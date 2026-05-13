РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака Подозрение Ермаку
3 548 51

У меня много недостатков, "но отсутствие ума я к ним не отношу", - Ермак

Суд избирает меру пресечения Андрею Ермаку

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что правосудие должно оставаться независимым и свободным от какого-либо давления. По его словам, он намерен своим поведением продемонстрировать, что не оказывает никакого влияния на судебную систему

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания по избранию ему меры пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на себе показать примером, что я этим (влиянием. — ред.) не пользуюсь", — отметил он.

Ермак оценил собственные недостатки

‎Отдельно он отметил, что у него много недостатков, "но отсутствие ума я к ним не отношу".

Отвечая на вопрос, считает ли он это дело политическим, Ермак отметил, что не хотел бы сейчас это комментировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак после судебного заседания заявил, что выдвинутое ему подозрение "необоснованно"

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Читайте также: Ермак советовался по поводу назначений на госдолжности с гадалкой "Вероникой Фэншуй", — САП

Автор: 

суд (24698) Ермак Андрей (1581)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
це дивлячись з ким порівнювати, якщо з зелею тебе порівняти то так, ти дуже розумний, а якщо із звичайною людиною - то не дуже.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:50 Ответить
+14
Дєрьмак через кишенькових суддів пересадив ледь не всіх патріотів в армії і політиці! А зараз кафнякає про незалежний і справедливий суд! На палю гниду фсбешну!
показать весь комментарий
13.05.2026 13:54 Ответить
+14
Це тільки верхівка айсберга, ця потвора розпустила щупальці у всі напрямки, та й ще працює на кацапів, зливаючи Україну. Ну а якщо хоче суд без тиску, то може перейдемо до суду Лінча. Самий неупереджений суд у світі
показать весь комментарий
13.05.2026 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це дивлячись з ким порівнювати, якщо з зелею тебе порівняти то так, ти дуже розумний, а якщо із звичайною людиною - то не дуже.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:50 Ответить
Ну не знаю. Живе він точно краще за будь-якого звичайного українця.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:26 Ответить
Дерьмак зізнався, що він хитро..опий- це про відсутність розуму
показать весь комментарий
13.05.2026 17:42 Ответить
Так - хватило ж клепки грошенят нагребти і відмивати у будівництві
показать весь комментарий
13.05.2026 13:51 Ответить
Це тільки верхівка айсберга, ця потвора розпустила щупальці у всі напрямки, та й ще працює на кацапів, зливаючи Україну. Ну а якщо хоче суд без тиску, то може перейдемо до суду Лінча. Самий неупереджений суд у світі
показать весь комментарий
13.05.2026 13:55 Ответить
Зараз *** заплачу. То всі на нього наговорюють. Просто зелений ангел.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:59 Ответить
Нагребти хватило а перестрахуватись не хватило клепки , повірив що він Бог№2 .
показать весь комментарий
13.05.2026 13:56 Ответить
Повірив в себе і в феншуй
показать весь комментарий
13.05.2026 14:00 Ответить
Ефект Даннінга - Крюґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
Простими словами: Довбень не може збагнути що від довбойоб, бо він довбойоб.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:04 Ответить
Ну, як на мене, він падлюка, але точно не ідіот, якщо хватає розуму на схеми та мутки всі...
Просто ж те, що людина має клепку в голові, ще не значить, що вона хороша. Яскравий приклад - Портнов, який був дуже розумним, але водночас і однією з найбільших гнид в українській політиці...
показать весь комментарий
13.05.2026 15:21 Ответить
Для муток і схем достатньо розумового рівня 12-14 років, не думаючи що їзх викриють. Не прогнознозуючи перспективу на найближчі роки. У мене був дуже кваліфікований, як науковець, викладач по Теорії електро-радіо кіл. Але у повсякденному житті і соціальному спілкуванні - довбень просто еталонний.
Яйцепад, дірвавшись до корита, теж мутив і думав що все зійде з рук. І де він? Труситься і садить печінку, всцикаючись що рано чи пізно але візьмуть його на очкур та притягнуть сюди?
Про який розум цього «панича» може йти мова якщо недавній приклад нічому не навчив?..
Розум то у нього є, але нема належного рівня цього розуму.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:09 Ответить
Дєрьмак через кишенькових суддів пересадив ледь не всіх патріотів в армії і політиці! А зараз кафнякає про незалежний і справедливий суд! На палю гниду фсбешну!
показать весь комментарий
13.05.2026 13:54 Ответить
Для нього правосуддя без тиску, а для інших - "ето другоє"... можна і превентивно і безпідставно....
показать весь комментарий
13.05.2026 13:55 Ответить
ба, більше.
Для нього "без тиску", це коли з суддєю можна "па-дамашнєму". Коли в якості найсуворішого покарання "я тіхонька в лєс уйду".
Але зазвичай: "Невинний. Поновити. Виплатити."
показать весь комментарий
13.05.2026 14:17 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.05.2026 13:55 Ответить
шолудивий пєс укуси себе за хвіст.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:55 Ответить
Тобто, те що дурний це плюс?🤔
показать весь комментарий
13.05.2026 13:55 Ответить
ще один піддослідний кролик
показать весь комментарий
13.05.2026 13:57 Ответить
Вже на фронт сходив,тепер покаже як не використовує вплив.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:58 Ответить
ковдру у Насірова попроси ще...
показать весь комментарий
13.05.2026 13:59 Ответить
Маю багато недоліків, "але відсутність розуму я до них не зараховую", - Єрмак
Це точно, відсутність розуму це обов'язкова позиція при зарахуванні на держслужбу в оп
показать весь комментарий
13.05.2026 14:00 Ответить
К гадалке не ходи.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:02 Ответить
Він сам собі і гадалка і ворожка 😂
показать весь комментарий
13.05.2026 14:21 Ответить
І чому всі злочинці - не дурні?
показать весь комментарий
13.05.2026 14:03 Ответить
Тому що злочинці діють раціонально заради вигоди,а дурні можуть просто завдати шкоди іншим, тільки заради особистого задоволення..) Між іншим дурні, це найнебезпечніший тип людини, тому що вони не передбачувані у своїх діях.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:28 Ответить
оце єдине шо хтів сказати це феезбешне чмо єрмак ,шо він не дурень ,це так нарціз середньої масті ,скот ...
показать весь комментарий
13.05.2026 14:05 Ответить
нет! он сказал что он дурачек ,но не считает это недостатком!
показать весь комментарий
13.05.2026 16:22 Ответить
Мозок звичайно не видно, але коли його бракує,все-таки помітно.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:08 Ответить
Відсутність розуму - це перевага Козиря. Саме з такими характеристиками дебілів і беруть в керувати країною під час війни.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:12 Ответить
Тут не поспориш вибудував досконалу систему що працювала на орків, але всі вважали інакше.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:14 Ответить
Євреї завжди перебільшують свої розумові здібності. Єрмак думає що він розумний і використовує зєленского для особистого збагачення. Зєлєнськи теж вважає себе розумним, але використовує єрмака не лише як інструмент особистого збагачення, а й як потенційни громовідвід. А це вже конфлікт інтересів. Ми дивлячись дуркуваті відосики зєлєнского звикли вважати його балаболом яким керує єрмак. Саме це і потрібно зєлєнскому для того щоб перекласти весь негатив і корупцію на "призначенця. Єрмак переоцінює свою впливовість. Він не самодостатній і як був холуєм зєленского який його підібрав з панелі і перетворив на "робочого мула" так ним ним і лишається. А загнаних мулів пристрілюють. Зєлєнскій щой но побачив як його облила брудом мєндєль. Якщо заговорять єрмак, міндіч, шефіри і його найближче оточення за принципом "ето не прєдать, а прєдвідєть" то зєлєнского перетворять в епічне парашне гівно. Багатьох він відпустив за кордон з обіцянкою мовчати. Але деяких особливо інформованих відпускати не можна (ага, мєндєль!). Тому чекаємо на клисичні єврейські розбірки - вони всі хворі! Печінка, нирки, серце, легені, якийсь новий вірус, ДТП та й шиза часто добить "нє по дєцкі". Єрмака з країни не випустять бо він є "носієм державних секретів", основним з яких є тупе виконання команд зєлєнского на розкрадання бюджету України. Єрмак, безумовно, і для цього великого розуму не потрібно, підстрахувався. Робив записи, відео, збирав документи, які мали б забезпечити йому виїзд до офшорних рахунків. Але ... "від шприціа гематома і могила, а в ній той фраєр, що любив купатись..."
показать весь комментарий
13.05.2026 14:18 Ответить
та саме твоє присутньє на цьому світі вже недолік.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:28 Ответить
Червонопикий дЄрьмак плутає розум із хитрожопістю, головною своєю рисою.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:30 Ответить
Така ж сама червонопика мразота, як і його риго-братан Єфремов, якого вони із Зєлєю випустили із СІЗО в липні 2019.

