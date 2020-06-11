Брат Ермака точно не взял денег, он просто болтун и сделал ошибку, а Лерос - аферист, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денис, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, точно не брал денег и "просто болтун".

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его (Дениса Ермака. - Ред.) затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка. Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтёр. Здесь что-то не то в "Укрзализныци" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - сказал он в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Зеленский назвал народного депутата из фракции "Слуга народа", своего бывшего внештатного советника Гео Лероса, который обнародовал записи с участием брата Ермака, "аферистом".

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"Я считаю, что он (Лерос. - Ред.) аферист. Мне его привел Кирилл (замглавы ОП Кирилл Тимошенко. - Ред.) с Богданом (экс-руководитель ОП Андрей Богдан. - Ред.). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - указал президент.

Зеленский также отметил, что с руководителем Офиса Президента Ермаком у него "доверительные отношения" и, по его мнению, Ермак справляется с этой должностью.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.