Маєтки у "Династії" освячував священник УПЦ МП, пов’язаний з Чернишовим та Пашею Мерседесом, - "Слідство.Інфо"

Будівництво котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині, яке фігурує у справі екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, міг освячувати протоієрей "Храму на честь всіх святих" Московського патріархату Віктор Дреботій. 

Що вдалося з'ясувати?

Журналісти встановили особу священнослужителя за фотографією, яку напередодні оприлюднили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. На світлині зафіксоване освячення будівництва кооперативу "Династія" у червні 2021 року.

Фото з освячення будівництва "Династії", опубліковане НАБУ
Фото: NABU / YouTube / Скриншот

За даними розслідування, дружина священника Ганна Дреботій отримала квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела" як особа, пов’язана з колишнім віцепрем’єром Олексієм Чернишовим. Слідство вважає ці квартири неправомірною вигодою у справі щодо земельної схеми.

"Як встановили НАБУ і САП, між одним зі столичних забудовників і тодішнім очільником Мінрегіону Олексієм Чернишовим було реалізовано схему незаконного одержання земельної ділянки під будівництво житлового комплексу. За успішну реалізацію оборудки забудовник "віддячив" міністра та наближених до нього осіб знижкою на квартири у вже зведених будинках. Судячи з усього, дві з цих квартир опинилися у власності Ганни Дреботій як наближеної до Олексія Чернишова особи", - йдеться в матеріалі.

Також журналісти з’ясували, що серед друзів Ганни Дреботій у Facebook були Андрій Єрмак та дружина Олексія Чернишова Світлана.

У своїх соцмережах Ганна Дреботій публікує фотографії зі своїм чоловіком, який виглядає як протоієрей Храму на честь всіх святих УПЦ МП у Києві Віктор Дреботій.

Паша Мерседес та Дреботій

Віктор Дреботій неодноразово з’являвся на фото разом з Павлом Лебедем, відомим як Паша Мерседес. Це митрополит УПЦ МП, якому Служба безпеки України повідомила про підозру у виправдовуванні російської агресії та розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Віктор Дреботій та Паша Мерседес
Фото: 
Віктор Дреботій разом з Павлом Лебедем, який виправдовував війну Росії проти України (Фото: lavra.ua)

Слідство.Інфо пише, що востаннє Віктор Дреботій зʼявлявся на фото із ним під час спільного служіння у 2025 році.

Відвідування Криму

Слідство.Інфо також повідомляє, що Ганна Дреботій на своїй Facebook-сторінці вже після повномасштабного вторгнення поширювала дописи на підтримку московського патріархату.

Журналісти з'ясували, що родина Дреботіїв після окупації Криму відвідувала півострів через російські пункти пропуску. Зокрема, 1 липня 2014 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій разом із дружиною та сином виїжджав з території тимчасово окупованого Криму через пункт пропуску "Джанкой".

А у червні 2017 року, як з’ясували журналісти, родина в тому ж складі в'їхала до окупованого Криму через пункт пропуску "Армянськ".

Також видання проаналізувало майно родини Дреботій і встановило, що 24 червня 2022 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій став власником автомобіля Toyota Highlander Hybrid 2022 року випуску.

Журналісти звернулися до Віктора Дреботія із запитанням, хто запросив його освятити будівництво "Династії". У телефонній розмові він відповів, що йому незручно говорити, після чого перестав знімати слухавку на подальші дзвінки.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

А що взагалі українського є у Зеленському та його підарасах?

Розмовляють не на камеру вони кацапською.
Міркують, як кацапи.
До 2022 року їхні інтереси були на Роісє.
Ходять у кацапську секту.

Але у кожного є паспорт України та вишиванка.
Навіть і не сумнівпвся, що саме кацапський поп освячував всю цю роскіш.

