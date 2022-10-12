Автор "пленок Ермака" Дмитрий Штанько погиб, защищая Украину

На войне с российскими захватчиками погиб Дмитрий Штанько, известный тем, что записал разговоры с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, публикация которых вызвала скандал.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Штанько был пехотинцем, он служил в механизированной бригаде в Бахмуте. Он воевал всего месяц, получил за это время две контузии, но не оставил позиции.

"5 октября российские войска после многодневных обстрелов захватили одну из наших позиций, которая была очень сильно разбита. Враг преобладал абсолютно в боеприпасах и артиллерии, а у нас не было снарядов и возможности подавить огонь российских батарей. Командир роты сделал все, что мог - он собрал группу из 20 бойцов и попросил восстановить положение, в контратаку пошли только мотивированные, только добровольцы, среди которых Штанько.

Враг открыл плотный минометный и артиллерийский обстрел, группу накрыли. Почти всех ранили, несколько бойцов погибли, в том числе Дмитрий Штанько", - пишет Бутусов.

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Журналист напоминает, что Штанько был упорным оппонентом действующей власти и считал Андрея Ермака коррупционером и российским агентом, сознательно проваливающим подготовку Украины к войне с РФ.

"Штанько встал на защиту нашей Украины, потому что свобода страны - это в том числе свобода мнений и свобода доказать свои взгляды. Он был на одном из самых опасных участков фронта, и получил настоящий авторитет среди своих боевых товарищей. Дмитрий Штанько сражался за наше будущее и погиб в бою достойно и честно, как украинский герой", – добавил Бутусов.