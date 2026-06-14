На КПП "Шегині - Медика" починаються ремонтні роботи: можливі затримки автобусів

Із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Республіки Польща (виїзд з України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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Можливі затримки руху автобусів

За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.

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"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні пункти пропуску для перетину державного кордону", - наголошують прикордонники.

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