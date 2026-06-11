Польща хоче повернення близько €450 млн за зброю, передану Україні
Польща вимагає повного відшкодування близько 450 мільйонів євро за озброєння, яке було передане Україні в межах допомоги після початку повномасштабної війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі RMF FM.
Польща виступила проти нового плану ЄС
Суперечка виникла навколо 6,6 мільярда євро Європейського фонду миру (EPF), які були розблоковані після тривалого блокування Угорщиною.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас запропонувала новий механізм розподілу цих коштів. Він передбачає часткове відшкодування країнам за вже надану допомогу, фінансування навчання українських військових та спільні закупівлі озброєння для України.
Однак Варшава не підтримала цю пропозицію.
"Ці гроші – це наші гроші", – заявив Томчик.
За його словами, скорочення виплат означатиме менше коштів для польської армії.
Польська сторона також звинувачує Брюссель у спробі змінити правила розподілу коштів після того, як країни вже надали військову допомогу Україні.
Німеччина пропонує передати кошти Україні
Німеччина займає протилежну позицію. У Берліні вважають, що всі розблоковані кошти мають бути спрямовані безпосередньо на підтримку України.
Заступник міністра оборони ФРН Себастіан Гартманн наголосив, що Європейський фонд миру створювався як механізм солідарності.
Подібну позицію підтримують і скандинавські країни.
За даними польських дипломатичних джерел, держави, які почали допомагати Україні одними з перших, зокрема Польща та Словаччина, виступають проти зменшення компенсацій за вже передану зброю.
Франція займає проміжну позицію. Париж загалом підтримує підхід Каї Каллас, хоча виступає проти закупівлі озброєння для України через американський механізм PURL.
Наразі питання обговорюватимуть на технічному рівні, після чого його розглянуть посли країн Євросоюзу.
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З іншого боку - поки це все вариться всередині ЄС, а ми продовжуємо отримувати хай якої вже якості (часто - цілком пристойної) матеріальну військову допомогу, нас вся ця їхня внутрішня гризня не має особливо обходити.
Зеленський проти цього але нічого не може зробити, бо нема повноважень.
Існує вираз "іспанський сором" це коли хтось щось робе а соромно тобі , мабуть час вводити новий вираз " польський сором ".
Ну. а шо, обсиратись, то вже обсиратись по-повній!