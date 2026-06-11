УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10108 відвідувачів онлайн
Новини відносини України та Польщі Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
4 851 82

У Навроцького виставили ультиматум Зеленському для збереження ордена: Україна має зробити крок назад

Президент України готує зустріч з Каролем Навроцьким

В оточенні президента Польщі Кароля Навроцького заявили, що процедура позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла буде завершена "швидше раніше, ніж пізніше", якщо Україна офіційно не скасує рішення про присвоєння військовому підрозділу імені "Героїв УПА".

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Героїзація бандитів": позиція Офісу президента Польщі

Пшидач, відповідаючи на запитання журналістів про терміни ухвалення фінального рішення щодо анулювання ордена Білого Орла для Зеленського, дав зрозуміти, що польська сторона не піде на жодні компроміси в питаннях історичної пам'яті.

Керівник президентського бюро вкотре повторив тезу щодо символіки ЗСУ.

"Треба ще раз підкреслити, що рішення української сторони про присвоєння військовим підрозділам звання "Героїв УПА", а по суті – бандитів під прапором УПА, є в Польщі неприйнятним. Це викликало загальне обурення. Звідси й анонс конкретних кроків з боку пана президента. Багато поляків відчувають певний виправданий гнів і розчарування, що після всього, що Польща робила для українців протягом останніх років, вона стикається саме з таким рішенням президента Зеленського", – зазначив Пшидач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має виправити помилку щодо назви підрозділу "Героїв УПА", - Сікорський

Ультиматум щодо ордена

Польський посадовець наголосив, що наразі "м’яч перебуває на боці України". Києву дали зрозуміти, що відсутність "реальних дій та жестів" найближчими днями автоматично запустить механізм відкликання найвищої нагороди Республіки Польща.

За словами Пшидача, ультиматум Навроцького — це "справедливе ставлення", яке залишає вікно для діалогу, але цей час стрімко спливає.

Відтак Україна має офіційно скасувати наказ про найменування підрозділу ССО ЗСУ на честь Героїв УПА. Якщо позитивної реакції з Києва не буде, Навроцький підпише указ про позбавлення Зеленського нагороди "швидше раніше, ніж пізніше", стверджує посадовець.

"Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї мають відносини з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити. Ми дали часовий простір, щоб українська сторона могла зробити крок назад. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Якщо цього не відбудеться, ми будемо приймати подальші рішення. Усе, що робить президент, відповідає наміченому сценарію. Найближчі дні покажуть конкретні дії", - резюмував Марчин Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск звинуватив Україну в "браку чутливості та історичного розуму" через скандал із підрозділом "Героїв УПА"

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Зеленського про УПА невдале, але хтось зі сторін має бути мудрішим, - спікер Сейму Польщі Чажастий

