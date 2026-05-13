7 617 64

Поместья в "Династии" освящал священник УПЦ МП, связанный с Чернышовым и Пашей Мерседесом, - "Слідство.Інфо"

Строительство коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области, фигурирующего в деле бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, мог освящать протоиерей "Храма во имя всех святых" Московского патриархата Виктор Дреботий. 

Об этом сообщает Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Что удалось выяснить?

Журналисты установили личность священнослужителя по фотографии, которую накануне обнародовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. На снимке запечатлено освящение строительства кооператива "Династия" в июне 2021 года.

Фото с освящения строительства "Династії", опубліковане НАБУ
Фото: NABU / YouTube / Скриншот

По данным расследования, жена священника Анна Дреботий получила квартиры в столичном жилом комплексе "Хрустальные источники" как лицо, связанное с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Следствие считает эти квартиры неправомерной выгодой в деле о земельной схеме.

"Как установили НАБУ и САП, между одним из столичных застройщиков и тогдашним главой Минрегиона Алексеем Чернышовым была реализована схема незаконного получения земельного участка под строительство жилого комплекса. За успешную реализацию сделки застройщик "отблагодарил" министра и приближенных к нему лиц скидкой на квартиры в уже построенных домах. Судя по всему, две из этих квартир оказались в собственности Анны Дреботий как лица, приближенного к Алексею Чернышову", - говорится в материале.

Также журналисты выяснили, что среди друзей Анны Дреботий в Facebook были Андрей Ермак и жена Алексея Чернышова Светлана.

В своих соцсетях Анна Дреботий публикует фотографии со своим мужем, который выглядит как протоиерей Храма во имя всех святых УПЦ МП в Киеве Виктор Дреботий.

Паша Мерседес и Дреботий

Виктор Дреботий неоднократно появлялся на фото вместе с Павлом Лебедем, известным как Паша Мерседес. Это митрополит УПЦ МП, которому Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в оправдании российской агрессии и разжигании межрелигиозной вражды.

Виктор Дреботий и Паша Мерседес
Фото:
Виктор Дреботий вместе с Павлом Лебедем, который оправдывал войну России против Украины (Фото: lavra.ua)

Следство.Инфо пишет, что в последний раз Виктор Дреботий появлялся на фото с ним во время совместного служения в 2025 году.

Посещение Крыма

Следствие.Инфо также сообщает, что Анна Дреботий на своей странице в Facebook уже после полномасштабного вторжения распространяла посты в поддержку Московского патриархата.

Журналисты выяснили, что семья Дреботиев после оккупации Крыма посещала полуостров через российские пункты пропуска. В частности, 1 июля 2014 года священнослужитель УПЦ МП Виктор Дреботий вместе с женой и сыном выезжал с территории временно оккупированного Крыма через пункт пропуска "Джанкой".

А в июне 2017 года, как выяснили журналисты, семья в том же составе въехала в оккупированный Крым через пункт пропуска "Армянск".

Также издание проанализировало имущество семьи Дреботий и установило, что 24 июня 2022 года священнослужитель УПЦ МП Виктор Дреботий стал владельцем автомобиля Toyota Highlander Hybrid 2022 года выпуска.

Журналисты обратились к Виктору Дреботию с вопросом, кто пригласил его освятить строительство "Династии". В телефонном разговоре он ответил, что ему неудобно говорить, после чего перестал снимать трубку на последующие звонки.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

+46
А що взагалі українського є у Зеленському та його підарасах?

Розмовляють не на камеру вони кацапською.
Міркують, як кацапи.
До 2022 року їхні інтереси були на Роісє.
Ходять у кацапську секту.

Але у кожного є паспорт України та вишиванка.
13.05.2026 00:14 Ответить
+36
Навіть і не сумнівпвся, що саме кацапський поп освячував всю цю роскіш.

