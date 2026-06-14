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Новости Встреча Трампа и Навроцкого
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В Польше назвали темы разговора во время встречи Навроцкого с Трампом

Трамп Навроцкий

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ходе возможного визита президента Кароля Навроцкого в США следует обсудить вопрос об усилении присутствия американских войск на восточном фланге НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание RMF24.

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Что Польша хочет обсудить с США

По словам Сикорского, в случае беседы между президентами одним из ключевых вопросов должно стать увеличение американского военного присутствия в Польше.

"Если состоится беседа президентов, даже неформальная, то, во-первых, это будет подтверждение обещания об увеличении, хотя мы не знаем до какого уровня, американского присутствия в Польше. По нашему мнению, его следует увеличивать там, где оно действительно нужно, то есть на восточном фланге, где существует угроза. Это номер один", – заявил он.

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Вопрос визы для экс-генпрокурора

Вторым важным вопросом Сикорский назвал ситуацию с пребыванием в США бывшего генпрокурора Польши Збигнева Зёбро.

Он отметил, что Зёбро находится в Соединенных Штатах, хотя его разыскивают по ордеру по делу о хищении средств из Фонда справедливости.

По словам министра, между союзниками не должно быть злоупотреблений с получением журналистских виз.

"Збигнев Зёбро не является журналистом, он является вице-президентом главной оппозиционной партии и депутатом. Его место – в Сейме, в Варшаве, а не в Соединенных Штатах, поэтому я надеюсь, что господин президент добьется аннулирования этой визы", – подчеркнул Сикорский.

  • Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий получил приглашение на празднование 80-летия президента США Дональда Трампа и планирует принять участие в мероприятии.
  • В свою очередь польский премьер Дональд Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" во время визита к Трампу.

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Автор: 

Польша (9098) Сикорский Радослав (542) Трамп Дональд (8200) Навроцкий Кароль (154)
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Потікавші з України на московію вертухаї, у 2014 роц, ригоАНАЛИ з комуняками, нацькують Навроцького, ще на якусь дурню ???
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14.06.2026 18:58 Ответить
У всьому надіються на США а потім європейці один одного запитують - чого це ми такі слабенькі перед викликами
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14.06.2026 19:00 Ответить
Здогадатися не важко: жалівся на УПА.
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14.06.2026 19:08 Ответить
Теми навроцького:
- УПА,
- біндерівці,
- УПА,
- біндерівці,
....
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14.06.2026 19:09 Ответить
я так бачив по стану справ що страхи у поляків тіко від слів УПА, Бандера кольорів червоночорних... а тут виявля.ться Кароль сам не здатний захиститись та й на старигана доні покладаеться... Кароль...вибір програшний...
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14.06.2026 19:17 Ответить
"...посилення присутності американських військ на східному фланзі НАТО шляхом зменшення американского контингенту та американського озброєння з країн, розшташованих на східному фланзі НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n4008292
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14.06.2026 19:29 Ответить
А про ОУН-УПА,не говоритимуть? І поляк не поскаржиться іменинничку про сто тисяч мільйонів поляків,які стали жертвами людобойства злої УПИ? Дивно... До речі,поляки у писанині між собою на ЮТубі не називають Україну інакше,як UKRA та UPADLINА/. На їх єзику падліна це падаль,стерво...
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14.06.2026 19:47 Ответить
До речі, поляки між собою на форумах називають Україну лише UKRA та UPADLINA. На язику польскім падліна це падаль,стерво... Це щоб ви знали хто такі наші західні "партнери"...
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14.06.2026 19:51 Ответить
 
 