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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Зеленський (22456) Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (93)

Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський

Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис, який став фігурантом записів про можливу корупцію у призначенні на державні посади, точно не брав грошей і "просто базікало".

"Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось взяв. А він нічого не брав. А як його затягнули… Він просто базікало. Я вважаю, базікало. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка. Він завжди хотів якось допомагати. Він же такий, знаєш, війна – побіг в АТО, воював там, допомагав, там він волонтер. Тут щось не те в Укрзалізниці – знайдімо нормальних людей. Ну він така людина", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Зеленський назвав народного депутата з фракції "Слуга народу", свого колишнього позаштатного радника Гео Лероса, який оприлюднив записи з участю брата Єрмака, "аферистом".

"Я вважаю, що він (Лерос. - Ред.) аферист. Мені його привів Кирило (заступник голови ОП Кирило Тимошенко. - Ред.) з Богданом (екскерівник ОП Андрій Богдан. - Ред.). Вони сказали, що нормальний хлопець. Я сказав - добре. Це про довіру. Ти питав про довіру. Я довіряю, і Кирило йому довіряв", - вказав президент.

Також читайте: Єрмак знайомим розповідає, що у нього на мене величезна тека справ, що мені хана, - "слуга народу" Лерос

Зеленський також зазначив, що з керівником Офісу Президента Єрмаком у нього "довірчі відносини" і, на його думку, Єрмак справляється з цією посадою.

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Топ коментарі
+104
Во первих видео четко показывает кто и что брал.
А во вторих я думал что кто аферист а кто нет решают специальние органи а не "царь"
И в третьх с каких ето пор в обязаности главы государства входит назначать кого то виновним а кого нет?
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11.06.2020 09:15
+101
когда уже этот цирк закончится? верните клоунов обратно в 95й квартал...
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11.06.2020 09:15
+94
Шикарний самозакоп...
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11.06.2020 09:14
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Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4209
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11.06.2020 11:29 Відповісти
Заява для зебілів
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11.06.2020 11:00 Відповісти
По справах пізнаєте їх (с).
Це ж порошинку треба бачити в оці Порошенка і не вбачати цілу колоду у власному.
Мені соромно за це брехло
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11.06.2020 11:04 Відповісти
ты сам зеньки разуй один вор, другой сцыкло
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11.06.2020 11:30 Відповісти
Тринуй мозок, хоча про що я
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11.06.2020 11:54 Відповісти
Лерос депутат ВР і має офіційні повноваження,
а ірмак з братаном невідомо звідки вилізли
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11.06.2020 11:08 Відповісти
от каких обезьян произошли армяне?....Нет,это обезьяны произошли от армян.
Так вот эту тупую обезьяну лероса используют против Ермака,а потом просто выбросят как грязный тампон.
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11.06.2020 11:11 Відповісти
П'ятие зебільне чмо https://censor.net/user/338587 обісралося!
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11.06.2020 11:20 Відповісти
пОцякантроп твой тупой высер не засчитан))))
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11.06.2020 11:31 Відповісти
Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6680
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11.06.2020 11:27 Відповісти
Зеленский, займись лучше самообразованием. У тебя проблемы со связной передачей своих мыслей.
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11.06.2020 14:45 Відповісти
Мне его жаль плохо закончит и всего 42 года
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11.06.2020 11:18 Відповісти
Мало ли, что и кому хочется или не хочется "думать" (брал/ не брал), если есть подозрения (а они в публичном пространстве) нужно провести открытое и независимое расследования, а до окончания его, всех подозреваемых отстранить от должностей (чтоб не оказывали давления). Значит, Лероса "афериста" тебе "подсунили" ("взял не глядя"), а Ермака кто тебе подсунул (тоже "поверил")?
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11.06.2020 11:23 Відповісти
а до этого Богдана тебе кто сосватал?

Так будешь брать на себя ответсвенность за безответственный выбор!?

