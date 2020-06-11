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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
26 159 263

Брат Ермака точно не взял денег, он просто болтун и сделал ошибку, а Лерос - аферист, - Зеленский

Брат Ермака точно не взял денег, он просто болтун и сделал ошибку, а Лерос - аферист, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денис, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, точно не брал денег и "просто болтун".

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его (Дениса Ермака. - Ред.) затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка. Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтёр. Здесь что-то не то в "Укрзализныци" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - сказал он в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Зеленский назвал народного депутата из фракции "Слуга народа", своего бывшего внештатного советника Гео Лероса, который обнародовал записи с участием брата Ермака, "аферистом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос

"Я считаю, что он (Лерос. - Ред.) аферист. Мне его привел Кирилл (замглавы ОП Кирилл Тимошенко. - Ред.) с Богданом (экс-руководитель ОП Андрей Богдан. - Ред.). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - указал президент.

Зеленский также отметил, что с руководителем Офиса Президента Ермаком у него "доверительные отношения" и, по его мнению, Ермак справляется с этой должностью.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Ермак Андрей (1262) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+104
Во первих видео четко показывает кто и что брал.
А во вторих я думал что кто аферист а кто нет решают специальние органи а не "царь"
И в третьх с каких ето пор в обязаности главы государства входит назначать кого то виновним а кого нет?
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11.06.2020 09:15
+101
когда уже этот цирк закончится? верните клоунов обратно в 95й квартал...
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11.06.2020 09:15
+94
Шикарний самозакоп...
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11.06.2020 09:14
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Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4209
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11.06.2020 11:29 Ответить
Заява для зебілів
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11.06.2020 11:00 Ответить
По справах пізнаєте їх (с).
Це ж порошинку треба бачити в оці Порошенка і не вбачати цілу колоду у власному.
Мені соромно за це брехло
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11.06.2020 11:04 Ответить
ты сам зеньки разуй один вор, другой сцыкло
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11.06.2020 11:30 Ответить
Тринуй мозок, хоча про що я
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11.06.2020 11:54 Ответить
Лерос депутат ВР і має офіційні повноваження,
а ірмак з братаном невідомо звідки вилізли
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11.06.2020 11:08 Ответить
от каких обезьян произошли армяне?....Нет,это обезьяны произошли от армян.
Так вот эту тупую обезьяну лероса используют против Ермака,а потом просто выбросят как грязный тампон.
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11.06.2020 11:11 Ответить
П'ятие зебільне чмо https://censor.net/user/338587 обісралося!
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11.06.2020 11:20 Ответить
пОцякантроп твой тупой высер не засчитан))))
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11.06.2020 11:31 Ответить
Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6680
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11.06.2020 11:27 Ответить
Зеленский, займись лучше самообразованием. У тебя проблемы со связной передачей своих мыслей.
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11.06.2020 14:45 Ответить
Мне его жаль плохо закончит и всего 42 года
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11.06.2020 11:18 Ответить
Мало ли, что и кому хочется или не хочется "думать" (брал/ не брал), если есть подозрения (а они в публичном пространстве) нужно провести открытое и независимое расследования, а до окончания его, всех подозреваемых отстранить от должностей (чтоб не оказывали давления). Значит, Лероса "афериста" тебе "подсунили" ("взял не глядя"), а Ермака кто тебе подсунул (тоже "поверил")?
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11.06.2020 11:23 Ответить
а до этого Богдана тебе кто сосватал?

Так будешь брать на себя ответсвенность за безответственный выбор!?

