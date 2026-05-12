Ермак и Червинский устроили перепалку в суде: Надеюсь, для вас и тех, кто сдавал Украину, это просто не останется безнаказанным. ВИДЕО

Бывший разведчик Роман Червинский и экс-глава Офиса президента Андрей Ермак устроили перепалку на заседании ВАКС, где выбирали меру пресечения бывшему главе ОП.

На заседании присутствовал бывший разведчик Роман Червинский.

Ермак обратился к нему:

"Давно не видел вас, господин Роман, в последний раз видел в 2019 году, когда мой брат (Денис Ермак. — Ред.) представлял вас как своего побратима, ястреба", — отметил бывший глава ОП.

"А потом попросил 20 тысяч долларов за встречу. Я помню, а потом Дмитрий Штанько, который записал вашего брата, собиравшего за каждую встречу с вами по 10 тысяч долларов, оказался на фронте и погиб из-за вас. Поэтому я здесь сегодня. Надеюсь, что это так просто не сойдет вам с рук, и тем, кто с самого начала сдавал страну", — ответил ему Червинский.

Ермак сказал, что это "не соответствует действительности".

Известно, что в октябре 2022 года на войне против российских оккупантов погиб Дмитрий Штанько, известный тем, что записал разговоры с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, публикация которых вызвала скандал.

Дело Дениса Ермака

Напомним, 29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (мошенничество), статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (разглашение государственной тайны) и статья 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производство по созданию муралов в отношении депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства по видеозаписям с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме того, он назвал Дениса Ермака "болтуном", а депутата СН Лероса, который опубликовал записи, — "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что на основании записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