Или президет - это вечная "невеста-дественница", которой нехорошие "свахи" постоянно подкладывают непутевых мужиков!?
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11.06.2020 11:31 Відповісти
Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775
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11.06.2020 11:46 Відповісти
все зрозуміло, зебіл не тільки в курсі, він ще у долі.
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11.06.2020 11:27 Відповісти
Когда это чучело зелёное открывает рот, кажется, что оно бредит...
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11.06.2020 11:29 Відповісти
Это же надо быть таким идиотом. Верить кацапской подстилке.
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11.06.2020 11:29 Відповісти
------он просто болтун--------
Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський - Цензор.НЕТ 946
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11.06.2020 11:30 Відповісти
Реально думав що Петя це дно України з його корупціонерами воєнними прокурорами, бріліантовими прокурорами які пхають докази(брюліки) в труси при слідчих діях, з головою контрозвідки і паспортом країни агресора, з генералом Назаровим, з ешелонами контрабанди у сусідів під кришею сбу, а нас в той же самий час накривє арта сепарів ... З цукерками рошен в Лугандонії... Із зеленим тарифом...
А ні дно ще глубше, реально краще б промовчав і не згадував цю тему, як робив Петя...
Нах... цю х... нести якщо є відео де він бере...
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11.06.2020 11:32 Відповісти
Зауважу, що продажа цукерок (та будь-якого іншого невоєнного товару) ворогові - то наша зброя проти ворога.
Знаєш, чому? Подумай, та напиши.
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11.06.2020 13:23 Відповісти
А я подумав мені просто страшно який буде наступний президент... кожен наступний ще гірше болото для України...
Кучма не коментую, потім Ющ руки якого нічого не крали а в реальності продав західні виборчі округи ригам, потім докотились до овоща не коментую, потім Петя, парад в києві коли хлопці гинуть в котлі..., а тепер самий низ.... кого ще можуть обрати наші люди....
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11.06.2020 13:48 Відповісти
В Порошенка багато плюсів і мінусів.
В найбільший плюс йому ставлю - декомунізвцію.
В найбільший мінус - повна відсутність спротиву ворожій пропаганді, провалений інформацйний фронт. Не було централізованого спротива у цьомму напрямі.
Щодо дій Порошенко сумарно - ставлю йому все ж твердий плюс.
Особливо на фоні всіх інших, як ти правильно зауважив.
Наврядчи він буде знову Президентом - антирейтинг не дасть.
Але, можна вибрати людину, схожу на нього в його позитивних діях. Дивлячись на те, які реальні справи робила ця людина, та робить.
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11.06.2020 13:54 Відповісти
Не виберуть тому що бізнес еліта у нас безпринципна, "украл випил в бега", нічого не думає про майбутнє і про економіку а тільки про нові кредити...
А холопи виберають тільки те що показує телевізор, а хто власник телевізора... Тому інакшого не буде.. Хіба що зміняться власники телевізора..
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11.06.2020 15:03 Відповісти
Все правильно розумієш і кажеш.
Та я більший оптиміст. Більш того, дієвий оптиміст.
Хіба що зміняться власники телевізора.. - є варіант що порозумнішають людє, за то і борюся...
Тобі, для оптимзму, порекоиендую нейкращий сайт з найкращою коментаторською спільнотою:
https://defence-line.org/
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11.06.2020 15:11 Відповісти
Давай еще про какую-то "торгивлю на крови" напиши, и портрет клинического зебилоида сложится на 100%.
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11.06.2020 13:36 Відповісти
Почитай наш з ним діалог вище.
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11.06.2020 15:15 Відповісти
Ясно, что братья Ермаки - коррупционеры, лжецы, ватники и подонки. Известно, что старший Ермак является установленным агентом фсб по кличке "Козырь" и действует по согласованию со своими кураторами из на россии (кацапстан) в интересах врага. Понятно, что они оба должны сидеть в тюрьме. То, что Зеленский их покрывает, рейтинг ему не добавит, только негатив. Ермаки потянут торчка за собой "на дно".
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11.06.2020 11:35 Відповісти
да тут на ветке таких "зеленских" 90%, "мы не верим, что Петрляксеичь може шось вкрасти"
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11.06.2020 11:38 Відповісти
Ты зелёный дебил
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11.06.2020 13:18 Відповісти
не угадал, а ты вот точно коричневое с ЗЕлеными прожилками, бее...
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11.06.2020 14:21 Відповісти
Може вкрасти.
Ти можеш вкрасти, я можу вкрасти.
Може - а чи краде - доведи, або мовчи.
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11.06.2020 13:25 Відповісти
ты часом не з "слiпого трасту" победитель соевый...(Зе, такое же муму, если чо)
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11.06.2020 14:26 Відповісти
Я ж тобі написав: може вкрасти. Може, і вкрав. А поки за рік зевлади це не доведено, і пророкую: це НЕ буде доведено.
Більше того: в жодній країні, в жодні часи, корупцію не було повністю подолано, хоч би й стріляли за це - а знаходяться все нові корупціонери.
А отже, правильний висновок, на мою думку, такий: треба не "боротися з корупцією", тобто носити воду решетом, а часто і показово на публіку заради піару - а створювати умови, де держчиновники та підприємці буди змушені бути якмога чеснішими. Змушені, за допомогою правильно построєної системи законів, кнута для покарання, і пряника для заохочення.
Вибач, якщо складно пояснив, простіше не получилося. Сподіваюсь, ти зрозумієш.
Дякую.
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11.06.2020 15:06 Відповісти
компанії брата єрмака===ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙ-ВОСТОК"ТОВ "КИЙ-ВОСТОК" Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортиментуhttps://ring.org.ua/edr/uk/search?q=01054%2C%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%2C%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%A5%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2055&is_addr=true 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 55 =====ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ БЮРО НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"ГО "УБНР"Профіль==Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.====ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРНЕТ ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІА ГРУП"ТОВ "ГАРНЕТ ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІА ГРУП Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм=====ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАША ПОШТА"ТОВ"НАША ПОШТА" ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ.
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11.06.2020 11:45 Відповісти
Вор вора кроет.
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11.06.2020 11:50 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=lVGbNWc3WAQ Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи ..."
Все, як завжди. пісні 34 роки, а й досі актуальна- Совок з нами.
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11.06.2020 11:57 Відповісти
Здесь что-то не то в "Укрзализныци" - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек" Стесняюсь спросить - а новых людей этих самых, в Укрзалізницю, - будет искать брат Ермака? За бабки, и побольше?
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11.06.2020 11:59 Відповісти
О как ! Староста рассудил. П...зду на х...й посадил.
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11.06.2020 12:00 Відповісти
Конечно, брат Ермака не брал! Его ж убил Порошенко!
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11.06.2020 12:11 Відповісти
Психиатры,ваш выход,клиент готов.
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11.06.2020 12:17 Відповісти
это просто какое то шоу редкостного идиота. членограй бедосик, нах с пляжа. )))))
вот что происходит, когда клоун под президента косит)))))
пипец, это клиника и это идиотизм не лечится))))
что не день, то шоу бедосика, зашквар за зашкваром))))
ау, зебилы, кто там поближе к телу, скажите бубочке пускай прекращает курить травку и спустится на грешную землю))))), на крайняк, пускай не открывает рот, за умного сойдет))))
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11.06.2020 12:21 Відповісти
у вiслюка Оманського всього лише два союзники- тупi вiдосики та корона))
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11.06.2020 13:22 Відповісти
найближче оточення Зе,ну ось як же він може визнати у себе корупцію це ж буде явка з повинною)
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11.06.2020 12:52 Відповісти
Болтун, аферист, дрочун, насильник, аналнетабу и т.д., там кто то адекватный есть?
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11.06.2020 13:04 Відповісти
я считаю

