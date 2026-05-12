РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6786 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
5 588 67

Ермак советовался по поводу назначений на госдолжности с гадалкой "Вероникой Фэншуй", — САП

Ермак советовался с гадалкой

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак советовался по поводу назначений на государственные должности с гадалкой, которая значится у него в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". В частности, он присылал ей данные о дате рождения кандидатов и просил совета.

Об этом стало известно во время заседания суда ВАКС, который 12 мая начал выбирать меру пресечения Ермаку, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кадровые назначения по советам извне

По словам прокурора САП Валентины Гребенюк, Ермак отправлял контакту, подписанному как "Вероника Фэншуй Офис", данные о датах рождения кандидатов.

"Он советуется по поводу назначения на должность министра здравоохранения, действующего министра. По поводу назначения на должность заместителя главы Офиса президента Татарова Олега Юрьевича…

Также относительно назначения на должность руководителя Госуправления делами Лысого Игоря Васильевича… Спрашивает совета по поводу него, пишет дату рождения", – отметила Гребенюк.

Гребенюк говорит, что главу ГУД Лысого он называет "своим человеком".

Читайте: Ермак в ВАКС: Я самодостаточный человек и могу честно смотреть в глаза любому. ВИДЕО

Риски для следствия и влияние на систему

Также, по словам прокурора, Ермак советовался с "Вероникой Фэншуй" относительно назначения бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой и премьера.

Обвинение считает, что Ермак может влиять на назначение лиц на высшие государственные должности, в частности в правоохранительных органах, и может использовать это для препятствования расследованию.

В частности, он может попытаться скрыть доказательства или инициировать расследование в отношении лиц, причастных к досудебному расследованию.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Автор: 

Антикоррупционный суд (1399) Ермак Андрей (1557)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
акєрєть. ото то наголосували по приколу. гадалки. феншуї. ляльки вуду. викладачі по кунілінгусу. що далі вилізе?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:56 Ответить
+31
Це навіть не клоуни засіли на Банковій, а пацієнти психлікарень.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:56 Ответить
+30
Тобто він займався розподілом та контролем посад, а куди дивився Зеля ?

Він нічого не знав ?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щось пішло не по феншую
показать весь комментарий
12.05.2026 20:52 Ответить
Пішло по другому, по )(.....ю
показать весь комментарий
12.05.2026 21:01 Ответить
Гнати сраною мітлою, усе оте шобло з головою НацдержСлужби та їх Тіпіай без права отримувати пенсі та зарахування трудового стажу!!
Одна швабра чи корабельна сосна, як гадалка, усе це шобло великорозумних держслужбовців, ЗАМІНЯЄ з єрмаком!!
Єрмак з гадалками, провели їх дескридетацію!!!!
показать весь комментарий
12.05.2026 21:25 Ответить
продам ляльку вуду ЗЄлєнського !
хенд-мейк дь'Єрмака.
дорого

показать весь комментарий
12.05.2026 22:28 Ответить
зелений дурдом , секретут . взагалі не має , ніякого права , когось признзначати Клоун , віддав всі свої повноваження , гр Ізраїля і РФ …… " подай -принеси-почеши" міндічу , який має 7 класів освіти !
показать весь комментарий
12.05.2026 23:06 Ответить
Тобто він займався розподілом та контролем посад, а куди дивився Зеля ?

Він нічого не знав ?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:54 Ответить
Зєля дивився на мир в очах путіна.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:59 Ответить
він дивився нижче і не у путіна
показать весь комментарий
12.05.2026 21:52 Ответить
В коксову доріжку дивився.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:42 Ответить
Как такие идиоты добираются до власти? А потом говорят: "відсутність політичної волі". Какая может быть воля, если на государственные должности назначаются случайные люди? И пишутся случайными людьми нелепые законы.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:55 Ответить
В 2019 році мудрий нарід попрацював
показать весь комментарий
12.05.2026 21:14 Ответить
💯%
показать весь комментарий
12.05.2026 22:01 Ответить
цих случайних людей підбирають, вирощують і ведуть наверх дуже "неслучайні люди", про присутність яких в нашому житті ми в більшості випадків навіть не здогадуємось. лише необхідність давати простим людям гроші, щоб вони могли працювати на благо цих "неслучайних людей", трохи привідкриває світло на вершителів.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:03 Ответить
ФСБ - дерьмак - потомствений , " яжнелох" - совок голвного мозку
показать весь комментарий
12.05.2026 23:41 Ответить
такі , самі , які їх обирали 73%
показать весь комментарий
12.05.2026 23:38 Ответить
акєрєть. ото то наголосували по приколу. гадалки. феншуї. ляльки вуду. викладачі по кунілінгусу. що далі вилізе?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:56 Ответить
Це навіть не клоуни засіли на Банковій, а пацієнти психлікарень.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:56 Ответить
Оце тобі, Гапко, й Київ ....Шизоїди...Там ще Обдристович...феншуїст
показать весь комментарий
12.05.2026 20:56 Ответить
Єрмак - це тупорилий імбицил, рівня розвитку 7-9 класу середньої школи. Тільки найпотужніший міг допустити такого дегенерата до влади
показать весь комментарий
12.05.2026 20:58 Ответить
ну а як інакше, коли найпотужніший рівня 5-7 класу школи для особливо тупих.
Саме таких, як ті 73%...
показать весь комментарий
12.05.2026 21:00 Ответить
Вумніше ішака апріорі не може бути ! Ставив по щаблях по розумовій діяльності.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:18 Ответить
Воно нагадує тапіра (бідна тваринка)
показать весь комментарий
12.05.2026 23:33 Ответить
подібне до подібного 🤢🤥:" ермак со мной не просто-так" , " я с ним пришел і с ним уйду " То давай , пакуй самосвали , як янукович , зуб давав :буде , хоч один " свінарчук" , а виявилось , що ціла свіноферма
показать весь комментарий
12.05.2026 23:45 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/54706

