УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19119 відвідувачів онлайн
Новини Вплив Єрмака Підозра Єрмаку
3 636 51

Маю багато недоліків, "але відсутність розуму я до них не зараховую", - Єрмак

Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що правосуддя має залишатися незалежним та вільним від будь-якого тиску. За його словами, він має намір власною поведінкою продемонструвати, що не використовує жодного впливу на судову систему.

Про це він заявив журналістам перед початком засідання, де йому мають обрати запобіжний захід, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

‎"Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу. Я хочу на собі показати прикладом, що я цим (впливом. - ред.) не користуюся", - зазначив він.

Єрмак оцінив власні недоліки

‎Окремо він зазначив, що має багато недоліків, "але відсутність розуму я до них не зараховую".

‎Відповідаючи на запитання, чи вважає він цю справу політичною, Єрмак зазначив, що не хотів би зараз це коментувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак після судового засідання заявив, що висунута йому підозра "необґрунтована"

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Також читайте: Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою "Веронікою Феншуй", - САП

Автор: 

суд (11881) Єрмак Андрій (1706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
це дивлячись з ким порівнювати, якщо з зелею тебе порівняти то так, ти дуже розумний, а якщо із звичайною людиною - то не дуже.
показати весь коментар
13.05.2026 13:50 Відповісти
+14
Дєрьмак через кишенькових суддів пересадив ледь не всіх патріотів в армії і політиці! А зараз кафнякає про незалежний і справедливий суд! На палю гниду фсбешну!
показати весь коментар
13.05.2026 13:54 Відповісти
+14
Це тільки верхівка айсберга, ця потвора розпустила щупальці у всі напрямки, та й ще працює на кацапів, зливаючи Україну. Ну а якщо хоче суд без тиску, то може перейдемо до суду Лінча. Самий неупереджений суд у світі
показати весь коментар
13.05.2026 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це дивлячись з ким порівнювати, якщо з зелею тебе порівняти то так, ти дуже розумний, а якщо із звичайною людиною - то не дуже.
показати весь коментар
13.05.2026 13:50 Відповісти
Ну не знаю. Живе він точно краще за будь-якого звичайного українця.
показати весь коментар
13.05.2026 15:26 Відповісти
Дерьмак зізнався, що він хитро..опий- це про відсутність розуму
показати весь коментар
13.05.2026 17:42 Відповісти
Так - хватило ж клепки грошенят нагребти і відмивати у будівництві
показати весь коментар
13.05.2026 13:51 Відповісти
Це тільки верхівка айсберга, ця потвора розпустила щупальці у всі напрямки, та й ще працює на кацапів, зливаючи Україну. Ну а якщо хоче суд без тиску, то може перейдемо до суду Лінча. Самий неупереджений суд у світі
показати весь коментар
13.05.2026 13:55 Відповісти
Зараз *** заплачу. То всі на нього наговорюють. Просто зелений ангел.
показати весь коментар
13.05.2026 13:59 Відповісти
Нагребти хватило а перестрахуватись не хватило клепки , повірив що він Бог№2 .
показати весь коментар
13.05.2026 13:56 Відповісти
Повірив в себе і в феншуй
показати весь коментар
13.05.2026 14:00 Відповісти
Ефект Даннінга - Крюґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
Простими словами: Довбень не може збагнути що від довбойоб, бо він довбойоб.
показати весь коментар
13.05.2026 14:04 Відповісти
Ну, як на мене, він падлюка, але точно не ідіот, якщо хватає розуму на схеми та мутки всі...
Просто ж те, що людина має клепку в голові, ще не значить, що вона хороша. Яскравий приклад - Портнов, який був дуже розумним, але водночас і однією з найбільших гнид в українській політиці...
показати весь коментар
13.05.2026 15:21 Відповісти
Для муток і схем достатньо розумового рівня 12-14 років, не думаючи що їзх викриють. Не прогнознозуючи перспективу на найближчі роки. У мене був дуже кваліфікований, як науковець, викладач по Теорії електро-радіо кіл. Але у повсякденному житті і соціальному спілкуванні - довбень просто еталонний.
Яйцепад, дірвавшись до корита, теж мутив і думав що все зійде з рук. І де він? Труситься і садить печінку, всцикаючись що рано чи пізно але візьмуть його на очкур та притягнуть сюди?
Про який розум цього «панича» може йти мова якщо недавній приклад нічому не навчив?..
Розум то у нього є, але нема належного рівня цього розуму.
показати весь коментар
13.05.2026 16:09 Відповісти
