Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" в ходе визита к Трампу

Президент Польши Кароль Навроцкий в воскресенье, 14 июня, посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" во время визита в США.

Заявление главы польского правительства цитирует RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

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Навроцкий отправляется в США

На вопрос журналистов о том, как он оценивает поездку президента в США и о чем Навроцкий должен говорить с Трампом, Туск заявил, что, по понятным причинам, желает президенту успеха в поездке в Вашингтон.

Премьер-министр, ссылаясь на запланированное в Белом доме гала-шоу смешанных боевых искусств, обратился "с горячим призывом" к Навроцкому, чтобы тот в США "не дал затащить себя в клетку".

"Мы знаем, что он любит бокс, но лучше не рисковать. Известно, чем заканчиваются некоторые бои, поэтому надеюсь, что его не уговорят на такие противостояния", - заявил Туск.

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О чем будет говорить с Трампом?

В свою очередь, глава президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач сообщил, что Навроцкий в Вашингтоне будет беседовать с Трампом непосредственно "о принципиальных вопросах, касающихся польской безопасности, двусторонних отношений и энергетико-экономического сотрудничества".

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