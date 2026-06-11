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Новини відносини України та Польщі
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Польща хоче повернення близько €450 млн за зброю, передану Україні

Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

Польща вимагає повного відшкодування близько 450 мільйонів євро за озброєння, яке було передане Україні в межах допомоги після початку повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик  в ефірі RMF FM.

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Польща виступила проти нового плану ЄС

Суперечка виникла навколо 6,6 мільярда євро Європейського фонду миру (EPF), які були розблоковані після тривалого блокування Угорщиною.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас запропонувала новий механізм розподілу цих коштів. Він передбачає часткове відшкодування країнам за вже надану допомогу, фінансування навчання українських військових та спільні закупівлі озброєння для України.

Однак Варшава не підтримала цю пропозицію.

"Ці гроші – це наші гроші", – заявив Томчик.

За його словами, скорочення виплат означатиме менше коштів для польської армії.

Польська сторона також звинувачує Брюссель у спробі змінити правила розподілу коштів після того, як країни вже надали військову допомогу Україні.

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Німеччина пропонує передати кошти Україні

Німеччина займає протилежну позицію. У Берліні вважають, що всі розблоковані кошти мають бути спрямовані безпосередньо на підтримку України.

Заступник міністра оборони ФРН Себастіан Гартманн наголосив, що Європейський фонд миру створювався як механізм солідарності.

Подібну позицію підтримують і скандинавські країни.

За даними польських дипломатичних джерел, держави, які почали допомагати Україні одними з перших, зокрема Польща та Словаччина, виступають проти зменшення компенсацій за вже передану зброю.

Франція займає проміжну позицію. Париж загалом підтримує підхід Каї Каллас, хоча виступає проти закупівлі озброєння для України через американський механізм PURL.

Наразі питання обговорюватимуть на технічному рівні, після чого його розглянуть посли країн Євросоюзу.

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Автор: 

