У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро відкрило два кримінальні провадження через публікацію і зміст записів розмов брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака. Одне з них відкрите щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

У НАБУ повідомили, що до них надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо зобов’язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою адвоката в інтересах народного депутата України.

"Відповідно до вказаної заяви, громадянин України одержав неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішень головою Офісу президента щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади", - говориться в повідомленні.

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Попередня кваліфікація – частина 2 статті 369-2 КК (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).

Крім того, як заявили у НАБУ, відповідно до вказаної заяви, голова Офісу президента "одержав неправомірну вигоду у великому розмірі за ухвалення рішень щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади". Щодо цього в ЄРДР внесли відомості про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.