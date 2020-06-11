Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис, який став фігурантом записів про можливу корупцію у призначенні на державні посади, точно не брав грошей і "просто базікало".

"Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось взяв. А він нічого не брав. А як його затягнули… Він просто базікало. Я вважаю, базікало. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка. Він завжди хотів якось допомагати. Він же такий, знаєш, війна – побіг в АТО, воював там, допомагав, там він волонтер. Тут щось не те в Укрзалізниці – знайдімо нормальних людей. Ну він така людина", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Зеленський назвав народного депутата з фракції "Слуга народу", свого колишнього позаштатного радника Гео Лероса, який оприлюднив записи з участю брата Єрмака, "аферистом".

"Я вважаю, що він (Лерос. - Ред.) аферист. Мені його привів Кирило (заступник голови ОП Кирило Тимошенко. - Ред.) з Богданом (екскерівник ОП Андрій Богдан. - Ред.). Вони сказали, що нормальний хлопець. Я сказав - добре. Це про довіру. Ти питав про довіру. Я довіряю, і Кирило йому довіряв", - вказав президент.

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Зеленський також зазначив, що з керівником Офісу Президента Єрмаком у нього "довірчі відносини" і, на його думку, Єрмак справляється з цією посадою.