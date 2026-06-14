Ізраїль атакував Ліван у відповідь на удари "Хезболли": Трамп засудив через загрозу зриву угоди з Іраном

У неділю, 14 червня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по командному центру "Хезболли" у Бейруті. Ізраїльська армія заявила, що удару було завдано у відповідь на запуск угрупуванням безпілотників у бік Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу, інформує Цензор.НЕТ.

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Ізраїль відповів на атаку "Хезболли"

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що об'єкт використовувався терористами "Хезболли" для планування атак проти ізраїльських громадян та військових.

"Перед завданням удару було вжито заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню, зокрема використано високоточні боєприпаси та засоби повітряного спостереження... Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти задля усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та своїм солдатам відповідно до директив політичного керівництва", - сказано в повідомленні ЦАХАЛу.

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Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на удар Ізраїлю по командному центру "Хезболли", висловивши невдоволення.

За словами американського президента, "Хезболла" завдала незначної шкоди Ізраїлю, на яку не потрібно було відповідати.

Він також знову повідомив про наближення миру між США та Іраном.

"Сьогоднішня атака на Бейрут не мала би статися, особливо в такий особливий день, коли ми так близько до укладення мирної угоди з Іраном. Ізраїль має право захищатися від загроз, але атака, на яку він реагував, була дуже незначною і не мала жодного значення... Ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир у регіон, зокрема в Ліван, і всі сторони повинні стриматися. Ізраїль не повинен більше здійснювати атак на території Лівану, але й інші сторони, зокрема "Хезболла", не повинні здійснювати атак проти Ізраїлю. Це може стати початком довгого і прекрасного миру — не змарнуймо цю нагоду", - написав президент США у Truth Social.

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.

"Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.

Втім Іран спростував підписання угоди зі США у неділю.

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