Дєрьмак через кишенькових суддів пересадив ледь не всіх патріотів в армії і політиці! А зараз кафнякає про незалежний і справедливий суд! На палю гниду фсбешну!
показати весь коментар
13.05.2026 13:54 Відповісти
Для нього правосуддя без тиску, а для інших - "ето другоє"... можна і превентивно і безпідставно....
показати весь коментар
13.05.2026 13:55 Відповісти
ба, більше.
Для нього "без тиску", це коли з суддєю можна "па-дамашнєму". Коли в якості найсуворішого покарання "я тіхонька в лєс уйду".
Але зазвичай: "Невинний. Поновити. Виплатити."
показати весь коментар
13.05.2026 14:17 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.05.2026 13:55 Відповісти
шолудивий пєс укуси себе за хвіст.
показати весь коментар
13.05.2026 13:55 Відповісти
Тобто, те що дурний це плюс?🤔
показати весь коментар
13.05.2026 13:55 Відповісти
ще один піддослідний кролик
показати весь коментар
13.05.2026 13:57 Відповісти
Вже на фронт сходив,тепер покаже як не використовує вплив.
показати весь коментар
13.05.2026 13:58 Відповісти
ковдру у Насірова попроси ще...
показати весь коментар
13.05.2026 13:59 Відповісти
Маю багато недоліків, "але відсутність розуму я до них не зараховую", - Єрмак
Це точно, відсутність розуму це обов'язкова позиція при зарахуванні на держслужбу в оп
показати весь коментар
13.05.2026 14:00 Відповісти
К гадалке не ходи.
показати весь коментар
13.05.2026 14:02 Відповісти
Він сам собі і гадалка і ворожка 😂
показати весь коментар
13.05.2026 14:21 Відповісти
І чому всі злочинці - не дурні?
показати весь коментар
13.05.2026 14:03 Відповісти
Тому що злочинці діють раціонально заради вигоди,а дурні можуть просто завдати шкоди іншим, тільки заради особистого задоволення..) Між іншим дурні, це найнебезпечніший тип людини, тому що вони не передбачувані у своїх діях.
показати весь коментар
13.05.2026 14:28 Відповісти
оце єдине шо хтів сказати це феезбешне чмо єрмак ,шо він не дурень ,це так нарціз середньої масті ,скот ...
показати весь коментар
13.05.2026 14:05 Відповісти
нет! он сказал что он дурачек ,но не считает это недостатком!
показати весь коментар
13.05.2026 16:22 Відповісти
Мозок звичайно не видно, але коли його бракує,все-таки помітно.
показати весь коментар
13.05.2026 14:08 Відповісти
Відсутність розуму - це перевага Козиря. Саме з такими характеристиками дебілів і беруть в керувати країною під час війни.
показати весь коментар
13.05.2026 14:12 Відповісти
Тут не поспориш вибудував досконалу систему що працювала на орків, але всі вважали інакше.
показати весь коментар
13.05.2026 14:14 Відповісти
Євреї завжди перебільшують свої розумові здібності. Єрмак думає що він розумний і використовує зєленского для особистого збагачення. Зєлєнськи теж вважає себе розумним, але використовує єрмака не лише як інструмент особистого збагачення, а й як потенційни громовідвід. А це вже конфлікт інтересів. Ми дивлячись дуркуваті відосики зєлєнского звикли вважати його балаболом яким керує єрмак. Саме це і потрібно зєлєнскому для того щоб перекласти весь негатив і корупцію на "призначенця. Єрмак переоцінює свою впливовість. Він не самодостатній і як був холуєм зєленского який його підібрав з панелі і перетворив на "робочого мула" так ним ним і лишається. А загнаних мулів пристрілюють. Зєлєнскій щой но побачив як його облила брудом мєндєль. Якщо заговорять єрмак, міндіч, шефіри і його найближче оточення за принципом "ето не прєдать, а прєдвідєть" то зєлєнского перетворять в епічне парашне гівно. Багатьох він відпустив за кордон з обіцянкою мовчати. Але деяких особливо інформованих відпускати не можна (ага, мєндєль!). Тому чекаємо на клисичні єврейські розбірки - вони всі хворі! Печінка, нирки, серце, легені, якийсь новий вірус, ДТП та й шиза часто добить "нє по дєцкі". Єрмака з країни не випустять бо він є "носієм державних секретів", основним з яких є тупе виконання команд зєлєнского на розкрадання бюджету України. Єрмак, безумовно, і для цього великого розуму не потрібно, підстрахувався. Робив записи, відео, збирав документи, які мали б забезпечити йому виїзд до офшорних рахунків. Але ... "від шприціа гематома і могила, а в ній той фраєр, що любив купатись..."
показати весь коментар
13.05.2026 14:18 Відповісти
та саме твоє присутньє на цьому світі вже недолік.
показати весь коментар
13.05.2026 14:28 Відповісти
Червонопикий дЄрьмак плутає розум із хитрожопістю, головною своєю рисою.
показати весь коментар
13.05.2026 14:30 Відповісти
Така ж сама червонопика мразота, як і його риго-братан Єфремов, якого вони із Зєлєю випустили із СІЗО в липні 2019.