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) орден (124) Польща (9356) Пшидач Марцін (30) Навроцький Кароль (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Залитше нам нашу їсторію, наше минуле. А своїм минулим займайтесть самі.
Краще з русні спитайте за розподіл , геноцид та інше.
Мабудь сцикотно, раз мовчіте в їх сторону.
показати весь коментар
11.06.2026 18:33 Відповісти
+27
Зеля! Вручи ти цим пшекам орден Степана Бандери,щоб заткнулись!
показати весь коментар
11.06.2026 18:36 Відповісти
+22
Зеля! - віддай орден - поляки не відстануть
показати весь коментар
11.06.2026 18:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можемо, тільки підстрибнути на місці...
показати весь коментар
11.06.2026 18:30 Відповісти
Начроцький хоче конфлікту, він його отримає!
показати весь коментар
11.06.2026 19:40 Відповісти
Зеля! - віддай орден - поляки не відстануть
показати весь коментар
11.06.2026 18:30 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2026 18:33 Відповісти
Може і відстануть, але треба вміти шукати компроміси.
Наприклад, з міндичів і цукерманів зібрати кошти і встановити стометровий пам'ятник Перацькому. На польській території.
показати весь коментар
11.06.2026 18:41 Відповісти
Ні - під час війни їм потрібно ворошити Волинську трагедію - робити розкопки - на цій темі Навроцький і піднявся в прези
показати весь коментар
11.06.2026 18:45 Відповісти
Зате наші язики в ср@ки позасовували й пшекам нічого нагадати не можуть.
показати весь коментар
11.06.2026 19:03 Відповісти
Суть сарказму не зрозуміла... Поясни...
показати весь коментар
11.06.2026 19:10 Відповісти
100-метровий пам'ятки держиморді - сміх на багато років.
показати весь коментар
11.06.2026 19:29 Відповісти
І ХТО буде сміяться? Поляки? Ти впевнений?... Перацький для поляків - одне з втілень "великопольського шовінізму" та імперськості...
показати весь коментар
11.06.2026 19:34 Відповісти
А не ПНХ ???
показати весь коментар
11.06.2026 19:52 Відповісти
Вова жлоб. Він за півшекеля мати вдавить а туторден.
показати весь коментар
11.06.2026 19:06 Відповісти
Ну раз аж ультиматум... Заберите себе и гордитесь сделанным.
показати весь коментар
11.06.2026 18:31 Відповісти
Повернути пташку до гнізда навроцького
показати весь коментар
11.06.2026 18:32 Відповісти
Якщо припустити, що це зроблено навмисно аби до українців погіршилося ставлення з боку поляків - то ціль досягнута на 100%. Бо найвеличніший же сказав, що треба повертати людей - а це дуже ефективний метод.
показати весь коментар
11.06.2026 18:33 Відповісти
Черчилль:чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму._____Або 🤡 нікого не слухає,або там нема кому підказати нелоху про наслідки цих дій-мало нам проблем з словаками і угорцями-попіаримось на мерцях і посремось з поляками-це якраз нам допоможе в війні з парашою.Треба щоб всі забули хто вова,про міндічгейт,династію,про вкрадену допомогу
показати весь коментар
11.06.2026 18:52 Відповісти
Залитше нам нашу їсторію, наше минуле. А своїм минулим займайтесть самі.
Краще з русні спитайте за розподіл , геноцид та інше.
Мабудь сцикотно, раз мовчіте в їх сторону.
показати весь коментар
11.06.2026 18:33 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
11.06.2026 19:44 Відповісти
Чесно кажучи, Зеленський має звернутися з пошаною до польського уряду щодо цінності Ордену для поляків але сказати що цінність українських Героїв для громадян нашої країни не менша. Тому якщо вирішили позбавити його цього ордена то це виключно їхня прерогатива.
показати весь коментар
11.06.2026 18:33 Відповісти
Хто про що , а орбаннавроцький знову за старе)
Сильна Україна для них як кістка в горлі..
показати весь коментар
11.06.2026 18:35 Відповісти
Зеля! Вручи ти цим пшекам орден Степана Бандери,щоб заткнулись!
показати весь коментар
11.06.2026 18:36 Відповісти
Ви зробили мій день! Ржав так, що під стіл чуть не впав .
показати весь коментар
11.06.2026 18:43 Відповісти
!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!!!!!!!! СУПЕР !!!
показати весь коментар
11.06.2026 19:54 Відповісти