Єрмак радився з Веронікою Фен-Шуй при призначеннях.

Я вирішив розібратись, а чому тоді обрали Свириденко, а не Стефанішину на цю посаду.

І так:

Шмигаль (15.10.75)
Свириденко (25.12.85).

Рівно десять років різниці. Десять днів різниці в числі дня. Двійка змінила шістку за нумерологією.

Все підходить.

У Стефанішиної були ідеальні шанси. Але саме день народження підкачав. У неї 29.10.1985.

Тобто також 10 років різниці. Але 14 днів різниці в дні.

Уявіть як образливо! А могла б стати Премʼєром!

Для особливо тупих - Гончаренко стібеться, але ж то зовсім не смішно! Бо тож такий рівень влади, яку 7 років тому вибрали 73% дебілів.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:58 Ответить
феєричний... чорт
показать весь комментарий
12.05.2026 21:00 Ответить
Ну шо я вам скажу, гадалки есть такие шо будь здоров, дар имеют реальный а есть голимые аферистки, этот видать попал на последнюю, а то бы знал шо ждёт его КАЗЁННЫЙ ДОМ.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:00 Ответить
яка б гадалка не була, але вони співпрацюють з царством темряви
показать весь комментарий
12.05.2026 21:01 Ответить
Та кто его знает, пути Господни неисповедимы, но то что в эти сферы лучше не лезть это точно.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:24 Ответить
Ви всі не розумніш Єрмака, містичних здібностей не існує. Премія Джеймса Ренді: Багато років існував фонд, який пропонував 1 мільйон доларів будь-кому, хто зможе продемонструвати паранормальні здібності в умовах суворого експерименту. За десятиліття гроші ніхто не забрав.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:22 Ответить
В когось ще є питання про "рівень" людішек, які приповзли до влади в 2019 ??? При владі грьобане самозакохане чванливе бидло без жодного розуміння як керувати країною не залучаючи шаманів та відьмаків... **** це просто лютий ППЦ. Уявляєте, що всього цього жахіття, яке ми переживаємо вже 7 років могло просто не бути, якби в 2019 не обрали цю падаль керувати країною.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:00 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 21:04 Ответить
Хто на цьому вмазаний? І чим?))
показать весь комментарий
13.05.2026 00:33 Ответить
💯❤️‍🩹
показать весь комментарий
12.05.2026 23:36 Ответить
Та бавився з повноростовою лялькою вуду Мендель.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:01 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 21:02 Ответить
Все йшло по феншую - але ж не завжди коту масляна
показать весь комментарий
12.05.2026 21:02 Ответить
Не смійтеся з Хєрмака,бо в таку чухню вірять півдержави громадян.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:04 Ответить
забиваєте п пошук гуглю "вероніка сухачьова" - і, вуаля, можете записатися на прийом до "гадаки по феншую"
показать весь комментарий
12.05.2026 21:06 Ответить
Ой ладно.
Будь хто знає хоч одного ідіота, що торочить про карму і точно чув про викатування яйцями. 😁
Зазирніть у перше ліпше авто. З великою вирогідністю побачите хрестик, оберіг чи іконку.

Який нарід така і влада - темна і тупа.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:10 Ответить
А що не так? Ермака покарав Бог руками НАБу.Тобто карма його наздогнала.І людей він ставив собі на користь,для нього гадалка працювала ефективно.7 років при владі в.о президента а якісь ідіоти кажуть про 7-9 клас.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:44 Ответить
Ну от. 😁 Яж кажу - все норм.
Навколо повно людей з вірою в усяку *****.
Причому більшість примудряється вірити у Бога, карму, астрологію та віщунство одночасно.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:02 Ответить
Навколо ще повно людей які вірять в казочку про бабуїнів та в те що життя не має жодного сенсу в пустку та темряву після смерті.Нічого не знають про оточуючий світ але роблять вигляд що знають про нього все.
Але я задоволений вашою відповіддю по суті ви нічого мені не відповіли, тому вважаю що ви зі мною погодилися.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:09 Ответить
Все так і є. Я ж не сперичаюся. Це ваш Світ. Він повний чудес... 😁

І ясен перець, що пояснення омобистих злиднів "бо я тупий довбойоб" не таке приємне, як "доля така" чи "Бог дав, Бог взяв".

