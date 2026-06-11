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Новости Отношения Украины и Польши Скандал с подразделением имени Героев УПА
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У Навроцкого выставили ультиматум Зеленскому для сохранения ордена: Украина должна сделать шаг назад

Президент Украины готовит встречу с Каролем Навроцким

В окружении президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что процедура лишения украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла будет завершена "скорее раньше, чем позже", если Украина официально не отменит решение о присвоении военному подразделению имени "Героев УПА".

Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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"Героизация бандитов": позиция Офиса президента Польши

Пшидач, отвечая на вопросы журналистов о сроках принятия окончательного решения об аннулировании ордена Белого Орла для Зеленского, дал понять, что польская сторона не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах исторической памяти.

Руководитель президентского бюро в очередной раз повторил тезис о символике ВСУ.

"Надо еще раз подчеркнуть, что решение украинской стороны о присвоении воинским подразделениям звания "Героев УПА", а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента. Многие поляки испытывают определенный оправданный гнев и разочарование, что после всего, что Польша делала для украинцев в течение последних лет, она сталкивается именно с таким решением президента Зеленского", – отметил Пшидач.

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Ультиматум по поводу ордена

Польский чиновник подчеркнул, что сейчас "мяч находится на стороне Украины". Киеву дали понять, что отсутствие "реальных действий и жестов" в ближайшие дни автоматически запустит механизм отзыва высшей награды Республики Польша.

По словам Пшидача, ультиматум Навроцкого — это "справедливое отношение", которое оставляет окно для диалога, но это время стремительно истекает.

Поэтому Украина должна официально отменить приказ о присвоении подразделению ССО ВСУ имени Героев УПА. Если положительной реакции из Киева не будет, Навроцкий подпишет указ о лишении Зеленского награды "скорее раньше, чем позже", утверждает чиновник.

