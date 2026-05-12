Ермак после судебного заседания заявил, что выдвинутое ему подозрение "необоснованно"
Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак называет подозрение со стороны антикоррупционных органов необоснованным, заявляет о беспрецедентном публичном давлении на следствие и уверяет, что не собирается покидать Украину и будет ездить к военным на фронт.
Об этом он написал в своих соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Что он говорит?
По словам Ермака, он вместе с защитниками уже приступил к работе с материалами дела. Он подчеркнул, что как адвокат с 30-летним стажем планирует защищать свое имя и репутацию исключительно в правовом поле.
"Уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: уведомление о подозрении является необоснованным.Я открыт ко всем процессуальным действиям. В то же время считаю необходимым обратить внимание на очевидное. В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить в отношении меня уведомление о подозрении. Убежден, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния", — заявил он.
Также Ермак подчеркнул, что не планирует выезжать из Украины и будет продолжать адвокатскую практику. Кроме того, он анонсировал дальнейшие поездки на фронт для помощи военным, бывшим пленным и их семьям.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це добре...
пуля дура !
да і штик - молодець !
.
"Подсудімий - ви прізнайоте себя віновним?"
"Нет"
"Ну, на "нет" и суда нет. Подсудімий неУіноватий"
Ось що значить справжній військовий! Наказ є наказ - він не може покинути Україну поки москва не відкличе свого агента!
.
(не навиджу оте хоть щось...)
А у суді не винне воно.
Цирк на дроті -братія!
"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності" . заявила прокурорка САП Валентина Гребенюк сьогодні в судовому засіданні по обранню Єрмаку міри запобіжного заходу.
Тобто - ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) при Мін'юсті, Міністерство юстиції, ДП «Дія»; державні ІТ-центри при міністерствах - це структури де безкарно і спокійно можна видалити все, що захоче клієнт ?
Підозра оголошена НАБУ і САП Андрію Єрмаку - це стара схема "каскадного розслідування" - беруть за менше, але доведене; і розширюють інкриміновану сферу по мірі набуття доказів.
Реакція Банкової з посиленням охорони і перекриттям доступу до Зеленського, свідчить про серйозне занепокоєння Зеленського наслідками дій проти Єрмака. З свого боку Єрмак може бути різко незадоволений діями Зеленського, який врятував своїх єврейських подільників, але залишив його на здобич правоохоронним органам.
Реакція Зеленського - блокування урядового кварталу і підготовка до чергового "закордонного візиту".
Ми лише можемо повторити сакраментальне "згризіть одне одного"