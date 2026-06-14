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Новини Переговори США та Ірану Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Ізраїль атакував Ліван у відповідь на удари "Хезболли": Трамп засудив через загрозу зриву угоди з Іраном

Бейрут

У неділю, 14 червня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по командному центру "Хезболли" у Бейруті. Ізраїльська армія заявила, що удару було завдано у відповідь на запуск угрупуванням безпілотників у бік Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу, інформує Цензор.НЕТ.

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Ізраїль відповів на атаку "Хезболли"

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що об'єкт використовувався терористами "Хезболли" для планування атак проти ізраїльських громадян та військових.

"Перед завданням удару було вжито заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню, зокрема використано високоточні боєприпаси та засоби повітряного спостереження... Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти задля усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та своїм солдатам відповідно до директив політичного керівництва", - сказано в повідомленні ЦАХАЛу.

Читайте також: США та Іран узгодили фінальний текст мирної угоди, - прем’єр Пакистану Шаріф

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на удар Ізраїлю по командному центру "Хезболли", висловивши невдоволення.

За словами американського президента, "Хезболла" завдала незначної шкоди Ізраїлю, на яку не потрібно було відповідати.

Він також знову повідомив про наближення миру між США та Іраном.

"Сьогоднішня атака на Бейрут не мала би статися, особливо в такий особливий день, коли ми так близько до укладення мирної угоди з Іраном. Ізраїль має право захищатися від загроз, але атака, на яку він реагував, була дуже незначною і не мала жодного значення... Ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир у регіон, зокрема в Ліван, і всі сторони повинні стриматися. Ізраїль не повинен більше здійснювати атак на території Лівану, але й інші сторони, зокрема "Хезболла", не повинні здійснювати атак проти Ізраїлю. Це може стати початком довгого і прекрасного миру — не змарнуймо цю нагоду", - написав президент США у Truth Social.

допис Трампа

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.
  • "Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.
  • Втім Іран спростував підписання угоди зі США у неділю.

Читайте також: США та Іран 14 червня підпишуть мирну угоду,- Трамп

Автор: 

Ізраїль (1992) Ліван (142) Трамп Дональд (8938) Хезболла (52)
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Топ коментарі
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зіпсували днюху рудому
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14.06.2026 18:28 Відповісти
+6
❗️Війна на Близькому Сході відновлюється сьогодні, прямо в день народження Трампа: Іран найближчими годинами (!) здійснить ракетний обстріл Ізраїлю - Тегеран заявив, що «немає сенсу продовжувати переговори з США»
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14.06.2026 18:30 Відповісти
+6
Рудий ушльопок покровитель всіх світових покидьків а ***** друг.
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14.06.2026 18:32 Відповісти
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зіпсували днюху рудому
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14.06.2026 18:28 Відповісти
❗️Війна на Близькому Сході відновлюється сьогодні, прямо в день народження Трампа: Іран найближчими годинами (!) здійснить ракетний обстріл Ізраїлю - Тегеран заявив, що «немає сенсу продовжувати переговори з США»
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14.06.2026 18:30 Відповісти
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14.06.2026 18:39 Відповісти
****** + аятоли+ХАМАС, привітали обстрілом Ізраїльтян, свого кореша-ювіляра із США!!
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14.06.2026 18:43 Відповісти
Рудий ушльопок покровитель всіх світових покидьків а ***** друг.
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14.06.2026 18:32 Відповісти
У Израиля свое видение "прекрасной победы". Трамп не сможет это изменить.
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14.06.2026 18:32 Відповісти
Зрозуміло, що Ізраїлю ніякий сраний мир не потрібен. Молодці.
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14.06.2026 18:32 Відповісти
вони дуже підлі і жорстокі,нацисти 21 століття
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14.06.2026 18:44 Відповісти
Так і ми також. Краще бути живим нацистом чим мертвим пацифістом.
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14.06.2026 19:04 Відповісти
згоден.ви кацапи,теж нацисти але ви підліші і підступніші ізраїтелів в рази!
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14.06.2026 19:42 Відповісти
Ти за іран?
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14.06.2026 20:14 Відповісти
і за Іран і за Газу і за Україну....за все.
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14.06.2026 20:19 Відповісти
Взагалі-то вони всю свою історію у стані війни
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14.06.2026 18:49 Відповісти
Щось мені це нагадує...
рашапропаганда: "Україна не хоче миру!"
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14.06.2026 20:47 Відповісти
Так вони будуть до нових віників мир творити
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14.06.2026 18:34 Відповісти
але перед тим має рак на горі свиснути!
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14.06.2026 18:41 Відповісти
Вже близько двох тисяч років, вони нікуди не поспішають.
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14.06.2026 18:43 Відповісти
Нетеньяха буде срати рудому допоки той не разбабіт тегеран. В любому випадку допоки трампон занятий цим ділом то цей старий підофілосбочинець хоч від України і Грінландії відстане
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14.06.2026 18:34 Відповісти
Зе сказав без Трампа миру не буде.)
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14.06.2026 18:38 Відповісти
ізраїль на днюху подарував рудому можливість ще раз виступити миротворцем, але той не дуже задоволений, бо хезболла нанесла ізраїлю незначну шкоду, тому і мир буде якимось невеличним!😬
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14.06.2026 18:40 Відповісти
А Трампу не приходить у пусту макітру думка, що Хезболла чітко виконує те, що наказує Іран?

Тобто, Іран спецом зриває цю пустопорожню фігню з перемовинами.
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14.06.2026 18:48 Відповісти
Йому,поступово,приходить у макітру розуміння що Ізраїль не допустить ніякого миру,у тому регіоні!
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14.06.2026 19:02 Відповісти
Удари перщою нанесла Хезболла, а не Ізраїль.
Ізраїль відповів.

А не треба було?
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14.06.2026 19:05 Відповісти
Ізраїль вже селить євреїв на захоплених землях півдня Лівану.
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14.06.2026 19:17 Відповісти
У Ізраїля люди виїзджають з районів, що межують з Ліваном через обстріли Хезболли. Який їм сенс їхати у Ліван?

Де ви, довбойоби тупорили, тільки берете це лайно?
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14.06.2026 19:27 Відповісти
Сам довбойоб. Ізраїль і кацапня працюють по одним лекалам - рівняють міста і села з землею, потім заселяють жидо-кацапами. Це вже було на поселення на Західному березі річки Йордан, чи у нас у Маріуполі.
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14.06.2026 19:33 Відповісти
Ще раз - з якої помийки харчуєшся, довбойобе?
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14.06.2026 19:37 Відповісти
Поїж гівна пейсатий.
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14.06.2026 19:38 Відповісти
Тепер все ясно. 😁
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14.06.2026 19:38 Відповісти
Чувак,того ким ти назвав опонентів,ти побачиш у дзеркалі. Чи тільки вас таких роблять?
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14.06.2026 20:23 Відповісти
перестань тут нахабно але тупо брехати. дурніших за себе,думаєш,знайшов?
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14.06.2026 20:25 Відповісти
Чудний Світ. Якщо так піде і далі, не виключаю що хезбола будуть разом з США бомбити Ізраїль, а нетаньяха оселиться на расії, поруч з асадом...
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14.06.2026 18:53 Відповісти
Ізраїль підбив дядька Сема на цю авантюру і все ще надіється на наземну операцію в Іраку, а не на якісь мирні угоди.
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14.06.2026 19:24 Відповісти
сіоністи українофоби всі без винятку,рашизм це випердиш Zіоністів
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14.06.2026 19:25 Відповісти
Бібі - в будку!
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14.06.2026 20:22 Відповісти
 
 