Засуньте собі того орла в одне місце і радуйтесь.
показати весь коментар
11.06.2026 18:37 Відповісти
Кремлівська польська агентура продовжує антиукраінську виставу із Зеленським у головній ролі.
показати весь коментар
11.06.2026 18:38 Відповісти
Хай йдуть вони лісом зі своїми орденами. Будемо прогинатися перед всіма, то хто буде нас поважати? Перед мадярами вже прогнулися стосовно їхньої меншини, тепер ляхи, далі будуть румуни, а потім і москалі. Поляки завжди позиціонують себе як жерва, ніби то не було пілсудського - друга Гітлера, злочинів армії крайової, не ділили вони Чехословачину з Гітлером, не знищували євреїв під час і після війни.
показати весь коментар
11.06.2026 18:39 Відповісти
Та верни вже їм той орден взад. Від нього толку нуль, навіть на метал не здаси. Задовбали вже ці придурки з своїми претензіями, тим венгрів ущимляють, цим назва не подобається. А нічого, що ми вас інбіцилів від фторой армії міра захищаємо?
показати весь коментар
11.06.2026 18:40 Відповісти
Думаете если Зеленский упрется рогом, поляки смирятся с этим? Да ни хрена.
показати весь коментар
11.06.2026 18:41 Відповісти
Думаєте, якщо перед кожним прогинатись, то вас поважати будуть? Та нікуя.
показати весь коментар
11.06.2026 18:46 Відповісти
Навітт якщо не упреться, то польські шовіністи навроцкі вигадають іншу причину, шоб лизати їм мешти і просити вибачення.
показати весь коментар
11.06.2026 19:47 Відповісти
Так оцей Навроцький відвідував в Рашці музей Великої вітчазняної війни в Москві вже після 2014 року. А до цьогго працював охоронцем отелю. Очевидно, звідки береться така шобла. Навроцький також їїздив підтримати Орбана перед виборами. Кремлівська агентура серед праворадикалів активувалася за завданням кураторів. Вони поляків під орків заженуть
показати весь коментар
11.06.2026 18:41 Відповісти
Пшеки,ви тоді вже відберіть цю бранзулетку і у Беніто Муссоліні.Хоч посмертно,раз ви такі гонорові,бо після такого кавалера цього ордена його цінність та престиж прямують десь в сторону плінтуса,а то і зовсім в сторону крєйсєра мацква.
показати весь коментар
11.06.2026 18:41 Відповісти
Нехай цей Пшидач особисто приїде в Київ, нехай забирає чвою цяцьку.
показати весь коментар
11.06.2026 18:42 Відповісти
Зеленському варто негайно повернути полякам орден (із поясненням- "вручіть куйлу".а за одно з указом на заборону продажу в Україні,товарів польського виробництва.
показати весь коментар
11.06.2026 18:43 Відповісти
Та віддай ти йому того ордена й дірку від нього заштопай...
показати весь коментар
11.06.2026 18:43 Відповісти
Не віддасть все рівно!
показати весь коментар
11.06.2026 18:44 Відповісти
Орден треба передати послом у Варшаву. Яка ціна такій нагороді, коли тимчасовий Навроцький вирішує власні політичні амбіції? Передати тихо і з власною гідністю.
показати весь коментар
11.06.2026 18:44 Відповісти
Іспанський сором
показати весь коментар
11.06.2026 18:45 Відповісти
Потрібно було одразу відказатися,а зеля хотів грудь в орденах як кадирка
показати весь коментар
11.06.2026 18:46 Відповісти
Зеля має публічно відмовитися від ордена і запропонувати нагородити ним *****! З поясненням "за Катинь і знищений літак з польськім **************** і його шушерою" від вдячних гонорових пшеків.
показати весь коментар
11.06.2026 18:46 Відповісти
а мені не подобається коли героїв називають бандитами всілякі двійошники-вар'яти
показати весь коментар
11.06.2026 18:48 Відповісти
В Україні не збираються змінювати назву підрозділу, який отримав почесне найменування імені Героїв УПА
показати весь коментар
11.06.2026 18:53 Відповісти
Треба ще кілька підрозділів перейменувати..
показати весь коментар
11.06.2026 19:07 Відповісти
«Батько наш - Бандера, Україна - мати!»
показати весь коментар
11.06.2026 18:54 Відповісти
Якщо змінимо назву військового підрозділу, то згодом поляки змінять нам і пісні, і гімн, і назви вулиць.
показати весь коментар
11.06.2026 18:59 Відповісти
У Зєлі той орден вкрали у Варшаві майже відразу після вручення. Хай поляки шукають у себе ...
показати весь коментар
11.06.2026 18:57 Відповісти
ТРАГЕДІЯ КРАСНОГО САДУ

