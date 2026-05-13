У "гадалки" Ермака был отдельный телефон для общения с ним, он писал ей о руководителях НАБУ и САП. ВИДЕО

Бывший глава ОП Андрей Ермак разговаривал с абонентом "Вероника Фэншуй Офис" и упомянул руководителей антикоррупционных органов.

Видео Mykhailo Tkach

Подробности

По словам прокурора САП, речь идет об Аникиевич Веронике Федоровне. Именно с ней Ермак согласовывал назначения лиц на должности.

Отмечается, что у Аникиевич был отдельный телефон для общения с Ермаком.

Ранее сообщалось, что в его телефоне она подписана как "Вероника Фэншуй Офис".

По словам стороны обвинения, 24 декабря 2025 года Ермак писал сообщение "Веронике Фэншуй" с фамилиями Клименко и Кривоноса - руководителей НАБУ и САП.

Она ему ответила: "Я сегодня очень злая. Поэтому заранее прошу прощения за резкость. Но с другой стороны моя резкость настроит вас на другую волну. Вы на протяжении последних месяцев не эскалируете и на нападки не отвечаете. Вас обоих психологически запугивают. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать. Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы, или вас".

В ответ Ермак прислал ей такой текст: "Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов".

Также Вероника писала Ермаку: "Вы сейчас беспокоитесь о бумаге и об аресте. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно, и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Лучше всего будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы бы действовали совершенно по-другому".

Антикоррупционный суд (1405) Ермак Андрей (1581)
Топ комментарии
13.05.2026 14:47 Ответить
А про казенну хату, нари та далеку дорогу та гадалка Єрмаку щось казала?!
13.05.2026 14:43 Ответить
Ми вже там.
Ніхто нас нікуди не тягне.
Сами обрали цей шлях на Всеукраїнському плебісциті в 2019 році.
Тоді кричали, бігали, волали - "...він такий як ми, ми такі як він"!
Кричали: "...тільки за нього, тільки не за Петра Олексійовича"!
Ну, що? Виявилось, що він зовсім не такий як Ви, а Ви, точно - не такі як він (вони, воно).
Їжте тепер, не обляпайтесь!
13.05.2026 14:56 Ответить
Она на расее.
13.05.2026 17:09 Ответить
У нас гадалки управляют страной. У путина кухарки. Далеко не ушли …
13.05.2026 16:29 Ответить
Ішак - ватажок злочинного угрупування. Кожен день підтвержує це, про що усі і так давно знали або здогадуватились. Це обкурене чмо про все дуже добре знало та потурало, прикриваючись посадою президента.
13.05.2026 16:36 Ответить
******* эффиктвных менеджеров. Или дефективных.
13.05.2026 17:08 Ответить
Є закон,що морально -етичний рівень влади на порядок гірший ніж цей рівень у наріду над яким ця влада владарює. Яким має бути укрнарід,якщо 2 його володарі,один наркоман і ***********,який відверто зневажає цей мудрий нарід,а інший ларьочник,феесбешний шнирь і чорнокнижник та відьмак? Все зрозуміло?
13.05.2026 17:29 Ответить
я думав керування краъною мыдычамицукерманамишефірами дно, а -Ні!!!тут гадалка віднайшлась...Починаю вірити у збір цими ефективними манагерами "трупної води".P.S.Виявляеться розпяті орли у януковоща на межигір"ї то ще дитячі забавки...
13.05.2026 17:37 Ответить
российские спецслужбы давно используют в качестве агентов священнослужителей, гадалок, руководителей религиозных организаций, исторических кружков, секций всевозможных единоборств, фанатских движений, мотоклубов и т. д.
13.05.2026 17:49 Ответить
Це свідчить про те - що цей держслужбовець найвищого рангу ділився державною таємницею (політичні, кадрові та можливо воєнні питання) з якоюсь гадалкою або відьмою. А вона, у свою чергу, передавала інформацію куратору з рашистського фсб. Вже тільки за це цю людину можна притягнути до карної відповідальності.
13.05.2026 18:18 Ответить
Може воно хворе мізками?!
13.05.2026 18:20 Ответить
Gheorghe B.🌐
Пісок з кладовища для будинку, де плануєш жити - це вже щось окультне, сатанинське, з області ляльок вуду та браслетиків на руках.
Вероніка Фен-шуй не дасть збрехати.

Україною править секта божевільних зелених чортів.
13.05.2026 18:28 Ответить
Медіум.... між єрмаком та путіним
13.05.2026 18:51 Ответить
Поэтому он и не женат. Гадалка не советовала.
13.05.2026 19:05 Ответить
Гадалка посланница с востока с особыми поручениями в добавок наверное курьерша. Возможно так и есть... Слава Украине!
13.05.2026 20:51 Ответить
Ананербе не встигло організуватися.
13.05.2026 20:52 Ответить
Они играли в штирлица и Кэт. Но игра закончилась по другому. Должен был быть ещё колодец канализационный. Слава Украине!
13.05.2026 20:54 Ответить
Вікторія Спартц про цю зелену шайку іще у 2022 році говорила але цих Гнид ніхто не хотів бачити
13.05.2026 21:20 Ответить
