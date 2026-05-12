УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку
10 521 89

Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою "Веронікою Феншуй", - САП

Єрмак радився з гадалкою

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою, яка підписана у нього в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Зокрема, він надсилав їй дані про день народження кандидатів і просив поради.

Про це стало відомо під час засідання суду ВАКС, який 12 травня почав обирати запобіжний захід Єрмаку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кадрові призначення через поради ззовні

За словами прокурорки САП Валентини Гребенюк, Єрмак  надсилав контакту, підписаному як "Вероніка Феншуй Офіс", дані про дні народження кандидатів.

"Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича…

Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження", – зазначила Гребенюк.

Гребенюк каже, що главу ДУС Лисого він називає "своєю людиною".

Читайте: Єрмак у ВАКС: Я самодостатня людина та можу чесно дивитись будь-кому в очі. ВIДЕО

Ризики для слідства та вплив на систему

Також, за словами прокурора, Єрмак радився із "Веронікою Феншуй" щодо призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової та прем’єра.

Обвинувачення вважає, що Єрмак може впливати на призначення осіб на вищі державні посади, зокрема у правоохоронних органах, і може це використати для перешкоджання розслідуванню.

Зокрема, може спробувати приховати докази чи ініціювати розслідування щодо осіб, які причетні до досудового розслідування.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2205) Єрмак Андрій (1724)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
акєрєть. ото то наголосували по приколу. гадалки. феншуї. ляльки вуду. викладачі по кунілінгусу. що далі вилізе?
показати весь коментар
12.05.2026 20:56 Відповісти
+39
Тобто він займався розподілом та контролем посад, а куди дивився Зеля ?

Він нічого не знав ?
показати весь коментар
12.05.2026 20:54 Відповісти
+38
Це навіть не клоуни засіли на Банковій, а пацієнти психлікарень.
показати весь коментар
12.05.2026 20:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось пішло не по феншую
показати весь коментар
12.05.2026 20:52 Відповісти
Пішло по другому, по )(.....ю
показати весь коментар
12.05.2026 21:01 Відповісти
Гнати сраною мітлою, усе оте шобло з головою НацдержСлужби та їх Тіпіай без права отримувати пенсі та зарахування трудового стажу!!
Одна швабра чи корабельна сосна, як гадалка, усе це шобло великорозумних держслужбовців, ЗАМІНЯЄ з єрмаком!!
Єрмак з гадалками, провели їх дескридетацію!!!!
показати весь коментар
12.05.2026 21:25 Відповісти
продам ляльку вуду ЗЄлєнського !
хенд-мейк дь'Єрмака.
дорого

показати весь коментар
12.05.2026 22:28 Відповісти
зелений дурдом , секретут . взагалі не має , ніякого права , когось признзначати Клоун , віддав всі свої повноваження , гр Ізраїля і РФ …… " подай -принеси-почеши" міндічу , який має 7 класів освіти !
показати весь коментар
12.05.2026 23:06 Відповісти
Тобто він займався розподілом та контролем посад, а куди дивився Зеля ?

