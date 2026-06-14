Израиль атаковал Ливан в ответ на удары "Хезболлы": Трамп осудил из-за угрозы срыва соглашения с Ираном

В воскресенье, 14 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру "Хезболлы" в Бейруте. Израильская армия заявила, что удар был нанесен в ответ на запуск группировкой беспилотников в сторону Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.

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Израиль ответил на атаку "Хезболлы"

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что объект использовался террористами "Хезболлы" для планирования атак против израильских граждан и военных.

"Перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, в частности использованы высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения... Армия обороны Израиля будет продолжать действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и своим солдатам в соответствии с директивами политического руководства", — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

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Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удар Израиля по командному центру "Хезболлы", выразив недовольство.

По словам американского президента, "Хезболла" нанесла незначительный ущерб Израилю, на который не нужно было отвечать.

Он также вновь сообщил о приближении мира между США и Ираном.

"Сегодняшняя атака на Бейрут не должна была произойти, особенно в такой особый день, когда мы так близки к заключению мирного соглашения с Ираном. Израиль имеет право защищаться от угроз, но атака, на которую он отреагировал, была очень незначительной и не имела никакого значения... Мы очень близки к соглашению, которое принесет мир в регион, в частности в Ливан, и все стороны должны сдержаться. Израиль не должен больше наносить удары по территории Ливана, но и другие стороны, в частности "Хезболла", не должны наносить удары по Израилю. Это может стать началом долгого и прекрасного мира — давайте не упустим эту возможность", — написал президент США в Truth Social.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

"Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — заявил он.

Впрочем, Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье.

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