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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (93)

Єрмак знайомим розповідає, що у нього на мене величезна тека справ, що мені хана, - "слуга народу" Лерос

Єрмак знайомим розповідає, що у нього на мене величезна тека справ, що мені хана, -

Андрій Єрмак, обіймаючи посаду в канцелярії Офісу Президента, проводить незаконний збір інформації.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос.

Лерос зазначив, що глава Офісу Президента систематично "передає привіти".

"Коли зустрічається з моїми знайомими, колегами, він з приводу і без приводу згадує мене. І ніби між іншим завжди розповідає, що у нього на мене – ооот-такееена величезна папка справ. І все - мені хана!" - розповів нардеп.

Лерос вважає, що тим самим Єрмак "підтверджує, що, обіймаючи посаду в канцелярії Офісу Президента, займається незаконним збором інформації".

А після виступу нардепа в Раді, під час якого він обіцяв посадити Єрмака, Леросу передали, що глава Офісу Президента "планує здійснити щодо нього" якусь провокацію або навіть гірше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник прокурора Києва Стояновський бреше, що не знайомий зі смотрящим Комарницьким, - "слуга народу" Лерос

"Ніфіга в нього немає, до мене намагалися прив'язати що завгодно, але я не порушував закон, до "схем" не маю ніякого стосунку, тому їхні спроби нічим не увінчалися. Він - параноїк, неадекват і некомпетентність в одному флаконі", - підкреслив нардеп "Слуги народу".

"Я щиро впевнений, що сказані під час пресконференції президента слова про плівки йому підкинув Єрмак. Мовляв, скажи, що хтось тебе шантажував. Цим він фактично поставив президента в складне становище. Виходить, що, за словами президента, влітку і у вересні обставини записів були вже йому відомі, і шантажувати планували його особисто. Значить, хтось в Офісі Президента знав про факт зафіксованої корупції на плівках; при цьому хтось збирався шантажувати президента. І я вимагаю надати інформацію про те, чи писав хтось заяву в правоохоронні органи, який номер в ЄРДР цієї справи і коли воно зареєстровано. Я хочу знати, хто смів шантажувати президента. Хочу знати, хто приховав ці злочини. Ці люди повинні сидіти в тюрмі - якщо вже робяться така гучна заява, що, мовляв, в ОП було відомо про корупцію на плівках, а Денис Єрмак продовжив ходити в Офіс Президента. Виходить, продавати посади було узгодженою дією", - пояснив Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Топ коментарі
+9
Конечно, тебе тварь главное, чтобы не правду нашли и посадили реального предателя и вора ермака, а наверно Порошенко, правда? А бубочке с ермаком можно тырить миллионы, за бабло ставить людей на должности, кацапам сдавать Украину , и главное ссать всем зеленогнойным в глаза, день и ночь. Как вы малоросские твари уже надоели всем!
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09.06.2020 11:05
+7
"Он - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе", - подчеркнул нардеп "Слуги народа" Источник: https://censor.net/n3200779

Коротка, але влучна характеристика... І, здається, не тіко Єрмака
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09.06.2020 11:04
+7
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9708
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09.06.2020 11:20
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Задушите друг дружку в объятиях!
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09.06.2020 10:54 Відповісти
Личный пиар Лероса продолжается и это неспроста.
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09.06.2020 10:55 Відповісти
да идите вы в со своими разборками!! Достало!
Все эти склолки только внимание отвлекать. Толку ноль. Наелись по гланды!
Работать, мля, когда начнете? Посадки где??? Не знаешь как - нех шастать!
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09.06.2020 10:58 Відповісти
Конечно, тебе тварь главное, чтобы не правду нашли и посадили реального предателя и вора ермака, а наверно Порошенко, правда? А бубочке с ермаком можно тырить миллионы, за бабло ставить людей на должности, кацапам сдавать Украину , и главное ссать всем зеленогнойным в глаза, день и ночь. Как вы малоросские твари уже надоели всем!
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09.06.2020 11:05 Відповісти
ты, мразь, сразу на.... следом за парашами, бубочками и прочая.
больше не пиши мне. с хамлом брезгую
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09.06.2020 11:43 Відповісти
Бубочка
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09.06.2020 17:58 Відповісти
Поки Пороха не посадите - не буде зебобікам щастя!
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09.06.2020 11:05 Відповісти
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9708
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09.06.2020 11:20 Відповісти
Semenych, по-твоему работать суть есть сажать? Семеныч, вот я никого не посадил, а свою работу считаю успешной... что скаешь, семеныч?
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09.06.2020 11:24 Відповісти
Относительно тебя, https://censor.net/user/424078, как бы тебе помягче.... как-то по фиг какую работу ты успешно работаешь. Совершенно.
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09.06.2020 11:48 Відповісти
Да и мне собсна насрать на тебя... и шо это я твоими думками заморачиваюсь...
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09.06.2020 14:12 Відповісти
"Он - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе", - подчеркнул нардеп "Слуги народа" Источник: https://censor.net/n3200779

Коротка, але влучна характеристика... І, здається, не тіко Єрмака
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09.06.2020 11:04 Відповісти
http://sd.net.ua/2020/06/05/krupneyshimi-zemlevladelcami-v-rade-okazalis-slugi-naroda.html Крупнейшими землевладельцами в Раде оказались «Слуги народа»

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 2784
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09.06.2020 11:05 Відповісти
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7211
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09.06.2020 11:08 Відповісти
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5029

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 8820

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 8458
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09.06.2020 11:09 Відповісти
в общем:
глава ОП - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе.

у *********** - туман в голове.
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09.06.2020 11:15 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25148470.html Коротко

Коллективное безумие - побочный эффект коллективного разума.
* * *
Українською правильно не "козел", а "цап". А "козел" - це скорочення від "Команда Зеленського".
* * *
Не хочешь получать идиотские советы - не делись идиотами своими проблемами.
* * *
Разговаривал со знакомым инопланетянином, говорит что у них там все сейчас нас смотрят и что этот сезон - ваще огонь.
* * *
Ничтожество всегда полагает, что власть - это беззаконие.
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09.06.2020 11:25 Відповісти
По першому пункту є теорія, що зістрибують з катушок масово, а повертаються назад кожен індивідуально.
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09.06.2020 11:32 Відповісти
скажи мне кто глава твоей администрации и я скажу кто ты))))))
глава дерьмак, дальше я думаю расшифровывать не надо )))))
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09.06.2020 11:40 Відповісти
Казалось бы лерос разоблачает антиукраинских агентов беса путлера, т.е. помогает зе, но зе отчаянно сопротивляется и продолжает верить коллаборанту ермаку, значит наш през Зермак.
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09.06.2020 12:06 Відповісти
На него скорее всего анонимно в ютуб /инет/ выложат "компромат" личного характера /ниже пояса/, это стандартная месть системы!
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09.06.2020 13:40 Відповісти
Чому Єрмак ще не за гратами за співпрацю з російськими окупантами?
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09.06.2020 13:53 Відповісти
Є папка на Гео Лероса. Але на російськом, бо щойно з моцькви прислали. Ще не переклали українською, тому Єрмак і зволікає. І адаптувати треба до українського КПК. Навіщо Гєо брав участь у несанкційному мітінгу на Болотній? В Києві нема вулиці Болотної? Хм. Це проблема. Єрмаку є над чим попрацювати. У фсб не дурні служать, щось придумає
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09.06.2020 16:42 Відповісти
 
 