Він нічого не знав ?
показати весь коментар
12.05.2026 20:54 Відповісти
Зєля дивився на мир в очах путіна.
показати весь коментар
12.05.2026 20:59 Відповісти
він дивився нижче і не у путіна
показати весь коментар
12.05.2026 21:52 Відповісти
В коксову доріжку дивився.
показати весь коментар
12.05.2026 21:42 Відповісти
Який зеля??? з великої літери? Може зегнида? Ти раб, ним і здохнеш
показати весь коментар
13.05.2026 11:13 Відповісти
Как такие идиоты добираются до власти? А потом говорят: "відсутність політичної волі". Какая может быть воля, если на государственные должности назначаются случайные люди? И пишутся случайными людьми нелепые законы.
показати весь коментар
12.05.2026 20:55 Відповісти
В 2019 році мудрий нарід попрацював
показати весь коментар
12.05.2026 21:14 Відповісти
💯%
показати весь коментар
12.05.2026 22:01 Відповісти
цих случайних людей підбирають, вирощують і ведуть наверх дуже "неслучайні люди", про присутність яких в нашому житті ми в більшості випадків навіть не здогадуємось. лише необхідність давати простим людям гроші, щоб вони могли працювати на благо цих "неслучайних людей", трохи привідкриває світло на вершителів.
показати весь коментар
12.05.2026 23:03 Відповісти
ФСБ - дерьмак - потомствений , " яжнелох" - совок голвного мозку
показати весь коментар
12.05.2026 23:41 Відповісти
такі , самі , які їх обирали 73%
показати весь коментар
12.05.2026 23:38 Відповісти
акєрєть. ото то наголосували по приколу. гадалки. феншуї. ляльки вуду. викладачі по кунілінгусу. що далі вилізе?
показати весь коментар
12.05.2026 20:56 Відповісти
Це навіть не клоуни засіли на Банковій, а пацієнти психлікарень.
показати весь коментар
12.05.2026 20:56 Відповісти
Оце тобі, Гапко, й Київ ....Шизоїди...Там ще Обдристович...феншуїст
показати весь коментар
12.05.2026 20:56 Відповісти
Єрмак - це тупорилий імбицил, рівня розвитку 7-9 класу середньої школи. Тільки найпотужніший міг допустити такого дегенерата до влади
показати весь коментар
12.05.2026 20:58 Відповісти
ну а як інакше, коли найпотужніший рівня 5-7 класу школи для особливо тупих.
Саме таких, як ті 73%...
показати весь коментар
12.05.2026 21:00 Відповісти
Вумніше ішака апріорі не може бути ! Ставив по щаблях по розумовій діяльності.
показати весь коментар
12.05.2026 21:18 Відповісти
Воно нагадує тапіра (бідна тваринка)
показати весь коментар
12.05.2026 23:33 Відповісти
подібне до подібного 🤢🤥:" ермак со мной не просто-так" , " я с ним пришел і с ним уйду " То давай , пакуй самосвали , як янукович , зуб давав :буде , хоч один " свінарчук" , а виявилось , що ціла свіноферма
показати весь коментар
12.05.2026 23:45 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/54706

Єрмак радився з Веронікою Фен-Шуй при призначеннях.

Я вирішив розібратись, а чому тоді обрали Свириденко, а не Стефанішину на цю посаду.

І так:

Шмигаль (15.10.75)
Свириденко (25.12.85).

Рівно десять років різниці. Десять днів різниці в числі дня. Двійка змінила шістку за нумерологією.

Все підходить.

У Стефанішиної були ідеальні шанси. Але саме день народження підкачав. У неї 29.10.1985.

Тобто також 10 років різниці. Але 14 днів різниці в дні.

Уявіть як образливо! А могла б стати Премʼєром!

Для особливо тупих - Гончаренко стібеться, але ж то зовсім не смішно! Бо тож такий рівень влади, яку 7 років тому вибрали 73% дебілів.
показати весь коментар
12.05.2026 20:58 Відповісти
феєричний... чорт
показати весь коментар
12.05.2026 21:00 Відповісти
Ну шо я вам скажу, гадалки есть такие шо будь здоров, дар имеют реальный а есть голимые аферистки, этот видать попал на последнюю, а то бы знал шо ждёт его КАЗЁННЫЙ ДОМ.
показати весь коментар
12.05.2026 21:00 Відповісти
яка б гадалка не була, але вони співпрацюють з царством темряви
показати весь коментар
12.05.2026 21:01 Відповісти
Та кто его знает, пути Господни неисповедимы, но то что в эти сферы лучше не лезть это точно.
показати весь коментар
12.05.2026 21:24 Відповісти
Ви всі не розумніш Єрмака, містичних здібностей не існує. Премія Джеймса Ренді: Багато років існував фонд, який пропонував 1 мільйон доларів будь-кому, хто зможе продемонструвати паранормальні здібності в умовах суворого експерименту. За десятиліття гроші ніхто не забрав.
показати весь коментар
12.05.2026 23:22 Відповісти
Ото сиди й не гавкай зі своїм боженькою. Заїб.ли ПГМ
показати весь коментар
13.05.2026 11:18 Відповісти
Якщо він надсилав їй дані про день народження кандидатів і просив поради, то це означає, що він просив скласти індивідуальний гороскоп. У цьому немає нічого "чаклунського", і це дійсно ефективний спосіб дізнатися, якою є та чи інша людина. Однак для справді точного аналізу особистості потрібно знати дату народження з точністю до години, щоб правильно визначити асцендент.
показати весь коментар
13.05.2026 02:28 Відповісти
В когось ще є питання про "рівень" людішек, які приповзли до влади в 2019 ??? При владі грьобане самозакохане чванливе бидло без жодного розуміння як керувати країною не залучаючи шаманів та відьмаків... **** це просто лютий ППЦ. Уявляєте, що всього цього жахіття, яке ми переживаємо вже 7 років могло просто не бути, якби в 2019 не обрали цю падаль керувати країною.
показати весь коментар
12.05.2026 21:00 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 21:04 Відповісти
Хто на цьому вмазаний? І чим?))
показати весь коментар
13.05.2026 00:33 Відповісти
💯❤️‍🩹
показати весь коментар
12.05.2026 23:36 Відповісти
Та бавився з повноростовою лялькою вуду Мендель.
показати весь коментар
12.05.2026 21:01 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 21:02 Відповісти
Все йшло по феншую - але ж не завжди коту масляна
показати весь коментар
12.05.2026 21:02 Відповісти
Не смійтеся з Хєрмака,бо в таку чухню вірять півдержави громадян.
показати весь коментар
12.05.2026 21:04 Відповісти
Вірити це одне.
Але ж мова про державні справи, а не особисті!
Біда в тому, що вирішальним фактором у при призначенні на державну посаду
були не професійні здобутки, а сума цифр дня народження!
показати весь коментар
13.05.2026 11:48 Відповісти
забиваєте п пошук гуглю "вероніка сухачьова" - і, вуаля, можете записатися на прийом до "гадаки по феншую"
показати весь коментар
12.05.2026 21:06 Відповісти
Ой ладно.
Будь хто знає хоч одного ідіота, що торочить про карму і точно чув про викатування яйцями. 😁
Зазирніть у перше ліпше авто. З великою вирогідністю побачите хрестик, оберіг чи іконку.