"У украинской стороны есть время, чтобы должным образом проанализировать, какую ценность для нее имеют отношения с Польшей. Она прекрасно знает, что нужно сделать, чтобы эти отношения улучшить. Мы дали временной промежуток, чтобы украинская сторона могла сделать шаг назад. Мы надеемся, что это произойдет. Если этого не произойдет, мы будем принимать дальнейшие решения. Все, что делает президент, соответствует намеченному сценарию. Ближайшие дни покажут конкретные действия", — резюмировал Марчин Пшидач.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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Зеленский Владимир (24485) орден (199) Польша (9087) Пшидач Марцин (22) Навроцкий Кароль (150)
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Топ комментарии
+3
Зеля! - віддай орден - поляки не відстануть
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11.06.2026 18:30 Ответить
+2
Ну раз аж ультиматум... Заберите себе и гордитесь сделанным.
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11.06.2026 18:31 Ответить
+1
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11.06.2026 18:33 Ответить
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Можемо, тільки підстрибнути на місці...
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11.06.2026 18:30 Ответить
Зеля! - віддай орден - поляки не відстануть
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11.06.2026 18:30 Ответить
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11.06.2026 18:33 Ответить
Може і відстануть, але треба вміти шукати компроміси.
Наприклад, з міндичів і цукерманів зібрати кошти і встановити стометровий пам'ятник Перацькому. На польській території.
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11.06.2026 18:41 Ответить
Ні - під час війни їм потрібно ворошити Волинську трагедію - робити розкопки - на цій темі Навроцький і піднявся в прези
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11.06.2026 18:45 Ответить
Ну раз аж ультиматум... Заберите себе и гордитесь сделанным.
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11.06.2026 18:31 Ответить
Повернути пташку до гнізда навроцького
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11.06.2026 18:32 Ответить
Якщо припустити, що це зроблено навмисно аби до українців погіршилося ставлення з боку поляків - то ціль досягнута на 100%. Бо найвеличніший же сказав, що треба повертати людей - а це дуже ефективний метод.
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11.06.2026 18:33 Ответить
Залитше нам нашу їсторію, наше минуле. А своїм минулим займайтесть самі.
Краще з русні спитайте за розподіл , геноцид та інше.
Мабудь сцикотно, раз мовчіте в їх сторону.
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11.06.2026 18:33 Ответить
Чесно кажучи, Зеленський має звернутися з пошаною до польського уряду щодо цінності Ордену для поляків але сказати що цінність українських Героїв для громадян нашої країни не менша. Тому якщо вирішили позбавити його цього ордена то це виключно їхня прерогатива.
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11.06.2026 18:33 Ответить
Хто про що , а орбаннавроцький знову за старе)
Сильна Україна для них як кістка в горлі..
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11.06.2026 18:35 Ответить
Зеля! Вручи ти цим пшекам орден Степана Бандери,щоб заткнулись!
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11.06.2026 18:36 Ответить
Ви зробили мій день! Ржав так, що під стіл чуть не впав .
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11.06.2026 18:43 Ответить
Засуньте собі того орла в одне місце і радуйтесь.
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11.06.2026 18:37 Ответить
Кремлівська польська агентура продовжує антиукраінську виставу із Зеленським у головній ролі.
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11.06.2026 18:38 Ответить
Хай йдуть вони лісом зі своїми орденами. Будемо прогинатися перед всіма, то хто буде нас поважати? Перед мадярами вже прогнулися стосовно їхньої меншини, тепер ляхи, далі будуть румуни, а потім і москалі. Поляки завжди позиціонують себе як жерва, ніби то не було пілсудського - друга Гітлера, злочинів армії крайової, не ділили вони Чехословачину з Гітлером, не знищували євреїв під час і після війни.
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11.06.2026 18:39 Ответить
Та верни вже їм той орден взад. Від нього толку нуль, навіть на метал не здаси. Задовбали вже ці придурки з своїми претензіями, тим венгрів ущимляють, цим назва не подобається. А нічого, що ми вас інбіцилів від фторой армії міра захищаємо?
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11.06.2026 18:40 Ответить
Думаете если Зеленский упрется рогом, поляки смирятся с этим? Да ни хрена.
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11.06.2026 18:41 Ответить
Думаєте, якщо перед кожним прогинатись, то вас поважати будуть? Та нікуя.
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11.06.2026 18:46 Ответить
Так оцей Навроцький відвідував в Рашці музей Великої вітчазняної війни в Москві вже після 2014 року. А до цьогго працював охоронцем отелю. Очевидно, звідки береться така шобла. Навроцький також їїздив підтримати Орбана перед виборами. Кремлівська агентура серед праворадикалів активувалася за завданням кураторів. Вони поляків під орків заженуть
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11.06.2026 18:41 Ответить
Пшеки,ви тоді вже відберіть цю бранзулетку і у Беніто Муссоліні.Хоч посмертно,раз ви такі гонорові,бо після такого кавалера цього ордена його цінність та престиж прямують десь в сторону плінтуса,а то і зовсім в сторону крєйсєра мацква.
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11.06.2026 18:41 Ответить
Нехай цей Пшидач особисто приїде в Київ, нехай забирає чвою цяцьку.
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11.06.2026 18:42 Ответить
Зеленському варто негайно повернути полякам орден (із поясненням- "вручіть куйлу".а за одно з указом на заборону продажу в Україні,товарів польського виробництва.
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11.06.2026 18:43 Ответить
Та віддай ти йому того ордена й дірку від нього заштопай...
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11.06.2026 18:43 Ответить
Не віддасть все рівно!
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11.06.2026 18:44 Ответить
Орден треба передати послом у Варшаву. Яка ціна такій нагороді, коли тимчасовий Навроцький вирішує власні політичні амбіції? Передати тихо і з власною гідністю.
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11.06.2026 18:44 Ответить
Він ж вам не лох, щоб здавати взад, ситуація-щоб не зробив Зе все хріново
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11.06.2026 18:45 Ответить
Іспанський сором
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11.06.2026 18:45 Ответить
Потрібно було одразу відказатися,а зеля хотів грудь в орденах як кадирка
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11.06.2026 18:46 Ответить
Зеля має публічно відмовитися від ордена і запропонувати нагородити ним *****! З поясненням "за Катинь і знищений літак з польськім **************** і його шушерою" від вдячних гонорових пшеків.
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11.06.2026 18:46 Ответить
а мені не подобається коли героїв називають бандитами всілякі двійошники-вар'яти
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11.06.2026 18:48 Ответить
 
 