Зеленский о пленках Ермака: "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично"

Президент Владимир Зеленский заявил, что дело видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком является для него пустым.

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично... я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас рассказать, потому что сейчас идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответ. Частично есть ответ в том, почему я некоторых людей увольняю", - сказал Зеленский.

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.