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Новини Зустріч Трампа та Навроцького
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Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа

Туск дав пораду президенту Навроцькому перед зустріччю з Трампом

Президент Польщі Кароль Навроцький у неділю, 14 червня, відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до США.

Заяву глави польського уряду цитує RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Навроцький вирушає до США 

На запитання журналістів про те, як він оцінює поїздку президента до США і про що Навроцький повинен говорити з Трампом, Туск заявив, що з очевидних причин бажає президенту успіху в поїздці до Вашингтона.

Прем'єр-міністр, посилаючись на заплановане в Білому домі гала-шоу змішаних бойових мистецтв, звернувся "із палким закликом" до Навроцького, щоб той у США "не дав затягнути себе в клітку".

"Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Відомо, чим деякі бої закінчуються, тому сподіваюся, що його не вмовлять на такі протистояння",- заявив Туск.

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Про що говоритиме з Трампом? 

Своєю чергою керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцин Пшидач повідомив, що Навроцький у Вашингтоні розмовлятиме з Трампом безпосередньо "про принципові питання, які стосуються польської безпеки, двосторонні відносини та енергетично-економічну співпрацю".

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Автор: 

візит (1771) США (26742) Туск Дональд (689) Трамп Дональд (8933) Навроцький Кароль (155)
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Вручит Трампу орден Белого орла. Почти все будут довольны до усрачки.
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13.06.2026 18:02 Відповісти
Дивна позиція, якщо зважити на те, що Польща сидить в штатовській клітці ще з 80х років. Якщо не в їх дупі.
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13.06.2026 18:02 Відповісти
Це все з давно застарілих методичек, де ви це викопали?
Звідти - раша поглинається і залежить від Китаю i США центр і світоч демократії.
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13.06.2026 18:08 Відповісти
Навроцькому головне через палаючий імперський пукан не заплутатися ногами у власномуу язику і не ********* лисиною об паркет.
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13.06.2026 18:03 Відповісти
Навроцький - дивись там - не дай маху - та Мах свій чоловік
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13.06.2026 18:03 Відповісти
***** iде до *****. От i всi новини. 🥳
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13.06.2026 18:12 Відповісти
Трамп реалізує стратегію зменшення військового внеску в Європу. США вже вивели близько 5 000 військових із Німеччини та оголосили про масштабні скорочення флотів винищувачів (F-16 та F-15E), літаків-розвідників та заправників, прикріплених до операцій НАТО.

Польща намагається компенсувати це лобіюванням створення постійної військової бази США на своїй території (готові повністю покрити витрати). Проте загальний курс США змушує міністра закордонних справ Сікорського відкрито заявляти, що Європі доведеться брати більше відповідальності за захист від РФ.

Через конфлікти на Близькому Сході та обмежені потужності ВПК США, міністр оборони Польщі попередив про можливі затримки у поставках американського озброєння за раніше укладеними контрактами.
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13.06.2026 18:14 Відповісти
Опозиція та президент Навроцький вважають, що безпека Польщі залежить від повної лояльності до Трампа, тоді як Туск критикує такий підхід і закликає до більшої самостійності Європи.
Навроцький планує візит до США, де намагатиметься вести паралельну уряду Туска дипломатію, що створює деструктивне враження "двох різних Польщ" в очах Білого дому.
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13.06.2026 18:16 Відповісти
 
 