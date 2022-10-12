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Новости Война
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Автор "пленок Ермака" Дмитрий Штанько погиб, защищая Украину

На войне с российскими захватчиками погиб Дмитрий Штанько, известный тем, что записал разговоры с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, публикация которых вызвала скандал.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Штанько был пехотинцем, он служил в механизированной бригаде в Бахмуте. Он воевал всего месяц, получил за это время две контузии, но не оставил позиции.

"5 октября российские войска после многодневных обстрелов захватили одну из наших позиций, которая была очень сильно разбита. Враг преобладал абсолютно в боеприпасах и артиллерии, а у нас не было снарядов и возможности подавить огонь российских батарей. Командир роты сделал все, что мог - он собрал группу из 20 бойцов и попросил восстановить положение, в контратаку пошли только мотивированные, только добровольцы, среди которых Штанько.

Враг открыл плотный минометный и артиллерийский обстрел, группу накрыли. Почти всех ранили, несколько бойцов погибли, в том числе Дмитрий Штанько", - пишет Бутусов.

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Журналист напоминает, что Штанько был упорным оппонентом действующей власти и считал Андрея Ермака коррупционером и российским агентом, сознательно проваливающим подготовку Украины к войне с РФ.

"Штанько встал на защиту нашей Украины, потому что свобода страны - это в том числе свобода мнений и свобода доказать свои взгляды. Он был на одном из самых опасных участков фронта, и получил настоящий авторитет среди своих боевых товарищей. Дмитрий Штанько сражался за наше будущее и погиб в бою достойно и честно, как украинский герой", – добавил Бутусов.

Автор пленок Ермака Дмитрий Штанько погиб, защищая Украину 01

смерть (9212) Бутусов Юрий (4347) потери (4368) Штанько (5)


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Топ комментарии
+67
Вічна пам'ять Герою!
А діло с дєрмаком ми доведемо до кінця...
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12.10.2022 12:57
+58
Ось це і є саме небезпечне для майбутнього України: герої гинуть, а єдрмаки залишаються на місці і посилюють свої позиції.
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12.10.2022 13:00
+54
Полк Монако головний навідник на бюджет третя рота. Герою вічна пам'ять !!
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12.10.2022 12:58
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А де зараз брателла Єрмака?
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12.10.2022 12:56 Ответить
Полк Монако головний навідник на бюджет третя рота. Герою вічна пам'ять !!
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12.10.2022 12:58 Ответить
Він приїде з Монако як воскресне !
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12.10.2022 13:05 Ответить
точніше - третій рот на бюджет, після ротів зе та дерьмака.
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12.10.2022 13:07 Ответить
Краще запитати чому це лайно дєрьмак і досі носить свою дупу біля сіпатої потвори , а не сидить за гратами на пляшці де йому і потрібно бути.
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12.10.2022 13:05 Ответить
він загинув, ще до того, як його записали на плівку...
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12.10.2022 14:11 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
А діло с дєрмаком ми доведемо до кінця...
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12.10.2022 12:57 Ответить
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12.10.2022 12:58 Ответить
Найкращі йдуть(
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12.10.2022 13:00 Ответить
Ось це і є саме небезпечне для майбутнього України: герої гинуть, а єдрмаки залишаються на місці і посилюють свої позиції.
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12.10.2022 13:00 Ответить
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12.10.2022 13:08 Ответить
потвори
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12.10.2022 13:14 Ответить
Що це за персонажі? Справа Герус?
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12.10.2022 17:04 Ответить
Херус.
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12.10.2022 17:07 Ответить
а колись гарні слова говорив )
через десяток років буде роль Рєви виконувати)

