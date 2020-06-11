НАБУ открыло уголовные производства в отношении Ермака, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

"Слуга народа" Гео Лерос предложил главе ОП Андрею Ермаку пройти полиграф.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Гео Лерос, комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что он считает Лероса аферистом, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, некрасиво меня так оскорблять, но я оперирую фактами. А Ермак пусть сам отвечает за свои поступки, он не обиженный мальчик, от слова "совсем". Более того, деньги брал Денис Ермак и передавал Андрею Ермаку, это всё есть на плёнках. Публично оповещаю об открытых лично на него уголовных делах (см фото к посту)", - заявил Лерос.

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"Раз до сих пор бытует такое мнение обо мне, скоро напишу и опубликую пост со вчерашним заявлением в НАБУ по одному из эпизодов опг Ермака, а их ооооочень много, поэтому не стоит ему доверять, вы это скоро поймёте", - добавил нардеп.

"В сотый раз касательно того, кто меня привёл. Я конечно понимаю, что Зеленский плохо разошёлся с Богданом, но также ошибкой будет везде видеть его тень. Получается, что на любую критику, на любое обличение коррупции можно поставить штамп "это Богдан" и тогда в это не стоит вникать? Это так не работает, нужно всем быть взрослее и отбрасывать эмоции. Я уже рассказывал, что меня привёл в команду Кирилл Тимошенко, а не Богдан и я приоткрою ещё один факт. После того как я стал советником президента 24 июня, я хотел, познакомиться с главой Офиса Президента Андреей Богданом, потому что мне могла понадобиться его поддержка в реализации культурных проектов, а вы сами помните вес его мнения за столом Зеленского и во фракции. Я до этого с ним ни разу не общался, только здоровались при встречах, поэтому попросил об этом у ряда коллег-кандидатов списка СН, которые с ним общались, но они мне объяснили, что это очень занятый человек и вряд ли я со своей культурной сферой ему буду интересен. Короче, я плюнул на эту затею, в этом не было большой потребности", - рассказал Лерос.

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"К моему удивлению, через полтора месяца у меня раздался звонок, это была приемная Богдана. Они пригласили на встречу 16 августа. Я до этого развесил картины украинских художников в холле и приёмной Офиса Президента. Ему это очень понравилось и он попросил также, чтоб картины были в приемных руководителя и замов Офиса Президента, чтоб посетители Офиса могли восхищаться работами украинских художников. Я поделился с ним своими взглядами об искусстве и не только. Я это рассказываю для тех, кто ищет простых ответов на сложные вопросы, для тех, кому кажется, что оторванную голову можно вылечить подорожником", - добавил "слуга народа".

"Так вот, я готов сказанное подтвердить на полиграфе и раз и навсегда закрыть эту тему. А руководитель Офиса Президента готов пройти полиграф и ответить на вопрос, поручал ли он своему брату торговать должностями? Кого и когда он собеседовал и какую от этого получил выгоду за назначение? Сколько ему каждый день заносят его смотрящие за каждой отраслью и госорганами в стране? У него будет такая возможность сделать это на допросе! Может, тогда понятней станет, кто аферист", - резюмировал Лерос.

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.



