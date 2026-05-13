У "гадалки" Єрмака був окремий телефон для спілкування з ним, він писав їй про керівників НАБУ та САП. ВIДЕО

Екскерівник ОП Андрій Єрмак спілкувався із абонентом "Вероника Феншуй Офис" та згадував про керівників антикорупційних органів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео Mykhailo Tkach

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами прокурорки САП, ідеться про Анікієвич Вероніку Федорівну. Саме з нею Єрмак погоджував призначення на посади осіб.

Зазначається, що у Анікієвич був окремий телефон для спілкування з Єрмаком.

Раніше повідомлялось, що у нього в телефоні вона підписана як "Вероніка Феншуй Офіс".

За словами сторони обвинувачення, 24 грудня 2025 року Єрмак писав повідомлення "Вероніці Феншуй" із прізвищами Клименка та Кривоноса - очільників НАБУ та САП.

Також читайте: Маю багато недоліків, "але відсутність розуму я до них не зараховую", - Єрмак

Вона йому відповіла: "Я сьогодні дуже зла. Потому заренее прошу прощение за резкость. Но с другой стороны моя резкость настроит вас на другую волну. Вы на протяжении последних месяцей не эскалируете и на нападки не отвечаете. Вас обоих кошмарят психологически. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать. Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы или вас".

У відповідь Єрмак їй надіслав такий текст: "Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов".

Також Вероніка писала Єрмаку: "Вы сейчас беспокоитесь про бумагу и про арест. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы б действовали совершенно по-другому".

Також дивіться: ВАКС відмовив у допиті Червінського як свідка у справі Єрмака. ВIДЕО