Який нарід така і влада - темна і тупа.
показати весь коментар
12.05.2026 21:10 Відповісти
А що не так? Ермака покарав Бог руками НАБу.Тобто карма його наздогнала.І людей він ставив собі на користь,для нього гадалка працювала ефективно.7 років при владі в.о президента а якісь ідіоти кажуть про 7-9 клас.
показати весь коментар
12.05.2026 22:44 Відповісти
Ну от. 😁 Яж кажу - все норм.
Навколо повно людей з вірою в усяку *****.
Причому більшість примудряється вірити у Бога, карму, астрологію та віщунство одночасно.
показати весь коментар
12.05.2026 23:02 Відповісти
Навколо ще повно людей які вірять в казочку про бабуїнів та в те що життя не має жодного сенсу в пустку та темряву після смерті.Нічого не знають про оточуючий світ але роблять вигляд що знають про нього все.
Але я задоволений вашою відповіддю по суті ви нічого мені не відповіли, тому вважаю що ви зі мною погодилися.
показати весь коментар
12.05.2026 23:09 Відповісти
Все так і є. Я ж не сперичаюся. Це ваш Світ. Він повний чудес... 😁

І ясен перець, що пояснення омобистих злиднів "бо я тупий довбойоб" не таке приємне, як "доля така" чи "Бог дав, Бог взяв".