Или президет - это вечная "невеста-дественница", которой нехорошие "свахи" постоянно подкладывают непутевых мужиков!?
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11.06.2020 11:31 Ответить
Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775
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11.06.2020 11:46 Ответить
все зрозуміло, зебіл не тільки в курсі, він ще у долі.
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11.06.2020 11:27 Ответить
Когда это чучело зелёное открывает рот, кажется, что оно бредит...
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11.06.2020 11:29 Ответить
Это же надо быть таким идиотом. Верить кацапской подстилке.
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11.06.2020 11:29 Ответить
------он просто болтун--------
Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 946
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11.06.2020 11:30 Ответить
Реально думав що Петя це дно України з його корупціонерами воєнними прокурорами, бріліантовими прокурорами які пхають докази(брюліки) в труси при слідчих діях, з головою контрозвідки і паспортом країни агресора, з генералом Назаровим, з ешелонами контрабанди у сусідів під кришею сбу, а нас в той же самий час накривє арта сепарів ... З цукерками рошен в Лугандонії... Із зеленим тарифом...
А ні дно ще глубше, реально краще б промовчав і не згадував цю тему, як робив Петя...
Нах... цю х... нести якщо є відео де він бере...
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11.06.2020 11:32 Ответить
Зауважу, що продажа цукерок (та будь-якого іншого невоєнного товару) ворогові - то наша зброя проти ворога.
Знаєш, чому? Подумай, та напиши.
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11.06.2020 13:23 Ответить
А я подумав мені просто страшно який буде наступний президент... кожен наступний ще гірше болото для України...
Кучма не коментую, потім Ющ руки якого нічого не крали а в реальності продав західні виборчі округи ригам, потім докотились до овоща не коментую, потім Петя, парад в києві коли хлопці гинуть в котлі..., а тепер самий низ.... кого ще можуть обрати наші люди....
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11.06.2020 13:48 Ответить
В Порошенка багато плюсів і мінусів.
В найбільший плюс йому ставлю - декомунізвцію.
В найбільший мінус - повна відсутність спротиву ворожій пропаганді, провалений інформацйний фронт. Не було централізованого спротива у цьомму напрямі.
Щодо дій Порошенко сумарно - ставлю йому все ж твердий плюс.
Особливо на фоні всіх інших, як ти правильно зауважив.
Наврядчи він буде знову Президентом - антирейтинг не дасть.
Але, можна вибрати людину, схожу на нього в його позитивних діях. Дивлячись на те, які реальні справи робила ця людина, та робить.
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11.06.2020 13:54 Ответить
Не виберуть тому що бізнес еліта у нас безпринципна, "украл випил в бега", нічого не думає про майбутнє і про економіку а тільки про нові кредити...
А холопи виберають тільки те що показує телевізор, а хто власник телевізора... Тому інакшого не буде.. Хіба що зміняться власники телевізора..
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11.06.2020 15:03 Ответить
Все правильно розумієш і кажеш.
Та я більший оптиміст. Більш того, дієвий оптиміст.
Хіба що зміняться власники телевізора.. - є варіант що порозумнішають людє, за то і борюся...
Тобі, для оптимзму, порекоиендую нейкращий сайт з найкращою коментаторською спільнотою:
https://defence-line.org/
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11.06.2020 15:11 Ответить
Давай еще про какую-то "торгивлю на крови" напиши, и портрет клинического зебилоида сложится на 100%.
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11.06.2020 13:36 Ответить
Почитай наш з ним діалог вище.
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11.06.2020 15:15 Ответить
Ясно, что братья Ермаки - коррупционеры, лжецы, ватники и подонки. Известно, что старший Ермак является установленным агентом фсб по кличке "Козырь" и действует по согласованию со своими кураторами из на россии (кацапстан) в интересах врага. Понятно, что они оба должны сидеть в тюрьме. То, что Зеленский их покрывает, рейтинг ему не добавит, только негатив. Ермаки потянут торчка за собой "на дно".
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11.06.2020 11:35 Ответить
да тут на ветке таких "зеленских" 90%, "мы не верим, что Петрляксеичь може шось вкрасти"
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11.06.2020 11:38 Ответить
Ты зелёный дебил
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11.06.2020 13:18 Ответить
не угадал, а ты вот точно коричневое с ЗЕлеными прожилками, бее...
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11.06.2020 14:21 Ответить
Може вкрасти.
Ти можеш вкрасти, я можу вкрасти.
Може - а чи краде - доведи, або мовчи.
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11.06.2020 13:25 Ответить
ты часом не з "слiпого трасту" победитель соевый...(Зе, такое же муму, если чо)
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11.06.2020 14:26 Ответить
Я ж тобі написав: може вкрасти. Може, і вкрав. А поки за рік зевлади це не доведено, і пророкую: це НЕ буде доведено.
Більше того: в жодній країні, в жодні часи, корупцію не було повністю подолано, хоч би й стріляли за це - а знаходяться все нові корупціонери.
А отже, правильний висновок, на мою думку, такий: треба не "боротися з корупцією", тобто носити воду решетом, а часто і показово на публіку заради піару - а створювати умови, де держчиновники та підприємці буди змушені бути якмога чеснішими. Змушені, за допомогою правильно построєної системи законів, кнута для покарання, і пряника для заохочення.
Вибач, якщо складно пояснив, простіше не получилося. Сподіваюсь, ти зрозумієш.
Дякую.
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11.06.2020 15:06 Ответить
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11.06.2020 11:45 Ответить
Вор вора кроет.
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11.06.2020 11:50 Ответить
"https://www.youtube.com/watch?v=lVGbNWc3WAQ Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи ..."
Все, як завжди. пісні 34 роки, а й досі актуальна- Совок з нами.
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11.06.2020 11:57 Ответить
Здесь что-то не то в "Укрзализныци" - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек" Стесняюсь спросить - а новых людей этих самых, в Укрзалізницю, - будет искать брат Ермака? За бабки, и побольше?
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11.06.2020 11:59 Ответить
О как ! Староста рассудил. П...зду на х...й посадил.
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11.06.2020 12:00 Ответить
Конечно, брат Ермака не брал! Его ж убил Порошенко!
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11.06.2020 12:11 Ответить
Психиатры,ваш выход,клиент готов.
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11.06.2020 12:17 Ответить
это просто какое то шоу редкостного идиота. членограй бедосик, нах с пляжа. )))))
вот что происходит, когда клоун под президента косит)))))
пипец, это клиника и это идиотизм не лечится))))
что не день, то шоу бедосика, зашквар за зашкваром))))
ау, зебилы, кто там поближе к телу, скажите бубочке пускай прекращает курить травку и спустится на грешную землю))))), на крайняк, пускай не открывает рот, за умного сойдет))))
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11.06.2020 12:21 Ответить
у вiслюка Оманського всього лише два союзники- тупi вiдосики та корона))
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11.06.2020 13:22 Ответить
найближче оточення Зе,ну ось як же він може визнати у себе корупцію це ж буде явка з повинною)
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11.06.2020 12:52 Ответить
Болтун, аферист, дрочун, насильник, аналнетабу и т.д., там кто то адекватный есть?
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11.06.2020 13:04 Ответить
я считаю

