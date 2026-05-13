Поместья в "Династии" освящал священник УПЦ МП, связанный с Чернышовым и Пашей Мерседесом, - "Слідство.Інфо"
Строительство коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области, фигурирующего в деле бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, мог освящать протоиерей "Храма во имя всех святых" Московского патриархата Виктор Дреботий.
Об этом сообщает Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.
Что удалось выяснить?
Журналисты установили личность священнослужителя по фотографии, которую накануне обнародовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. На снимке запечатлено освящение строительства кооператива "Династия" в июне 2021 года.
По данным расследования, жена священника Анна Дреботий получила квартиры в столичном жилом комплексе "Хрустальные источники" как лицо, связанное с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Следствие считает эти квартиры неправомерной выгодой в деле о земельной схеме.
"Как установили НАБУ и САП, между одним из столичных застройщиков и тогдашним главой Минрегиона Алексеем Чернышовым была реализована схема незаконного получения земельного участка под строительство жилого комплекса. За успешную реализацию сделки застройщик "отблагодарил" министра и приближенных к нему лиц скидкой на квартиры в уже построенных домах. Судя по всему, две из этих квартир оказались в собственности Анны Дреботий как лица, приближенного к Алексею Чернышову", - говорится в материале.
Также журналисты выяснили, что среди друзей Анны Дреботий в Facebook были Андрей Ермак и жена Алексея Чернышова Светлана.
В своих соцсетях Анна Дреботий публикует фотографии со своим мужем, который выглядит как протоиерей Храма во имя всех святых УПЦ МП в Киеве Виктор Дреботий.
Паша Мерседес и Дреботий
Виктор Дреботий неоднократно появлялся на фото вместе с Павлом Лебедем, известным как Паша Мерседес. Это митрополит УПЦ МП, которому Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в оправдании российской агрессии и разжигании межрелигиозной вражды.
Следство.Инфо пишет, что в последний раз Виктор Дреботий появлялся на фото с ним во время совместного служения в 2025 году.
Посещение Крыма
Следствие.Инфо также сообщает, что Анна Дреботий на своей странице в Facebook уже после полномасштабного вторжения распространяла посты в поддержку Московского патриархата.
Журналисты выяснили, что семья Дреботиев после оккупации Крыма посещала полуостров через российские пункты пропуска. В частности, 1 июля 2014 года священнослужитель УПЦ МП Виктор Дреботий вместе с женой и сыном выезжал с территории временно оккупированного Крыма через пункт пропуска "Джанкой".
А в июне 2017 года, как выяснили журналисты, семья в том же составе въехала в оккупированный Крым через пункт пропуска "Армянск".
Также издание проанализировало имущество семьи Дреботий и установило, что 24 июня 2022 года священнослужитель УПЦ МП Виктор Дреботий стал владельцем автомобиля Toyota Highlander Hybrid 2022 года выпуска.
Журналисты обратились к Виктору Дреботию с вопросом, кто пригласил его освятить строительство "Династии". В телефонном разговоре он ответил, что ему неудобно говорить, после чего перестал снимать трубку на последующие звонки.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
