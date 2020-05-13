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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Справу про "плівки Єрмака" передали в СБУ. ДОКУМЕНТ

Справу про

Матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"22.04.2020 року заступником Генерального прокурора визначено підслідність цієї справи вже за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та об’єднано з кримінальним провадженням №22020000000000065 за ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 4 ст. 190 КК України", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію відкритого раніше провадження зі "Зловживання впливом" на "Шахрайство" і 17 квітня ухвалила рішення про передачу справи за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіціі. Таким чином справа була в Нацполіції менше тижня.

Справу про плівки Єрмака передали в СБУ 01

Читайте також: Розслідування справи про "плівки Єрмака" ведеться повним ходом, брат глави ОП ходить на допити - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Справу про плівки Єрмака передали в СБУ 02

Автор: 

СБУ (13070) Єрмак Денис (96)


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Топ коментарі
+19
А лейтенант Баканов эти плёнки перенаправит редактору программы "Рассмеши комика"
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13.05.2020 11:34 Відповісти
+11
Ермак должен быть отстранен от власти и чем дальше тем лучше. Скользкий тип, мешающий развитию страны и приближенный к агрессору.
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13.05.2020 11:33 Відповісти
+10
Нагадайте зебіли, чия людина баканов?
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13.05.2020 11:35 Відповісти
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Ермак должен быть отстранен от власти и чем дальше тем лучше. Скользкий тип, мешающий развитию страны и приближенный к агрессору.
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13.05.2020 11:33 Відповісти
За что должен быть отстранён от власти? За то, что сливаются Минские соглашения тем, что их начали выполнять да ещё по "формуле Штайнмайера"? Так сливается то, что сделал Президент и Верховный главнокомандующий - Порошенко. Коррупция важнее страны?
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13.05.2020 11:43 Відповісти
Ты чего бредишь? Задаешь вопрос, сам на него отвечаешь. Я написала комментарий в котором все обосновала.Хватит тут рекламой одного политика заниматься.
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13.05.2020 12:34 Відповісти
Конечно - брежу, ведь ты так и не сказала - что Зе теряет из того, что раньше было, но это - "то, что было", как ты понимаешь, не заслуга Порошенко.
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13.05.2020 12:50 Відповісти
При чем тут Порошенко? Он как и Зе слуга олигархата. Украина имеет и других достойных политиков, а ты навязываешь только одного. Явно тролль и наглый при чем.
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13.05.2020 12:53 Відповісти
Ну, и где тот политик? Ты бредишь, меньше читай женских романов
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13.05.2020 12:56 Відповісти
Конечно, для комментартора с таким ником нет вообще ничего хорошего в украинском народе. Кроме одного политика,за которого вы тут троллите.
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Троль, с какой целью ты настраиваешь украинцев против любой власти и против Порошенко, а теперь - проти Зеленского?
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13.05.2020 13:00 Відповісти
А лейтенант Баканов эти плёнки перенаправит редактору программы "Рассмеши комика"
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Ванную: Нарушений нет. Нате вам по губам обрезом.
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Толку от того что передали.
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13.05.2020 11:34 Відповісти
Нагадайте зебіли, чия людина баканов?
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13.05.2020 11:35 Відповісти
Баканов с Бубачкой жили в одном доме, игрались в одной песочнице и обсцыкали соседние подъезды
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13.05.2020 11:42 Відповісти
«Викривачам» Дениса Єрмака спалили мотоцикл та кинули гранату в машину

https://thebabel.com.ua/news/43293-vikrivacham-denisa-yermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-mashinu

Дело о "пленках Ермака" передали в СБУ - Цензор.НЕТ 9427
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13.05.2020 11:35 Відповісти
Штірліц Баканов насторожився...
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13.05.2020 11:39 Відповісти
Зеля мстить?
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13.05.2020 11:57 Відповісти
Там это дело и похерется - на кой хрен его передавать в СБУ?
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13.05.2020 11:37 Відповісти
А де воно не похєреться? Всі уроди, що вийшли під заставу, гуляють на свободі нібито ні чого не трапилося.
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13.05.2020 11:41 Відповісти
- Дозвольте і мені, панове, річ держать,-
Тут обізвалася Лисиця.-
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
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13.05.2020 13:08 Відповісти
Брат Єрмака поза підозрою,як дружина Цезаря))
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13.05.2020 11:38 Відповісти
СБУ положит его к предыдущим "громким" делам!!!!
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13.05.2020 11:39 Відповісти
https://twitter.com/login
https://twitter.com/rozumaha Yevhen ***** (Євген Магда) https://twitter.com/rozumaha @rozumaha https://twitter.com/rozumaha/status/1260248037605195780 15 ч

Кумівства у нас нема
У нас квартальство
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13.05.2020 11:39 Відповісти
Кварталокра́тия или тетартокра́тия (др.-греч. τέταρτοκρατία от τέταρτο «толпа из Квартала» + κράτος «власть») - вырожденная форма охлократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние популистов при помощи многочисленных обращений к народу.
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13.05.2020 11:44 Відповісти
Ну а дальше отправят конечному адресату - ФСБ.
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13.05.2020 11:43 Відповісти
Для того и в дело моряков залезли, чтобы знать - Что есть у Украины на паРашу по этому делу...
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13.05.2020 11:45 Відповісти
Государственнрго сбу у нас нету, есть сбу частное под крышей блазня, а это значит, что ермака никто не уберет.
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13.05.2020 11:46 Відповісти
передали в СБУ/ Ворон ворону глаз не выклюнет. Юрист в компании "Студия квартал 95" Баканов в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.
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13.05.2020 11:53 Відповісти
В СБУ ще посади брат Єрмака не продавав... Туди агент ФСБ Єрмак старший, по спискам з Кремля людей добирає.
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13.05.2020 11:58 Відповісти
Друганы из 95го квартала там сейчас быстро все порешают.
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13.05.2020 11:58 Відповісти
ситуація ще раз доводить не прості відносини між плазунами та земноводними.
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13.05.2020 11:59 Відповісти
После изучения плёнок брат Ермака будет рекомендован на главу Госслужбы занятости!
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13.05.2020 12:02 Відповісти
Там его никто не найдет. А потом потеряется.
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13.05.2020 12:08 Відповісти
Вы смеётесь? Естественно, Баканов признает Ермака невиноватым, к чему эта клоунада)))))
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13.05.2020 12:18 Відповісти
Пішов футбол. А мені здається, що там роботи має вистачити і генрокуроші і СБУ і ДБР.
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13.05.2020 12:21 Відповісти
Прокурорша - овчарка зюзи
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13.05.2020 13:10 Відповісти
 
 