Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа
Президент Польщі Кароль Навроцький у неділю, 14 червня, відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до США.
Заяву глави польського уряду цитує RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.
Навроцький вирушає до США
На запитання журналістів про те, як він оцінює поїздку президента до США і про що Навроцький повинен говорити з Трампом, Туск заявив, що з очевидних причин бажає президенту успіху в поїздці до Вашингтона.
Прем'єр-міністр, посилаючись на заплановане в Білому домі гала-шоу змішаних бойових мистецтв, звернувся "із палким закликом" до Навроцького, щоб той у США "не дав затягнути себе в клітку".
"Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Відомо, чим деякі бої закінчуються, тому сподіваюся, що його не вмовлять на такі протистояння",- заявив Туск.
Про що говоритиме з Трампом?
Своєю чергою керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцин Пшидач повідомив, що Навроцький у Вашингтоні розмовлятиме з Трампом безпосередньо "про принципові питання, які стосуються польської безпеки, двосторонні відносини та енергетично-економічну співпрацю".
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Польща намагається компенсувати це лобіюванням створення постійної військової бази США на своїй території (готові повністю покрити витрати). Проте загальний курс США змушує міністра закордонних справ Сікорського відкрито заявляти, що Європі доведеться брати більше відповідальності за захист від РФ.
Через конфлікти на Близькому Сході та обмежені потужності ВПК США, міністр оборони Польщі попередив про можливі затримки у поставках американського озброєння за раніше укладеними контрактами.
Навроцький планує візит до США, де намагатиметься вести паралельну уряду Туска дипломатію, що створює деструктивне враження "двох різних Польщ" в очах Білого дому.