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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Дело о "пленках Ермака" передали в СБУ. ДОКУМЕНТ

Дело о

Материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"22 апреля заместитель генерального прокурора определил подследственность этого дела уже за Главным следственным управлением Службы безопасности Украины и объединил с уголовным производством №22020000000000065 по ч. 2 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 4 ст. 190 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что прежде Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила квалификацию открытого ранее производства со "Злоупотребления влиянием" на "Мошенничество" и 17 апреля приняла решение о передаче дела по подследственности в Главное следственное управление Нацполиции. Таким образом дело было в Нацполиции меньше недели.

Дело о пленках Ермака передали в СБУ 01

Читайте также: Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Дело о пленках Ермака передали в СБУ 02

СБУ (20134) Ермак Денис (95)


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Топ комментарии
+19
А лейтенант Баканов эти плёнки перенаправит редактору программы "Рассмеши комика"
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13.05.2020 11:34 Ответить
+11
Ермак должен быть отстранен от власти и чем дальше тем лучше. Скользкий тип, мешающий развитию страны и приближенный к агрессору.
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13.05.2020 11:33 Ответить
+10
Нагадайте зебіли, чия людина баканов?
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13.05.2020 11:35 Ответить
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Ермак должен быть отстранен от власти и чем дальше тем лучше. Скользкий тип, мешающий развитию страны и приближенный к агрессору.
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13.05.2020 11:33 Ответить
За что должен быть отстранён от власти? За то, что сливаются Минские соглашения тем, что их начали выполнять да ещё по "формуле Штайнмайера"? Так сливается то, что сделал Президент и Верховный главнокомандующий - Порошенко. Коррупция важнее страны?
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13.05.2020 11:43 Ответить
Ты чего бредишь? Задаешь вопрос, сам на него отвечаешь. Я написала комментарий в котором все обосновала.Хватит тут рекламой одного политика заниматься.
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13.05.2020 12:34 Ответить
Конечно - брежу, ведь ты так и не сказала - что Зе теряет из того, что раньше было, но это - "то, что было", как ты понимаешь, не заслуга Порошенко.
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13.05.2020 12:50 Ответить
При чем тут Порошенко? Он как и Зе слуга олигархата. Украина имеет и других достойных политиков, а ты навязываешь только одного. Явно тролль и наглый при чем.
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13.05.2020 12:53 Ответить
Ну, и где тот политик? Ты бредишь, меньше читай женских романов
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13.05.2020 12:56 Ответить
Конечно, для комментартора с таким ником нет вообще ничего хорошего в украинском народе. Кроме одного политика,за которого вы тут троллите.
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13.05.2020 12:58 Ответить
Троль, с какой целью ты настраиваешь украинцев против любой власти и против Порошенко, а теперь - проти Зеленского?
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13.05.2020 13:00 Ответить
А лейтенант Баканов эти плёнки перенаправит редактору программы "Рассмеши комика"
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13.05.2020 11:34 Ответить
Ванную: Нарушений нет. Нате вам по губам обрезом.
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13.05.2020 11:34 Ответить
Толку от того что передали.
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13.05.2020 11:34 Ответить
Нагадайте зебіли, чия людина баканов?
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13.05.2020 11:35 Ответить
Баканов с Бубачкой жили в одном доме, игрались в одной песочнице и обсцыкали соседние подъезды
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13.05.2020 11:42 Ответить
«Викривачам» Дениса Єрмака спалили мотоцикл та кинули гранату в машину

https://thebabel.com.ua/news/43293-vikrivacham-denisa-yermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-mashinu

Дело о "пленках Ермака" передали в СБУ - Цензор.НЕТ 9427
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13.05.2020 11:35 Ответить
Штірліц Баканов насторожився...
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13.05.2020 11:39 Ответить
Зеля мстить?
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13.05.2020 11:57 Ответить
Там это дело и похерется - на кой хрен его передавать в СБУ?
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13.05.2020 11:37 Ответить
А де воно не похєреться? Всі уроди, що вийшли під заставу, гуляють на свободі нібито ні чого не трапилося.
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13.05.2020 11:41 Ответить
- Дозвольте і мені, панове, річ держать,-
Тут обізвалася Лисиця.-
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
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13.05.2020 13:08 Ответить
Брат Єрмака поза підозрою,як дружина Цезаря))
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13.05.2020 11:38 Ответить
СБУ положит его к предыдущим "громким" делам!!!!
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13.05.2020 11:39 Ответить
https://twitter.com/login
https://twitter.com/rozumaha Yevhen ***** (Євген Магда) https://twitter.com/rozumaha @rozumaha https://twitter.com/rozumaha/status/1260248037605195780 15 ч

Кумівства у нас нема
У нас квартальство
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13.05.2020 11:39 Ответить
Кварталокра́тия или тетартокра́тия (др.-греч. τέταρτοκρατία от τέταρτο «толпа из Квартала» + κράτος «власть») - вырожденная форма охлократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние популистов при помощи многочисленных обращений к народу.
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13.05.2020 11:44 Ответить
Ну а дальше отправят конечному адресату - ФСБ.
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13.05.2020 11:43 Ответить
Для того и в дело моряков залезли, чтобы знать - Что есть у Украины на паРашу по этому делу...
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13.05.2020 11:45 Ответить
Государственнрго сбу у нас нету, есть сбу частное под крышей блазня, а это значит, что ермака никто не уберет.
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13.05.2020 11:46 Ответить
передали в СБУ/ Ворон ворону глаз не выклюнет. Юрист в компании "Студия квартал 95" Баканов в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.
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13.05.2020 11:53 Ответить
В СБУ ще посади брат Єрмака не продавав... Туди агент ФСБ Єрмак старший, по спискам з Кремля людей добирає.
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13.05.2020 11:58 Ответить
Друганы из 95го квартала там сейчас быстро все порешают.
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13.05.2020 11:58 Ответить
ситуація ще раз доводить не прості відносини між плазунами та земноводними.
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13.05.2020 11:59 Ответить
После изучения плёнок брат Ермака будет рекомендован на главу Госслужбы занятости!
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13.05.2020 12:02 Ответить
Там его никто не найдет. А потом потеряется.
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13.05.2020 12:08 Ответить
Вы смеётесь? Естественно, Баканов признает Ермака невиноватым, к чему эта клоунада)))))
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13.05.2020 12:18 Ответить
Пішов футбол. А мені здається, що там роботи має вистачити і генрокуроші і СБУ і ДБР.
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13.05.2020 12:21 Ответить
Прокурорша - овчарка зюзи
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13.05.2020 13:10 Ответить
 
 