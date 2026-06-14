УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10427 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Навроцького
971 9

У Польщі назвали теми розмови під час зустрічі Навроцького з Трампом

Трамп Навроцький

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час можливого візиту президента Кароля Навроцького до США слід обговорити посилення присутності американських військ на східному фланзі НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише польське видання RMF24.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що Польща хоче обговорити зі США

За словами Сікорського, у разі розмови між президентами одним із ключових питань має стати збільшення американської військової присутності в Польщі.

"Якщо відбудеться розмова президентів, навіть неформальна, то, по-перше, це буде затвердження обіцянки про збільшення, хоча ми не знаємо до якого рівня, американської присутності в Польщі. На нашу думку, її слід збільшувати там, де вона дійсно потрібна, тобто на східному фланзі, де існує загроза. Це номер один", – заявив він.

Читайте також: На КПП "Шегині - Медика" починаються ремонтні роботи: можливі затримки автобусів

Питання візи для ексгенпрокурора

Другим важливим питанням Сікорський назвав ситуацію з перебуванням у США колишнього генпрокурора Польщі Збігнєва Зьобро.

Він зазначив, що Зьобро перебуває у Сполучених Штатах, хоча його розшукують за ордером у справі про розкрадання коштів з Фонду справедливості.

За словами міністра, між союзниками не повинно бути зловживань із отриманням журналістських віз.

"Збігнєв З. не є журналістом, він є віцепрезидентом головної опозиційної партії та депутатом. Його місце – у Сеймі, у Варшаві, а не у Сполучених Штатах, тож я сподіваюся, що пан президент доможеться анулювання цієї візи", – наголосив Сікорський.

  • Раніше повідомлялося, що Кароль Навроцький отримав запрошення на святкування 80-річчя президента США Дональда Трампа та планує взяти участь у заході.
  • Своєю чергою польський прем’єр Дональд Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль атакував Ліван у відповідь на удари "Хезболли": Трамп засудив через загрозу зриву угоди з Іраном

Автор: 

Польща (9371) Сікорський Радослав (385) Трамп Дональд (8938) Навроцький Кароль (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потікавші з України на московію вертухаї, у 2014 роц, ригоАНАЛИ з комуняками, нацькують Навроцького, ще на якусь дурню ???
показати весь коментар
14.06.2026 18:58 Відповісти
У всьому надіються на США а потім європейці один одного запитують - чого це ми такі слабенькі перед викликами
показати весь коментар
14.06.2026 19:00 Відповісти
Здогадатися не важко: жалівся на УПА.
показати весь коментар
14.06.2026 19:08 Відповісти
Теми навроцького:
- УПА,
- біндерівці,
- УПА,
- біндерівці,
....
показати весь коментар
14.06.2026 19:09 Відповісти
я так бачив по стану справ що страхи у поляків тіко від слів УПА, Бандера кольорів червоночорних... а тут виявля.ться Кароль сам не здатний захиститись та й на старигана доні покладаеться... Кароль...вибір програшний...
показати весь коментар
14.06.2026 19:17 Відповісти
"...посилення присутності американських військ на східному фланзі НАТО шляхом зменшення американского контингенту та американського озброєння з країн, розшташованих на східному фланзі НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n4008292
показати весь коментар
14.06.2026 19:29 Відповісти
А про ОУН-УПА,не говоритимуть? І поляк не поскаржиться іменинничку про сто тисяч мільйонів поляків,які стали жертвами людобойства злої УПИ? Дивно... До речі,поляки у писанині між собою на ЮТубі не називають Україну інакше,як UKRA та UPADLINА/. На їх єзику падліна це падаль,стерво...
показати весь коментар
14.06.2026 19:47 Відповісти
До речі, поляки між собою на форумах називають Україну лише UKRA та UPADLINA. На язику польскім падліна це падаль,стерво... Це щоб ви знали хто такі наші західні "партнери"...
показати весь коментар
14.06.2026 19:51 Відповісти
 
 