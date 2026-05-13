Єрмак про заставу у 180 млн грн: У мене таких грошей немає. Є тільки те, що зафіксовано в декларації
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у нього немає таких коштів, щоб внести 180 млн грн застави.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У мене точно немає таких грошей. У мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації", - відповів він.
Як відомо, САП просить заставу для Єрмака у розмірі 180 млн грн.
Адвокат Фомін вважає, що розмір застави, якщо такий визначать, має бути співмірний з доходами Єрмака.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Особливо прискіпливо тих, хто дотичний до ВПК.
А чо в Єрмака таке їбало кисле??? Суд це ж ***** весело! Всі суєтяцця. Обшуки, допити, романтіка. Чи то тільки коли мільярди з державної каси написдиш, то не смішно??? То ж тобі не опозицію за правду пресувати.
Гроші то пусте,а скільки тисяч життів українців це шобло забрало...
а було ж повно часу з'їбатися з Неньки.. правда, втративши тут абсолютно все-превсе-превсе.
значе на щось таки сподівається на повернення до влади.