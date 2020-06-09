Єрмак знайомим розповідає, що у нього на мене величезна тека справ, що мені хана, - "слуга народу" Лерос

Андрій Єрмак, обіймаючи посаду в канцелярії Офісу Президента, проводить незаконний збір інформації.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос.

Лерос зазначив, що глава Офісу Президента систематично "передає привіти".

"Коли зустрічається з моїми знайомими, колегами, він з приводу і без приводу згадує мене. І ніби між іншим завжди розповідає, що у нього на мене – ооот-такееена величезна папка справ. І все - мені хана!" - розповів нардеп.

Лерос вважає, що тим самим Єрмак "підтверджує, що, обіймаючи посаду в канцелярії Офісу Президента, займається незаконним збором інформації".

А після виступу нардепа в Раді, під час якого він обіцяв посадити Єрмака, Леросу передали, що глава Офісу Президента "планує здійснити щодо нього" якусь провокацію або навіть гірше".

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"Ніфіга в нього немає, до мене намагалися прив'язати що завгодно, але я не порушував закон, до "схем" не маю ніякого стосунку, тому їхні спроби нічим не увінчалися. Він - параноїк, неадекват і некомпетентність в одному флаконі", - підкреслив нардеп "Слуги народу".

"Я щиро впевнений, що сказані під час пресконференції президента слова про плівки йому підкинув Єрмак. Мовляв, скажи, що хтось тебе шантажував. Цим він фактично поставив президента в складне становище. Виходить, що, за словами президента, влітку і у вересні обставини записів були вже йому відомі, і шантажувати планували його особисто. Значить, хтось в Офісі Президента знав про факт зафіксованої корупції на плівках; при цьому хтось збирався шантажувати президента. І я вимагаю надати інформацію про те, чи писав хтось заяву в правоохоронні органи, який номер в ЄРДР цієї справи і коли воно зареєстровано. Я хочу знати, хто смів шантажувати президента. Хочу знати, хто приховав ці злочини. Ці люди повинні сидіти в тюрмі - якщо вже робяться така гучна заява, що, мовляв, в ОП було відомо про корупцію на плівках, а Денис Єрмак продовжив ходити в Офіс Президента. Виходить, продавати посади було узгодженою дією", - пояснив Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.