В Польше назвали темы разговора во время встречи Навроцкого с Трампом
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ходе возможного визита президента Кароля Навроцкого в США следует обсудить вопрос об усилении присутствия американских войск на восточном фланге НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание RMF24.
Что Польша хочет обсудить с США
По словам Сикорского, в случае беседы между президентами одним из ключевых вопросов должно стать увеличение американского военного присутствия в Польше.
"Если состоится беседа президентов, даже неформальная, то, во-первых, это будет подтверждение обещания об увеличении, хотя мы не знаем до какого уровня, американского присутствия в Польше. По нашему мнению, его следует увеличивать там, где оно действительно нужно, то есть на восточном фланге, где существует угроза. Это номер один", – заявил он.
Вопрос визы для экс-генпрокурора
Вторым важным вопросом Сикорский назвал ситуацию с пребыванием в США бывшего генпрокурора Польши Збигнева Зёбро.
Он отметил, что Зёбро находится в Соединенных Штатах, хотя его разыскивают по ордеру по делу о хищении средств из Фонда справедливости.
По словам министра, между союзниками не должно быть злоупотреблений с получением журналистских виз.
"Збигнев Зёбро не является журналистом, он является вице-президентом главной оппозиционной партии и депутатом. Его место – в Сейме, в Варшаве, а не в Соединенных Штатах, поэтому я надеюсь, что господин президент добьется аннулирования этой визы", – подчеркнул Сикорский.
- Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий получил приглашение на празднование 80-летия президента США Дональда Трампа и планирует принять участие в мероприятии.
- В свою очередь польский премьер Дональд Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" во время визита к Трампу.
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