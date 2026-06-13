Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа

Президент Польщі Кароль Навроцький у неділю, 14 червня, відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Навроцького "не дати затягнути себе в клітку" під час візиту до США.

Заяву глави польського уряду цитує RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Навроцький вирушає до США

На запитання журналістів про те, як він оцінює поїздку президента до США і про що Навроцький повинен говорити з Трампом, Туск заявив, що з очевидних причин бажає президенту успіху в поїздці до Вашингтона.

Прем'єр-міністр, посилаючись на заплановане в Білому домі гала-шоу змішаних бойових мистецтв, звернувся "із палким закликом" до Навроцького, щоб той у США "не дав затягнути себе в клітку".

"Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Відомо, чим деякі бої закінчуються, тому сподіваюся, що його не вмовлять на такі протистояння",- заявив Туск.

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Про що говоритиме з Трампом?

Своєю чергою керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцин Пшидач повідомив, що Навроцький у Вашингтоні розмовлятиме з Трампом безпосередньо "про принципові питання, які стосуються польської безпеки, двосторонні відносини та енергетично-економічну співпрацю".

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