показать весь комментарий
13.05.2026 14:38 Ответить
з величезною повагою до Вас, ну як завжди.
Mother's Day!
мої квіти біля Вас...
показать весь комментарий
13.05.2026 14:40 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2026 15:07 Ответить
розумний сидить в Ізраїлі
показать весь комментарий
13.05.2026 14:31 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2026 14:37 Ответить
Портнов теж був дуже розумний. Але злоба і нахабство його згубили.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:39 Ответить
Розум є але його мінімум, і оцим висловлюванням ти робиш себе ще тупішим.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:40 Ответить
Людина яка звертається до гадалок і астрологів за визначенням не може бути повносправною і розумною.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:31 Ответить
у дєрьмака відсутня совість... а присутня ницість , підлість, жадібність та zрада
показать весь комментарий
13.05.2026 14:41 Ответить
****** бидло.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:43 Ответить
А як же обіцянки на фронт,а А.Б.?
показать весь комментарий
13.05.2026 14:48 Ответить
Консультації з гадалкою - ознака ну дуже великого розуму.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:06 Ответить
а хто сказав що це гадалка, а не куратор ФСБ під прикриттям гадалки ? (риторичне)

а піпл думає от дурак - до гадалки ходив..а ФСБ рже бо таким чином передавали явно вказівки
показать весь комментарий
13.05.2026 15:17 Ответить
Хто знається з ворожками та займається магією той точно не має розуму, бо то діти диявола
показать весь комментарий
13.05.2026 15:27 Ответить
Дебіл не розуміє що він дебіл
показать весь комментарий
13.05.2026 15:55 Ответить
В ********* світі відсутність розуму- це перевага, та соціальний ліфт)
показать весь комментарий
13.05.2026 16:43 Ответить
Тобто- відсутність розуму це його досягнення. Грати роль дурника в суді і приховувати свої протизаконні дії це теж злочин і косити під дурника напевно не вийде ?
показать весь комментарий
13.05.2026 17:49 Ответить
 
 