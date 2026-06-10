Туск раскритиковал антиукраинские заявления польских политиков
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на антиукраинские и ксенофобские заявления, которые в последнее время звучали от отдельных польских политиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши в соцсети Х.
Туск упомянул заявления об украинцах, евреях и немцах
Во время выступления в польском Сейме глава правительства обратил внимание на высказывания, направленные против представителей других национальностей.
В частности, он привел пример заявления о том, что человек украинского происхождения якобы не должен занимать должность заместителя министра в польском правительстве.
Также Туск упомянул слова польского политического активиста Роберта Бонкевича о том, что людей с другими взглядами следует "сжечь напалмом с польской земли".
"Я также помню слова о евреях и немцах. Это составляет единое, тревожное целое", – отметил премьер.
Премьер предупредил об опасности ненависти
По словам Туска, подобная риторика опасна для польского общества и не должна оставаться без реакции.
Он подчеркнул, что такие заявления звучат не от маргинальных деятелей, а от политических лидеров оппозиции.
"Никто не может оставаться равнодушным к тому, что мы слышим – не из уст политических хулиганов, а политических лидеров оппозиции. Такие слова будут подстрекать к распространению ксенофобии и ненависти", – заявил Дональд Туск.
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Чого це Сікорський і Чжастий хай піднімають? Чому це вони вважають, що Україна має дотримуватись вашого польского законодавства? Та хоч би зазначив, що ОУН та УПА вашими екстремістами позазаконо визнані злочиними організаціями!
Українці зараз це все!
Чи справді зовите зламати все.
Наступний рід як прийде з орками, біда буде більша.
Неужто вы верите в то, что какое - то подразделение ЗСУ
Попросило такое название для себя?
А президент ,ни секунды не размышляя ,подписал!!!!
ПОЛЬША сегодня - это главный логистический хаб для Украины
Через нее везут оружие
Через нее везут бензин
Везут товары к нам
И наши товары на экспорт
Там ,вероятнее всего - размещены цехи по изготовлению дронов
Склады с комплектующими
Ну неужто вы думаете ,что на передовой сейчас главное - это название ,
А не снаряды и дроны ?
Ну неужто не ясно ,что вся эта многоходовочка ,которая привела к очередному жуткому срачу
Придумана на Банковой
Для чего?
Для того, чтобы помешать нашему вступлению в ЕС
ЕС - зеленскому нахрен не нужен
Ведь придется жить по законам
А жить по законам Зеленский не хочет
Он хочет и дальше быть главой наперсточников
И как глава наперсточников - он снова преотлично развел народ
Народ наперсточнику аплодирует!!!!
Народ никак не поумнеет ,к сожалению
Войну названием подразделения- не выиграешь
Надо для начала выиграть войну
А потом можно себя хоть как назвать!!!!!!!!!
И тогда даже Польша промолчит ......
И молча утрется...