Дивно інше. Касирша, охоронець або таксист з такими поглядами - це норм. Але, коли типу "иліта" має замість голови погремушку...
показати весь коментар
12.05.2026 23:24 Відповісти
Як бачите світ набагато цікавіший ніж ви думали є в ньому і місце чудесам.Хіба не чудо що представник російської розвідки 7 років розставляє потрібних людей на посади щоб Україна врешті-решт програла за допомогою в тому числі представників чорної магії.Хіба не чудо що його в даний момент позбавляють цієї можливості?
Не знаю до чого ви розповіли про злидні та довбойоба,можливо це особисте?Хто зна...
У вас є інформація що гадалка помилилася і хтось кого призначив ермака його зрадив та здав НАБу?
Що стосується віри у Бога та гадалок одночасно в чому ви бачите протиріччя? В світі існують сили Добра і зла гадалки можуть бути як на одному так і на іншому боці.
По суті ви знову нічого не відповіли тому вважаю що вдруге зі мною погодилися
показати весь коментар
12.05.2026 23:37 Відповісти
казочка про бабуїнів - це людина від шимпанзе найдоказова казка ********** з точки зору науки, життя не має жодного сенсу також найточніший висновок з нукової точки зору, ті хто заперечує це скоріше всього нічого не знають про оточуючий світ і будь-які складні технології сприймаються ними як щось не значуще в стилі -"Я би і сам зробив, але в мене паяльника немає")
показати весь коментар
12.05.2026 23:35 Відповісти
Теорію Дарвіна в двух словах як ви її розумієте в студію.
показати весь коментар
12.05.2026 23:38 Відповісти
як раз рівень завмага жіночої білизни. Іншого голови адміністрацїї у посереднього стендапера і бути не могло.
показати весь коментар
12.05.2026 21:13 Відповісти
Це клоуни непрофесіонали захопили владу і використовуть (читай, узурпація і збагачення) її у власних цілях, вони повинні бути в гримерці якогось замшелого театру сидіти, максимум.
показати весь коментар
12.05.2026 21:17 Відповісти
Чому ж,вони ефективно грабували та знищували країну в тому числі за допомогою чорної магії.
показати весь коментар
12.05.2026 22:45 Відповісти
Навіть 1.5 роки тому одного "мага" свинарчук нагородив 🤦
показати весь коментар
12.05.2026 22:51 Відповісти
Чому ж захопили? Мудрий нарід з радісним гигиканням наділив владою цю шпану з підворотні
показати весь коментар
12.05.2026 23:42 Відповісти
гадалку спалити на багатті, бо херню наворожила.
показати весь коментар
12.05.2026 21:27 Відповісти
Ну взагалі-то, у ті часи, коли таке практикувалося, було б достатньо самого факту того, що вона гадалка.
показати весь коментар
12.05.2026 23:06 Відповісти
сім років країною керують шути і долбойоби, а могло ж бути інакше, міг вже бути мир і живі люди
показати весь коментар
12.05.2026 21:27 Відповісти
росія колись відмовлялася від своїх загарбницьких планів? Ні. Вона весь час вела й веде підривну діяльність - аби послабити своїх сусідів та завдати удару у найнесприятливішу для своїх жертв годину. Гірше війни з росією є тільки "мир з росією".
показати весь коментар
13.05.2026 11:36 Відповісти
І це буде тривати доти, доки існує таке утворення, як "росія".
показати весь коментар
13.05.2026 11:39 Відповісти
Зауважу, пане, - крадії, покідьки, зрадники, .....ди а вже потім шути та довбойоби.
показати весь коментар
13.05.2026 14:59 Відповісти
так чого доброго повір і проводу з трупів мадам мендель!!!
показати весь коментар
12.05.2026 21:33 Відповісти
Виборці Зеленського в захваті, що їх долю, та долю їх дітей визначають таролог- феншуїсти?
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
Які заслуги?
показати весь коментар
12.05.2026 21:35 Відповісти
Може ще буде спецпенсія з надбавками ??
П.с. коли ми сміялися з бронювання циркових артистів, не бачили он воно що ))))
показати весь коментар
12.05.2026 23:43 Відповісти
Стефанчук недалеко від Єрмака по рівню розвитку, такий самий дегенерат. Ви подивіться якість законів які вони "пишуть" (приклад - остання редакція змін до цивільного кодексу) - це гірше ніж 7 клас школи.
показати весь коментар
13.05.2026 10:23 Відповісти
А людською плоттю воно не харчувалося випадково ?!!!
показати весь коментар
12.05.2026 21:52 Відповісти
А з русалкою напевно радився щодо дипломатів. Тому все і пішло на дно.
показати весь коментар
12.05.2026 21:56 Відповісти
Єрмак недолугий,треба було підбирати кадри не по феншую,а по гороскопу.
показати весь коментар
12.05.2026 22:14 Відповісти
Мати рідна. А я з Трампа ржу.. shame on me
показати весь коментар
12.05.2026 22:21 Відповісти
Щось мені здається, що дехто (R2, R3 та R4) можуть сильно не хвилюватися, бо мають захист від R1 за нерозголошення його прізвища.
показати весь коментар
12.05.2026 22:31 Відповісти
Головне що треба зрозуміти нарешті, усім, хто ще не зрозумів, кому не дійшло. Що з самого початку вова зрадник і ворог України, який прийшов на пост президента грабувати і здавати країну, бо він її бачить так, як представляв її у своєму кварталі ще до президентства. а не втік він лише тому, що справжні патріоти України не дозволили йому це зробити і тому він тут. але він так і залишився ворогом і намагається все зробити, щоб послабити Україна наскільки йому це вдається.
показати весь коментар
12.05.2026 23:35 Відповісти
Людина яка немаж ніяких державних повноважень...
Це треш, повна деградація Системи "держава"
показати весь коментар
12.05.2026 23:42 Відповісти
А пан Зе білий пухнастий тут ні до чого він ні чого не знав.Як же задовбало це все бл"дство
показати весь коментар
13.05.2026 00:53 Відповісти
по любому перписка з хабалкою була сруязиком, і цікаво в контактах номер з яким кодом, якщо та гадалка з маскви кажуть? Це ще не держзрада??
показати весь коментар
13.05.2026 02:56 Відповісти
хєрпідун забрехався вже як і дєрьмак
показати весь коментар
13.05.2026 02:59 Відповісти
цирк продовжуе гастролі
показати весь коментар
13.05.2026 06:14 Відповісти
Українців програли в карти.... таро
показати весь коментар
13.05.2026 06:21 Відповісти
САП хоче зробити Єрмака неосудним, видавши за ідіота?
показати весь коментар
13.05.2026 07:27 Відповісти
Це вже остання ступінь дна? Чи ще буде поглиблення? Га, питаюся?
показати весь коментар
13.05.2026 09:55 Відповісти
кончені зелені перверти
7 років збочували всю країну
їх спершу ******* треба, а потім уже судити
показати весь коментар
13.05.2026 09:59 Відповісти
Мабуть, тому й перша СВО із вбивством київських князів Аскольда і Діра (перших нам відомих українських Порошенко і ЗЕ) завершилась успіхом. Бо саме такі настрої були у киян. От Віщий Олег їм "страшний суд" і організував.
А Рюрик тоді, як і Ромул до нього у Римі, вчасно пішов.
Зараз все це дійство з тими ж персонажами розвивається трохи інакше. Відрізняється воно і від того, що було сто років назад, як Путін відрізняється від Распутіна.
Цікаво, що нас тут чекає далі?
показати весь коментар
13.05.2026 10:41 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko

