УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19119 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку Будівництво Династії
3 253 36

Єрмак про заставу у 180 млн грн: У мене таких грошей немає. Є тільки те, що зафіксовано в декларації

Єрмак прокоментував заставу, яку просить САП

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у нього немає таких коштів, щоб внести 180 млн грн застави.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У мене точно немає таких грошей. У мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації", - відповів він.

Як відомо, САП просить заставу для Єрмака у розмірі 180 млн грн.

Адвокат Фомін вважає, що розмір застави, якщо такий визначать, має бути співмірний з доходами Єрмака.

Також дивіться: Єрмак прибув до ВАКС, де йому продовжать обирати запобіжний захід. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Також читайте: У "гадалки" Єрмака був окремий телефон для спілкування з ним, він писав їй про керівників НАБУ та САП. ВIДЕО

Автор: 

застава (745) Єрмак Андрій (1706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Ці злодії стільки вкрали, що кредити можуть видавати США та ЄС
показати весь коментар
13.05.2026 16:22 Відповісти
+15
Маруся Звіробій

А чо в Єрмака таке їбало кисле??? Суд це ж ***** весело! Всі суєтяцця. Обшуки, допити, романтіка. Чи то тільки коли мільярди з державної каси написдиш, то не смішно??? То ж тобі не опозицію за правду пресувати.

показати весь коментар
13.05.2026 16:22 Відповісти
+11
Ані Вову, ані Ермачатіну матуся в дитинстві не навчили тому шо брехати та красти неможно бо це погано.
показати весь коментар
13.05.2026 16:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ані Вову, ані Ермачатіну матуся в дитинстві не навчили тому шо брехати та красти неможно бо це погано.
показати весь коментар
13.05.2026 16:16 Відповісти
Єврейські мами вчать не попадатись і "дєлать дєньгі" для мами. Згадайте " я вам нічєго нє должєн, я должєн только своім родітєлям". Оце і є яскравий приклад виховання мами Ріми. У мами Ріми і папи Саші за кордоном все дуже навіть добре...
показати весь коментар
13.05.2026 16:27 Відповісти
Пропоную вже починати вивчати діяльність тих юридичних осіб, що вже назбирали 180 млн.
Особливо прискіпливо тих, хто дотичний до ВПК.
показати весь коментар
13.05.2026 16:17 Відповісти
Ніщета
показати весь коментар
13.05.2026 16:19 Відповісти
Та зараз наскирдують йому і більш ніж 180 млн...
показати весь коментар
13.05.2026 16:19 Відповісти
Хазяїн котеджу R1 знайде кошти.
показати весь коментар
13.05.2026 16:22 Відповісти
Звісно немає. У бабусі є.
показати весь коментар
13.05.2026 16:20 Відповісти
Останнє відро малини продадуть, але назбирають грошей на викуп. Можливо, колег підключать.
показати весь коментар
13.05.2026 17:11 Відповісти
Ну що? Скинемось бідолазі?
показати весь коментар
13.05.2026 16:21 Відповісти
Маруся Звіробій

А чо в Єрмака таке їбало кисле??? Суд це ж ***** весело! Всі суєтяцця. Обшуки, допити, романтіка. Чи то тільки коли мільярди з державної каси написдиш, то не смішно??? То ж тобі не опозицію за правду пресувати.

показати весь коментар
13.05.2026 16:22 Відповісти
Не дуркуй - кореша вже скинулись
показати весь коментар
13.05.2026 16:22 Відповісти
Ці злодії стільки вкрали, що кредити можуть видавати США та ЄС
показати весь коментар
13.05.2026 16:22 Відповісти
Єрмак пішов протоптаною стежкою ще одного корупціонера і ворога України Галущенко, який заявляв, що в нього немає суми, яку запросили прокурори і тоді суд зменшив суму застави.
показати весь коментар
13.05.2026 16:23 Відповісти
Вкрав міліарди а застава всього,навсього якихось 180міліонів.
Гроші то пусте,а скільки тисяч життів українців це шобло забрало...
показати весь коментар
13.05.2026 16:23 Відповісти
із вовою трохи менше як путін
показати весь коментар
13.05.2026 16:32 Відповісти
Попроси у знакомых, или "друзей"!
показати весь коментар
13.05.2026 16:28 Відповісти
все на підставних , побачим скоро хто вони
показати весь коментар
13.05.2026 16:36 Відповісти
Карлсон відлетів по справах,але обіцяв повернутися..
показати весь коментар
13.05.2026 16:36 Відповісти
От і добре , най сидить на баланді .
показати весь коментар
13.05.2026 16:38 Відповісти
Яку йому будуть з ресторану нести.
показати весь коментар
13.05.2026 16:48 Відповісти
Шапку по кругу кинь-Зеленський,Міндич,Шефіри,Коля Котлета,Цукерман та інші Шулєрмани і ти на волі
показати весь коментар
13.05.2026 16:40 Відповісти
Мало того що злодій та зрадник. А ще й таке жаднюче. Скоро ще й спинка заболить, в лікарню піде - це ж як закон корупціонерів.
показати весь коментар
13.05.2026 16:43 Відповісти
У курского вокзала, стою я молодой, подайте Христа ради червончик золотой...
показати весь коментар
13.05.2026 16:43 Відповісти
Поясніть йому, що це не в валюті, хоча і в неї для нього це не багато, а для конспірації хай потужний внесе
показати весь коментар
13.05.2026 16:46 Відповісти
дядя пішов ва-банк.

а було ж повно часу з'їбатися з Неньки.. правда, втративши тут абсолютно все-превсе-превсе.

значе на щось таки сподівається на повернення до влади.
показати весь коментар
13.05.2026 16:51 Відповісти
Навряд чи зелена банда щось тримає в Україні. Та "Династія" то так, дачні хатинки для тимчасового відвідування, якщо ностальгія дістане. Все майно та рахунки вже давно "за бугром".
показати весь коментар
13.05.2026 17:16 Відповісти
я хз яка для країна для них є безпечною крім рідного Ізраїлю. хто не екстрадуває свого громадянина. не заарештує його майно. плюне всім в рило.
показати весь коментар
13.05.2026 17:30 Відповісти
Вони просто вважають всіх крім себе недорозвинутими!
показати весь коментар
13.05.2026 16:54 Відповісти
А де міліони зі всіх схем?!🤔
показати весь коментар
13.05.2026 16:58 Відповісти
Кріппа
показати весь коментар
13.05.2026 17:28 Відповісти
Так нахально брехати може тільки дєрьмак.
показати весь коментар
13.05.2026 17:34 Відповісти
грошей нема, треба міняти доляри
показати весь коментар
13.05.2026 17:57 Відповісти
Юридично абсолютно грамотно, але про гадалку тема не розкрита, тим паче може завжди сказати що його зачаклували, це театр абсурду, існує акторське мистецтво в цьому напрямі.
показати весь коментар
13.05.2026 18:06 Відповісти
Таких мілких грошей немає, є купюри номіналом в 1 мімміард.
показати весь коментар
13.05.2026 21:20 Відповісти
Ото розсмішив
показати весь коментар
13.05.2026 23:44 Відповісти
 
 