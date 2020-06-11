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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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НАБУ відкрило кримінальні провадження щодо Єрмака, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

НАБУ відкрило кримінальні провадження щодо Єрмака, -

"Слуга народу" Гео Лерос запропонував главі ОП Андрію Єрмаку пройти поліграф.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп СН Гео Лерос, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що він вважає Лероса аферистом, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, негарно мене так ображати, але я оперую фактами. А Єрмак нехай сам відповідає за свої вчинки, він не ображений хлопчик, від слова "зовсім". Більш того, гроші брав Денис Єрмак і передавав Андрієві Єрмаку, це все є на плівках. Публічно інформую про відкриті особисто на нього кримінальні справи (див. фото до допису)", - заявив Лерос.

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НАБУ відкрило кримінальні провадження щодо Єрмака, - слуга народу Лерос 01

"Оскільки досі побутує така думка про мене, скоро напишу і опублікую пост з вчорашньою заявою в НАБУ щодо одного з епізодів ОЗУ Єрмака, а їх дуууууже багато, тому не варто йому довіряти, ви це скоро зрозумієте", - додав нардеп.

"В сотий раз щодо того, хто мене привів. Я звичайно розумію, що Зеленський погано розійшовся з Богданом, але також помилкою буде всюди бачити його тінь. Виходить, що на будь-яку критику, на будь-яке викриття корупції можна поставити штамп "це Богдан", і тоді в це не варто вникати? Це так не працює, потрібно всім бути дорослішим і відкидати емоції. Я вже розповідав, що мене привів у команду Кирило Тимошенко, а не Богдан і я відкрию ще один факт. Після того як я став радником Президента 24 червня, я хотів, познайомитися з главою Офісу Президента Андрієм Богданом, бо мені могла знадобиться його підтримка в реалізації культурних проєктів, а ви самі пам'ятаєте вагу його думки за столом Зеленського і у фракції. Я до цього з ним жодного разу не спілкувався, тільки віталися при зустрічах, тому попросив про це кількох колег-кандидатів списку СН, які з ним спілкувалися, але вони мені пояснили, що це дуже зайнята людина і навряд чи я зі своєю культурною сферою йому буду цікавий. Коротше, я плюнув на цю затію, в цьому не було великої потреби", - розповів Лерос.

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"На мій подив, через півтора місяці у мене пролунав дзвінок, це була приймальня Богдана. Вони запросили на зустріч 16 серпня. Я до цього розвісив картини українських художників у холі і приймальні Офісу Президента. Йому це дуже сподобалося і він попросив також, щоб картини були в прийомних керівника і заступників Офісу Президента, щоб відвідувачі Офісу могли захоплюватися роботами українських художників. Я поділився з ним своїми поглядами про мистецтво і не тільки. Я це розповідаю для тих, хто шукає простих відповідей на складні питання, для тих, кому здається, що відірвану голову можна вилікувати подорожником", - додав "слуга народу".

"Так ось, я готовий сказане підтвердити на поліграфі і раз і назавжди закрити цю тему. А керівник Офісу Президента готовий пройти поліграф і відповісти на запитання, чи доручав він своєму братові торгувати посадами? Кого і коли він провадив співбесіди і яку від цього отримав вигоду за призначення? Скільки йому кожен день заносять його "смотрящі" за кожною галуззю і держорганами в країні? У нього буде така можливість зробити це на допиті! Може, тоді зрозуміліше стане, хто аферист", - резюмував Лерос.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

НАБУ відкрило кримінальні провадження щодо Єрмака, - слуга народу Лерос 02
НАБУ відкрило кримінальні провадження щодо Єрмака, - слуга народу Лерос 03