19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців. Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
показати весь коментар
11.06.2026 18:58 Відповісти
поляки самі спровокували Волинську трагедію
показати весь коментар
11.06.2026 19:04 Відповісти
Як на мене, то Україна, суверенна країна і вправі сама визначать своїх героїв! А поляки, головне щоб не позбавили ордена Бенітто Мусоліні, а Зеленський, то таке... Їхній орден, вправі дать, в праві забрать.
показати весь коментар
11.06.2026 19:00 Відповісти
Степан Бандера ніколи не вбивав поляків особисто і не віддавав наказів про знищення польського цивільного населення. Історичні факти вказують на інше:
показати весь коментар
11.06.2026 19:00 Відповісти
Ув'язнення: Під час найтрагічніших подій, відомих як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинська трагедія у 1943-1944 роках, Степан Бандера перебував у німецькому концтаборі Заксенхаузен.
показати весь коментар
11.06.2026 19:01 Відповісти
Та вдавитись вде своїм ср..им орденом! Мразота!
показати весь коментар
11.06.2026 19:03 Відповісти
Сибігу у Польщі зустрічають з шевронами армії крайової ...
показати весь коментар
11.06.2026 19:06 Відповісти
ужос, яке неподобство.
показати весь коментар
11.06.2026 20:09 Відповісти
ЗЕ віддай їм вже того "ордена" і заодно відправ у Польщу тих бовдурів що на Волині могили розривають шукаючи "Волинську трагедію".
показати весь коментар
11.06.2026 19:06 Відповісти
«Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут»
показати весь коментар
11.06.2026 19:07 Відповісти
Поляки ничуть не умнее свинособак...
показати весь коментар
11.06.2026 19:08 Відповісти
Очень сраниє !!!!
показати весь коментар
11.06.2026 19:57 Відповісти
Маю на плечі тату тризуб УПА.
Spierdalaj w chuj !
показати весь коментар
11.06.2026 19:10 Відповісти
зеленский обязан был отказаться от орла! или ему приятно быть в одной компании с шрёдером!?
показати весь коментар
11.06.2026 19:12 Відповісти
ви прямо з язика зняли...100% але і віддавати підрозділу не треба було ,він знав що це буде провокація !!! ... ця зелена потвора , мстиця українцям у першу чергу !!!...
показати весь коментар
11.06.2026 19:15 Відповісти
Треба негайно повернути цю залізяку з заявою про те, що соромно бути в одному переліку з особами, які були нагороджені цим орденом.
показати весь коментар
11.06.2026 19:17 Відповісти
Кому потрібний цей орден
показати весь коментар
11.06.2026 19:18 Відповісти
Нє, ну це вже хамство і цирк якийсь. Забирай свій орден і назови брязкальцем, якщо така його ціна
показати весь коментар
11.06.2026 19:19 Відповісти
Улетіла зозуля у панів гонорових (Kukułka odleciała od żwawych panów).
показати весь коментар
11.06.2026 19:19 Відповісти
На моє глибоке переконання--орден потрібно повернути Без істерики,без звинувачень,без принижень. Але повернути так,щоб навроцькому і всім хто його підтримує було соромно Потрібно разом з поверненням ордена надати супроводжуваний документ,де коротко,но з історичною правдою викласти всю історію вимогою повернути орден Викласти (коротко) від ПОДЯКИ за допомогу Польщі в боротьбі з путіним ,донедопустимості диктувати --хто герої і для України і Польщі Вставити порівнювальні оцінки по іншим країнам Не допустити хамство, образи. Це оформити в красиву ПАПКУ і з помпезностю повернути А в змі викласти повний текст цього документу. Це більше--3-х сторінок,красиво оформи і точний переклад.
показати весь коментар
11.06.2026 19:20 Відповісти
Шоу,так шоу !
показати весь коментар
11.06.2026 19:22 Відповісти
Чи не забагато вже цих шоу. як внутрішніх, так і зовнішніх. )
показати весь коментар
11.06.2026 19:59 Відповісти
А что если и орден вернуть и подразделение переименовать... А через месяц вернуть название подразделения? Второй раз волну уже не качнут будут выглядеть глупо
показати весь коментар
11.06.2026 19:38 Відповісти
як тільки засудять своїх нацистів з АК.
показати весь коментар
11.06.2026 20:24 Відповісти
Ще й клестери треба заблокувать
показати весь коментар
11.06.2026 19:45 Відповісти
Як казав давньогрецький мудрець Хілон:"Минуле - це те, що ми майже ніколи не зможемо вже випpaвити. Краще вже думати про те, як не зіпсувaти майбутнє".
показати весь коментар
11.06.2026 19:53 Відповісти
Должна быть незамедлительная реакция на действия БАНДИТОВ Армии Крайовой, бо в современной Польше действия Армии Крайовой (АК) никогда не подвергались официальному государственному осуждению.
Ряд историков и общественных деятелей осуждают руководство АК за проявления антисемитизма в её рядах и отказ оказать масштабную поддержку восстанию в Варшавском гетто.
Некоторые формирования АК обвиняются в этнических чистках и убийствах гражданского украинского населения (например, трагедия в селе Павлокома в 1945 году). На официальном уровне эти преступления признаются, но польская сторона часто рассматривает их как ответные действия на массовые убийства поляков Украинской повстанческой армией (УПА).
показати весь коментар
11.06.2026 20:06 Відповісти
Правильно подметил пан Юрий, поляки первыми спровоцировали противостояние с УПА:

