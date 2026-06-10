Туск розкритикував антиукраїнські заяви польських політиків

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви, які останнім часом лунали від окремих польських політиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Канцелярії прем’єра Польщі в соцмережі Х.

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Туск згадав заяви про українців, євреїв і німців

Під час виступу в польському Сеймі глава уряду звернув увагу на висловлювання, спрямовані проти представників інших національностей.

Зокрема, він навів приклад заяви про те, що людина українського походження нібито не повинна обіймати посаду заступника міністра в польському уряді.

Також Туск згадав слова польського політичного активіста Роберта Бонкевича про те, що людей з іншими поглядами слід "спалити напалмом з польської землі".

"Я також пам’ятаю слова про євреїв та німців. Це складає єдине, тривожне ціле", – зазначив прем’єр.

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Прем’єр попередив про небезпеку ненависті

За словами Туска, подібна риторика є небезпечною для польського суспільства та не повинна залишатися без реакції.

Він наголосив, що такі заяви лунають не від маргінальних діячів, а від політичних лідерів опозиції.

"Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми чуємо – не з вуст політичних хуліганів, а політичних лідерів опозиції. Такі слова будуть підбурювати до поширення ксенофобії та ненависті", – заявив Дональд Туск.

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