Ермак и Червинский устроили перепалку в суде: Надеюсь, для вас и тех, кто сдавал Украину, это просто не останется безнаказанным. ВИДЕО

Бывший разведчик Роман Червинский и экс-глава Офиса президента Андрей Ермак устроили перепалку на заседании ВАКС, где выбирали меру пресечения бывшему главе ОП.

Что известно?

На заседании присутствовал бывший разведчик Роман Червинский.

Ермак обратился к нему:

"Давно не видел вас, господин Роман, в последний раз видел в 2019 году, когда мой брат (Денис Ермак. — Ред.) представлял вас как своего побратима, ястреба", — отметил бывший глава ОП.

"А потом попросил 20 тысяч долларов за встречу. Я помню, а потом Дмитрий Штанько, который записал вашего брата, собиравшего за каждую встречу с вами по 10 тысяч долларов, оказался на фронте и погиб из-за вас. Поэтому я здесь сегодня. Надеюсь, что это так просто не сойдет вам с рук, и тем, кто с самого начала сдавал страну", — ответил ему Червинский.

Ермак сказал, что это "не соответствует действительности".

Известно, что в октябре 2022 года на войне против российских оккупантов погиб Дмитрий Штанько, известный тем, что записал разговоры с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, публикация которых вызвала скандал.

Дело Дениса Ермака

Напомним, 29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (мошенничество), статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (разглашение государственной тайны) и статья 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производство по созданию муралов в отношении депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства по видеозаписям с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме того, он назвал Дениса Ермака "болтуном", а депутата СН Лероса, который опубликовал записи, — "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что на основании записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

Червінський красунчик мокнув зелену гниду мордою в гівно.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:11 Ответить
+ 100 !

я принциповий противник короткостволів, але для Полковника Червінського треба зробити виключення:

"носіння та використання короткоствола в суді....."

як для гідної Людини !

.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:52 Ответить
Не можна...Пан Червиньський тоді перерахує цю зелену сволоту в 0..
показать весь комментарий
12.05.2026 20:56 Ответить
ой біда, біда.... !

.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:59 Ответить
Якби вси офицери ,мали честь , як полковник Червинський , а не заплющувалт очи на вси ЗРАДИ , починая з ВАГНЕРГЕЙТУ ЗДАЧИ Пивдня Иуда сидила б в буцегарни
показать весь комментарий
12.05.2026 21:57 Ответить
Хто ж здав Україну?
показать весь комментарий
12.05.2026 19:11 Ответить
Вгадай з 3-х раз.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:14 Ответить
виборці ?
показать весь комментарий
12.05.2026 19:35 Ответить
по суті да.Привели до влади людину,що знищила Україну.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:56 Ответить
Шмигаль урядовцями та верещучкою на шатлі, ціла рота держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, СБУ МВС НацПолу,….., спритно готували до здачі не тільки Київ за три дні, а і всю Південно-Східну Україну!!!
І щоб не було небезпеки для орків від Українців, урядовці з місцевою привладною шушерою, навіть стрілецьку зброю не дали Українцям для власного захисту від московитів! Баканов з СБУ і деркачем та симоненком, зеленський з єрмаком, татаровим, уже готувалися до шашликів і параду!!!! Абдристович їм Мівіну «запарював», у окопі в Марїнському парку…???
показать весь комментарий
12.05.2026 19:24 Ответить
По-перше - не "здав" , а продовжують здавати!

А по-друге - це Кошерний ЦАР , Верховний Резидент Єрмак та купа "кошерників" з ізраїльськими пашпортами ... у деяких ще є пашпорта США ( Умєров, Арахамія ...).
показать весь комментарий
12.05.2026 19:24 Ответить
73% дебілів і виродків!
Саме вони, а ті всі дЄрмаки з ЗЕсранями, верещучками і їх міндічами та шмугалями... то лише виконавці.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:33 Ответить
Тебе послати, чи сам підеш?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:27 Ответить
Про юлу - святомученицю йому нагадай , вистачить .
показать весь комментарий
12.05.2026 21:34 Ответить
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
ТИМОШЕНКО - ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!!!! СЛАВА!!!!
показать весь комментарий
12.05.2026 22:06 Ответить
детальний розбір державного зрадника дь'Єрмака зробив Роман Бессмертний.
дивіться відео !!!

Розвідка попереджала Зеленського щодо Єрмака! Є дані про роботу на ворожі спецслужби / БЕЗСМЕРТНИЙ
https://www.youtube.com/watch?v=pN3mNvbEHFw