а я не считаю, я знаю точно, что ты, осел криворожский, враг Украины, которого дергает за ниточки с одной стороны бородатая баба каломойша, а с другой - гэбня, имеющая на тебя кучу компромата еще с начала твоей КВН-ой деятельности, и в данный момент ты просто отмазываешь другую рашистскую консерву дерьмака...
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11.06.2020 13:07 Ответить
Коротше кажучи обирали ми не клоуна а Єрмака з Аваковим.
А цей просто в секретутках у них.
Треба таблички поміняти
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11.06.2020 13:18 Ответить
Вова . ты тупая овца . папе и маме это расскажи .Ермаки самые большие аферисты и есть .но у тебя же вместо мозга навоз .а Ермак просто тебе дрочит , вот ты и в прострации .
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11.06.2020 13:31 Ответить
моника, вообще, за базаром способно следить?
а если лерос подаст иск о защите сети?? где будет моника??? )))
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11.06.2020 13:36 Ответить
Президент врун, болтун и хохотун!! На видио видно, что Д.ермак деньги брал, а этот Зеля голословно доказывает, что братья -воры чисты!! И с каких это пор президент решает в место суда, "виноват или не виноват"!! косит блин под пуйла!! Хочет быть маленькими царьком, при большом Володе!!!!!
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11.06.2020 14:07 Ответить
Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка. Он всегда хотел как-то помогать.Источник: https://censor.net/n3201288

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Если так подходить к этому вопросу,то он не болтун,а аферист.
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11.06.2020 14:10 Ответить
Аферист про аферистів.
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11.06.2020 14:47 Ответить
"Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з Москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко...
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11.06.2020 15:12 Ответить
Пан Зеленський знову виніс вердикт по справі - Єрмак гроші не брав, просто "базікав". ДБР від "ДНР" посил зрозуміли. А Звіробой і Федина не просто "базікали"? А я не відшукав такої термінології у юристпруденції -"базікав". Це що таке? Виходить, що мав взяти комусь (всесвітлішому) гроші, а воно цього не зробило, а просто "базікало"?
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11.06.2020 15:42 Ответить
Вот тут уже лично сам Зеля прямо сцит вам в очи. Вы довольны, дебилы?
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11.06.2020 17:06 Ответить
Зе - молодец, всё верно сказал.
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11.06.2020 17:40 Ответить
Веришь в альтруизм брательника начглавканцелярии ?
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11.06.2020 19:36 Ответить
Веришь в альтруизм брательника начглавканцелярии ?
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12.06.2020 05:46 Ответить
" Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял." Ну наприклад беху би взяв )))
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11.06.2020 17:52 Ответить
Что ж ты понабирал аферистов к себе в партию, а, Володенька ?

Не так :

Кого ты, на нашу голову, рассадил в властные кресла ?
Или Ермак - bad guy, или Лерос, НО ЭТО ТВОЯ КОМАНДА !!!
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11.06.2020 21:06 Ответить
Клоун заврался.
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11.06.2020 21:22 Ответить
Так юзик же открытым текстом на записи говорил : " У нас крыша ---президент, мы тебя прикроем!" Вислюк Оманский---мародер и барыга!
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12.06.2020 01:27 Ответить
Шо воно убоге меле?
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12.06.2020 01:32 Ответить
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