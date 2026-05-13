У меня много недостатков, "но отсутствие ума я к ним не отношу", - Ермак
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что правосудие должно оставаться независимым и свободным от какого-либо давления. По его словам, он намерен своим поведением продемонстрировать, что не оказывает никакого влияния на судебную систему
Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания по избранию ему меры пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на себе показать примером, что я этим (влиянием. — ред.) не пользуюсь", — отметил он.
Отдельно он отметил, что у него много недостатков, "но отсутствие ума я к ним не отношу".
Отвечая на вопрос, считает ли он это дело политическим, Ермак отметил, что не хотел бы сейчас это комментировать.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Простими словами: Довбень не може збагнути що від довбойоб, бо він довбойоб.
Просто ж те, що людина має клепку в голові, ще не значить, що вона хороша. Яскравий приклад - Портнов, який був дуже розумним, але водночас і однією з найбільших гнид в українській політиці...
Яйцепад, дірвавшись до корита, теж мутив і думав що все зійде з рук. І де він? Труситься і садить печінку, всцикаючись що рано чи пізно але візьмуть його на очкур та притягнуть сюди?
Про який розум цього «панича» може йти мова якщо недавній приклад нічому не навчив?..
Розум то у нього є, але нема належного рівня цього розуму.
Для нього "без тиску", це коли з суддєю можна "па-дамашнєму". Коли в якості найсуворішого покарання "я тіхонька в лєс уйду".
Але зазвичай: "Невинний. Поновити. Виплатити."
Це точно, відсутність розуму це обов'язкова позиція при зарахуванні на держслужбу в оп
а піпл думає от дурак - до гадалки ходив..а ФСБ рже бо таким чином передавали явно вказівки