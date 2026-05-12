Маєтки у "Династії" освячував священник УПЦ МП, пов’язаний з Чернишовим та Пашею Мерседесом, - "Слідство.Інфо"

Будівництво котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині, яке фігурує у справі екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, міг освячувати протоієрей "Храму на честь всіх святих" Московського патріархату Віктор Дреботій.

Про це повідомляє Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Що вдалося з'ясувати?

Журналісти встановили особу священнослужителя за фотографією, яку напередодні оприлюднили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. На світлині зафіксоване освячення будівництва кооперативу "Династія" у червні 2021 року.

Фото: NABU / YouTube / Скриншот

За даними розслідування, дружина священника Ганна Дреботій отримала квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела" як особа, пов’язана з колишнім віцепрем’єром Олексієм Чернишовим. Слідство вважає ці квартири неправомірною вигодою у справі щодо земельної схеми.

"Як встановили НАБУ і САП, між одним зі столичних забудовників і тодішнім очільником Мінрегіону Олексієм Чернишовим було реалізовано схему незаконного одержання земельної ділянки під будівництво житлового комплексу. За успішну реалізацію оборудки забудовник "віддячив" міністра та наближених до нього осіб знижкою на квартири у вже зведених будинках. Судячи з усього, дві з цих квартир опинилися у власності Ганни Дреботій як наближеної до Олексія Чернишова особи", - йдеться в матеріалі.

Також журналісти з’ясували, що серед друзів Ганни Дреботій у Facebook були Андрій Єрмак та дружина Олексія Чернишова Світлана.

У своїх соцмережах Ганна Дреботій публікує фотографії зі своїм чоловіком, який виглядає як протоієрей Храму на честь всіх святих УПЦ МП у Києві Віктор Дреботій.

Паша Мерседес та Дреботій

Віктор Дреботій неодноразово з’являвся на фото разом з Павлом Лебедем, відомим як Паша Мерседес. Це митрополит УПЦ МП, якому Служба безпеки України повідомила про підозру у виправдовуванні російської агресії та розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Фото: Віктор Дреботій разом з Павлом Лебедем, який виправдовував війну Росії проти України (Фото: lavra.ua)

Слідство.Інфо пише, що востаннє Віктор Дреботій зʼявлявся на фото із ним під час спільного служіння у 2025 році.

Відвідування Криму

Слідство.Інфо також повідомляє, що Ганна Дреботій на своїй Facebook-сторінці вже після повномасштабного вторгнення поширювала дописи на підтримку московського патріархату.

Журналісти з'ясували, що родина Дреботіїв після окупації Криму відвідувала півострів через російські пункти пропуску. Зокрема, 1 липня 2014 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій разом із дружиною та сином виїжджав з території тимчасово окупованого Криму через пункт пропуску "Джанкой".

А у червні 2017 року, як з’ясували журналісти, родина в тому ж складі в'їхала до окупованого Криму через пункт пропуску "Армянськ".

Також видання проаналізувало майно родини Дреботій і встановило, що 24 червня 2022 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій став власником автомобіля Toyota Highlander Hybrid 2022 року випуску.

Журналісти звернулися до Віктора Дреботія із запитанням, хто запросив його освятити будівництво "Династії". У телефонній розмові він відповів, що йому незручно говорити, після чого перестав знімати слухавку на подальші дзвінки.

