У Навроцкого выставили ультиматум Зеленскому для сохранения ордена: Украина должна сделать шаг назад

В окружении президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что процедура лишения украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла будет завершена "скорее раньше, чем позже", если Украина официально не отменит решение о присвоении военному подразделению имени "Героев УПА".

Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Пшидач, отвечая на вопросы журналистов о сроках принятия окончательного решения об аннулировании ордена Белого Орла для Зеленского, дал понять, что польская сторона не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах исторической памяти.

Руководитель президентского бюро в очередной раз повторил тезис о символике ВСУ.

"Надо еще раз подчеркнуть, что решение украинской стороны о присвоении воинским подразделениям звания "Героев УПА", а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента. Многие поляки испытывают определенный оправданный гнев и разочарование, что после всего, что Польша делала для украинцев в течение последних лет, она сталкивается именно с таким решением президента Зеленского", – отметил Пшидач.

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Ультиматум по поводу ордена

Польский чиновник подчеркнул, что сейчас "мяч находится на стороне Украины". Киеву дали понять, что отсутствие "реальных действий и жестов" в ближайшие дни автоматически запустит механизм отзыва высшей награды Республики Польша.

По словам Пшидача, ультиматум Навроцкого — это "справедливое отношение", которое оставляет окно для диалога, но это время стремительно истекает.

Поэтому Украина должна официально отменить приказ о присвоении подразделению ССО ВСУ имени Героев УПА. Если положительной реакции из Киева не будет, Навроцкий подпишет указ о лишении Зеленского награды "скорее раньше, чем позже", утверждает чиновник.

"У украинской стороны есть время, чтобы должным образом проанализировать, какую ценность для нее имеют отношения с Польшей. Она прекрасно знает, что нужно сделать, чтобы эти отношения улучшить. Мы дали временной промежуток, чтобы украинская сторона могла сделать шаг назад. Мы надеемся, что это произойдет. Если этого не произойдет, мы будем принимать дальнейшие решения. Все, что делает президент, соответствует намеченному сценарию. Ближайшие дни покажут конкретные действия", — резюмировал Марчин Пшидач.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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