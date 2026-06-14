На КПП "Шегині - Медика" починаються ремонтні роботи: можливі затримки автобусів
Із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Республіки Польща (виїзд з України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Можливі затримки руху автобусів
За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.
З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.
"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні пункти пропуску для перетину державного кордону", - наголошують прикордонники.
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