Автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну

На війні з російськими загарбниками загинув Дмитро Штанько, відомий тим, що записав розмови з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Штанько був піхотинцем, він служив у 93 механізованій бригаді в Бахмуті. Він воював лише місяць, отримав за цей час дві контузії, але не залишив позиції.

"5 жовтня російські війська після кількаденних обстрілів захопили одну з наших позицій, яка була дуже сильно розбита. Ворог переважав абсолютно у боєприпасах та артилерії, а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь російських батарей. Командир роти зробив все що міг - він зібрав групу в 20 бійців та попросив відновити становище. В контратаку пішли тільки вмотивовані, тільки добровольці. Серед перших пішов Штанько.

Ворог відкрив щільний мінометний та артилерійський обстріл, групу накрили. Майже усіх поранило, кілька бійців загинуло, в тому числі Дмитро Штанько", - пише Бутусов.

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Журналіст нагадує, що Штанько був завзятим опонентом чинної влади і вважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з РФ.

"Штанько став на захист нашої України, бо свобода країни - це в тому числі свобода думок та свобода довести свої погляди. Він був на одній з найнебезпечніших ділянок фронту,і здобув справжній авторитет серед своїх бойових товаришів. Дмитро Штанько бився за наше майбутнє та загинув у бою гідно та чесно, як український герой", - додав Бутусов.