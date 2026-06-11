Польські депутати вимагали, щоб Вінниця перейменувала вулицю Бандери: голосування провалили

У польському місті-побратимі Кельце правопопулісти провалили спробу офіційно вимагати від Вінниці скасування перейменування вулиці на честь Степана Бандери. Дипломатичний скандал вже призвів до того, що мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав заявку на отримання 15 гуманітарних вживаних автобусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Kielce Naszemiasto та український канал польського телебачення Slawa TV.

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Так, намагання представників партії Польщі "Право і справедливість" (ПіС) використати гуманітарну допомогу Україні як важіль тиску наштовхнулося на процедурний опір правлячої коаліції прем'єра Дональда Туска.

Голосування у Кельце

Депутати від фракції "ПіС" намагалися включити до порядку денного сесії резолюцію-звернення до мера Вінниці Сергія Моргунова з вимогою негайно скасувати рішення 2022 року про найменування однієї з вулиць на честь Степана Бандери.

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Проте для ухвалення рішення забракло голосів:

"За" проголосували лише 12 депутатів (усі від "ПіС");

Утрималися дві позафракційні депутатки;

Проігнорували: 11 представників партії прем'єра Туска "Громадянська платформа" відмовилися брати участь у голосуванні. Для включення документа забракло одного голосу (потрібно було 13 із 25).

Лідер групи "ПіС" Марчин Стемпнєвський уже заявив про "глибоке розчарування браком єдності" та анонсував повторний розгляд скандальної резолюції на наступній сесії 25 червня.

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Допомога від Кельце: автобуси, які виявилися 17-річним брухтом

Скандал спалахнув навколо наміру Кельце безкоштовно передати Вінниці 15 вживаних автобусів. Праві польські депутати Мачей Якубчик та Марчин Стемпнєвський розгорнули медійну кампанію проти допомоги.

Стемпнєвський розкритикував рішення передати автобуси, назвавши його "незрозумілим" у нинішніх умовах, коли "кожного разу нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда б'є палиця у вигляді вшанування воєнних злочинців".

Якубчик також казав, що вартість автобусів вимірюється "мільйонами злотих", хоч у міській владі наголошували, що йдеться про 17-річні автобуси, які мають мінімальну ринкову вартість — 30 тисяч злотих за кожен. Тим часом нові автобуси на заміну переданим планували повністю оплатити коштом Європейського Союзу.

Транспорт критично необхідний Вінниці на випадок масштабних блекаутів через російські удари, оскільки транспортна система міста тримається на електричних трамваях і тролейбусах.

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Відповідь Вінниці та реакція пані мера Кельце

Згодом мер Вінниці Моргунов ухвалив рішення офіційно відкликати прохання про автобуси.

Міська голова Кельце Агата Войда розкритикувала місцевих правих політиків, звинувативши їх у "звичайній людській підлості", брехні та хейті заради політичних дивідендів. Вона підкреслила, що Моргунов пішов на цей крок виключно задля того, щоб не поглиблювати розкол між народами-сусідами в часи спільної війни проти РФ.

"Він зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Війна там і далі є щоденною реальністю. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного конфлікту та приводом для нових розколів. Це жест, який заслуговує на величезну повагу. На жаль, декому легше було спричинити політичний скандал, ніж чесно пояснити мешканцям реальний стан речей", - резюмувала міська голова польського міста.

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