Дуже б здивувався б, якби це був священик УПЦ.
І зовсім офігів би, якби це був рабін. 😁
Він часом не колекціонував магнітікі з стмволікою вчк, нквд, фсб, шойгу, шансон тощо тощо
Московський паханат гундяєва-деркача, рулює/керує, всю цю наволоч з Урядового кварталу любого віросповідування!!
Мене дивує чому не освячував сам кирюха. Оце непорядок.
Мабуть.для таких освячувань сібига з вовой(ніхто не знає хто це) просять аеропортне перемир'я, щоб кірюху привозити і самим до нього літати.
не має питань до жлоба 🤮зрадника -порношута і ойго підручних …… освідчені дипломати були слухняні , як зайчики , терпіли, знущання д' Ерьмака-Відьмака і три п " подай принеси, почеши" міндіча без освіти , який вами верховодив, а офіцери СБУ дє ваша честь , сому ви кришуетє фінансування рашистського терроризму " двушечкі на москву" , бек офіси Зрадників деркача
Треба мабуть вимагати заборони візантійства взагалі.
Всякого що подібне до москлвського паханату.
Але ХТО ?
Хто це зробить..
Якшо філія московської напів-церкви напів-відділу невд/огпу працює кілька років асупереч закону.... Який прямо називає її філією мпц і вимагає привести документи і назву у відповідність до фактичної ситуації
Порох колись відзначив окремо важливість Реформації та згадував ювілейну дату з цього питання.
І то була хороша річ.
Нам треба державна церква, без візантійства !! Без!! Без труплпоклоніння та рукотворних ідолів на молитву!
При тому що Грецію з її Правовірною церквою ніхто чипати не буде, а от саме московське віщантійство треба того.....
Навіть вкликий Кобзар писав про мпц - суєслови ліцеміри, .. ви любите на братові Шкуру а не душу!!
маєш досвід з данії, лютеранство для України це хаос і смерть.
Хіба шо в Кібуці з міндічем.
Там процент равинів статистично вищій )))
І всі равини - суцільні євреї прям як заговір якийсь. Як пороблено
Проблема у тому, що вони такі ж йудеї, як і православні.
Якби у їхній тусовці було прийнято ходити у церкву макаронного бога - їхні маєтки освячував би макароннний жрець.
Але їхня тусовка вся ватно-совкова. Тому саме гундяєвці є їхнім вибором.
То дітей називають Варвара та Серафіма.
То освячуються в ФСБ МП.
Але ж, щирі патріоти.
московський піп святив ділянку не святою водичкою, а гнилою, наврочив

.
Та може і посцяв взагалі. Таінство ж. 😁
Московський піп це і є УПЦ, які придбали від повної назви ''московській патріархат'', але від цього вони української не стали.
Українська церква має назву "Православна церква України", а кацапська--"Українська православна церква (МП)".
Часто люди, залучені до сумнівних схем, використовують благодійність або підтримку церкви для створення позитивного іміджу в очах громади. Це явище іноді називають "відпущенням гріхів" через пожертви.

