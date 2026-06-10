Туск раскритиковал антиукраинские заявления польских политиков

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на антиукраинские и ксенофобские заявления, которые в последнее время звучали от отдельных польских политиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши в соцсети Х.

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Туск упомянул заявления об украинцах, евреях и немцах

Во время выступления в польском Сейме глава правительства обратил внимание на высказывания, направленные против представителей других национальностей.

В частности, он привел пример заявления о том, что человек украинского происхождения якобы не должен занимать должность заместителя министра в польском правительстве.

Также Туск упомянул слова польского политического активиста Роберта Бонкевича о том, что людей с другими взглядами следует "сжечь напалмом с польской земли".

"Я также помню слова о евреях и немцах. Это составляет единое, тревожное целое", – отметил премьер.

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Премьер предупредил об опасности ненависти

По словам Туска, подобная риторика опасна для польского общества и не должна оставаться без реакции.

Он подчеркнул, что такие заявления звучат не от маргинальных деятелей, а от политических лидеров оппозиции.

"Никто не может оставаться равнодушным к тому, что мы слышим – не из уст политических хулиганов, а политических лидеров оппозиции. Такие слова будут подстрекать к распространению ксенофобии и ненависти", – заявил Дональд Туск.

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