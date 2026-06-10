На кордоні з Польщею зросли черги: найбільше навантаження на КПП "Шегині" та "Краківець", - ДПСУ
Станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Які КПП найбільш завантажені?
За даними ДПСУ, на виїзд з України:
- "Угринів" - 25 автомобілів;
- "Рава-Руська" - 45 автомобілів;
- "Грушів" - 30 автомобілів;
- "Краківець" - 45 легкових автомобілів;
- "Шегині" - 60 автомобілів;
- "Нижанковичі" - 20 автомобілів;
- "Устилуг" - 35 автомобілів.
"Наразі не завантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є "Смільниця".
Щоб уникнути тривалого очікування, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години", - наголошують прикордонники.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Польща призупиняє пропуск автобусів з України через пункт "Шегині - Медика" до листопада 2027 року.
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Victor K #620309
показати весь коментар10.06.2026 14:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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