РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6786 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
1 747 27

Ермак после судебного заседания заявил, что выдвинутое ему подозрение "необоснованно"

Андрей Ермак

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак называет подозрение со стороны антикоррупционных органов необоснованным, заявляет о беспрецедентном публичном давлении на следствие и уверяет, что не собирается покидать Украину и будет ездить к военным на фронт.

Об этом он написал в своих соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что он говорит?

По словам Ермака, он вместе с защитниками уже приступил к работе с материалами дела. Он подчеркнул, что как адвокат с 30-летним стажем планирует защищать свое имя и репутацию исключительно в правовом поле.

"Уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: уведомление о подозрении является необоснованным.Я открыт ко всем процессуальным действиям. В то же время считаю необходимым обратить внимание на очевидное. В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить в отношении меня уведомление о подозрении. Убежден, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния", — заявил он.

Также Ермак подчеркнул, что не планирует выезжать из Украины и будет продолжать адвокатскую практику. Кроме того, он анонсировал дальнейшие поездки на фронт для помощи военным, бывшим пленным и их семьям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак советовался по поводу назначений на госдолжности с гадалкой "Вероникой Фэншуй", - САП

Ермак

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Смотрите также: Ермак и Червинский устроили перепалку в суде: Надеюсь, для вас и тех, кто сдавал Украину, это просто не пройдет бесследно. ВИДЕО

Автор: 

Ермак Андрей (1557) подозрение (692)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
12.05.2026 21:37 Ответить
+9
Також Єрмак підкреслив, що не планує виїжджати з УкраїниДжерело: https://censor.net/ua/n4002874

Ось що значить справжній військовий! Наказ є наказ - він не може покинути Україну поки москва не відкличе свого агента!
показать весь комментарий
12.05.2026 21:24 Ответить
+5
Звісно, що недостатньо обґрунтована, бо треба було висувати державну зраду!
показать весь комментарий
12.05.2026 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.05.2026 21:16 Ответить
на фронт алі-баба буде їздити ?
це добре...

пуля дура !
да і штик - молодець !

.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:34 Ответить
Буде не на фронт, а через лінію фронту йти
показать весь комментарий
12.05.2026 21:20 Ответить
Та ну нах - нігуя собі дєвки пляшут
показать весь комментарий
12.05.2026 21:21 Ответить
Короткий переказ майбутніх судових засідань:
"Подсудімий - ви прізнайоте себя віновним?"
"Нет"
"Ну, на "нет" и суда нет. Подсудімий неУіноватий"
показать весь комментарий
12.05.2026 22:08 Ответить
Не закриють, через пару днів буде в Пітері. ГРУ своїх не кидає.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:23 Ответить
Всі спецслужби у всі часи час від часу таки кидають своїх в звязку з "обставинами непереборної сили".
показать весь комментарий
12.05.2026 23:51 Ответить
Також Єрмак підкреслив, що не планує виїжджати з УкраїниДжерело: https://censor.net/ua/n4002874

Ось що значить справжній військовий! Наказ є наказ - він не може покинути Україну поки москва не відкличе свого агента!
показать весь комментарий
12.05.2026 21:24 Ответить
Ермак человек слова. Сказал- иду на фронт и начал возить туда туристов(обоснованно).
показать весь комментарий
12.05.2026 21:29 Ответить
дрова він туда возить....

.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:36 Ответить
Звісно, що недостатньо обґрунтована, бо треба було висувати державну зраду!
показать весь комментарий
12.05.2026 21:34 Ответить
Нє ну як так? Я думав він скаже:" дійсно я злодій та зрадник, абсолютно здоровий і готовий до в'язниці". А він відмовляється хто б міг подумати 😸. Доречі він ще ось захворіє сердешний.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:36 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 21:37 Ответить
Будинок R1 це будинок Найвеличнійшого будівника Країни мрій!
показать весь комментарий
13.05.2026 00:48 Ответить
Не посадять, то хоч потягають добряче. Доведеться відволіктися від рішалова і кришування та власну дупу поприкривати. Хоть щось
(не навиджу оте хоть щось...)
показать весь комментарий
12.05.2026 21:39 Ответить
Адвокат з 30 річним стажем кажеш? Це разом ларьочною торгівлею і низько бюджетним кінозаводством?
показать весь комментарий
12.05.2026 21:41 Ответить
чим підозру , краще б дали єрмаку по йібалу. з бидлом треба розмовляти на зрозумілій їм мові.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:41 Ответить
Розстановкою кадрів займався Єрмак,мафію підбирав особисто .Здається в наступних серіях,можливо,оголосять підозру про державну зраду.Сірий кардинал Єрмак дуже хитрий лис,продуманий.Все це шобло під вивіскою "Рога і копита",вибачаюсь,"Слуга народа" розвернув ЗЕленський.Поки він на троні то відносно нього нічого не буде,а коли зміниться влада то строчити будуть на нього кому не лінь.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:56 Ответить
«Я адвокат з 30-річним стажем.» - якби Єлдак був справжнім адвокатом, то міг би сьогодні в суді захищатися без адвоката, закон це дозволяє. А тому Мендель правду сказала про Алі-Бабу - не має ніяких талантів, а лише пхається в будь-які справи, де його не можуть просто послати нафуй.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:33 Ответить
Влада змінювалася як у кіно,валілася династія
А у суді не винне воно.
Цирк на дроті -братія!
показать весь комментарий
12.05.2026 22:36 Ответить
і шнурок вудду не допомагає.Таку куйню, може нести повний профан-""" повідомлення про підозру є необгрунтованим. Я відкритий до всіх процесуальних дій. А НА ОСНОВІ ЧОГО ДАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ, ЯКЩО НЕ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ???
показать весь комментарий
12.05.2026 22:59 Ответить
Гандон Зе, прикрывается военными.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:23 Ответить
Кого цікавить думка міндічєй ?
показать весь комментарий
12.05.2026 23:39 Ответить
Будинок R1 це будинок Найвеличнійшого будівника Країни мрій!
показать весь комментарий
13.05.2026 00:42 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12/05.26р.:
"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності" . заявила прокурорка САП Валентина Гребенюк сьогодні в судовому засіданні по обранню Єрмаку міри запобіжного заходу.

Тобто - ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) при Мін'юсті, Міністерство юстиції, ДП «Дія»; державні ІТ-центри при міністерствах - це структури де безкарно і спокійно можна видалити все, що захоче клієнт ?
показать весь комментарий
13.05.2026 01:04 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12/05.26р.:
Підозра оголошена НАБУ і САП Андрію Єрмаку - це стара схема "каскадного розслідування" - беруть за менше, але доведене; і розширюють інкриміновану сферу по мірі набуття доказів.
Реакція Банкової з посиленням охорони і перекриттям доступу до Зеленського, свідчить про серйозне занепокоєння Зеленського наслідками дій проти Єрмака. З свого боку Єрмак може бути різко незадоволений діями Зеленського, який врятував своїх єврейських подільників, але залишив його на здобич правоохоронним органам.
Реакція Зеленського - блокування урядового кварталу і підготовка до чергового "закордонного візиту".
Ми лише можемо повторити сакраментальне "згризіть одне одного"
показать весь комментарий
13.05.2026 01:08 Ответить
 
 