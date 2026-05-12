Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою "Веронікою Феншуй", - САП

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою, яка підписана у нього в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Зокрема, він надсилав їй дані про день народження кандидатів і просив поради.

Про це стало відомо під час засідання суду ВАКС, який 12 травня почав обирати запобіжний захід Єрмаку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кадрові призначення через поради ззовні

За словами прокурорки САП Валентини Гребенюк, Єрмак надсилав контакту, підписаному як "Вероніка Феншуй Офіс", дані про дні народження кандидатів.

"Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича…

Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження", – зазначила Гребенюк.

Гребенюк каже, що главу ДУС Лисого він називає "своєю людиною".

Ризики для слідства та вплив на систему

Також, за словами прокурора, Єрмак радився із "Веронікою Феншуй" щодо призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової та прем’єра.

Обвинувачення вважає, що Єрмак може впливати на призначення осіб на вищі державні посади, зокрема у правоохоронних органах, і може це використати для перешкоджання розслідуванню.

Зокрема, може спробувати приховати докази чи ініціювати розслідування щодо осіб, які причетні до досудового розслідування.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"