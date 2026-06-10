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Новости Отношения Украины и Польши
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Туск раскритиковал антиукраинские заявления польских политиков

Туск отреагировал на антиукраинские и ксенофобские заявления в Сейме

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на антиукраинские и ксенофобские заявления, которые в последнее время звучали от отдельных польских политиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши в соцсети Х.

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Туск упомянул заявления об украинцах, евреях и немцах

Во время выступления в польском Сейме глава правительства обратил внимание на высказывания, направленные против представителей других национальностей.

В частности, он привел пример заявления о том, что человек украинского происхождения якобы не должен занимать должность заместителя министра в польском правительстве.

Также Туск упомянул слова польского политического активиста Роберта Бонкевича о том, что людей с другими взглядами следует "сжечь напалмом с польской земли".

"Я также помню слова о евреях и немцах. Это составляет единое, тревожное целое", – отметил премьер.

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Премьер предупредил об опасности ненависти

По словам Туска, подобная риторика опасна для польского общества и не должна оставаться без реакции.

Он подчеркнул, что такие заявления звучат не от маргинальных деятелей, а от политических лидеров оппозиции.

"Никто не может оставаться равнодушным к тому, что мы слышим – не из уст политических хулиганов, а политических лидеров оппозиции. Такие слова будут подстрекать к распространению ксенофобии и ненависти", – заявил Дональд Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск обвинил Украину в "недостатке чуткости и исторического разума" из-за скандала с подразделением "Героев УПА"

Автор: 

заявление (388) Ксенофобия (143) Туск Дональд (896)
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Топ комментарии
+12
Хоч хтось там притомний...
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10.06.2026 17:31 Ответить
+10
Виграють тільки московські чекісти
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10.06.2026 17:35 Ответить
+9
До речі, як польський імперіалізм+шовінізм так схожий з касапським... аж ну! Ті також вважають своє внутрішнє "законодавсвтво" вищого порядку порівняно з іншим, навіть порявняно з міжнародним... Цікаво, чи дійде сейм висновку, що Галичина і Волинь - це "ісконно" польські території - як оце вчинила касапська госдура стовно окремих східних та південих територій України?
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10.06.2026 17:41 Ответить
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Хоч хтось там притомний...
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10.06.2026 17:31 Ответить
Польща, це добрий сусід для України, а не ота змосковщена група осіб з навроцьким та їх камланнями про Армію Людову і Армію Крайову!!
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10.06.2026 18:08 Ответить
Виграють тільки московські чекісти
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10.06.2026 17:35 Ответить
Нагадало "брацькіе народи".
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10.06.2026 18:03 Ответить
Та хоч би в себе в партії навів би порядок...
Чого це Сікорський і Чжастий хай піднімають? Чому це вони вважають, що Україна має дотримуватись вашого польского законодавства? Та хоч би зазначив, що ОУН та УПА вашими екстремістами позазаконо визнані злочиними організаціями!
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10.06.2026 17:36 Ответить
Скоро рольникам поступить черговий транш від ***** і вони почнуть перекривати кордон.
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10.06.2026 17:40 Ответить
А вони простіше зроблять. ПП Шегені-Медика закрили до листопада 2027 року на в'їзд до Польщі, діє тільки на виїзд. Хоча то ремонт на ПП тільки автобусної смуги...можуть подумати, й для наших вантажівок всюди в'їзд заборонити, під приводом ремонту...щоб рольниками їм не дорікали...та й ділитись грішма не доведеться..з них станеться..
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10.06.2026 18:11 Ответить
До речі, як польський імперіалізм+шовінізм так схожий з касапським... аж ну! Ті також вважають своє внутрішнє "законодавсвтво" вищого порядку порівняно з іншим, навіть порявняно з міжнародним... Цікаво, чи дійде сейм висновку, що Галичина і Волинь - це "ісконно" польські території - як оце вчинила касапська госдура стовно окремих східних та південих територій України?
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10.06.2026 17:41 Ответить
Тримайте эмоціі - тримайте.
Українці зараз це все!
Чи справді зовите зламати все.
Наступний рід як прийде з орками, біда буде більша.
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10.06.2026 18:14 Ответить
Польські політики ні що не здатні як приколупуватися до України))))
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10.06.2026 18:42 Ответить
Зато в Украине зеленая мразь Корниенко накатал мусорам заяву на военного которому не нравится что его хотят заместить инородцами в своей родной стране. То что можно поляку у себя дома украинцу у себя нельзя.
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10.06.2026 18:54 Ответить
Ну неужто вы все такие наивные?
Неужто вы верите в то, что какое - то подразделение ЗСУ
Попросило такое название для себя?
А президент ,ни секунды не размышляя ,подписал!!!!
ПОЛЬША сегодня - это главный логистический хаб для Украины
Через нее везут оружие
Через нее везут бензин
Везут товары к нам
И наши товары на экспорт
Там ,вероятнее всего - размещены цехи по изготовлению дронов
Склады с комплектующими
Ну неужто вы думаете ,что на передовой сейчас главное - это название ,
А не снаряды и дроны ?
Ну неужто не ясно ,что вся эта многоходовочка ,которая привела к очередному жуткому срачу
Придумана на Банковой
Для чего?
Для того, чтобы помешать нашему вступлению в ЕС
ЕС - зеленскому нахрен не нужен
Ведь придется жить по законам
А жить по законам Зеленский не хочет
Он хочет и дальше быть главой наперсточников
И как глава наперсточников - он снова преотлично развел народ
Народ наперсточнику аплодирует!!!!
Народ никак не поумнеет ,к сожалению
Войну названием подразделения- не выиграешь
Надо для начала выиграть войну
А потом можно себя хоть как назвать!!!!!!!!!
И тогда даже Польша промолчит ......
И молча утрется...
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10.06.2026 19:00 Ответить
 
 