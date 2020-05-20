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Новости Денис Ермак и Гео Лерос Год Зеленского
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Зеленский о пленках Ермака: "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично"

Зеленский о пленках Ермака:

Президент Владимир Зеленский заявил, что дело видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком является для него пустым.

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично... я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас рассказать, потому что сейчас идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответ. Частично есть ответ в том, почему я некоторых людей увольняю", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пусть Ермак с братом п##дует к своим спонсорам "запоребрик", - "слуга народа" Гео Лерос. ВИДЕО

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Ермак Андрей (1256) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+34
Це означає шо він в долі.
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20.05.2020 13:22
+18
Зато быстро против Пороха возбудились по поводу разговоров с Байденом. Давай, давай, с вашей, ослиной удачей тот Президентом США станет...
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20.05.2020 13:23
+17
Голова у него пустая...
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20.05.2020 13:22
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Це означає шо він в долі.
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20.05.2020 13:22 Ответить
Воно навіть не цікавиться що і як, просто бабки капають, кокс є, булава є, а отже Єрмак молодець, а ми з вами - пусте місце. Воно ублюдочно-тупоголове ляпнуло, як завжди, само визнало що так і було задумано. ДоВПойоП
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20.05.2020 13:42 Ответить
А сравните с его комментарием относительно "пленок Деркача"... Как два разных человека комментируют. "Ермаку - все! Порошенку - "закон"!"
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20.05.2020 16:02 Ответить
Понятное дело. Ермарчук хороший.
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20.05.2020 13:22 Ответить
Зате яке збудження викликали плівки Деркача!
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20.05.2020 13:34 Ответить
Голова у него пустая...
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20.05.2020 13:22 Ответить
Ні. Не буває настільки тупий. Він все розуміє і робить свідомо. Це ворог.
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20.05.2020 13:59 Ответить
вопрос назначения на гос должности братом лучшега приближенного друга из оп - пустое дело?
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20.05.2020 13:23 Ответить
Зато быстро против Пороха возбудились по поводу разговоров с Байденом. Давай, давай, с вашей, ослиной удачей тот Президентом США станет...
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20.05.2020 13:23 Ответить
Тю. Так братній народ захистить від клятих піндосів(вони і Хазяїна шось засудити хочуть). Захистить і дасть смачного морозива.
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20.05.2020 14:02 Ответить
Пи------здец полный и ето президент слов нету
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20.05.2020 13:24 Ответить
данное пояснение звучит как : Ты мудак и ты мудак, а я - Оноре де Бальзак!
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20.05.2020 13:25 Ответить
Зеленский о пленках Ермака: "Для меня это пустое дело" - Цензор.НЕТ 4787
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20.05.2020 13:26 Ответить
ЗеЛя подонок и предатель
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20.05.2020 13:27 Ответить
Какая разница, кто проводил записи и по чьему заказу, если на записях реальный брать Ермака?
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20.05.2020 13:28 Ответить
Это пустое дело для пустого места!
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20.05.2020 13:28 Ответить
да? другое дело пленки с Порошенко...
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20.05.2020 13:29 Ответить
Конечно это одно и тоже. Брат Ермака и Петя президент, какое дело важнее даже не знаю. Удивительно(нет), ведь помимо этих плёнок он ещё прокомментировал скандал с Петей прокуроров снимателем, но цензор молчит. Совпадение? Не думаю.
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20.05.2020 13:36 Ответить
"ведь помимо этих плёнок он ещё прокомментировал скандал с Петей прокуроров снимателем"

по делу с Пете от ишака ожидалось осуждение вмешательства в выборы США и обещание расследовать кто же сливает ЗАКРЫТУЮ информацию. Потому что это бьет по интересам страны и ее отношениям с союзником - а никак не его обосранные кукарекания в сторону Пети и такие же обдристанные вангования.

Но зебильный ишак остался верен себе - Ермака он снимать не будет, зато будет преследовать тех кто его записывал - а вот кто сливает разговоры первого лица в стране его не интересует.

