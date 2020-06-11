Брат Ермака точно не взял денег, он просто болтун и сделал ошибку, а Лерос - аферист, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денис, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, точно не брал денег и "просто болтун".
"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его (Дениса Ермака. - Ред.) затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка. Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтёр. Здесь что-то не то в "Укрзализныци" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - сказал он в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Зеленский назвал народного депутата из фракции "Слуга народа", своего бывшего внештатного советника Гео Лероса, который обнародовал записи с участием брата Ермака, "аферистом".
"Я считаю, что он (Лерос. - Ред.) аферист. Мне его привел Кирилл (замглавы ОП Кирилл Тимошенко. - Ред.) с Богданом (экс-руководитель ОП Андрей Богдан. - Ред.). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - указал президент.
Зеленский также отметил, что с руководителем Офиса Президента Ермаком у него "доверительные отношения" и, по его мнению, Ермак справляется с этой должностью.
Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
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Це ж порошинку треба бачити в оці Порошенка і не вбачати цілу колоду у власному.
Мені соромно за це брехло
а ірмак з братаном невідомо звідки вилізли
Так вот эту тупую обезьяну лероса используют против Ермака,а потом просто выбросят как грязный тампон.
Так будешь брать на себя ответсвенность за безответственный выбор!?
Или президет - это вечная "невеста-дественница", которой нехорошие "свахи" постоянно подкладывают непутевых мужиков!?
А ні дно ще глубше, реально краще б промовчав і не згадував цю тему, як робив Петя...
Нах... цю х... нести якщо є відео де він бере...
Знаєш, чому? Подумай, та напиши.
Кучма не коментую, потім Ющ руки якого нічого не крали а в реальності продав західні виборчі округи ригам, потім докотились до овоща не коментую, потім Петя, парад в києві коли хлопці гинуть в котлі..., а тепер самий низ.... кого ще можуть обрати наші люди....
В найбільший плюс йому ставлю - декомунізвцію.
В найбільший мінус - повна відсутність спротиву ворожій пропаганді, провалений інформацйний фронт. Не було централізованого спротива у цьомму напрямі.
Щодо дій Порошенко сумарно - ставлю йому все ж твердий плюс.
Особливо на фоні всіх інших, як ти правильно зауважив.
Наврядчи він буде знову Президентом - антирейтинг не дасть.
Але, можна вибрати людину, схожу на нього в його позитивних діях. Дивлячись на те, які реальні справи робила ця людина, та робить.
А холопи виберають тільки те що показує телевізор, а хто власник телевізора... Тому інакшого не буде.. Хіба що зміняться власники телевізора..
Та я більший оптиміст. Більш того, дієвий оптиміст.
Хіба що зміняться власники телевізора.. - є варіант що порозумнішають людє, за то і борюся...
Тобі, для оптимзму, порекоиендую нейкращий сайт з найкращою коментаторською спільнотою:
https://defence-line.org/
Ти можеш вкрасти, я можу вкрасти.
Може - а чи краде - доведи, або мовчи.
Більше того: в жодній країні, в жодні часи, корупцію не було повністю подолано, хоч би й стріляли за це - а знаходяться все нові корупціонери.
А отже, правильний висновок, на мою думку, такий: треба не "боротися з корупцією", тобто носити воду решетом, а часто і показово на публіку заради піару - а створювати умови, де держчиновники та підприємці буди змушені бути якмога чеснішими. Змушені, за допомогою правильно построєної системи законів, кнута для покарання, і пряника для заохочення.
Вибач, якщо складно пояснив, простіше не получилося. Сподіваюсь, ти зрозумієш.
Дякую.
Все, як завжди. пісні 34 роки, а й досі актуальна- Совок з нами.
вот что происходит, когда клоун под президента косит)))))
пипец, это клиника и это идиотизм не лечится))))
что не день, то шоу бедосика, зашквар за зашкваром))))
ау, зебилы, кто там поближе к телу, скажите бубочке пускай прекращает курить травку и спустится на грешную землю))))), на крайняк, пускай не открывает рот, за умного сойдет))))
а я не считаю, я знаю точно, что ты, осел криворожский, враг Украины, которого дергает за ниточки с одной стороны бородатая баба каломойша, а с другой - гэбня, имеющая на тебя кучу компромата еще с начала твоей КВН-ой деятельности, и в данный момент ты просто отмазываешь другую рашистскую консерву дерьмака...
А цей просто в секретутках у них.
Треба таблички поміняти
а если лерос подаст иск о защите сети?? где будет моника??? )))
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Если так подходить к этому вопросу,то он не болтун,а аферист.
Не так :
Кого ты, на нашу голову, рассадил в властные кресла ?
Или Ермак - bad guy, или Лерос, НО ЭТО ТВОЯ КОМАНДА !!!