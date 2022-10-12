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Новини Війна
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Автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну

На війні з російськими загарбниками загинув Дмитро Штанько, відомий тим, що записав розмови з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Штанько був піхотинцем, він служив у 93 механізованій бригаді в Бахмуті. Він воював лише місяць, отримав за цей час дві контузії, але не залишив позиції.

"5 жовтня російські війська після кількаденних обстрілів захопили одну з наших позицій, яка була дуже сильно розбита. Ворог переважав абсолютно у боєприпасах та артилерії, а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь російських батарей. Командир роти зробив все що міг - він зібрав групу в 20 бійців та попросив відновити становище. В контратаку пішли тільки вмотивовані, тільки добровольці. Серед перших пішов Штанько.

Ворог відкрив щільний мінометний та артилерійський обстріл, групу накрили. Майже усіх поранило, кілька бійців загинуло, в тому числі Дмитро Штанько", - пише Бутусов.

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Журналіст нагадує, що Штанько був завзятим опонентом чинної влади і вважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з РФ.

"Штанько став на захист нашої України, бо свобода країни - це в тому числі свобода думок та свобода довести свої погляди. Він був на одній з найнебезпечніших ділянок фронту,і здобув справжній авторитет серед своїх бойових товаришів. Дмитро Штанько бився за наше майбутнє та загинув у бою гідно та чесно, як український герой", - додав Бутусов.

Автор плівок Єрмака Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну 01

Автор: 

смерть (6739) Бутусов Юрій (3577) втрати (4381) Штанько (5)


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Топ коментарі
+67
Вічна пам'ять Герою!
А діло с дєрмаком ми доведемо до кінця...
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12.10.2022 12:57
+58
Ось це і є саме небезпечне для майбутнього України: герої гинуть, а єдрмаки залишаються на місці і посилюють свої позиції.
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12.10.2022 13:00
+54
Полк Монако головний навідник на бюджет третя рота. Герою вічна пам'ять !!
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12.10.2022 12:58
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А де зараз брателла Єрмака?
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12.10.2022 12:56 Відповісти
Полк Монако головний навідник на бюджет третя рота. Герою вічна пам'ять !!
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12.10.2022 12:58 Відповісти
Він приїде з Монако як воскресне !
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12.10.2022 13:05 Відповісти
точніше - третій рот на бюджет, після ротів зе та дерьмака.
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12.10.2022 13:07 Відповісти
Краще запитати чому це лайно дєрьмак і досі носить свою дупу біля сіпатої потвори , а не сидить за гратами на пляшці де йому і потрібно бути.
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12.10.2022 13:05 Відповісти
він загинув, ще до того, як його записали на плівку...
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12.10.2022 14:11 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
А діло с дєрмаком ми доведемо до кінця...
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12.10.2022 12:57 Відповісти
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12.10.2022 12:58 Відповісти
Найкращі йдуть(
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12.10.2022 13:00 Відповісти
Ось це і є саме небезпечне для майбутнього України: герої гинуть, а єдрмаки залишаються на місці і посилюють свої позиції.
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12.10.2022 13:00 Відповісти
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12.10.2022 13:08 Відповісти
потвори
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12.10.2022 13:14 Відповісти
Що це за персонажі? Справа Герус?
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12.10.2022 17:04 Відповісти
Херус.
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12.10.2022 17:07 Відповісти
а колись гарні слова говорив )
через десяток років буде роль Рєви виконувати)