зброя (7907) Польща (9356) допомога (9200) вимога (48) Україна (7399)
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Топ коментарі
+11
"було передане Україні в межах допомоги" Яка ж це тоді допомога? Це тоді продаж своєї застарілої списаної зброї за кошти інших країн ЄС. Треба називати речі своїми іменами.
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11.06.2026 12:42 Відповісти
+4
Зеля стрьомний поц, то угорців задрачував, то трампа, тепер за поляків взявся.
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11.06.2026 12:47 Відповісти
+4
треба віддавати , поляки заслуговують на відшкодуваня ...міндічі можуть грабувати немяренно , хай зеленський візьме шо змафіозів , та віддасть борги полякам !!!...
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11.06.2026 12:47 Відповісти
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імпотенти фуєві. гидко це чути
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11.06.2026 12:40 Відповісти
"було передане Україні в межах допомоги" Яка ж це тоді допомога? Це тоді продаж своєї застарілої списаної зброї за кошти інших країн ЄС. Треба називати речі своїми іменами.
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11.06.2026 12:42 Відповісти
Не просто передавали напівзогнилий мотлох, а ще й ставили йому цінник х10. Те саме робили не тільки вони, а майже всі країни-допомаганти, які радо взялися за "благодійність", в такий спосіб утилізуючи майже безкоштовно те, що інакше треба було б утилізовувати власним коштом. І в них ще вистачає нахабства драти за це шалені гроші на власне переозброєння.
З іншого боку - поки це все вариться всередині ЄС, а ми продовжуємо отримувати хай якої вже якості (часто - цілком пристойної) матеріальну військову допомогу, нас вся ця їхня внутрішня гризня не має особливо обходити.
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11.06.2026 12:59 Відповісти
Приїхали . Подякуйте найвеличнімошу і тим хто йому рейтинги розмальовує .
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11.06.2026 12:46 Відповісти
Прочитайте хоч текст крім заголовку (заголовок і так маніпулятивний - на Цензорі це редакційна політика). Коли Польща передавала нам озброєння, то мала обіцянку ЄС про їх компенсацію. Тепер хочуть все переграти і замість компенсації пропонують кредит. Польща відмовилась від кредиту (кредит вимагає певних політичних забов'язань перед ЄС) і тому вимагає виконання домовленостей від ЄС. Хоча, кому я пишу - ви ж на рівні задоволення природних потреб. А найвеличніший бачте вам в штани надзюрив.
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11.06.2026 13:02 Відповісти
Зеля стрьомний поц, то угорців задрачував, то трампа, тепер за поляків взявся.
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11.06.2026 12:47 Відповісти
треба віддавати , поляки заслуговують на відшкодуваня ...міндічі можуть грабувати немяренно , хай зеленський візьме шо змафіозів , та віддасть борги полякам !!!...
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11.06.2026 12:47 Відповісти
Може ще викрадення на вулицях зупинити, чи заборонити поліцаям стріляти в вагітних?
Зеленський проти цього але нічого не може зробити, бо нема повноважень.
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11.06.2026 13:15 Відповісти
Очікувано пшецьке гавно полізло назовні. Тримати його в собі покидькам вже не було сил. Це ті що нам вказують,кого і як називати.
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11.06.2026 12:47 Відповісти
Ще й медальку з білим півнем у найвеличнішого хочуть забрати.Ну це вже вапщє.
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11.06.2026 12:51 Відповісти
Нехай покажуть угоду, що цю зброю передавали не безкоштовно, а за гроші. Якщо немає письмової угоди, підписаної сторонами, нехай смокчуть у Тузика.
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11.06.2026 12:48 Відповісти
Дивно-як поляки майстерно свої пейси маскують.
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11.06.2026 12:48 Відповісти
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11.06.2026 12:49 Відповісти
А тільки хоч одні повернуть то рахунки зразу полетять. Але тут бабка на двоє гадала, щодо пшеків бо я бачив щирі здивовані обличчя польських меценатів, що приїхали звичайною залізницею та ночували у своїх Українських колег , де в нужденних 3-4 маши в дворі власні.😸. А таких випадків ато і більше показових в Україні вистачає.
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11.06.2026 12:49 Відповісти
Трамп покусал, не удивляйтесь.
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11.06.2026 12:50 Відповісти
Ще півроку і польский уряд заявить, що то Польща воює з росією, а Україна тільки їй заважає...
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11.06.2026 12:54 Відповісти
Хм, в такому випадку і досвід ведення ''дронових битв'' за ''так'' не передавати..
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11.06.2026 13:05 Відповісти
Це наслідки роботи провокатора та саботажника ЗЕлупи. Не було б бикування та хамства з його боку, не було б демонстративного польоту на саміт ЄС не через Польщу, а вперше через Молдову, не було би і цих вимог. Україна зараз від Польщі залежить більше ніж вона від нас і якби при владі був справжній державник, а не імітатор та провокатор, якого цікавить лише хайп та хамство, яким він того хайпу домогається, то цей скандал з поляками просто б ніколи не почався. Браво, в кремлі відкорковують шампанське, дивлячись, як їхній Буратіно просто розбиває в щент у всіх на очах партнерство з Польщею, яке попередники вибудовували десятиліттями.
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11.06.2026 13:05 Відповісти
Яка ганьба , все мирне сите життя Польщі тримається на крові і життях наших Героїв які стримують скажену орду , і за допомогу вимагати гроші ??? Це вже якась за межею розуміння ницість .
Існує вираз "іспанський сором" це коли хтось щось робе а соромно тобі , мабуть час вводити новий вираз " польський сором ".
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11.06.2026 13:06 Відповісти
Браття поляки! Допомога! Підтримують вступ в ЄС!
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11.06.2026 13:09 Відповісти
Ось нам всі і допомагають "безвезмездно".
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11.06.2026 13:11 Відповісти
Ща зєля "викотить" полякам свої вагомі аргументи .
Ну. а шо, обсиратись, то вже обсиратись по-повній!
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11.06.2026 13:12 Відповісти
На цьому фоні хочу всіх притомних українців привітати з датою
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11.06.2026 13:15 Відповісти
Приїхали
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11.06.2026 13:17 Відповісти
Нація гендлярів - одним словом.
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11.06.2026 13:19 Відповісти
 
 