Yriii Yriii #538882

ТРАГЕДІЯ КРАСНОГО САДУ

19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців. Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
показати весь коментар
11.06.2026 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/@EuropeanSolidarity Європейська Солідарність

https://www.youtube.com/post/Ugkx3ZA1jHt3Ie_QsxbQov5s_Vla9FwAZe6C Мало хто вірив у це, але рівно 9 років тому, 11 червня 2017 року, Україна офіційно здобула безвіз
показати весь коментар
11.06.2026 20:09 Відповісти
Відомо з архівів багато епізодів, коли бійці УПА ,ризикуючи власним життями, рятували поляків від знищення. Цей військовий підрозділ теж рятує поляків від нащадків нквд.
Героям Слава! Суперечку польським і українським історикам
показати весь коментар
11.06.2026 20:21 Відповісти
хай забирають. Польські нікчеми повинні чітко показати себе в усій красі.
показати весь коментар
11.06.2026 20:22 Відповісти
Польщі не прийнятно в нам прийнятно.
Бути в одному списку з Мусоліні який також був колись ним нагороджений якось не по фен шую.
Поляки трохи загнались.
показати весь коментар
11.06.2026 20:30 Відповісти
"Jeszcze Polska nie zginęła"
- Але душок вже пустила!
показати весь коментар
11.06.2026 20:41 Відповісти
Відсутність "реальних дій та жестів" вже автоматично запустила політичний бумеранг по Польщі: для багатьох на Заході стало очевидно, що польські так звані "праві" (а власне шовіністи) однозначно стали на бік московії у війні проти України. Польща повертає собі не лише орден орла, але й горде прізвисько "гієни Європи".
показати весь коментар
11.06.2026 20:50 Відповісти
Особисто я незгоден з багатьма дописувачами,не на часі настроювати проти себе,не на часі!!! Потрібно бути і мудрішим і хитрішим,найперше даремно це зробили в цей час,заради справедливості поляки допомогли українцям найбільше,особливо в перші дні і це правда. Навіщо в цю годину провокувати поляків я не розумію,це призначення було життево необхідним,це приблизно те саме,що дороги замість ракет. Закінчиться все оце страхіття,тоді і рорзбирайтеся з угорцями,поляками і іншими братками,а на сьогодні непотрібно робити таких кроків.
показати весь коментар
11.06.2026 20:51 Відповісти
 
 