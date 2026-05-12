Єрмак після судового засідання заявив, що висунута йому підозра "необґрунтована"

Андрій Єрмак

Ексголова ОП Андрій Єрмак називає підозру від антикорупційних органів необґрунтованою, заявляє про безпрецедентний публічний тиск на слідство та запевняє, що не збирається залишати Україну і їздитиме до військових на фронт.

Що каже?

За словами Єрмака, він разом із захисниками вже розпочав роботу з матеріалами справи. Він наголосив, що як адвокат із 30-річним стажем планує захищати своє ім’я та репутацію виключно у правовому полі.

"Уже після першого ознайомлення можу повторити те, що сказав журналістам: повідомлення про підозру є необгрунтованим. Я відкритий до всіх процесуальних дій. Водночас вважаю за необхідне звернути увагу на очевидне. Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру. Переконаний, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу", - заявив він.

Також Єрмак підкреслив, що не планує виїжджати з України та продовжуватиме адвокатську практику. Крім того, він анонсував подальші поїздки на фронт для допомоги військовим, колишнім полоненим та їхнім родинам.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Також Єрмак підкреслив, що не планує виїжджати з УкраїниДжерело: https://censor.net/ua/n4002874

Ось що значить справжній військовий! Наказ є наказ - він не може покинути Україну поки москва не відкличе свого агента!
12.05.2026 21:24 Відповісти
12.05.2026 21:37 Відповісти
+5
Звісно, що недостатньо обґрунтована, бо треба було висувати державну зраду!
12.05.2026 21:34 Відповісти
12.05.2026 21:16
на фронт алі-баба буде їздити ?
це добре...

пуля дура !
да і штик - молодець !

.
12.05.2026 21:34
Буде не на фронт, а через лінію фронту йти
12.05.2026 21:20
Та ну нах - нігуя собі дєвки пляшут
12.05.2026 21:21
Короткий переказ майбутніх судових засідань:
"Подсудімий - ви прізнайоте себя віновним?"
"Нет"
"Ну, на "нет" и суда нет. Подсудімий неУіноватий"
12.05.2026 22:08
Не закриють, через пару днів буде в Пітері. ГРУ своїх не кидає.
12.05.2026 21:23
Всі спецслужби у всі часи час від часу таки кидають своїх в звязку з "обставинами непереборної сили".
12.05.2026 23:51
Ермак человек слова. Сказал- иду на фронт и начал возить туда туристов(обоснованно).
12.05.2026 21:29
дрова він туда возить....

Звісно, що недостатньо обґрунтована, бо треба було висувати державну зраду!
Нє ну як так? Я думав він скаже:" дійсно я злодій та зрадник, абсолютно здоровий і готовий до в'язниці". А він відмовляється хто б міг подумати 😸. Доречі він ще ось захворіє сердешний.
Не посадять, то хоч потягають добряче. Доведеться відволіктися від рішалова і кришування та власну дупу поприкривати. Хоть щось
(не навиджу оте хоть щось...)
12.05.2026 21:39
Адвокат з 30 річним стажем кажеш? Це разом ларьочною торгівлею і низько бюджетним кінозаводством?
12.05.2026 21:41
І ще досвід роботи юристом стриптиз-клубу.
13.05.2026 04:11
чим підозру , краще б дали єрмаку по йібалу. з бидлом треба розмовляти на зрозумілій їм мові.
12.05.2026 21:41
Розстановкою кадрів займався Єрмак,мафію підбирав особисто .Здається в наступних серіях,можливо,оголосять підозру про державну зраду.Сірий кардинал Єрмак дуже хитрий лис,продуманий.Все це шобло під вивіскою "Рога і копита",вибачаюсь,"Слуга народа" розвернув ЗЕленський.Поки він на троні то відносно нього нічого не буде,а коли зміниться влада то строчити будуть на нього кому не лінь.
12.05.2026 21:56
«Я адвокат з 30-річним стажем.» - якби Єлдак був справжнім адвокатом, то міг би сьогодні в суді захищатися без адвоката, закон це дозволяє. А тому Мендель правду сказала про Алі-Бабу - не має ніяких талантів, а лише пхається в будь-які справи, де його не можуть просто послати нафуй.
12.05.2026 22:33
Влада змінювалася як у кіно,валілася династія
А у суді не винне воно.
Цирк на дроті -братія!
12.05.2026 22:36
і шнурок вудду не допомагає.Таку куйню, може нести повний профан-""" повідомлення про підозру є необгрунтованим. Я відкритий до всіх процесуальних дій. А НА ОСНОВІ ЧОГО ДАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ, ЯКЩО НЕ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ???
12.05.2026 22:59
Гандон Зе, прикрывается военными.
12.05.2026 23:23
Кого цікавить думка міндічєй ?
12.05.2026 23:39
Ну, не скажи. Для їхнього захисту спеціальний Закон прийняли.
13.05.2026 04:13
Будинок R1 це будинок Найвеличнійшого будівника Країни мрій!
13.05.2026 00:42
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12/05.26р.:
"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності" . заявила прокурорка САП Валентина Гребенюк сьогодні в судовому засіданні по обранню Єрмаку міри запобіжного заходу.

Тобто - ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) при Мін'юсті, Міністерство юстиції, ДП «Дія»; державні ІТ-центри при міністерствах - це структури де безкарно і спокійно можна видалити все, що захоче клієнт ?
13.05.2026 01:04
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12/05.26р.:
Підозра оголошена НАБУ і САП Андрію Єрмаку - це стара схема "каскадного розслідування" - беруть за менше, але доведене; і розширюють інкриміновану сферу по мірі набуття доказів.
Реакція Банкової з посиленням охорони і перекриттям доступу до Зеленського, свідчить про серйозне занепокоєння Зеленського наслідками дій проти Єрмака. З свого боку Єрмак може бути різко незадоволений діями Зеленського, який врятував своїх єврейських подільників, але залишив його на здобич правоохоронним органам.
Реакція Зеленського - блокування урядового кварталу і підготовка до чергового "закордонного візиту".
Ми лише можемо повторити сакраментальне "згризіть одне одного"
13.05.2026 01:08
Єрмак повинен заключити контракт з ЗСУ в штурмову роту. Він хлопець міцний, потягне і кулемет....
13.05.2026 06:01
ОДНОЗНАЧНО, ЩО АБСОЛЮТНО НЕПОВНА !!! За ним "діянь" на 1000 томів кримінальної справи.
13.05.2026 08:08
тікай на фронт
13.05.2026 09:48
 
 