Дуже б здивувався б, якби це був священик УПЦ.
І зовсім офігів би, якби це був рабін. 😁
13.05.2026 00:08 Ответить
+33
13.05.2026 00:14 Ответить
Він часом не колекціонував магнітікі з стмволікою вчк, нквд, фсб, шойгу, шансон тощо тощо
13.05.2026 00:03 Ответить
Московський паханат гундяєва-деркача, рулює/керує, всю цю наволоч з Урядового кварталу любого віросповідування!!
13.05.2026 08:40 Ответить
Мене дивує чому не освячував сам кирюха. Оце непорядок.
Мабуть.для таких освячувань сібига з вовой(ніхто не знає хто це) просять аеропортне перемир'я, щоб кірюху привозити і самим до нього літати.
13.05.2026 08:54 Ответить
не має питань до жлоба 🤮зрадника -порношута і ойго підручних …… освідчені дипломати були слухняні , як зайчики , терпіли, знущання д' Ерьмака-Відьмака і три п " подай принеси, почеши" міндіча без освіти , який вами верховодив, а офіцери СБУ дє ваша честь , сому ви кришуетє фінансування рашистського терроризму " двушечкі на москву" , бек офіси Зрадників деркача
13.05.2026 08:55 Ответить
Треба мабуть вимагати заборони візантійства взагалі.
Всякого що подібне до москлвського паханату.
Але ХТО ?
Хто це зробить..
Якшо філія московської напів-церкви напів-відділу невд/огпу працює кілька років асупереч закону.... Який прямо називає її філією мпц і вимагає привести документи і назву у відповідність до фактичної ситуації
13.05.2026 00:07 Ответить
Порох колись відзначив окремо важливість Реформації та згадував ювілейну дату з цього питання.
І то була хороша річ.
Нам треба державна церква, без візантійства !! Без!! Без труплпоклоніння та рукотворних ідолів на молитву!
При тому що Грецію з її Правовірною церквою ніхто чипати не буде, а от саме московське віщантійство треба того.....
Навіть вкликий Кобзар писав про мпц - суєслови ліцеміри, .. ви любите на братові Шкуру а не душу!!
13.05.2026 00:12 Ответить
маєш досвід з данії, лютеранство для України це хаос і смерть.
13.05.2026 01:41 Ответить
Хіба шо в Кібуці з міндічем.
Там процент равинів статистично вищій )))
І всі равини - суцільні євреї прям як заговір якийсь. Як пороблено
13.05.2026 00:14 Ответить
Проблема у тому, що вони такі ж йудеї, як і православні.
Якби у їхній тусовці було прийнято ходити у церкву макаронного бога - їхні маєтки освячував би макароннний жрець.
Але їхня тусовка вся ватно-совкова. Тому саме гундяєвці є їхнім вибором.
13.05.2026 00:19 Ответить
То дітей називають Варвара та Серафіма.
То освячуються в ФСБ МП.
Але ж, щирі патріоти.
13.05.2026 00:26 Ответить
московський піп святив ділянку не святою водичкою, а гнилою, наврочив

.
13.05.2026 01:00 Ответить
Та може і посцяв взагалі. Таінство ж. 😁
13.05.2026 01:12 Ответить
Московський піп це і є УПЦ, які придбали від повної назви ''московській патріархат'', але від цього вони української не стали.
13.05.2026 04:53 Ответить
Українська церква має назву "Православна церква України", а кацапська--"Українська православна церква (МП)".
13.05.2026 08:27 Ответить
Часто люди, залучені до сумнівних схем, використовують благодійність або підтримку церкви для створення позитивного іміджу в очах громади. Це явище іноді називають "відпущенням гріхів" через пожертви.