показати весь коментар
13.05.2026 14:38 Відповісти
з величезною повагою до Вас, ну як завжди.
Mother's Day!
мої квіти біля Вас...
показати весь коментар
13.05.2026 14:40 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2026 15:07 Відповісти
розумний сидить в Ізраїлі
показати весь коментар
13.05.2026 14:31 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2026 14:37 Відповісти
Портнов теж був дуже розумний. Але злоба і нахабство його згубили.
показати весь коментар
13.05.2026 14:39 Відповісти
Розум є але його мінімум, і оцим висловлюванням ти робиш себе ще тупішим.
показати весь коментар
13.05.2026 14:40 Відповісти
Людина яка звертається до гадалок і астрологів за визначенням не може бути повносправною і розумною.
показати весь коментар
13.05.2026 15:31 Відповісти
у дєрьмака відсутня совість... а присутня ницість , підлість, жадібність та zрада
показати весь коментар
13.05.2026 14:41 Відповісти
****** бидло.
показати весь коментар
13.05.2026 14:43 Відповісти
А як же обіцянки на фронт,а А.Б.?
показати весь коментар
13.05.2026 14:48 Відповісти
Консультації з гадалкою - ознака ну дуже великого розуму.
показати весь коментар
13.05.2026 15:06 Відповісти
а хто сказав що це гадалка, а не куратор ФСБ під прикриттям гадалки ? (риторичне)

а піпл думає от дурак - до гадалки ходив..а ФСБ рже бо таким чином передавали явно вказівки
показати весь коментар
13.05.2026 15:17 Відповісти
Хто знається з ворожками та займається магією той точно не має розуму, бо то діти диявола
показати весь коментар
13.05.2026 15:27 Відповісти
Дебіл не розуміє що він дебіл
показати весь коментар
13.05.2026 15:55 Відповісти
В ********* світі відсутність розуму- це перевага, та соціальний ліфт)
показати весь коментар
13.05.2026 16:43 Відповісти
Тобто- відсутність розуму це його досягнення. Грати роль дурника в суді і приховувати свої протизаконні дії це теж злочин і косити під дурника напевно не вийде ?
показати весь коментар
13.05.2026 17:49 Відповісти
 
 