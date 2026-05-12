Ермак советовался по поводу назначений на госдолжности с гадалкой "Вероникой Фэншуй", — САП
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак советовался по поводу назначений на государственные должности с гадалкой, которая значится у него в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". В частности, он присылал ей данные о дате рождения кандидатов и просил совета.
Об этом стало известно во время заседания суда ВАКС, который 12 мая начал выбирать меру пресечения Ермаку, сообщает Цензор.НЕТ.
Кадровые назначения по советам извне
По словам прокурора САП Валентины Гребенюк, Ермак отправлял контакту, подписанному как "Вероника Фэншуй Офис", данные о датах рождения кандидатов.
"Он советуется по поводу назначения на должность министра здравоохранения, действующего министра. По поводу назначения на должность заместителя главы Офиса президента Татарова Олега Юрьевича…
Также относительно назначения на должность руководителя Госуправления делами Лысого Игоря Васильевича… Спрашивает совета по поводу него, пишет дату рождения", – отметила Гребенюк.
Гребенюк говорит, что главу ГУД Лысого он называет "своим человеком".
Риски для следствия и влияние на систему
Также, по словам прокурора, Ермак советовался с "Вероникой Фэншуй" относительно назначения бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой и премьера.
Обвинение считает, что Ермак может влиять на назначение лиц на высшие государственные должности, в частности в правоохранительных органах, и может использовать это для препятствования расследованию.
В частности, он может попытаться скрыть доказательства или инициировать расследование в отношении лиц, причастных к досудебному расследованию.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одна швабра чи корабельна сосна, як гадалка, усе це шобло великорозумних держслужбовців, ЗАМІНЯЄ з єрмаком!!
Єрмак з гадалками, провели їх дескридетацію!!!!
хенд-мейк дь'Єрмака.
дорого
Він нічого не знав ?
Саме таких, як ті 73%...
Єрмак радився з Веронікою Фен-Шуй при призначеннях.
Я вирішив розібратись, а чому тоді обрали Свириденко, а не Стефанішину на цю посаду.
І так:
Шмигаль (15.10.75)
Свириденко (25.12.85).
Рівно десять років різниці. Десять днів різниці в числі дня. Двійка змінила шістку за нумерологією.
Все підходить.
У Стефанішиної були ідеальні шанси. Але саме день народження підкачав. У неї 29.10.1985.
Тобто також 10 років різниці. Але 14 днів різниці в дні.
Уявіть як образливо! А могла б стати Премʼєром!
Для особливо тупих - Гончаренко стібеться, але ж то зовсім не смішно! Бо тож такий рівень влади, яку 7 років тому вибрали 73% дебілів.
Будь хто знає хоч одного ідіота, що торочить про карму і точно чув про викатування яйцями. 😁
Зазирніть у перше ліпше авто. З великою вирогідністю побачите хрестик, оберіг чи іконку.
Який нарід така і влада - темна і тупа.
Навколо повно людей з вірою в усяку *****.
Причому більшість примудряється вірити у Бога, карму, астрологію та віщунство одночасно.
Але я задоволений вашою відповіддю по суті ви нічого мені не відповіли, тому вважаю що ви зі мною погодилися.
І ясен перець, що пояснення омобистих злиднів "бо я тупий довбойоб" не таке приємне, як "доля така" чи "Бог дав, Бог взяв".
Дивно інше. Касирша, охоронець або таксист з такими поглядами - це норм. Але, коли типу "иліта" має замість голови погремушку...
Не знаю до чого ви розповіли про злидні та довбойоба,можливо це особисте?Хто зна...
У вас є інформація що гадалка помилилася і хтось кого призначив ермака його зрадив та здав НАБу?
Що стосується віри у Бога та гадалок одночасно в чому ви бачите протиріччя? В світі існують сили Добра і зла гадалки можуть бути як на одному так і на іншому боці.
По суті ви знову нічого не відповіли тому вважаю що вдруге зі мною погодилися
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
Які заслуги?
П.с. коли ми сміялися з бронювання циркових артистів, не бачили он воно що ))))
Це треш, повна деградація Системи "держава"