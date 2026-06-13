Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" в ходе визита к Трампу
Президент Польши Кароль Навроцкий в воскресенье, 14 июня, посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" во время визита в США.
Заявление главы польского правительства цитирует RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.
Навроцкий отправляется в США
На вопрос журналистов о том, как он оценивает поездку президента в США и о чем Навроцкий должен говорить с Трампом, Туск заявил, что, по понятным причинам, желает президенту успеха в поездке в Вашингтон.
Премьер-министр, ссылаясь на запланированное в Белом доме гала-шоу смешанных боевых искусств, обратился "с горячим призывом" к Навроцкому, чтобы тот в США "не дал затащить себя в клетку".
"Мы знаем, что он любит бокс, но лучше не рисковать. Известно, чем заканчиваются некоторые бои, поэтому надеюсь, что его не уговорят на такие противостояния", - заявил Туск.
О чем будет говорить с Трампом?
В свою очередь, глава президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач сообщил, что Навроцкий в Вашингтоне будет беседовать с Трампом непосредственно "о принципиальных вопросах, касающихся польской безопасности, двусторонних отношений и энергетико-экономического сотрудничества".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звідти - раша поглинається і залежить від Китаю i США центр і світоч демократії.
Польща намагається компенсувати це лобіюванням створення постійної військової бази США на своїй території (готові повністю покрити витрати). Проте загальний курс США змушує міністра закордонних справ Сікорського відкрито заявляти, що Європі доведеться брати більше відповідальності за захист від РФ.
Через конфлікти на Близькому Сході та обмежені потужності ВПК США, міністр оборони Польщі попередив про можливі затримки у поставках американського озброєння за раніше укладеними контрактами.
Навроцький планує візит до США, де намагатиметься вести паралельну уряду Туска дипломатію, що створює деструктивне враження "двох різних Польщ" в очах Білого дому.
США щойно погодили новий кредитний ліміт для Польщі на купівлю зброї обсягом 4 млрд доларів (загальна сума доступних оборонних позик від США сягнула 20 млрд).
Також відбулися перші польські польоти придбаних у США винищувачів
F-35, триває будівництво першої АЕС за технологіями американської Westinghouse та відкриваються сервісні центри для танків Abrams.