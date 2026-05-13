У "гадалки" Ермака был отдельный телефон для общения с ним, он писал ей о руководителях НАБУ и САП. ВИДЕО

Бывший глава ОП Андрей Ермак разговаривал с абонентом "Вероника Фэншуй Офис" и упомянул руководителей антикоррупционных органов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Mykhailo Tkach

По словам прокурора САП, речь идет об Аникиевич Веронике Федоровне. Именно с ней Ермак согласовывал назначения лиц на должности.

Отмечается, что у Аникиевич был отдельный телефон для общения с Ермаком.

Ранее сообщалось, что в его телефоне она подписана как "Вероника Фэншуй Офис".

По словам стороны обвинения, 24 декабря 2025 года Ермак писал сообщение "Веронике Фэншуй" с фамилиями Клименко и Кривоноса - руководителей НАБУ и САП.

Она ему ответила: "Я сегодня очень злая. Поэтому заранее прошу прощения за резкость. Но с другой стороны моя резкость настроит вас на другую волну. Вы на протяжении последних месяцев не эскалируете и на нападки не отвечаете. Вас обоих психологически запугивают. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать. Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы, или вас".

В ответ Ермак прислал ей такой текст: "Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов".

Также Вероника писала Ермаку: "Вы сейчас беспокоитесь о бумаге и об аресте. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно, и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Лучше всего будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы бы действовали совершенно по-другому".