Дивно інше. Касирша, охоронець або таксист з такими поглядами - це норм. Але, коли типу "иліта" має замість голови погремушку...
показать весь комментарий
12.05.2026 23:24 Ответить
Як бачите світ набагато цікавіший ніж ви думали є в ньому і місце чудесам.Хіба не чудо що представник російської розвідки 7 років розставляє потрібних людей на посади щоб Україна врешті-решт програла за допомогою в тому числі представників чорної магії.Хіба не чудо що його в даний момент позбавляють цієї можливості?
Не знаю до чого ви розповіли про злидні та довбойоба,можливо це особисте?Хто зна...
У вас є інформація що гадалка помилилася і хтось кого призначив ермака його зрадив та здав НАБу?
Що стосується віри у Бога та гадалок одночасно в чому ви бачите протиріччя? В світі існують сили Добра і зла гадалки можуть бути як на одному так і на іншому боці.
По суті ви знову нічого не відповіли тому вважаю що вдруге зі мною погодилися
показать весь комментарий
12.05.2026 23:37 Ответить
казочка про бабуїнів - це людина від шимпанзе найдоказова казка ********** з точки зору науки, життя не має жодного сенсу також найточніший висновок з нукової точки зору, ті хто заперечує це скоріше всього нічого не знають про оточуючий світ і будь-які складні технології сприймаються ними як щось не значуще в стилі -"Я би і сам зробив, але в мене паяльника немає")
показать весь комментарий
12.05.2026 23:35 Ответить
Теорію Дарвіна в двух словах як ви її розумієте в студію.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:38 Ответить
як раз рівень завмага жіночої білизни. Іншого голови адміністрацїї у посереднього стендапера і бути не могло.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:13 Ответить
Це клоуни непрофесіонали захопили владу і використовуть (читай, узурпація і збагачення) її у власних цілях, вони повинні бути в гримерці якогось замшелого театру сидіти, максимум.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:17 Ответить
Чому ж,вони ефективно грабували та знищували країну в тому числі за допомогою чорної магії.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:45 Ответить
Навіть 1.5 роки тому одного "мага" свинарчук нагородив 🤦
показать весь комментарий
12.05.2026 22:51 Ответить
Чому ж захопили? Мудрий нарід з радісним гигиканням наділив владою цю шпану з підворотні
показать весь комментарий
12.05.2026 23:42 Ответить
гадалку спалити на багатті, бо херню наворожила.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:27 Ответить
Ну взагалі-то, у ті часи, коли таке практикувалося, було б достатньо самого факту того, що вона гадалка.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:06 Ответить
сім років країною керують шути і долбойоби, а могло ж бути інакше, міг вже бути мир і живі люди
показать весь комментарий
12.05.2026 21:27 Ответить
так чого доброго повір і проводу з трупів мадам мендель!!!
показать весь комментарий
12.05.2026 21:33 Ответить
Виборці Зеленського в захваті, що їх долю, та долю їх дітей визначають таролог- феншуїсти?
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
Які заслуги?
показать весь комментарий
12.05.2026 21:35 Ответить
Може ще буде спецпенсія з надбавками ??
П.с. коли ми сміялися з бронювання циркових артистів, не бачили он воно що ))))
показать весь комментарий
12.05.2026 23:43 Ответить
А людською плоттю воно не харчувалося випадково ?!!!
показать весь комментарий
12.05.2026 21:52 Ответить
А з русалкою напевно радився щодо дипломатів. Тому все і пішло на дно.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:56 Ответить
Єрмак недолугий,треба було підбирати кадри не по феншую,а по гороскопу.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:14 Ответить
Мати рідна. А я з Трампа ржу.. shame on me
показать весь комментарий
12.05.2026 22:21 Ответить
Щось мені здається, що дехто (R2, R3 та R4) можуть сильно не хвилюватися, бо мають захист від R1 за нерозголошення його прізвища.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:31 Ответить
Головне що треба зрозуміти нарешті, усім, хто ще не зрозумів, кому не дійшло. Що з самого початку вова зрадник і ворог України, який прийшов на пост президента грабувати і здавати країну, бо він її бачить так, як представляв її у своєму кварталі ще до президентства. а не втік він лише тому, що справжні патріоти України не дозволили йому це зробити і тому він тут. але він так і залишився ворогом і намагається все зробити, щоб послабити Україна наскільки йому це вдається.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:35 Ответить
Людина яка немаж ніяких державних повноважень...
Це треш, повна деградація Системи "держава"
показать весь комментарий
12.05.2026 23:42 Ответить
А пан Зе білий пухнастий тут ні до чого він ні чого не знав.Як же задовбало це все бл"дство
показать весь комментарий
13.05.2026 00:53 Ответить
 
 