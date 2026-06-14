В Польше назвали темы разговора во время встречи Навроцкого с Трампом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ходе возможного визита президента Кароля Навроцкого в США следует обсудить вопрос об усилении присутствия американских войск на восточном фланге НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание RMF24.

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Что Польша хочет обсудить с США

По словам Сикорского, в случае беседы между президентами одним из ключевых вопросов должно стать увеличение американского военного присутствия в Польше.

"Если состоится беседа президентов, даже неформальная, то, во-первых, это будет подтверждение обещания об увеличении, хотя мы не знаем до какого уровня, американского присутствия в Польше. По нашему мнению, его следует увеличивать там, где оно действительно нужно, то есть на восточном фланге, где существует угроза. Это номер один", – заявил он.

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Вопрос визы для экс-генпрокурора

Вторым важным вопросом Сикорский назвал ситуацию с пребыванием в США бывшего генпрокурора Польши Збигнева Зёбро.

Он отметил, что Зёбро находится в Соединенных Штатах, хотя его разыскивают по ордеру по делу о хищении средств из Фонда справедливости.

По словам министра, между союзниками не должно быть злоупотреблений с получением журналистских виз.

"Збигнев Зёбро не является журналистом, он является вице-президентом главной оппозиционной партии и депутатом. Его место – в Сейме, в Варшаве, а не в Соединенных Штатах, поэтому я надеюсь, что господин президент добьется аннулирования этой визы", – подчеркнул Сикорский.

Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий получил приглашение на празднование 80-летия президента США Дональда Трампа и планирует принять участие в мероприятии.

В свою очередь польский премьер Дональд Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" во время визита к Трампу.

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