МИД назвал искусственными слухи об отказе Зеленского лететь через Польшу: Политическая составляющая отсутствует

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли слухи о том, что президент Владимир Зеленский изменил традиционный маршрут зарубежных поездок и полетел в Лондон через Молдову вместо Польши из-за политического конфликта между Киевом и Варшавой.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил на брифинге, цитирует "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция МИД: Безопасность - превыше всего

Тихий раскритиковал версии о якобы демарше украинского лидера в отношении польских аэропортов. По его словам, разработка и утверждение маршрутов является исключительно технической работой спецслужб.

"Я видел эту привязку [к конфликту с Польшей]. Мне кажется, что она искусственная. Логистика Президента определяется отдельно его службой протокола. Давайте не политизировать вопросы логистики и не придавать им особого значения с точки зрения безопасности. Не стоит, если честно. Политического измерения здесь нет и не нужно его искать", - призвал представитель МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна исправить ошибку в названии подразделения "Героев УПА", - Сикорский

С чего все началось

Ранее СМИ со ссылкой на данные FlightAware сообщали, что в Великобританию Зеленский вылетал из аэропорта Кишинева (Молдова), а не из польского Жешува, которым он пользовался ранее. В соцсетях предполагали, что изменения в логистике президента произошли из-за напряженности отношений между Украиной и Польшей.

На фоне этого премьер-министр Польши Дональд Туск также отверг предположение, что Зеленский не летел через Польшу из-за давления со стороны Варшавы, и заявил, что аэропорт в Жешуве не был закрыт.

Что предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях началось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "імені Героїв УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "іменї Героїв УПА".

Читайте: Польша приостанавливает пропуск автобусов из Украины через пункт "Шегини – Медика" до ноября 2027 года