В Україні тисячі священників займаються волонтерством, капеланством та реальною допомогою громадам, не маючи жодного стосунку до шахрайських схем.
Це "освячення", було для захисту від "братських" ракет і шахедів... І воно спрацювало
....двушки на рашку, фсб в СБУ і т. д.
Щодо вишиванки, то ви погарячкували. Їхні "вишиванки" більше схожі на косоворотки.
Потворна гідра з рпц і опг династія, все як в старшого брата.
"А що взагалі українського є у Зеленському та його підарасах?"
============
їхні виборці.Частина з них.
РПЦ ( УПЦ МП) під захистом Зельоних. З приходом до влади зупиняли як могли перехід церков до УПЦ. А також не виконали закон про перейменування УПЦ МП на Кацапську.
Філією російської православної церкви в Україні є УПЦ МП. Українською є ПЦУ - православна церква України, яка отримала Томос. Вороги спеціально заплутали українців українською назвою російської секти, прибравши від назви ''московський патріархат''. До цього про них із назви було відомо УПЦ МП.
Зебня одразу як дорвалася до влади зупинили виконання закону ухваленого минулою владою про перейменування "УПЦ МП" в "РПЦвУ".
Той попяра на підара мураєва схожий..Не він?
От цікаво… На Пашу Мерседеса грошей не вистачило, чи вирішили зекономити?
Вони всі в тій секті і всі такі набожні, і то не упц чи рпц то просто повний пц
Щось криво освятив. У цих мп-попів з ракетами виходить краще.
Мудрий наріт,згадую вас виродків кожного дня
Ось що Хрест животворящий робить!!!
курвосланий, чїх будеш??? ці "раби гундяївської лампи" путінського патріархату й досі очікують хто переможе...Злочини не засуджують..
Вони не очікують; вони плідно працюють на боці окупанта.
Згадую яким прикольним зебілам здавався Вовік після інтерв'ю прибиральниці, котра розповіла що на студії Зеленський щоранку вмикав гімн РФ. Всі казали ;Ото троляка; і ржали.
А тепер ховаються від ТЦК і топляться в Тисі.
Видається так, що освячення не спрацювало... Мабуть УПЦ церква не справжня...
Тарологині, астрологи і шамани вуду не освятили землю для будівництва - от і не було захисту від НАБУ.
не здивуюсь якщо московські попи крім взяток щей проституток своїх освячують
Какие прекрасные. высокодуховные люди. В бога верят.
В Україні церква відділена від держави. А те,що обрізані пришили кінці та вихристились у православ'я- то чудо господнє.
Это реально психически больные люди, ФСБшные попы ворожки у Дэрмака. Тупо дурдом
Пам'ятаєте як зебіли раділи коли після приходу Блазня, зупинився перехід храмів до ПЦУ а москалі через "суд" або тітушню почали повертати собі церкви?
Мовляв, все що робив Петро несправжнє... Ну хіба не дибіли?
В якій сраці ви опинились , виборці кварталу95...
Ви навіть ще не уявляєте всієї картини того що ви зробили.
Згвалтували Україну як німецку актрису порнофільмів, потім приспавши обікрали, а зараз вбиваєте добиваєте.
Ну что ***,балаболки-пэцриоты уже поняли,что ими правят московиты или для них ещё нужно собирать доказы семь лет?
Як вишенька на торті - крадене обов'язково має освятити піп, при чому бажано з рпц...
Нє, ну те що крали я розумію. Но освічувати маєтки якимись ряженими кацапськими сатаністами і вірити що вони святі це вже якийсь сюр...
Бобочка все продумав, все підрахував, всіх обіграв.
Не заздріть!!!
Віктор Федорович Янукович з його страусами - хлоп'ятко в коротеньких штанцях, в порівнянні з "величним" Бобочкою!
А Бобочка, живе з розмахом, з шиком, монументально, на віки. Ось "приклад" для тих, кому зараз 14-20 років. Ось як треба жити, вважає Боба Z-еленський та Скумбрія Z-еленська!
Ублюдки пархаті....
какой поп такой приход
Я правильно все зрозумів: ж#ди євреї найняли московського попа, щоб той освятив будівництво котеджів за крадені гроші?
А Зеля і кодло, хоч і євреї, але ще ті суки православниє
Та красунчики там -- біля зеленського -- усі!
"Скажи мені хто твій друг -- і я скажу хти ти."
Наобирали в 2019-му. Молодці.
Так ось для чого зеленський (після 4-х років затвердження Радою) підписав той "проти-антисемітський" закон!
Без коментарів.

Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою "Веронікою Феншуй"

Маєтки у "Династії" освячував священник УПЦ МП, пов'язаний з Чернишовим та Пашею Мерседесом

У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів
Шо на це скажуть патріоти?
хоч будинки називали R1, R2, R3, R4, а могли ж Z1 Z2 та Z3))
Освящение публичного дома
Слава Гундяєву і Гундосову! Обидва кацапські гниди...
Тепер зрозуміло, що московські ФСБшні попи близькі до перших зелених осіб держави, тому ними опікуються максимально і перехід парафій в ПЦУ сповільнився практично до 0. Зеля своїх не зрадить, тай ще не встиг відвикнути від рублів, які отримував за розваги в московських банях.
Якось випало з поля зору питання надання гектарів землі в Козині під будівництво цієї Дінастії. Там головою вже 15 років такий собі Валерій Гартік, який допомогав і допомагає отримувати землі всім хто має гроші і владу і Львочкіну і підставним від Єрмаків Мідичей...а там сотка коштує 20 штук баксів. Норма офіційного виділення під забудову 0,25 га (+ неофіційно від 5 до 20 тис. доларів) То як вони отримали гектарами??