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Топ коментарі
+33
забавно наблюдать за шухером в зебильном стаде.. Ну а отмазки вислюка "Он точно ничего не взял. Он не взял денег. ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. https://censor.net/n3201288" - это феерично))
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11.06.2020 10:54
+18
ссанич сказав, що йармак невинуватий.
Все, розслідування можна завершувати..
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11.06.2020 10:54
+13
НЕсцарь сказал, невиновен, значит невиновен! А ГЕО ЛЕРОСУ я не завидую, несцарь - сущность подлая и мстительная, как все маломеры.
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11.06.2020 11:14
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забавно наблюдать за шухером в зебильном стаде.. Ну а отмазки вислюка "Он точно ничего не взял. Он не взял денег. ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. https://censor.net/n3201288" - это феерично))
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11.06.2020 10:54 Відповісти
абсолютно и безусловно...
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11.06.2020 11:02 Відповісти
а Лерос - аферист. и это обсуждению не подлежит.
"вийди звiдси, злодiй"
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11.06.2020 12:15 Відповісти
шо это, не подлеЖид??? Ты шо, венедиктовна???Обсуждается, и очень успешно
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11.06.2020 13:28 Відповісти
ссанич сказав, що йармак невинуватий.
Все, розслідування можна завершувати..
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11.06.2020 10:54 Відповісти
Какого именно из Ермаков?
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11.06.2020 10:54 Відповісти
Оба сволочи,но тот,что глава офиса Президента - главный вор страны!В отставку и под суд!
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11.06.2020 10:59 Відповісти
на псевдопогибшего от взяток)))))))))))
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11.06.2020 10:58 Відповісти
******** цирк и нарко Шут.....
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11.06.2020 11:00 Відповісти
Понти.
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11.06.2020 11:00 Відповісти
пройти полиграф, ищи дурака за 4 сольдо!
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11.06.2020 11:01 Відповісти
То попундополо ще й кришує єрмака! Любі друзі чи подільники?! Час покаже!
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11.06.2020 11:03 Відповісти
Ясно, що подільники, коли щодень приносять купу грошей смотрящі в оп.
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11.06.2020 11:41 Відповісти
Пока тот Лерос не скажет "Кто крышует Ермака", а то получается какой-то беспризорный коррупционер-самозванец в чистам аки слеза офисе бубочки, идет он нафик.
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11.06.2020 11:09 Відповісти
Кто-кто... портянка, известно. С портянкиной подачи его подстилка стала генпрокуратором.. с подачи портянки весь этот обвинительный флад/троллинг... с портянкиной подачи антиукраинская платформа поднимает голову и работает на разрыв с Западом... портянка... когда уже его пришьют, шоб такая мразь по Украине не ходила...
НотаБеня: "пришьют" - не угроза. Это как пуговицу к кальсонам... ну какая же угроза?
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11.06.2020 11:14 Відповісти
Хто "кришує" -- це задача слідства. А Гео Лєросу -- повага за мужність і проукраїнську позицію.
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11.06.2020 11:44 Відповісти
По убеждению кормчего камунастов и остальных петек симоненко налицо классическая революционная ситуация, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи уже не могут править по-старому...
ну и еще фактор унижения, когда вот это квартальное чучело, у которого только и забот "шо люди хаварят, не упал ли рейтинх, па-прежниму я им кажуся милашкай", вдруг стал называть себя президентом моей страны... вот ответьте, как зеленое говно может президентствовать?
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11.06.2020 11:10 Відповісти
НЕсцарь сказал, невиновен, значит невиновен! А ГЕО ЛЕРОСУ я не завидую, несцарь - сущность подлая и мстительная, как все маломеры.
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11.06.2020 11:14 Відповісти
тоже заметил?
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11.06.2020 11:17 Відповісти
По кк портнова ни казнокрада, ни коррупционера, ни сепаратиста, ни оборотня... посадить невозможно, поэтому это открытое дело всё равно, шо закрытое.
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11.06.2020 11:40 Відповісти
Зеля уже тест на наркоту проходил. Хотите повторения шоу? Гнать зеленую падаль из страны. Без вариантов!
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11.06.2020 11:41 Відповісти
Ворожих зайд і їхніх вихованців ГЕТЬ з України!
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11.06.2020 11:50 Відповісти
это не по-пацански, если нет уг.дела..
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11.06.2020 12:08 Відповісти
Вся власть у ОПГ Днепровской. Ничего не сделают ему! На камеру засняли преступление и доказательства еще большие представить невозможно. Но суды, прокурор, и т.д. Они все принадлежат Днепровской ОПГ!!! Потому нифига не будет!
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11.06.2020 12:10 Відповісти
Цікаво, у лабораторії Eurolab є поліграфіф? Щоб Єрмак міг дати свідчення
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11.06.2020 13:26 Відповісти
Сподіваюся посібникам російських окупантів Зеленському і Єрмаку доведеться відповісти за свої грязні вчинки ще цього року.
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11.06.2020 13:39 Відповісти
 
 