У Навроцького виставили ультиматум Зеленському для збереження ордена: Україна має зробити крок назад

В оточенні президента Польщі Кароля Навроцького заявили, що процедура позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла буде завершена "швидше раніше, ніж пізніше", якщо Україна офіційно не скасує рішення про присвоєння військовому підрозділу імені "Героїв УПА".

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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"Героїзація бандитів": позиція Офісу президента Польщі

Пшидач, відповідаючи на запитання журналістів про терміни ухвалення фінального рішення щодо анулювання ордена Білого Орла для Зеленського, дав зрозуміти, що польська сторона не піде на жодні компроміси в питаннях історичної пам'яті.

Керівник президентського бюро вкотре повторив тезу щодо символіки ЗСУ.

"Треба ще раз підкреслити, що рішення української сторони про присвоєння військовим підрозділам звання "Героїв УПА", а по суті – бандитів під прапором УПА, є в Польщі неприйнятним. Це викликало загальне обурення. Звідси й анонс конкретних кроків з боку пана президента. Багато поляків відчувають певний виправданий гнів і розчарування, що після всього, що Польща робила для українців протягом останніх років, вона стикається саме з таким рішенням президента Зеленського", – зазначив Пшидач.

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Ультиматум щодо ордена

Польський посадовець наголосив, що наразі "м’яч перебуває на боці України". Києву дали зрозуміти, що відсутність "реальних дій та жестів" найближчими днями автоматично запустить механізм відкликання найвищої нагороди Республіки Польща.

За словами Пшидача, ультиматум Навроцького — це "справедливе ставлення", яке залишає вікно для діалогу, але цей час стрімко спливає.

Відтак Україна має офіційно скасувати наказ про найменування підрозділу ССО ЗСУ на честь Героїв УПА. Якщо позитивної реакції з Києва не буде, Навроцький підпише указ про позбавлення Зеленського нагороди "швидше раніше, ніж пізніше", стверджує посадовець.

"Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї мають відносини з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити. Ми дали часовий простір, щоб українська сторона могла зробити крок назад. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Якщо цього не відбудеться, ми будемо приймати подальші рішення. Усе, що робить президент, відповідає наміченому сценарію. Найближчі дні покажуть конкретні дії", - резюмував Марчин Пшидач.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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