Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою "Веронікою Феншуй", - САП
Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою, яка підписана у нього в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Зокрема, він надсилав їй дані про день народження кандидатів і просив поради.
Про це стало відомо під час засідання суду ВАКС, який 12 травня почав обирати запобіжний захід Єрмаку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кадрові призначення через поради ззовні
За словами прокурорки САП Валентини Гребенюк, Єрмак надсилав контакту, підписаному як "Вероніка Феншуй Офіс", дані про дні народження кандидатів.
"Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича…
Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження", – зазначила Гребенюк.
Гребенюк каже, що главу ДУС Лисого він називає "своєю людиною".
Ризики для слідства та вплив на систему
Також, за словами прокурора, Єрмак радився із "Веронікою Феншуй" щодо призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової та прем’єра.
Обвинувачення вважає, що Єрмак може впливати на призначення осіб на вищі державні посади, зокрема у правоохоронних органах, і може це використати для перешкоджання розслідуванню.
Зокрема, може спробувати приховати докази чи ініціювати розслідування щодо осіб, які причетні до досудового розслідування.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Єрмак радився з Веронікою Фен-Шуй при призначеннях.
Я вирішив розібратись, а чому тоді обрали Свириденко, а не Стефанішину на цю посаду.
І так:
Шмигаль (15.10.75)
Свириденко (25.12.85).
Рівно десять років різниці. Десять днів різниці в числі дня. Двійка змінила шістку за нумерологією.
Все підходить.
У Стефанішиної були ідеальні шанси. Але саме день народження підкачав. У неї 29.10.1985.
Тобто також 10 років різниці. Але 14 днів різниці в дні.
Уявіть як образливо! А могла б стати Премʼєром!
Для особливо тупих - Гончаренко стібеться, але ж то зовсім не смішно! Бо тож такий рівень влади, яку 7 років тому вибрали 73% дебілів.
Але ж мова про державні справи, а не особисті!
Біда в тому, що вирішальним фактором у при призначенні на державну посаду
були не професійні здобутки, а сума цифр дня народження!
Будь хто знає хоч одного ідіота, що торочить про карму і точно чув про викатування яйцями. 😁
Зазирніть у перше ліпше авто. З великою вирогідністю побачите хрестик, оберіг чи іконку.
Який нарід така і влада - темна і тупа.
Навколо повно людей з вірою в усяку *****.
Причому більшість примудряється вірити у Бога, карму, астрологію та віщунство одночасно.
Дивно інше. Касирша, охоронець або таксист з такими поглядами - це норм. Але, коли типу "иліта" має замість голови погремушку...
У вас є інформація що гадалка помилилася і хтось кого призначив ермака його зрадив та здав НАБу?
Що стосується віри у Бога та гадалок одночасно в чому ви бачите протиріччя? В світі існують сили Добра і зла гадалки можуть бути як на одному так і на іншому боці.
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
Які заслуги?
П.с. коли ми сміялися з бронювання циркових артистів, не бачили он воно що ))))
"Вчора ми дізнались, що Андрій Єрмак дуже часто звертався до якоїсь особи на імʼя «Вероніка Феншуй» для порад щодо кадрових призначень на державні посади.
Після цього було всім дуже смішно і весело. Але це взагалі несмішно і невесело.
Бо у нас люди обирали президентом Зеленського. З ним прийшов Єрмак. А тепер виявляється, що взагалі, напевно, керувала державою Вероніка Феншуй.
А тепер подумайте. Хто це взагалі така? Якою інформацією вона володіла? Що їй розповідали, про що питали?
Це ж просто потенційний подарунок для будь-яких спецслужб, в тому числі і для російських.
Тому точно треба розбиратись з цим. Якою інформацією вона володіла. І головне, чи був в неї доступ до держтаємниці. Бо судячи з усього, доступ в неї був до багатьох речей."
