У "гадалки" Єрмака був окремий телефон для спілкування з ним, він писав їй про керівників НАБУ та САП. ВIДЕО

Екскерівник ОП Андрій Єрмак спілкувався із абонентом "Вероника Феншуй Офис" та згадував про керівників антикорупційних органів.

Відео Mykhailo Tkach

Подробиці

За словами прокурорки САП, ідеться про Анікієвич Вероніку Федорівну. Саме з нею Єрмак погоджував призначення на посади осіб.

Зазначається, що у Анікієвич був окремий телефон для спілкування з Єрмаком.

Раніше повідомлялось, що у нього в телефоні вона підписана як "Вероніка Феншуй Офіс".

За словами сторони обвинувачення, 24 грудня 2025 року Єрмак писав повідомлення "Вероніці Феншуй" із прізвищами Клименка та Кривоноса - очільників НАБУ та САП.

Вона йому відповіла: "Я сьогодні дуже зла. Потому заренее прошу прощение за резкость. Но с другой стороны моя резкость настроит вас на другую волну. Вы на протяжении последних месяцей не эскалируете и на нападки не отвечаете. Вас обоих кошмарят психологически. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать. Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы или вас".

У відповідь Єрмак їй надіслав такий текст: "Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов".

Також Вероніка писала Єрмаку: "Вы сейчас беспокоитесь про бумагу и про арест. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы б действовали совершенно по-другому".

ВАКС Антикорупційний суд (2204) Єрмак Андрій (1706)
13.05.2026 14:47 Відповісти
А про казенну хату, нари та далеку дорогу та гадалка Єрмаку щось казала?!
13.05.2026 14:43 Відповісти
Ми вже там.
Ніхто нас нікуди не тягне.
Сами обрали цей шлях на Всеукраїнському плебісциті в 2019 році.
Тоді кричали, бігали, волали - "...він такий як ми, ми такі як він"!
Кричали: "...тільки за нього, тільки не за Петра Олексійовича"!
Ну, що? Виявилось, що він зовсім не такий як Ви, а Ви, точно - не такі як він (вони, воно).
Їжте тепер, не обляпайтесь!
13.05.2026 14:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Она на расее.
13.05.2026 17:09 Відповісти
У нас гадалки управляют страной. У путина кухарки. Далеко не ушли …
13.05.2026 16:29 Відповісти
Ішак - ватажок злочинного угрупування. Кожен день підтвержує це, про що усі і так давно знали або здогадуватились. Це обкурене чмо про все дуже добре знало та потурало, прикриваючись посадою президента.
13.05.2026 16:36 Відповісти
******* эффиктвных менеджеров. Или дефективных.
13.05.2026 17:08 Відповісти
Є закон,що морально -етичний рівень влади на порядок гірший ніж цей рівень у наріду над яким ця влада владарює. Яким має бути укрнарід,якщо 2 його володарі,один наркоман і ***********,який відверто зневажає цей мудрий нарід,а інший ларьочник,феесбешний шнирь і чорнокнижник та відьмак? Все зрозуміло?
13.05.2026 17:29 Відповісти
я думав керування краъною мыдычамицукерманамишефірами дно, а -Ні!!!тут гадалка віднайшлась...Починаю вірити у збір цими ефективними манагерами "трупної води".P.S.Виявляеться розпяті орли у януковоща на межигір"ї то ще дитячі забавки...
13.05.2026 17:37 Відповісти
российские спецслужбы давно используют в качестве агентов священнослужителей, гадалок, руководителей религиозных организаций, исторических кружков, секций всевозможных единоборств, фанатских движений, мотоклубов и т. д.
13.05.2026 17:49 Відповісти
Це свідчить про те - що цей держслужбовець найвищого рангу ділився державною таємницею (політичні, кадрові та можливо воєнні питання) з якоюсь гадалкою або відьмою. А вона, у свою чергу, передавала інформацію куратору з рашистського фсб. Вже тільки за це цю людину можна притягнути до карної відповідальності.
13.05.2026 18:18 Відповісти
Може воно хворе мізками?!
13.05.2026 18:20 Відповісти
Gheorghe B.🌐
7 год
Пісок з кладовища для будинку, де плануєш жити - це вже щось окультне, сатанинське, з області ляльок вуду та браслетиків на руках.
Вероніка Фен-шуй не дасть збрехати.

Україною править секта божевільних зелених чортів.
13.05.2026 18:28 Відповісти
Медіум.... між єрмаком та путіним
13.05.2026 18:51 Відповісти
Поэтому он и не женат. Гадалка не советовала.
13.05.2026 19:05 Відповісти
Гадалка посланница с востока с особыми поручениями в добавок наверное курьерша. Возможно так и есть... Слава Украине!
13.05.2026 20:51 Відповісти
Ананербе не встигло організуватися.
13.05.2026 20:52 Відповісти
Они играли в штирлица и Кэт. Но игра закончилась по другому. Должен был быть ещё колодец канализационный. Слава Украине!
13.05.2026 20:54 Відповісти
Вікторія Спартц про цю зелену шайку іще у 2022 році говорила але цих Гнид ніхто не хотів бачити
13.05.2026 21:20 Відповісти
Призначення на посади через ворожок... тут і до ворожки не ходи - призначення Люляші Мендель сон ...
14.05.2026 08:57 Відповісти
