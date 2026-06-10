На кордоні з Польщею зросли черги: найбільше навантаження на КПП "Шегині" та "Краківець", - ДПСУ

Станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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Які КПП найбільш завантажені?

За даними ДПСУ, на виїзд з України:

"Угринів" - 25 автомобілів;

"Рава-Руська" - 45 автомобілів;

"Грушів" - 30 автомобілів;

"Краківець" - 45 легкових автомобілів;

"Шегині" - 60 автомобілів;

"Нижанковичі" - 20 автомобілів;

"Устилуг" - 35 автомобілів.

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"Наразі не завантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є "Смільниця".

Щоб уникнути тривалого очікування, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години", - наголошують прикордонники.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Польща призупиняє пропуск автобусів з України через пункт "Шегині - Медика" до листопада 2027 року.

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