Ермак после судебного заседания заявил, что выдвинутое ему подозрение "необоснованно"

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак называет подозрение со стороны антикоррупционных органов необоснованным, заявляет о беспрецедентном публичном давлении на следствие и уверяет, что не собирается покидать Украину и будет ездить к военным на фронт.

Об этом он написал в своих соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Что он говорит?

По словам Ермака, он вместе с защитниками уже приступил к работе с материалами дела. Он подчеркнул, что как адвокат с 30-летним стажем планирует защищать свое имя и репутацию исключительно в правовом поле.

"Уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: уведомление о подозрении является необоснованным.Я открыт ко всем процессуальным действиям. В то же время считаю необходимым обратить внимание на очевидное. В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить в отношении меня уведомление о подозрении. Убежден, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния", — заявил он.

Также Ермак подчеркнул, что не планирует выезжать из Украины и будет продолжать адвокатскую практику. Кроме того, он анонсировал дальнейшие поездки на фронт для помощи военным, бывшим пленным и их семьям.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

