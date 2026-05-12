Маєтки у "Династії" освячував священник УПЦ МП, пов’язаний з Чернишовим та Пашею Мерседесом, - "Слідство.Інфо"
Будівництво котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині, яке фігурує у справі екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, міг освячувати протоієрей "Храму на честь всіх святих" Московського патріархату Віктор Дреботій.
Про це повідомляє Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.
Що вдалося з'ясувати?
Журналісти встановили особу священнослужителя за фотографією, яку напередодні оприлюднили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. На світлині зафіксоване освячення будівництва кооперативу "Династія" у червні 2021 року.
За даними розслідування, дружина священника Ганна Дреботій отримала квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела" як особа, пов’язана з колишнім віцепрем’єром Олексієм Чернишовим. Слідство вважає ці квартири неправомірною вигодою у справі щодо земельної схеми.
"Як встановили НАБУ і САП, між одним зі столичних забудовників і тодішнім очільником Мінрегіону Олексієм Чернишовим було реалізовано схему незаконного одержання земельної ділянки під будівництво житлового комплексу. За успішну реалізацію оборудки забудовник "віддячив" міністра та наближених до нього осіб знижкою на квартири у вже зведених будинках. Судячи з усього, дві з цих квартир опинилися у власності Ганни Дреботій як наближеної до Олексія Чернишова особи", - йдеться в матеріалі.
Також журналісти з’ясували, що серед друзів Ганни Дреботій у Facebook були Андрій Єрмак та дружина Олексія Чернишова Світлана.
У своїх соцмережах Ганна Дреботій публікує фотографії зі своїм чоловіком, який виглядає як протоієрей Храму на честь всіх святих УПЦ МП у Києві Віктор Дреботій.
Паша Мерседес та Дреботій
Віктор Дреботій неодноразово з’являвся на фото разом з Павлом Лебедем, відомим як Паша Мерседес. Це митрополит УПЦ МП, якому Служба безпеки України повідомила про підозру у виправдовуванні російської агресії та розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.
Слідство.Інфо пише, що востаннє Віктор Дреботій зʼявлявся на фото із ним під час спільного служіння у 2025 році.
Відвідування Криму
Слідство.Інфо також повідомляє, що Ганна Дреботій на своїй Facebook-сторінці вже після повномасштабного вторгнення поширювала дописи на підтримку московського патріархату.
Журналісти з'ясували, що родина Дреботіїв після окупації Криму відвідувала півострів через російські пункти пропуску. Зокрема, 1 липня 2014 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій разом із дружиною та сином виїжджав з території тимчасово окупованого Криму через пункт пропуску "Джанкой".
А у червні 2017 року, як з’ясували журналісти, родина в тому ж складі в'їхала до окупованого Криму через пункт пропуску "Армянськ".
Також видання проаналізувало майно родини Дреботій і встановило, що 24 червня 2022 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій став власником автомобіля Toyota Highlander Hybrid 2022 року випуску.
Журналісти звернулися до Віктора Дреботія із запитанням, хто запросив його освятити будівництво "Династії". У телефонній розмові він відповів, що йому незручно говорити, після чого перестав знімати слухавку на подальші дзвінки.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Мабуть.для таких освячувань сібига з вовой(ніхто не знає хто це) просять аеропортне перемир'я, щоб кірюху привозити і самим до нього літати.
Всякого що подібне до москлвського паханату.
Але ХТО ?
Хто це зробить..
Якшо філія московської напів-церкви напів-відділу невд/огпу працює кілька років асупереч закону.... Який прямо називає її філією мпц і вимагає привести документи і назву у відповідність до фактичної ситуації
І то була хороша річ.
Нам треба державна церква, без візантійства !! Без!! Без труплпоклоніння та рукотворних ідолів на молитву!
При тому що Грецію з її Правовірною церквою ніхто чипати не буде, а от саме московське віщантійство треба того.....
Навіть вкликий Кобзар писав про мпц - суєслови ліцеміри, .. ви любите на братові Шкуру а не душу!!
Дуже б здивувався б, якби це був священик УПЦ.
І зовсім офігів би, якби це був рабін. 😁
Там процент равинів статистично вищій )))
І всі равини - суцільні євреї прям як заговір якийсь. Як пороблено
Якби у їхній тусовці було прийнято ходити у церкву макаронного бога - їхні маєтки освячував би макароннний жрець.
Але їхня тусовка вся ватно-совкова. Тому саме гундяєвці є їхнім вибором.
То освячуються в ФСБ МП.
Але ж, щирі патріоти.
В Україні тисячі священників займаються волонтерством, капеланством та реальною допомогою громадам, не маючи жодного стосунку до шахрайських схем.
Розмовляють не на камеру вони кацапською.
Міркують, як кацапи.
До 2022 року їхні інтереси були на Роісє.
Ходять у кацапську секту.
Але у кожного є паспорт України та вишиванка.
їхні виборці.Частина з них.
А тепер ховаються від ТЦК і топляться в Тисі.
Мовляв, все що робив Петро несправжнє... Ну хіба не дибіли?
Ви навіть ще не уявляєте всієї картини того що ви зробили.
Згвалтували Україну як німецку актрису порнофільмів, потім приспавши обікрали, а зараз вбиваєте добиваєте.
Не заздріть!!!
Віктор Федорович Янукович з його страусами - хлоп'ятко в коротеньких штанцях, в порівнянні з "величним" Бобочкою!
А Бобочка, живе з розмахом, з шиком, монументально, на віки. Ось "приклад" для тих, кому зараз 14-20 років. Ось як треба жити, вважає Боба Z-еленський та Скумбрія Z-еленська!
ж#диєвреї найняли московського попа, щоб той освятив будівництво котеджів за крадені гроші?
"Скажи мені хто твій друг -- і я скажу хти ти."
Наобирали в 2019-му. Молодці.
