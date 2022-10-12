Автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну
На війні з російськими загарбниками загинув Дмитро Штанько, відомий тим, що записав розмови з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Штанько був піхотинцем, він служив у 93 механізованій бригаді в Бахмуті. Він воював лише місяць, отримав за цей час дві контузії, але не залишив позиції.
"5 жовтня російські війська після кількаденних обстрілів захопили одну з наших позицій, яка була дуже сильно розбита. Ворог переважав абсолютно у боєприпасах та артилерії, а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь російських батарей. Командир роти зробив все що міг - він зібрав групу в 20 бійців та попросив відновити становище. В контратаку пішли тільки вмотивовані, тільки добровольці. Серед перших пішов Штанько.
Ворог відкрив щільний мінометний та артилерійський обстріл, групу накрили. Майже усіх поранило, кілька бійців загинуло, в тому числі Дмитро Штанько", - пише Бутусов.
Журналіст нагадує, що Штанько був завзятим опонентом чинної влади і вважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з РФ.
"Штанько став на захист нашої України, бо свобода країни - це в тому числі свобода думок та свобода довести свої погляди. Він був на одній з найнебезпечніших ділянок фронту,і здобув справжній авторитет серед своїх бойових товаришів. Дмитро Штанько бився за наше майбутнє та загинув у бою гідно та чесно, як український герой", - додав Бутусов.
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А діло с дєрмаком ми доведемо до кінця...
через десяток років буде роль Рєви виконувати)
Коли до нас дійде аксіома виживання: політик збрехав - вбили...
Вічна пам`ять!
Проте братели єрмаки, у глухому тилу «боронять» себе!!!
Украінці мають добру пам'ять, хоть, як і намагаються іі загадити зкацапленими ЗМІ та теле марафонами!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на горі Українців !!
‼️🇺🇦⚔️❤️👏👍✊✌️😡😠🇺🇦🇨🇦🇹🇷🇬🇧🇫🇮🇪🇪🇯🇵🇪🇺🇺🇸🇮🇩🇱🇹🇩🇪🇦🇿🇸🇪🇳🇴🇨🇿+ ще весь ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ ‼️‼️
а шо? - ні тобі виборів, ні опозиції, ні вільних медіа, гроші союзників - рікою - тільки обіцяй побільше свободи слова і демократії..
хіба шо раз на день зняв суворий відеокліпчик для "спокойной ночі лохаши" - і кілька мільйонів у "банку" поклав від вдячних "бєнь"
справжнім Героям України - слава і пам'ять..(
зе баригам - ганьба
Слава! Царство Небесне!
марко
Андрій Богатир
Goblin Orc
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O Kassiop
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