МЗС назвало штучними чутки про відмову Зеленського летіти через Польщу: Політичний вимір відсутній

У Міністерстві закордонних справ України спростували чутки про те, що президент Володимир Зеленський змінив традиційний маршрут закордонних поїздок та полетів до Лондона через Молдову замість Польщі через політичний конфлікт між Києвом та Варшавою.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав на брифінгу, цитує "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

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Позиція МЗС: Безпека понад політику

Тихий розкритикував версії про нібито демарш українського лідера щодо польських летовищ. За його словами, розробка та затвердження маршрутів є виключно технічною роботою спецслужб.

"Я бачив цю привʼязку [до конфлікту з Польщею]. Мені здається, що вона штучна. Логістика Президента визначається окремо його службою протоколу. Не політизуймо питання логістики й не привертаймо до них особливу увагу з безпекових питань. Не варто, якщо чесно. Політичний вимір тут відсутній і не треба його шукати", - закликав речник МЗС.

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З чого все почалося

Раніше ЗМІ з посиланням на дані FlightAware повідомляли, що до Великої Британії Зеленський вилітав з аеропорту Кишинева (Молдова), а не з польського Жешува, яким він користувався раніше. У соцмережах припускали, що зміни в логістиці президента відбулися через напруження відносин між Україною і Польщею.

На тлі цього прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також відкинув припущення, що Зеленський не летів через Польщу через тиск з боку Варшави, і заявив, що аеропорт у Жешуві не був закритий.

Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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