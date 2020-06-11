Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис, який став фігурантом записів про можливу корупцію у призначенні на державні посади, точно не брав грошей і "просто базікало".
"Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось взяв. А він нічого не брав. А як його затягнули… Він просто базікало. Я вважаю, базікало. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка. Він завжди хотів якось допомагати. Він же такий, знаєш, війна – побіг в АТО, воював там, допомагав, там він волонтер. Тут щось не те в Укрзалізниці – знайдімо нормальних людей. Ну він така людина", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Зеленський назвав народного депутата з фракції "Слуга народу", свого колишнього позаштатного радника Гео Лероса, який оприлюднив записи з участю брата Єрмака, "аферистом".
"Я вважаю, що він (Лерос. - Ред.) аферист. Мені його привів Кирило (заступник голови ОП Кирило Тимошенко. - Ред.) з Богданом (екскерівник ОП Андрій Богдан. - Ред.). Вони сказали, що нормальний хлопець. Я сказав - добре. Це про довіру. Ти питав про довіру. Я довіряю, і Кирило йому довіряв", - вказав президент.
Зеленський також зазначив, що з керівником Офісу Президента Єрмаком у нього "довірчі відносини" і, на його думку, Єрмак справляється з цією посадою.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж порошинку треба бачити в оці Порошенка і не вбачати цілу колоду у власному.
Мені соромно за це брехло
а ірмак з братаном невідомо звідки вилізли
Так вот эту тупую обезьяну лероса используют против Ермака,а потом просто выбросят как грязный тампон.
Так будешь брать на себя ответсвенность за безответственный выбор!?
Или президет - это вечная "невеста-дественница", которой нехорошие "свахи" постоянно подкладывают непутевых мужиков!?
А ні дно ще глубше, реально краще б промовчав і не згадував цю тему, як робив Петя...
Нах... цю х... нести якщо є відео де він бере...
Знаєш, чому? Подумай, та напиши.
Кучма не коментую, потім Ющ руки якого нічого не крали а в реальності продав західні виборчі округи ригам, потім докотились до овоща не коментую, потім Петя, парад в києві коли хлопці гинуть в котлі..., а тепер самий низ.... кого ще можуть обрати наші люди....
В найбільший плюс йому ставлю - декомунізвцію.
В найбільший мінус - повна відсутність спротиву ворожій пропаганді, провалений інформацйний фронт. Не було централізованого спротива у цьомму напрямі.
Щодо дій Порошенко сумарно - ставлю йому все ж твердий плюс.
Особливо на фоні всіх інших, як ти правильно зауважив.
Наврядчи він буде знову Президентом - антирейтинг не дасть.
Але, можна вибрати людину, схожу на нього в його позитивних діях. Дивлячись на те, які реальні справи робила ця людина, та робить.
А холопи виберають тільки те що показує телевізор, а хто власник телевізора... Тому інакшого не буде.. Хіба що зміняться власники телевізора..
Та я більший оптиміст. Більш того, дієвий оптиміст.
Хіба що зміняться власники телевізора.. - є варіант що порозумнішають людє, за то і борюся...
Тобі, для оптимзму, порекоиендую нейкращий сайт з найкращою коментаторською спільнотою:
https://defence-line.org/
Ти можеш вкрасти, я можу вкрасти.
Може - а чи краде - доведи, або мовчи.
Більше того: в жодній країні, в жодні часи, корупцію не було повністю подолано, хоч би й стріляли за це - а знаходяться все нові корупціонери.
А отже, правильний висновок, на мою думку, такий: треба не "боротися з корупцією", тобто носити воду решетом, а часто і показово на публіку заради піару - а створювати умови, де держчиновники та підприємці буди змушені бути якмога чеснішими. Змушені, за допомогою правильно построєної системи законів, кнута для покарання, і пряника для заохочення.
Вибач, якщо складно пояснив, простіше не получилося. Сподіваюсь, ти зрозумієш.
Дякую.
Все, як завжди. пісні 34 роки, а й досі актуальна- Совок з нами.
вот что происходит, когда клоун под президента косит)))))
пипец, это клиника и это идиотизм не лечится))))
что не день, то шоу бедосика, зашквар за зашкваром))))
ау, зебилы, кто там поближе к телу, скажите бубочке пускай прекращает курить травку и спустится на грешную землю))))), на крайняк, пускай не открывает рот, за умного сойдет))))
а я не считаю, я знаю точно, что ты, осел криворожский, враг Украины, которого дергает за ниточки с одной стороны бородатая баба каломойша, а с другой - гэбня, имеющая на тебя кучу компромата еще с начала твоей КВН-ой деятельности, и в данный момент ты просто отмазываешь другую рашистскую консерву дерьмака...
А цей просто в секретутках у них.
Треба таблички поміняти
а если лерос подаст иск о защите сети?? где будет моника??? )))
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Если так подходить к этому вопросу,то он не болтун,а аферист.
Не так :
Кого ты, на нашу голову, рассадил в властные кресла ?
Или Ермак - bad guy, или Лерос, НО ЭТО ТВОЯ КОМАНДА !!!