Коли до нас дійде аксіома виживання: політик збрехав - вбили...
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12.10.2022 17:21 Ответить
Два обдовбані гівна.
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12.10.2022 13:37 Ответить
Так ими же еще в марте было негласно объявлено - кто будет пистеть на наивеличнейшего с его посипаками, тот сразу получит путевку на фронт. И не просто на фронт, а в самое пекло. Потому, да, лучшие будут гибнуть. А Штанько так вообще практически личный враг дерьмака.
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12.10.2022 14:47 Ответить
ПОКИ МИ ПАМ'ЯТАЄМО ВОНИ ЖИВУТЬ ПАМ' ЯТАЙМО НАШИХ ГЕРОЇВ
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12.10.2022 13:01 Ответить
Героям Слава ! Смерть ворогам та корупционерам !
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12.10.2022 13:03 Ответить
Лучшие честные люди погибают,а зелёные крысы жируют на волне,твари.Бойцы,после победы крыс отложите ,пожалуйста
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12.10.2022 13:07 Ответить
93-я бригада наразі найбільш потерпає, бо знаходиться на лінії удару на Бахмут.
Вічна пам`ять!
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12.10.2022 13:08 Ответить
Низький уклін ПАТРІОТУ України !!! Своїм життям захистив Україну !!
Проте братели єрмаки, у глухому тилу «боронять» себе!!!
Украінці мають добру пам'ять, хоть, як і намагаються іі загадити зкацапленими ЗМІ та теле марафонами!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на горі Українців !!
‼️🇺🇦⚔️❤️👏👍✊✌️😡😠🇺🇦🇨🇦🇹🇷🇬🇧🇫🇮🇪🇪🇯🇵🇪🇺🇺🇸🇮🇩🇱🇹🇩🇪🇦🇿🇸🇪🇳🇴🇨🇿+ ще весь ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ ‼️‼️
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12.10.2022 13:10 Ответить
RIP, друже!
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12.10.2022 13:12 Ответить
походу війна продовжуватиметься допоки останній ворог корупціонерів-зрадників, дермаків-портнових-татарових-зель не загине смертю Героя..
а шо? - ні тобі виборів, ні опозиції, ні вільних медіа, гроші союзників - рікою - тільки обіцяй побільше свободи слова і демократії..
хіба шо раз на день зняв суворий відеокліпчик для "спокойной ночі лохаши" - і кілька мільйонів у "банку" поклав від вдячних "бєнь"
справжнім Героям України - слава і пам'ять..(
зе баригам - ганьба
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12.10.2022 13:23 Ответить
У Єрмака перед Штаньком борг. Свідок - мам Господь. Тому борг буде виплачено. Смерть героя - тому порука. Не забудемо ні Героїв, ні боргів. Амінь!
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12.10.2022 13:25 Ответить
Підтримую 100%
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12.10.2022 13:29 Ответить
Вічна Слава Герою, сподіваюсь що загинув не від пострілу в спину.
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12.10.2022 13:33 Ответить
Напишіть,де той Єрмак зараз.Щось мені підказує,що в тилу ховається.
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12.10.2022 13:39 Ответить
вічна пам'ять!!!
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12.10.2022 13:45 Ответить
Як могли "відновити становище" 20 бійців на напівзруйнованих і пристріляних позиціях без подавлення ворожої арти???Вічна пам'ять загиблим Героям.
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12.10.2022 13:47 Ответить
Двічі герой!
Слава! Царство Небесне!
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12.10.2022 13:50 Ответить
...а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь російських батарей. Командир роти зробив все що міг - він зібрав групу в 20 бійців та попросив відновити становище..., як завжди, герої потрібні там, де є відсутність професіоналізму та безладність..., чому так? чому піхота йде на арту та міномети..., чому немає снарядів та нічим відповісти...
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12.10.2022 13:55 Ответить
та мерзота, яка усіма силами наближала "шашличкі" 24.02.22. та вистілала асфальтові доріжки москалоті й надалі сидить собі в ОПі та тепер цілодобово корчить з себе "патріотів", а справжні патріоти , наші Герої гинуть на фронті... Світла пам"ять Дмитрові Штаньку та його загиблим побратимам!
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12.10.2022 14:08 Ответить
...Всі знають, де наші снаряди, патрони, ракети...! І ВОНИ знають...- дочекаються! Народ не простить!...
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12.10.2022 14:11 Ответить
під красиві картинки зелень усе робить щоб та перемога, після которої вони відповідатимуть наступила не скоро.а війна зобрала усіх патріотів.
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12.10.2022 14:53 Ответить
Радіють новині про смерть героя:

марко
Андрій Богатир
Goblin Orc
Oleg V 0ab4bdc0
O Kassiop
Nikolay Ivankov 071fa753
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12.10.2022 14:44 Ответить
оцей список напішіть на Раді форумчан,най адмін їх вичистить.
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12.10.2022 14:50 Ответить
Гинуть кращі ,а всяка мерзота: колоборанти ,корупціонери і різні негідники нічого з ними на жаль.
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12.10.2022 15:22 Ответить
Доброго дня! У Дмитра був позивний Юрист, я був з ним поручь коли він загинув. Ми допомагали побратиму під час обстрілу, Юрист загинув я прокинувся в Дніпрі в реанімації, вічна памьять Герою..
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15.09.2023 19:03 Ответить
 
 