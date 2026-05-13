Поместья в "Династии" освящал священник УПЦ МП, связанный с Чернышовым и Пашей Мерседесом, - "Слідство.Інфо"

Строительство коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области, фигурирующего в деле бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, мог освящать протоиерей "Храма во имя всех святых" Московского патриархата Виктор Дреботий.

Об этом сообщает Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Что удалось выяснить?

Журналисты установили личность священнослужителя по фотографии, которую накануне обнародовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. На снимке запечатлено освящение строительства кооператива "Династия" в июне 2021 года.

Фото: NABU / YouTube / Скриншот

По данным расследования, жена священника Анна Дреботий получила квартиры в столичном жилом комплексе "Хрустальные источники" как лицо, связанное с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Следствие считает эти квартиры неправомерной выгодой в деле о земельной схеме.

"Как установили НАБУ и САП, между одним из столичных застройщиков и тогдашним главой Минрегиона Алексеем Чернышовым была реализована схема незаконного получения земельного участка под строительство жилого комплекса. За успешную реализацию сделки застройщик "отблагодарил" министра и приближенных к нему лиц скидкой на квартиры в уже построенных домах. Судя по всему, две из этих квартир оказались в собственности Анны Дреботий как лица, приближенного к Алексею Чернышову", - говорится в материале.

Также журналисты выяснили, что среди друзей Анны Дреботий в Facebook были Андрей Ермак и жена Алексея Чернышова Светлана.

В своих соцсетях Анна Дреботий публикует фотографии со своим мужем, который выглядит как протоиерей Храма во имя всех святых УПЦ МП в Киеве Виктор Дреботий.

Паша Мерседес и Дреботий

Виктор Дреботий неоднократно появлялся на фото вместе с Павлом Лебедем, известным как Паша Мерседес. Это митрополит УПЦ МП, которому Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в оправдании российской агрессии и разжигании межрелигиозной вражды.

Фото: Виктор Дреботий вместе с Павлом Лебедем, который оправдывал войну России против Украины (Фото: lavra.ua)

Следство.Инфо пишет, что в последний раз Виктор Дреботий появлялся на фото с ним во время совместного служения в 2025 году.

Посещение Крыма

Следствие.Инфо также сообщает, что Анна Дреботий на своей странице в Facebook уже после полномасштабного вторжения распространяла посты в поддержку Московского патриархата.

Журналисты выяснили, что семья Дреботиев после оккупации Крыма посещала полуостров через российские пункты пропуска. В частности, 1 июля 2014 года священнослужитель УПЦ МП Виктор Дреботий вместе с женой и сыном выезжал с территории временно оккупированного Крыма через пункт пропуска "Джанкой".

А в июне 2017 года, как выяснили журналисты, семья в том же составе въехала в оккупированный Крым через пункт пропуска "Армянск".

Также издание проанализировало имущество семьи Дреботий и установило, что 24 июня 2022 года священнослужитель УПЦ МП Виктор Дреботий стал владельцем автомобиля Toyota Highlander Hybrid 2022 года выпуска.

Журналисты обратились к Виктору Дреботию с вопросом, кто пригласил его освятить строительство "Династии". В телефонном разговоре он ответил, что ему неудобно говорить, после чего перестал снимать трубку на последующие звонки.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"