а я не считаю, я знаю точно, что ты, осел криворожский, враг Украины, которого дергает за ниточки с одной стороны бородатая баба каломойша, а с другой - гэбня, имеющая на тебя кучу компромата еще с начала твоей КВН-ой деятельности, и в данный момент ты просто отмазываешь другую рашистскую консерву дерьмака...
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11.06.2020 13:07 Відповісти
Коротше кажучи обирали ми не клоуна а Єрмака з Аваковим.
А цей просто в секретутках у них.
Треба таблички поміняти
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11.06.2020 13:18 Відповісти
Вова . ты тупая овца . папе и маме это расскажи .Ермаки самые большие аферисты и есть .но у тебя же вместо мозга навоз .а Ермак просто тебе дрочит , вот ты и в прострации .
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11.06.2020 13:31 Відповісти
моника, вообще, за базаром способно следить?
а если лерос подаст иск о защите сети?? где будет моника??? )))
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11.06.2020 13:36 Відповісти
Президент врун, болтун и хохотун!! На видио видно, что Д.ермак деньги брал, а этот Зеля голословно доказывает, что братья -воры чисты!! И с каких это пор президент решает в место суда, "виноват или не виноват"!! косит блин под пуйла!! Хочет быть маленькими царьком, при большом Володе!!!!!
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11.06.2020 14:07 Відповісти
Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка. Он всегда хотел как-то помогать.Источник: https://censor.net/n3201288

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если так подходить к этому вопросу,то он не болтун,а аферист.
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11.06.2020 14:10 Відповісти
Аферист про аферистів.
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11.06.2020 14:47 Відповісти
"Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з Москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко...
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11.06.2020 15:12 Відповісти
Пан Зеленський знову виніс вердикт по справі - Єрмак гроші не брав, просто "базікав". ДБР від "ДНР" посил зрозуміли. А Звіробой і Федина не просто "базікали"? А я не відшукав такої термінології у юристпруденції -"базікав". Це що таке? Виходить, що мав взяти комусь (всесвітлішому) гроші, а воно цього не зробило, а просто "базікало"?
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11.06.2020 15:42 Відповісти
Вот тут уже лично сам Зеля прямо сцит вам в очи. Вы довольны, дебилы?
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11.06.2020 17:06 Відповісти
Зе - молодец, всё верно сказал.
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11.06.2020 17:40 Відповісти
Веришь в альтруизм брательника начглавканцелярии ?
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11.06.2020 19:36 Відповісти
Веришь в альтруизм брательника начглавканцелярии ?
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12.06.2020 05:46 Відповісти
" Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял." Ну наприклад беху би взяв )))
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11.06.2020 17:52 Відповісти
Что ж ты понабирал аферистов к себе в партию, а, Володенька ?

Не так :

Кого ты, на нашу голову, рассадил в властные кресла ?
Или Ермак - bad guy, или Лерос, НО ЭТО ТВОЯ КОМАНДА !!!
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11.06.2020 21:06 Відповісти
Клоун заврался.
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11.06.2020 21:22 Відповісти
Так юзик же открытым текстом на записи говорил : " У нас крыша ---президент, мы тебя прикроем!" Вислюк Оманский---мародер и барыга!
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12.06.2020 01:27 Відповісти
Шо воно убоге меле?
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12.06.2020 01:32 Відповісти
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