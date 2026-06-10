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Новини відносини України та Польщі Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
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Туск розкритикував антиукраїнські заяви польських політиків

Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви, які останнім часом лунали від окремих польських політиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Канцелярії прем’єра Польщі в соцмережі Х.

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Туск згадав заяви про українців, євреїв і німців

Під час виступу в польському Сеймі глава уряду звернув увагу на висловлювання, спрямовані проти представників інших національностей.

Зокрема, він навів приклад заяви про те, що людина українського походження нібито не повинна обіймати посаду заступника міністра в польському уряді.

Також Туск згадав слова польського політичного активіста Роберта Бонкевича про те, що людей з іншими поглядами слід "спалити напалмом з польської землі".

"Я також пам’ятаю слова про євреїв та німців. Це складає єдине, тривожне ціле", – зазначив прем’єр.

Також читайте: Україна має виправити помилку щодо назви підрозділу "Героїв УПА", - Сікорський

Прем’єр попередив про небезпеку ненависті

За словами Туска, подібна риторика є небезпечною для польського суспільства та не повинна залишатися без реакції.

Він наголосив, що такі заяви лунають не від маргінальних діячів, а від політичних лідерів опозиції.

"Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми чуємо – не з вуст політичних хуліганів, а політичних лідерів опозиції. Такі слова будуть підбурювати до поширення ксенофобії та ненависті", – заявив Дональд Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск звинуватив Україну в "браку чутливості та історичного розуму" через скандал із підрозділом "Героїв УПА"

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Хоч хтось там притомний...
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10.06.2026 17:31 Відповісти
Польща, це добрий сусід для України, а не ота змосковщена група осіб з навроцьким та їх камланнями про Армію Людову і Армію Крайову!!
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10.06.2026 18:08 Відповісти
Виграють тільки московські чекісти
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10.06.2026 17:35 Відповісти
Нагадало "брацькіе народи".
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10.06.2026 18:03 Відповісти
Та хоч би в себе в партії навів би порядок...
Чого це Сікорський і Чжастий хай піднімають? Чому це вони вважають, що Україна має дотримуватись вашого польского законодавства? Та хоч би зазначив, що ОУН та УПА вашими екстремістами позазаконо визнані злочиними організаціями!
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10.06.2026 17:36 Відповісти
Скоро рольникам поступить черговий транш від ***** і вони почнуть перекривати кордон.
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10.06.2026 17:40 Відповісти
А вони простіше зроблять. ПП Шегені-Медика закрили до листопада 2027 року на в'їзд до Польщі, діє тільки на виїзд. Хоча то ремонт на ПП тільки автобусної смуги...можуть подумати, й для наших вантажівок всюди в'їзд заборонити, під приводом ремонту...щоб рольниками їм не дорікали...та й ділитись грішма не доведеться..з них станеться..
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10.06.2026 18:11 Відповісти
До речі, як польський імперіалізм+шовінізм так схожий з касапським... аж ну! Ті також вважають своє внутрішнє "законодавсвтво" вищого порядку порівняно з іншим, навіть порявняно з міжнародним... Цікаво, чи дійде сейм висновку, що Галичина і Волинь - це "ісконно" польські території - як оце вчинила касапська госдура стовно окремих східних та південих територій України?
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10.06.2026 17:41 Відповісти
Тримайте эмоціі - тримайте.
Українці зараз це все!
Чи справді зовите зламати все.
Наступний рід як прийде з орками, біда буде більша.
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10.06.2026 18:14 Відповісти
Польські політики ні що не здатні як приколупуватися до України))))
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10.06.2026 18:42 Відповісти
 
 