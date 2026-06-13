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Новости Встреча Трампа и Навроцкого
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Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" в ходе визита к Трампу

Туск дал совет президенту Навроцкому перед встречей с Трампом

Президент Польши Кароль Навроцкий в воскресенье, 14 июня, посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Навроцкого "не дать затащить себя в клетку" во время визита в США.

Заявление главы польского правительства цитирует RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

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Навроцкий отправляется в США 

На вопрос журналистов о том, как он оценивает поездку президента в США и о чем Навроцкий должен говорить с Трампом, Туск заявил, что, по понятным причинам, желает президенту успеха в поездке в Вашингтон.

Премьер-министр, ссылаясь на запланированное в Белом доме гала-шоу смешанных боевых искусств, обратился "с горячим призывом" к Навроцкому, чтобы тот в США "не дал затащить себя в клетку".

"Мы знаем, что он любит бокс, но лучше не рисковать. Известно, чем заканчиваются некоторые бои, поэтому надеюсь, что его не уговорят на такие противостояния", - заявил Туск.

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О чем будет говорить с Трампом? 

В свою очередь, глава президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач сообщил, что Навроцкий в Вашингтоне будет беседовать с Трампом непосредственно "о принципиальных вопросах, касающихся польской безопасности, двусторонних отношений и энергетико-экономического сотрудничества".

Читайте также: Навроцкий проведет встречу с Трампом: будут обсуждать, в частности, Украину

Автор: 

визит (3232) США (29551) Туск Дональд (897) Трамп Дональд (8195) Навроцкий Кароль (154)
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Топ комментарии
+6
Вручит Трампу орден Белого орла. Почти все будут довольны до усрачки.
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13.06.2026 18:02 Ответить
+3
Навроцькому головне через палаючий імперський пукан не заплутатися ногами у власномуу язику і не ********* лисиною об паркет.
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13.06.2026 18:03 Ответить
+2
***** iде до *****. От i всi новини. 🥳
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13.06.2026 18:12 Ответить
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Вручит Трампу орден Белого орла. Почти все будут довольны до усрачки.
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13.06.2026 18:02 Ответить
Дивна позиція, якщо зважити на те, що Польща сидить в штатовській клітці ще з 80х років. Якщо не в їх дупі.
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13.06.2026 18:02 Ответить
Це все з давно застарілих методичек, де ви це викопали?
Звідти - раша поглинається і залежить від Китаю i США центр і світоч демократії.
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13.06.2026 18:08 Ответить
Із пам'яті, хуцпа. сша - дупа світу. Була, є, і буде. Сама гнила й підла країна,що ховається за *демократією*. Зборище потомків бандюків.
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13.06.2026 20:22 Ответить
Навроцькому головне через палаючий імперський пукан не заплутатися ногами у власномуу язику і не ********* лисиною об паркет.
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13.06.2026 18:03 Ответить
Навроцький - дивись там - не дай маху - та Мах свій чоловік
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13.06.2026 18:03 Ответить
***** iде до *****. От i всi новини. 🥳
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13.06.2026 18:12 Ответить
Трамп реалізує стратегію зменшення військового внеску в Європу. США вже вивели близько 5 000 військових із Німеччини та оголосили про масштабні скорочення флотів винищувачів (F-16 та F-15E), літаків-розвідників та заправників, прикріплених до операцій НАТО.

Польща намагається компенсувати це лобіюванням створення постійної військової бази США на своїй території (готові повністю покрити витрати). Проте загальний курс США змушує міністра закордонних справ Сікорського відкрито заявляти, що Європі доведеться брати більше відповідальності за захист від РФ.

Через конфлікти на Близькому Сході та обмежені потужності ВПК США, міністр оборони Польщі попередив про можливі затримки у поставках американського озброєння за раніше укладеними контрактами.
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13.06.2026 18:14 Ответить
Опозиція та президент Навроцький вважають, що безпека Польщі залежить від повної лояльності до Трампа, тоді як Туск критикує такий підхід і закликає до більшої самостійності Європи.
Навроцький планує візит до США, де намагатиметься вести паралельну уряду Туска дипломатію, що створює деструктивне враження "двох різних Польщ" в очах Білого дому.
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13.06.2026 18:16 Ответить
Попри кризу довіри, співпраця тримається на міцному фінансово-промисловому фундаменті.
США щойно погодили новий кредитний ліміт для Польщі на купівлю зброї обсягом 4 млрд доларів (загальна сума доступних оборонних позик від США сягнула 20 млрд).
Також відбулися перші польські польоти придбаних у США винищувачів
F-35, триває будівництво першої АЕС за технологіями американської Westinghouse та відкриваються сервісні центри для танків Abrams.
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13.06.2026 18:18 Ответить
Руда нікчема дасть поляку героя америки бо що навроцький що ***** від імені Степана Бандери серуть собі в калісони.
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13.06.2026 18:26 Ответить
його і затягувати не треба, він туди сам забіжить з розгону.
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13.06.2026 18:40 Ответить
Твіттер Туска суцільний кринж. У коментарях повне пекло, тому що він дає привід своєю дурістю. Як він примудряється так довго працювати в очисткi.
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13.06.2026 18:42 Ответить
Ішак теж хоче аудієнції з рижим. Воно теж любить бокс, вірніше - кокс, але сподівається на боксера. Ну, на всяк випадок.
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13.06.2026 20:12 Ответить
 
 