Коли до нас дійде аксіома виживання: політик збрехав - вбили...
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12.10.2022 17:21 Відповісти
Два обдовбані гівна.
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12.10.2022 13:37 Відповісти
Так ими же еще в марте было негласно объявлено - кто будет пистеть на наивеличнейшего с его посипаками, тот сразу получит путевку на фронт. И не просто на фронт, а в самое пекло. Потому, да, лучшие будут гибнуть. А Штанько так вообще практически личный враг дерьмака.
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12.10.2022 14:47 Відповісти
ПОКИ МИ ПАМ'ЯТАЄМО ВОНИ ЖИВУТЬ ПАМ' ЯТАЙМО НАШИХ ГЕРОЇВ
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12.10.2022 13:01 Відповісти
Героям Слава ! Смерть ворогам та корупционерам !
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12.10.2022 13:03 Відповісти
Лучшие честные люди погибают,а зелёные крысы жируют на волне,твари.Бойцы,после победы крыс отложите ,пожалуйста
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12.10.2022 13:07 Відповісти
93-я бригада наразі найбільш потерпає, бо знаходиться на лінії удару на Бахмут.
Вічна пам`ять!
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12.10.2022 13:08 Відповісти
Низький уклін ПАТРІОТУ України !!! Своїм життям захистив Україну !!
Проте братели єрмаки, у глухому тилу «боронять» себе!!!
Украінці мають добру пам'ять, хоть, як і намагаються іі загадити зкацапленими ЗМІ та теле марафонами!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на горі Українців !!
‼️🇺🇦⚔️❤️👏👍✊✌️😡😠🇺🇦🇨🇦🇹🇷🇬🇧🇫🇮🇪🇪🇯🇵🇪🇺🇺🇸🇮🇩🇱🇹🇩🇪🇦🇿🇸🇪🇳🇴🇨🇿+ ще весь ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ ‼️‼️
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12.10.2022 13:10 Відповісти
RIP, друже!
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12.10.2022 13:12 Відповісти
походу війна продовжуватиметься допоки останній ворог корупціонерів-зрадників, дермаків-портнових-татарових-зель не загине смертю Героя..
а шо? - ні тобі виборів, ні опозиції, ні вільних медіа, гроші союзників - рікою - тільки обіцяй побільше свободи слова і демократії..
хіба шо раз на день зняв суворий відеокліпчик для "спокойной ночі лохаши" - і кілька мільйонів у "банку" поклав від вдячних "бєнь"
справжнім Героям України - слава і пам'ять..(
зе баригам - ганьба
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12.10.2022 13:23 Відповісти
У Єрмака перед Штаньком борг. Свідок - мам Господь. Тому борг буде виплачено. Смерть героя - тому порука. Не забудемо ні Героїв, ні боргів. Амінь!
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12.10.2022 13:25 Відповісти
Підтримую 100%
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12.10.2022 13:29 Відповісти
Вічна Слава Герою, сподіваюсь що загинув не від пострілу в спину.
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12.10.2022 13:33 Відповісти
Напишіть,де той Єрмак зараз.Щось мені підказує,що в тилу ховається.
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12.10.2022 13:39 Відповісти
вічна пам'ять!!!
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12.10.2022 13:45 Відповісти
Як могли "відновити становище" 20 бійців на напівзруйнованих і пристріляних позиціях без подавлення ворожої арти???Вічна пам'ять загиблим Героям.
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12.10.2022 13:47 Відповісти
Двічі герой!
Слава! Царство Небесне!
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12.10.2022 13:50 Відповісти
...а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь російських батарей. Командир роти зробив все що міг - він зібрав групу в 20 бійців та попросив відновити становище..., як завжди, герої потрібні там, де є відсутність професіоналізму та безладність..., чому так? чому піхота йде на арту та міномети..., чому немає снарядів та нічим відповісти...
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12.10.2022 13:55 Відповісти
та мерзота, яка усіма силами наближала "шашличкі" 24.02.22. та вистілала асфальтові доріжки москалоті й надалі сидить собі в ОПі та тепер цілодобово корчить з себе "патріотів", а справжні патріоти , наші Герої гинуть на фронті... Світла пам"ять Дмитрові Штаньку та його загиблим побратимам!
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12.10.2022 14:08 Відповісти
...Всі знають, де наші снаряди, патрони, ракети...! І ВОНИ знають...- дочекаються! Народ не простить!...
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12.10.2022 14:11 Відповісти
під красиві картинки зелень усе робить щоб та перемога, після которої вони відповідатимуть наступила не скоро.а війна зобрала усіх патріотів.
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12.10.2022 14:53 Відповісти
Радіють новині про смерть героя:

марко
Андрій Богатир
Goblin Orc
Oleg V 0ab4bdc0
O Kassiop
Nikolay Ivankov 071fa753
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12.10.2022 14:44 Відповісти
оцей список напішіть на Раді форумчан,най адмін їх вичистить.
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12.10.2022 14:50 Відповісти
Гинуть кращі ,а всяка мерзота: колоборанти ,корупціонери і різні негідники нічого з ними на жаль.
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12.10.2022 15:22 Відповісти
Доброго дня! У Дмитра був позивний Юрист, я був з ним поручь коли він загинув. Ми допомагали побратиму під час обстрілу, Юрист загинув я прокинувся в Дніпрі в реанімації, вічна памьять Герою..
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15.09.2023 19:03 Відповісти
 
 