.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:56 Ответить
Глава МИ - 6 предупреждал Зеленского об этом еще в 2020
показать весь комментарий
12.05.2026 21:06 Ответить
Респект Роману Червінському.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:12 Ответить
Спасибі мудрому наріту
показать весь комментарий
12.05.2026 19:13 Ответить
Всі все знають і далі вірять, що тільки виженемо кацапа тоді як візьмемося за владу, але де буде того часу влада невідомо. Навряд чекатиме.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:13 Ответить
Влада буде там де й Міндіч зараз.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:15 Ответить
А чому ми маємо чекати закінчення війни, щоб розслідувати злочини? Якщо так стоїть питання, то ми можемо не дожити до того часу з цією владою.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:48 Ответить
8 з 10 дебіли!Тебе це е дивує?
показать весь комментарий
12.05.2026 19:52 Ответить
І чи вижинемо кацапа,в якого є гроші з нафти та газу,і през зрадник
показать весь комментарий
12.05.2026 19:50 Ответить
Здавав Україну ще один, але він зараз в турне , йому ніколи!
показать весь комментарий
12.05.2026 19:15 Ответить
Молодець Ромчик! Офіцерску честь треба відстоювати, а не паплюжити! Всі пам'ятають літачок з бандою путінських головорізів в Білорусі і яку ролю зіграв Ярмак перед ганебним вторгненням ординців!
показать весь комментарий
12.05.2026 19:18 Ответить
Та я ще пам'ятаю як дерьмак у Шустера відхрещувався від своєї ролі у справі вагнерівців...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:25 Ответить
яка ж жалюгідна, мерзотна тварина андрєй!
а, що ж каже юля св.?
чи, то по роботі?
показать весь комментарий
12.05.2026 19:19 Ответить
А його, мабуть, тому і відрядили ригоАНАЛИ у підпорядкування зеленському, щоб вони разом з 2020 року, за схемами російсько-українського бандита Семена Могилевича, створили діючу і зараз, мафіозну структуру в Україні!! Кабміндічів за участю посадовців з Урядового кварталу та шушери на місцях, на кшалт милованова, серлєща, кравця, суддівських, адвокатів….
показать весь комментарий
12.05.2026 19:32 Ответить
Піймався той шо кусався - керівник ОПи - в фактично друга - перша посада в Україні
показать весь комментарий
12.05.2026 19:20 Ответить
Отакої. Помінялись місцями. Хотів посадити добропорядну людину, тепер сам сяде.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:23 Ответить
Ви, просто, зарядили мене оптимізмом до кінця дня.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:27 Ответить
Єрмак з ЗЕленським злили бульбофюреру справу "Вагнергейт",звинуватив Чернівецького та Бурбу - Голову ГУР в підготовці операції.Потім були звинувачення Червінського в обстрілі аеродрома "Канатове" не без "допомоги"Єрмака який контролював ДБР і СБУ.Бумеранг повернувся.Всю цю гидоту привів "найкращий президент **********",оточивши себе "квартальною"гидотою.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:25 Ответить
Дєрьмак дуже нервує , морда червона , в очі нікому не дивиться , руки сховав в кишені, бо тремтять , топчеться на місті --скоро та сама каса на виході , як сказав коломойша , прийдеться за все платити . Найстрашніший гріх дєрьмака навіть не вкрадені мільйони , а сотні тисяч смертей українців . Щоб воно згнило заживо падло , в страшних муках !
показать весь комментарий
12.05.2026 19:29 Ответить
Нічого він не нервує, він себе почуває як господар заходу. Ноги розтопирив, руки в кишені штанів і '' це не відповідає дійсності'' продовжує корчити із себе людину.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:51 Ответить
мені здаеться,що тут проглядаються 2 варіанти. 1.Зненацька єрмак виявиться за кордоном.2. Так само може зненацька загинути в автокатастрофі. Скажім підчас переїзду до суду. НІХТО не дозволить єрмаку ГОВОРИТИ захищаючись... Тим більше ,що такого в Україні ще небуло...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:38 Ответить
Самий влучний образ Єрмачили..
показать весь комментарий
12.05.2026 19:39 Ответить
Просроченого притягнути с бункера ще потрібно
показать весь комментарий
12.05.2026 19:42 Ответить
Такие долго не живут
показать весь комментарий
12.05.2026 20:25 Ответить
Такі як єрмак сім років засуджували невинних людей у своїх портновських судах по сфабрикованих справах ДБР, в яких служать колишні люстровані прокурори.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:53 Ответить
Здается мне,скоро мы кого то увидим в израиле..
показать весь комментарий
12.05.2026 19:57 Ответить
здається мені, що скоро хасідам не бачити шановного цадика Нахмана як своїх пейсів...

ну або здадут всіх міндичів.
можемо приймати й по клаптях.

.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:07 Ответить
За коррупцию вообще нужно расстреливать а уж что надо делать за коррупцию на крови во время войны .......
показать весь комментарий
12.05.2026 20:00 Ответить
посадити єрмака, це автоматично посадити зеленського, одразу після втрати влади. зеленський цього не допустить, навіть якщо за справедливе покарання буде народ, евросоюз та США
показать весь комментарий
12.05.2026 20:00 Ответить
Поки не буде виборів, нічого не поміняється. Щоб були вибори - їх треба вимагати. Усім. Але спочатку узгодити ЄДИНОГО кандидата в президенти
показать весь комментарий
12.05.2026 20:20 Ответить
йулю?нє?
показать весь комментарий
12.05.2026 21:20 Ответить
не буде виборів. така ситуація всіх влаштовує, крім українців
показать весь комментарий
12.05.2026 21:28 Ответить
интересно, кто-то еще сомневается что ермак брал гроши за встречи? продажная шкура.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:23 Ответить
зедрот, кто будет вносить заставу?
показать весь комментарий
12.05.2026 21:21 Ответить
Про що можна говорити соплі жувати, а ось я вас пам'ятаю, а ви мене, кулі там жувати, пі*дили бабло не по дитячому, і далі продовжують.. Поки ЗЕ біля керма ні куя не буде...
показать весь комментарий
12.05.2026 21:58 Ответить
Андрей ьарисович уверен в безнаказанности... пока пахан у власти нечего боятся. Скорее червинского посадят
показать весь комментарий
12.05.2026 22:15 Ответить
Презумпція невинуватості для єрмаків - це Татаров у ОП.
показать весь комментарий
13.05.2026 00:25 Ответить
 
 