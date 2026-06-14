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Новости Переговоры США и Ирана Конфликт Израиля и Ливана
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Израиль атаковал Ливан в ответ на удары "Хезболлы": Трамп осудил из-за угрозы срыва соглашения с Ираном

Бейрут

В воскресенье, 14 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру "Хезболлы" в Бейруте. Израильская армия заявила, что удар был нанесен в ответ на запуск группировкой беспилотников в сторону Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.

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Израиль ответил на атаку "Хезболлы"

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что объект использовался террористами "Хезболлы" для планирования атак против израильских граждан и военных.

"Перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, в частности использованы высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения... Армия обороны Израиля будет продолжать действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и своим солдатам в соответствии с директивами политического руководства", — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

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Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удар Израиля по командному центру "Хезболлы", выразив недовольство.

По словам американского президента, "Хезболла" нанесла незначительный ущерб Израилю, на который не нужно было отвечать.

Он также вновь сообщил о приближении мира между США и Ираном.

"Сегодняшняя атака на Бейрут не должна была произойти, особенно в такой особый день, когда мы так близки к заключению мирного соглашения с Ираном. Израиль имеет право защищаться от угроз, но атака, на которую он отреагировал, была очень незначительной и не имела никакого значения... Мы очень близки к соглашению, которое принесет мир в регион, в частности в Ливан, и все стороны должны сдержаться. Израиль не должен больше наносить удары по территории Ливана, но и другие стороны, в частности "Хезболла", не должны наносить удары по Израилю. Это может стать началом долгого и прекрасного мира — давайте не упустим эту возможность", — написал президент США в Truth Social.

пост Трампа

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.
  • "Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — заявил он.
  • Впрочем, Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье.

Читайте также: США и Иран 14 июня подпишут мирное соглашение, — Трамп

Автор: 

Израиль (2248) Ливан (141) Трамп Дональд (8200) Хезболла (49)
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Топ комментарии
+9
зіпсували днюху рудому
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14.06.2026 18:28 Ответить
+6
❗️Війна на Близькому Сході відновлюється сьогодні, прямо в день народження Трампа: Іран найближчими годинами (!) здійснить ракетний обстріл Ізраїлю - Тегеран заявив, що «немає сенсу продовжувати переговори з США»
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14.06.2026 18:30 Ответить
+6
Рудий ушльопок покровитель всіх світових покидьків а ***** друг.
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14.06.2026 18:32 Ответить
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зіпсували днюху рудому
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14.06.2026 18:28 Ответить
❗️Війна на Близькому Сході відновлюється сьогодні, прямо в день народження Трампа: Іран найближчими годинами (!) здійснить ракетний обстріл Ізраїлю - Тегеран заявив, що «немає сенсу продовжувати переговори з США»
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14.06.2026 18:30 Ответить
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14.06.2026 18:39 Ответить
****** + аятоли+ХАМАС, привітали обстрілом Ізраїльтян, свого кореша-ювіляра із США!!
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14.06.2026 18:43 Ответить
Рудий ушльопок покровитель всіх світових покидьків а ***** друг.
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14.06.2026 18:32 Ответить
У Израиля свое видение "прекрасной победы". Трамп не сможет это изменить.
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14.06.2026 18:32 Ответить
Зрозуміло, що Ізраїлю ніякий сраний мир не потрібен. Молодці.
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14.06.2026 18:32 Ответить
вони дуже підлі і жорстокі,нацисти 21 століття
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14.06.2026 18:44 Ответить
Так і ми також. Краще бути живим нацистом чим мертвим пацифістом.
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14.06.2026 19:04 Ответить
згоден.ви кацапи,теж нацисти але ви підліші і підступніші ізраїтелів в рази!
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14.06.2026 19:42 Ответить
Взагалі-то вони всю свою історію у стані війни
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14.06.2026 18:49 Ответить
Так вони будуть до нових віників мир творити
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14.06.2026 18:34 Ответить
але перед тим має рак на горі свиснути!
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14.06.2026 18:41 Ответить
Вже близько двох тисяч років, вони нікуди не поспішають.
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14.06.2026 18:43 Ответить
Нетеньяха буде срати рудому допоки той не разбабіт тегеран. В любому випадку допоки трампон занятий цим ділом то цей старий підофілосбочинець хоч від України і Грінландії відстане
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14.06.2026 18:34 Ответить
Зе сказав без Трампа миру не буде.)
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14.06.2026 18:38 Ответить
ізраїль на днюху подарував рудому можливість ще раз виступити миротворцем, але той не дуже задоволений, бо хезболла нанесла ізраїлю незначну шкоду, тому і мир буде якимось невеличним!😬
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14.06.2026 18:40 Ответить
А Трампу не приходить у пусту макітру думка, що Хезболла чітко виконує те, що наказує Іран?

Тобто, Іран спецом зриває цю пустопорожню фігню з перемовинами.
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14.06.2026 18:48 Ответить
Йому,поступово,приходить у макітру розуміння що Ізраїль не допустить ніякого миру,у тому регіоні!
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14.06.2026 19:02 Ответить
Удари перщою нанесла Хезболла, а не Ізраїль.
Ізраїль відповів.

А не треба було?
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14.06.2026 19:05 Ответить
Ізраїль вже селить євреїв на захоплених землях півдня Лівану.
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14.06.2026 19:17 Ответить
У Ізраїля люди виїзджають з районів, що межують з Ліваном через обстріли Хезболли. Який їм сенс їхати у Ліван?

Де ви, довбойоби тупорили, тільки берете це лайно?
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14.06.2026 19:27 Ответить
Сам довбойоб. Ізраїль і кацапня працюють по одним лекалам - рівняють міста і села з землею, потім заселяють жидо-кацапами. Це вже було на поселення на Західному березі річки Йордан, чи у нас у Маріуполі.
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14.06.2026 19:33 Ответить
Ще раз - з якої помийки харчуєшся, довбойобе?
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14.06.2026 19:37 Ответить
Поїж гівна пейсатий.
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14.06.2026 19:38 Ответить
Тепер все ясно. 😁
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14.06.2026 19:38 Ответить
Чудний Світ. Якщо так піде і далі, не виключаю що хезбола будуть разом з США бомбити Ізраїль, а нетаньяха оселиться на расії, поруч з асадом...
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14.06.2026 18:53 Ответить
Ізраїль підбив дядька Сема на цю авантюру і все ще надіється на наземну операцію в Іраку, а не на якісь мирні угоди.
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14.06.2026 19:24 Ответить
сіоністи українофоби всі без винятку,рашизм це випердиш Zіоністів
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14.06.2026 19:25 Ответить
 
 