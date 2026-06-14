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Новини Блокада на польському кордоні
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На КПП "Шегині - Медика" починаються ремонтні роботи: можливі затримки автобусів

шегині

Із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Республіки Польща (виїзд з України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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Можливі затримки руху автобусів

За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Польщею зросли черги: найбільше навантаження на КПП "Шегині" та "Краківець", - ДПСУ

"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні пункти пропуску для перетину державного кордону", - наголошують прикордонники.

Читайте: Стався техзбій роботи бази даних на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6759) Польща (9371)
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Долучайтеся вже до того ЄСу і контролів дурнуватих на кордонах поменшає разом з прикордонниками та митарями
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14.06.2026 09:41 Відповісти
Новий варіант "рольників на кордоні"? Бачать, що пряме, відкрите "вставляння палиць у колеса" Україні, призводить до їх власних репутаційних втрат, та почали опосередковано паскудить? Адже загальмовіування руху транспортних потоків, під виглядом "ремонтів" - це ті самі "рольники на дорогах"...
Ох, "довийобуються" поляки Навроцького, з своїм шовінізмом... І від них почнуть відвертаться не тільки українці, а й німці, з французами...
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14.06.2026 09:49 Відповісти
Волинь і поляки. Де правда про Волинську трагедію? | Ірина Фаріон!
https://www.youtube.com/watch?v=zlVrlHGhF5k
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14.06.2026 12:25 Відповісти
 
 