"Вчора ми дізнались, що Андрій Єрмак дуже часто звертався до якоїсь особи на імʼя «Вероніка Феншуй» для порад щодо кадрових призначень на державні посади.
Після цього було всім дуже смішно і весело. Але це взагалі несмішно і невесело.
Бо у нас люди обирали президентом Зеленського. З ним прийшов Єрмак. А тепер виявляється, що взагалі, напевно, керувала державою Вероніка Феншуй.
А тепер подумайте. Хто це взагалі така? Якою інформацією вона володіла? Що їй розповідали, про що питали?
Це ж просто потенційний подарунок для будь-яких спецслужб, в тому числі і для російських.
Тому точно треба розбиратись з цим. Якою інформацією вона володіла. І головне, чи був в неї доступ до держтаємниці. Бо судячи з усього, доступ в неї був до багатьох речей."
показати весь коментар
13.05.2026 10:05 Відповісти
Дайте йому бубен і ще трохи часу то жертвоприношення на майдані влаштують
Вони печерні істоти наче з кам'яного віку ...
показати весь коментар
13.05.2026 10:18 Відповісти
Це по перше ганьба для тіх 73% обравших цей цирк соби во владу...
показати весь коментар
13.05.2026 10:21 Відповісти
Я вже давно звернув увагу на те, що на головний пропагандистський.медіахолдінг надає перевагу гадалкам, екстрасенсам і відьмам.
Хоча, якщо врахувати, що грецькі і скандинавські богині долі є відьмами, то до деяких порад прислухатися слід.
Норна Скульд, богиня долі Атропос і Марія Магдалена - одне й те саме. Але зустріч з Марією Магдаленою Єрмаку якось не світить.🤓
показати весь коментар
13.05.2026 10:21 Відповісти
Если бы Ермак с помощью "феньшуя" сковырнул путена, ему бы все простили. А так...
показати весь коментар
13.05.2026 10:45 Відповісти
Оця "Вероніка Феншуй Офіс" скоріше за все проживає та працює в кацапстані у такій собі конторі з назвою "фсб" та можливо є куратором цього косоротого.
показати весь коментар
13.05.2026 11:25 Відповісти
 
 