрьмак розміновував для нападу паРаши

12.05.2026 19:02 Ответить
12.05.2026 19:03 Ответить
Боже, хто керує країною?! Один скажений, інший - дегенерат! Люди, схаменіться, - влада це ваше дзеркало!!!
12.05.2026 19:04 Ответить
Влада - це наш щоденний жахливий сюр
12.05.2026 21:33 Ответить
ні
12.05.2026 22:11 Ответить
а також читати надписи на руцьком язиґе в очку свого шефа *****! ))
12.05.2026 19:04 Ответить
Як всі шахраї і злочинці ******* несту подібну ахінею коли їх беруть за дупу!!!!!
12.05.2026 19:06 Ответить
Поїдь в Херсон, Маріуполь, до полонених азовців і подивись їм в очі! Г@ндон...
12.05.2026 19:06 Ответить
рашистська агентура і корупціонери в Україні ,з часів Незалежності, завжди були самодостатніми " і спокійно та "щиро" могли дивитися в очі собі подібним рашистським агентам і корупціонерам ...
12.05.2026 19:07 Ответить

Чому перекосило?
12.05.2026 19:07 Ответить
12.05.2026 19:08 Ответить
Хіба бувають чесні маланці?
12.05.2026 19:08 Ответить
Тільки з тими ,кого вже не один раз на*бали..))
12.05.2026 21:36 Ответить
Ухилянт, чому не в армії? Яйценосець, сцикун... Ну і ТД. По списку. Але нажаль йому цього не скажуть, і доречі йому не соромно, бурятів він не боїться. 😸
12.05.2026 19:10 Ответить
12.05.2026 19:12 Ответить
З цього можна посміятися, але насправді все інакше. Вова приймав активну участь у плануванні та безпосередньому грабунку країни і здачі ворогу територій. Украдені гроші несли саме до нього, з його дозволу це все робилося - не треба його вигороджувати
13.05.2026 00:07 Ответить
Самодостатня і багата людина яка срала і ссяла в очі виборцям
12.05.2026 19:13 Ответить
Куди не плюнь одні чесні люди
12.05.2026 19:14 Ответить
Зараз ще й за таке під статю можна потрапити..))
12.05.2026 21:37 Ответить
Думаю, вгадати про яку саме країну йде мова, не важко.
12.05.2026 19:22 Ответить
Братан Савлохов на суд прийшов?
12.05.2026 19:23 Ответить
"Свята людина"? Не бреши,розвів мафію, а в своєму сараї (Охвісі) зібрав мерзотників,починаючи з Татарова -правонаступника Портнова,Шурму проти якого кримінальна справа в він в бігах,Мендель яка вас з ЗЕленським тепер зливає.Серіал ще не закінчився,далі буде.
12.05.2026 19:36 Ответить
Віктор, обережно! Ти наговорив на 8 років тюрми.
12.05.2026 19:46 Ответить
За мендель зараз можуть дати амністію..))
12.05.2026 21:39 Ответить
Как говаривал пан Воланд, сегодня на Патриарших будет интересная история, только на Патриарших, нужно заменить в Украине...
12.05.2026 20:03 Ответить
"Я самодостатня людина" - найпоширеніший вислів професійних корупціонерів в Україні.
12.05.2026 20:31 Ответить
Чесно -ні. Безсоромно і не червоніючи - звичайно можеш, хто б сумнівався.
12.05.2026 20:54 Ответить
**** заговорила про демократію про правову державу пішов на х.й гандон
12.05.2026 21:13 Ответить
Я маю надію,що це ви великий термін ув'язнення мали на увазі...
12.05.2026 21:41 Ответить
чєсноє благородноє слово!
12.05.2026 21:20 Ответить
 
 