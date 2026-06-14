У Польщі назвали теми розмови під час зустрічі Навроцького з Трампом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час можливого візиту президента Кароля Навроцького до США слід обговорити посилення присутності американських військ на східному фланзі НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише польське видання RMF24.

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Що Польща хоче обговорити зі США

За словами Сікорського, у разі розмови між президентами одним із ключових питань має стати збільшення американської військової присутності в Польщі.

"Якщо відбудеться розмова президентів, навіть неформальна, то, по-перше, це буде затвердження обіцянки про збільшення, хоча ми не знаємо до якого рівня, американської присутності в Польщі. На нашу думку, її слід збільшувати там, де вона дійсно потрібна, тобто на східному фланзі, де існує загроза. Це номер один", – заявив він.

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Питання візи для ексгенпрокурора

Другим важливим питанням Сікорський назвав ситуацію з перебуванням у США колишнього генпрокурора Польщі Збігнєва Зьобро.

Він зазначив, що Зьобро перебуває у Сполучених Штатах, хоча його розшукують за ордером у справі про розкрадання коштів з Фонду справедливості.

За словами міністра, між союзниками не повинно бути зловживань із отриманням журналістських віз.

"Збігнєв З. не є журналістом, він є віцепрезидентом головної опозиційної партії та депутатом. Його місце – у Сеймі, у Варшаві, а не у Сполучених Штатах, тож я сподіваюся, що пан президент доможеться анулювання цієї візи", – наголосив Сікорський.

Раніше повідомлялося, що Кароль Навроцький отримав запрошення на святкування 80-річчя президента США Дональда Трампа та планує взяти участь у заході.

Своєю чергою польський прем’єр Дональд Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа.

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