В Україні тисячі священників займаються волонтерством, капеланством та реальною допомогою громадам, не маючи жодного стосунку до шахрайських схем.
13.05.2026 00:09 Ответить
Це "освячення", було для захисту від "братських" ракет і шахедів... І воно спрацювало
13.05.2026 00:11 Ответить
13.05.2026 00:14 Ответить
....двушки на рашку, фсб в СБУ і т. д.
13.05.2026 08:01 Ответить
Щодо вишиванки, то ви погарячкували. Їхні "вишиванки" більше схожі на косоворотки.
13.05.2026 08:29 Ответить
Для перекошеної морди Ермачили - це навіть "скрепна" річ...
13.05.2026 10:41 Ответить
Потворна гідра з рпц і опг династія, все як в старшого брата.
13.05.2026 00:27 Ответить
"А що взагалі українського є у Зеленському та його підарасах?"
їхні виборці.Частина з них.
13.05.2026 00:27 Ответить
РПЦ ( УПЦ МП) під захистом Зельоних. З приходом до влади зупиняли як могли перехід церков до УПЦ. А також не виконали закон про перейменування УПЦ МП на Кацапську.
13.05.2026 00:28 Ответить
Філією російської православної церкви в Україні є УПЦ МП. Українською є ПЦУ - православна церква України, яка отримала Томос. Вороги спеціально заплутали українців українською назвою російської секти, прибравши від назви ''московський патріархат''. До цього про них із назви було відомо УПЦ МП.
13.05.2026 04:58 Ответить
Зебня одразу як дорвалася до влади зупинили виконання закону ухваленого минулою владою про перейменування "УПЦ МП" в "РПЦвУ".
13.05.2026 08:54 Ответить
Той попяра на підара мураєва схожий..Не він?
13.05.2026 00:30 Ответить
От цікаво… На Пашу Мерседеса грошей не вистачило, чи вирішили зекономити?
13.05.2026 00:59 Ответить
Вони всі в тій секті і всі такі набожні, і то не упц чи рпц то просто повний пц
13.05.2026 01:58 Ответить
Щось криво освятив. У цих мп-попів з ракетами виходить краще.
13.05.2026 03:44 Ответить
Мудрий наріт,згадую вас виродків кожного дня
13.05.2026 04:45 Ответить
Ось що Хрест животворящий робить!!!
13.05.2026 05:42 Ответить
курвосланий, чїх будеш??? ці "раби гундяївської лампи" путінського патріархату й досі очікують хто переможе...Злочини не засуджують..
13.05.2026 06:11 Ответить
Вони не очікують; вони плідно працюють на боці окупанта.
13.05.2026 08:40 Ответить
Згадую яким прикольним зебілам здавався Вовік після інтерв'ю прибиральниці, котра розповіла що на студії Зеленський щоранку вмикав гімн РФ. Всі казали ;Ото троляка; і ржали.
А тепер ховаються від ТЦК і топляться в Тисі.
13.05.2026 06:46 Ответить
Видається так, що освячення не спрацювало... Мабуть УПЦ церква не справжня...
13.05.2026 07:19 Ответить
Тарологині, астрологи і шамани вуду не освятили землю для будівництва - от і не було захисту від НАБУ.
13.05.2026 08:13 Ответить
не здивуюсь якщо московські попи крім взяток щей проституток своїх освячують
13.05.2026 08:18 Ответить
Какие прекрасные. высокодуховные люди. В бога верят.
13.05.2026 08:22 Ответить
В Україні церква відділена від держави. А те,що обрізані пришили кінці та вихристились у православ'я- то чудо господнє.
13.05.2026 08:23 Ответить
Это реально психически больные люди, ФСБшные попы ворожки у Дэрмака. Тупо дурдом
13.05.2026 08:39 Ответить
13.05.2026 08:45 Ответить
Пам'ятаєте як зебіли раділи коли після приходу Блазня, зупинився перехід храмів до ПЦУ а москалі через "суд" або тітушню почали повертати собі церкви?
Мовляв, все що робив Петро несправжнє... Ну хіба не дибіли?
13.05.2026 08:47 Ответить
В якій сраці ви опинились , виборці кварталу95...
Ви навіть ще не уявляєте всієї картини того що ви зробили.
Згвалтували Україну як німецку актрису порнофільмів, потім приспавши обікрали, а зараз вбиваєте добиваєте.
13.05.2026 09:01 Ответить
Ну что ***,балаболки-пэцриоты уже поняли,что ими правят московиты или для них ещё нужно собирать доказы семь лет?
13.05.2026 09:04 Ответить
Як вишенька на торті - крадене обов'язково має освятити піп, при чому бажано з рпц...
13.05.2026 09:07 Ответить
Нє, ну те що крали я розумію. Но освічувати маєтки якимись ряженими кацапськими сатаністами і вірити що вони святі це вже якийсь сюр...
13.05.2026 09:10 Ответить
Бобочка все продумав, все підрахував, всіх обіграв.
Не заздріть!!!
Віктор Федорович Янукович з його страусами - хлоп'ятко в коротеньких штанцях, в порівнянні з "величним" Бобочкою!
А Бобочка, живе з розмахом, з шиком, монументально, на віки. Ось "приклад" для тих, кому зараз 14-20 років. Ось як треба жити, вважає Боба Z-еленський та Скумбрія Z-еленська!
13.05.2026 09:21 Ответить
Ублюдки пархаті....
13.05.2026 09:30 Ответить
какой поп такой приход
13.05.2026 09:33 Ответить
Я правильно все зрозумів: ж#ди євреї найняли московського попа, щоб той освятив будівництво котеджів за крадені гроші?
13.05.2026 09:36 Ответить
А Зеля і кодло, хоч і євреї, але ще ті суки православниє
13.05.2026 09:40 Ответить
Та красунчики там -- біля зеленського -- усі!
"Скажи мені хто твій друг -- і я скажу хти ти."
Наобирали в 2019-му. Молодці.
13.05.2026 10:13 Ответить
Так ось для чого зеленський (після 4-х років затвердження Радою) підписав той "проти-антисемітський" закон!
13.05.2026 10:22 Ответить
Без коментарів.

Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою "Веронікою Феншуй"

Маєтки у "Династії" освячував священник УПЦ МП, пов'язаний з Чернишовим та Пашею Мерседесом

У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів
13.05.2026 11:00 Ответить
Шо на це скажуть патріоти?
13.05.2026 11:04 Ответить
хоч будинки називали R1, R2, R3, R4, а могли ж Z1 Z2 та Z3))
13.05.2026 12:13 Ответить
Освящение публичного дома
13.05.2026 11:11 Ответить
Слава Гундяєву і Гундосову! Обидва кацапські гниди...
13.05.2026 12:20 Ответить
Тепер зрозуміло, що московські ФСБшні попи близькі до перших зелених осіб держави, тому ними опікуються максимально і перехід парафій в ПЦУ сповільнився практично до 0. Зеля своїх не зрадить, тай ще не встиг відвикнути від рублів, які отримував за розваги в московських банях.
13.05.2026 12:34 Ответить
Якось випало з поля зору питання надання гектарів землі в Козині під будівництво цієї Дінастії. Там головою вже 15 років такий собі Валерій Гартік, який допомогав і допомагає отримувати землі всім хто має гроші і владу і Львочкіну і підставним від Єрмаків Мідичей...а там сотка коштує 20 штук баксів. Норма офіційного виділення під забудову 0,25 га (+ неофіційно від 5 до 20 тис. доларів) То як вони отримали гектарами??
13.05.2026 12:43 Ответить
 
 