И ты зебилоид судя по всему такое поведение поддерживаешь потому что такой же тупой и брехливый как и твой глав. ишак.
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20.05.2020 15:37 Ответить
Все так хорошо начиналось, я даже подумал что ты адекватный, аргументировал свои мысли. Но все испортил последним абзацем( но все же. Кто кроме Пети или его прихвостней мог записать этот разговор? Да никто. Зачем Петя это сделал я примерно понимаю. Как записи оказались в 3их руках уже не имеет значения. Петя сам в этом виноват, раз не смог их скрыть. И не надо лицемерить, никто не имеет права вмешиваться в дела суверенного государства, ни кацапы ни американцы ни кто то ещё. А то потом тебе же это и предъявят, мол когда американцы вмешивались тебя все устраивало, а теперь "нас" устраивает, что "Уганда", так что "закройся и терпи"
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20.05.2020 15:47 Ответить
Как же в тему новость про Болгарию🤣 ещё одни "союзнички". Так можно или нельзя вмешиваться во внутренние дела Украины? Байден получается хороший или плохой?))
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20.05.2020 17:53 Ответить
Нахера мне! Цитати недоумков?!
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20.05.2020 13:29 Ответить
уж лучше б президентом была кухарка, чем квартальный придурок.
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20.05.2020 13:29 Ответить
Есть у кого то сомнения в том,что зеленая макака не проросийское дно?
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20.05.2020 13:31 Ответить
У пустого места Зеленского с пустой головой это пустое дело.
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20.05.2020 13:33 Ответить
Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа" - Цензор.НЕТ 9833
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20.05.2020 13:34 Ответить
ХАрАшо- це те, що бубочці подобається. А все що мальчіку не подобається- погано, чи не важливо
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20.05.2020 13:38 Ответить
Для мене теж марна....
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20.05.2020 13:39 Ответить
-Так очень много воровали до нас, но уже намного меньше? Воруем мы, но ещё больше будут воровать после нас. Так что выберем нас это меньшое из всех зло.!
Ваш ...резидент ЗЕбил - капитулянт, не коррупционер.
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20.05.2020 13:41 Ответить
А для мене цей президент - пустий звук.
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20.05.2020 13:44 Ответить
Нормальный европейский политик на месте Ермака подал бы отставку после таких пленок, или по крайней мере ушел бы в отпуск на время расследования.
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20.05.2020 13:49 Ответить
Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответИсточник: https://censor.net/n3196760

Аплодирую вам, *********, стоя.
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20.05.2020 13:55 Ответить
Я уже писал, что он полный идиот. Оно не понимает, что оно несёт.
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20.05.2020 14:51 Ответить
коротко о пресс конференции ЗЕ
Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто" - Цензор.НЕТ 2267
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20.05.2020 15:00 Ответить
У..ны зеленые по-хорошему не закончат.
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20.05.2020 15:05 Ответить
коррупция для пацанчика - пустое дело
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20.05.2020 15:15 Ответить
Янелох, нам уже несколько веков, мы не зеленские!
Даже бенядиктовна подчеркнула правдивость плёнок и втыкнула статьи: статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) Источник: https://censor.net/n3196760! Так что, торговля портфелями и есть - "деятельность государственного деятеля"? Скажи лучше а тебе сколько отстегнули, от этой "Гостайны"?
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20.05.2020 15:26 Ответить
А тут для нього суд не потрібний, він уже сам знає. Спіціаліст.
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20.05.2020 15:42 Ответить
Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто" - Цензор.НЕТ 3442
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20.05.2020 15:42 Ответить
Он уже дал указивку следователям - че вы там найдете, это же пустое место. А самый честный из Бакановых проконтролирует. Или свой в доску прокурорш.
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20.05.2020 15:44 Ответить
Прочитал Ваши все коменты и ни одного упоминания о Гео Леросе ,какие вы тупые тупо строчите абы шо ...Лерос начал эту тему и ему скоро сплетут ласты
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20.05.2020 16:36 Ответить
Сплетут по принципу)))Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто" - Цензор.НЕТ 2011
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20.05.2020 16:55 Ответить
Да хоть советская армия,пиндосы,олигархи,моссады,китайцы,кацапы или наркобароны писали и собирались шантажировать.И шо теперь?Почему работает на гос.должности мудило организовавшее торговлю должносностями,чего оно не отстраненно на время следствия,чего это ты его выгораживаешь?
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20.05.2020 16:47 Ответить
"Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответ. Частично есть ответ в том, почему я некоторых людей увольняю"

т.е. клоун публично признал, что увольняет людей за то что они сделали достоянием общественности ТОП-коррупцию? Это тянет на уголовное преступление. Президентство не вечное...а Израиль не так и близко...
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20.05.2020 17:23 Ответить
Что ты несешь *****?
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20.05.2020 17:59 Ответить
Зеленський дозволяє собі все - дякуємо довірливому народу.
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20.05.2020 19:18 Ответить
держим кулаки за байдена на выборах
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20.05.2020 20:10 Ответить
Оно **** еще наглое и упертое такое дерьмо надо гнать каленным железом и то в сраку
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20.05.2020 21:27 Ответить
снова Порох виноват.
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22.05.2020 14:08 Ответить
 
 